Bir başka YouTube videosu ve arkasındaki afişin anlattığı...

Soru da bu değil...
Soruyu New York Times yazarı Thomas L. Friedman soruyor:
“Joe Biden Nobel Barış Ödülü’nü alabilir mi?”
Ben de aynı soruyu ülkemin Cumhurbaşkanı için soruyorum...
Ama önce gelin Thomas Friedman’ın yaklaşımına bir bakalım.
Friedman dün yayınlanan yazısına Sovyet devriminin önde gelen liderlerinden Leon Troçki’nin şu sözü ile başlıyor:
“Siz savaşla ilgilenmeyebilirsiniz... Ama savaş sizinle ilgilidir...”
Hikâye 5 Ocak 2021 günü başladı...
O gün limana gelen bir gemi taşıdığı konteynerleri boşaltmak üzere vinçlere yüklerken, birtakım resmi kişiler gelip yükün indirilmesini durdurdular.
Gelen kişiler Amerikan “Homeland Security”, yani “iç güvenlik” biriminin elemanlarıydı.
KONTEYNERDE NE VARDI SİLAH MI KOKAİN Mİ
Hayat her şeyimle geç başladı...
Öğleye doğru bir arkadaşım aradı ve “Twitter’da TT oldun” dedi...
İki numaraya kadar çıkmışım.
Gerçi geriye dönüp aradım üçer saat aralıklı listelerde görmedim ama galiba kısa bir süre TT olmuşum.
*
Biraz tuhaf değil mi...
TT olmama neden olan yazımın başlığı şuydu:
“Emin Çölaşan gibi yazmak istiyorum, lakin olmuyor”
“Memleketin bunca meselesi varken sen nelerle meşgulsün... Bak Emin Çölaşan nasıl yazıyor...”
Her defasında açıp Emin Çölaşan nasıl yazıyor diye bakıyorum...
Her defasında hiç şaşırmıyorum...
Çünkü onu Ankara yıllarından tanıdığım günlerden beri her iktidar için hep aynı şeyleri yazıyor...
*
Takdir de ediyorum...
Hiç bıkmıyor, usanmıyor, hep aynı şeyleri yazıyorum demiyor, kendi değişmiyor, konularını hiç değiştirmiyor...
Her gün memleketin en önemli meselelerini yazıyor.
Özeti şuydu:
Her gün 10 bin adım atmanıza gerek yok, 4 bin 400 adım yeterli... Araştırmanın kaynağı da taş gibi sağlamdı: Harvard Üniversitesi...
Öyle olunca da zaten hazır olan ruhumuzu anında rehavet kapladı.
*
Dün sabah Prof. Melih Us aradı... Hani COVID sırasında yıldızı parlayan hoca.
“Sen o araştırmanın ayrıntılarını okudun mu” diye sordu.
Hayır sadece haberi üstünkörü okumuştum.
Prof.
Bu tabutta, hayatının daha baharına bile gelmeden katledilmiş bir kız çocuğu yatıyor...
Gazze’deki İsrail vahşetinden bir hafta önce, Kabil’de Taliban vahşetinin kurbanı oldu.
Taliban canilerinin, Saayed Ul-Shudada okulunun kapısında patlattıkları bombalar 90 çocuğun hayatına mal oldu...
Yani Gazze’de katledilen çocuk sayısından fazla çocuk katledildi...
100 de yaralı var...
Kimdi bu çocuklar?
Okumak için çalışmak zorunda kalan yoksul çocuklardı çoğu...
Ama ben o konuya girmeyeceğim...
Memleketin bunca meselesi varken benim aklım Upper Cihangir’de...
Neden derseniz, Upper Cihangir’in “seviyeli magazincilerinin” üzerine pandemi tembelliği çöktü.
Magazin halısı Upper Cihangir’in altından çekiliyor da haberleri yok..
O yüzden iş yine bana düştü ve bu sosyal sorumluluğumu yerine getiriyorum.
En vahimi de halıyı çeken kim biliyor musunuz...
Türk basınının yarım asırlık eski tüfek siyaset yazarları...
Ama anlatacağım olay o kadar pespaye ki, ancak onların seviyesine inerek böyle bir cümleyle ifade edebildim.
Şimdi şöyle rahat bir koltuğa oturun, arkanıza yaslanın.
Son yıllarda dinlediğiniz en pespaye siyaset kumpaslarından birini anlatacağım...
O AKŞAM YEMEĞİNDE
Şirketin bugüne kadarki ilk Türk CEO’su oldu...
1979’da İstanbul Şişli’de, Kent Sineması’nın arkasındaki bir evde doğdu. Robert Kolej, Boğaziçi Üniversitesi’nden sonra Manchester Business School’da MBA derecesi aldı.
Henüz 42 yaşında ama arkasında ancak çok uzun yıllar boyunca kat edilebilecek bir kariyer var.
Shell’e girdikten sonra çok genç yaşta 21 ülkenin filo yönetim başkanı olarak çalışmış. Almanya dağıtım sisteminin pazarlama konseyi üyesi olmuş.
*
Son yıllarda hayatım İstanbul-İzmir-Urla-Bodrum arasında yollarda geçiyor.
Dolayısıyla o yollarda meydana gelişen büyük dönüşüm ve gelişimin tanığıyım.
Bildiğimiz benzin istasyonları sadece benzin pompa istasyonu olmaktan çıkıp birer alışveriş merkezi haline dönüşüyor.
1) BIYIKTAN İBARET YAZIİŞLERİ BANA ESTETİK GÖRÜNMEDİ
BIYIKTAN ibaret bir yazıişleri bana hiç estetik görünmemişti...
O yüzden Hürriyet’in başında hep bir kadın genel yayın yönetmeni hayal etmiştim.
Birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan bugüne kadar, Ahmet Hakan dahil 10 genel yayın yönetmeni çıktı...
Benim Hürriyet’teki hayalim gerçekleşmedi, ama birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan ikisi, Nurcan Akad ve Neyirre Özkan başka yayın kuruluşlarında genel yayın yönetmeni oldular...
Her ikisi de çok başarılıydı...
“Hep kınıyoruz ama ümmet bizden adım atmamızı bekliyor...”
Çok basit bir cümle ama kendi payıma hiç anlamadım.
Anlamadığım şey de şu: “Hangi ümmet”, “hangi adımı” atmamızı bekliyor...
Gelin önce şu “ümmet” kelimesinin sözlük anlamına bir bakalım.
“Müslümanlığa bağlı olan, Hazreti Muhammed’in yolundan giden Müslümanların tümü...”
Tamam bu kelime sözlükte var...
Ama gerçekte böyle bir ümmet var mı...
Vatikan tarihinde ilk defa bir savcıyı törenle “kutsal” ilan etti...
Size bu töreni ve sonrasındaki ilginç ayrıntıları anlatacağım.
Ama önce siz de benimle birlikte şu soruların cevabını bir düşünün...
Hayatınızda hiç bir savcı türbesi gördünüz mü...
Kendim için konuşayım... Ben görmedim, bilmiyorum...
Peki bir mafya babasının, itibarlı bir din insanı tarafından en ağır kelimelerle eleştirildiğine tanık oldunuz mu?
Mesela bir cuma namazından önce, Diyanet İşleri’nin merkezi sisteminden çıkmış mafyanın kötülüklerini anlatan bir hutbe veya vaaz dinleyeniniz var mı?
Size maç analizi yapmayacağım. Kaç asist, kaç korner, kaç teknik faul istatistiği vermeyeceğim. Büyük gazetenin spor sayfasında psikolojik bir tahlil yapacağım...
Çünkü bir Fenerbahçeli için dün gece sahadan anlatılacak bir hikaye yoktu...
Teknik direktör açısından aklımda kalan tek şey, maç öncesi acılı Filistin halkı için söylediği şeylerdi...
Spora ait söylediği bir şey yoktu...
O nedenle size iki evi anlatacağım...
İki Fenerbahçeli evi..
Aynı saatlerde nefes nefese üç maç oynanıyor...
Biri Anadolu yakasında, biri Avrupa yakasında...
Z kuşağının hatta Y kuşağının da bilemeyeceği tek bir cümleydi bu:
“Devri sabık yaratmayacağız...”
Partisinin bir üyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Onu Yüce Divan’a göndereceğiz” derken Kılıçdaroğlu’nun bütün Türkiye’ye verdiği o mesajı gençlerin de kolayca anlayabileceği bir Türkçe ile yazayım:
“İntikamcılık yapmayacağız...”
Ne gazetelerde, ne dijital medyada pek üzerinde duran olmadı.
Oysa söylediği söz o kadar önemli, yapıcı ve güven vericiydi ki...
Her gazetecinin iştahını kabartan o videoları bir kenara bırakıp bugünkü yazılarımın manşetine alacağım.
1- Sosyolog yanım ameliyatlı iki gözümü faltaşı gibi açtı.
*
- Kaynak devletin kurumunun yayınladığı bülten:
“İstatistiklerle Aile 2020”.
- Yayınlayan devletin resmi kurumu Anadolu Ajansı...
İşte bu bülten Türk toplumunun geçirdiği belki de en çarpıcı sosyolojik değişimi açıkça ortaya koydu.
*
Türkiye’de aile yapısı ile ilgili yıllardır hâkim olan görüş neydi?
Çünkü burada sadece siyasetçiler için değil, her fani için büyük bir ders yatıyor.
Fotoğraf, Paris’te Eyfel Kulesi’ne yakın bir yerde Les Invalides adı verilen binada çekildi.
Yukarıda gördüğünüz lahite benzeyen anıt Fransa’nın büyük imparatoru Napolyon’a ait.
Les Invalides Fransa’nın büyük komutanlarının bulunduğu bir anıt mekân.
Fotoğrafları Erman İştahlı çekmiş.
Eylül Solakoğlu da mülakat yapmış.
Kimdir bu fotoğraftaki genç erkek çoğumuz biliyoruz.
Kanal D’nin bu yıla damgasını vuran “Sadakatsiz” dizisinde Selçuk rolünde izlediğimiz Taro Emir...
Veya Tarık Emir Tekin... Veya Taro Emir Tekin...
InStyle dergisi 2 yıl önce onun için “Bu çocuğa dikkat” diye bir yazı yayınlamış.
Haklılarmış, iki yıl sonra bu dizide parladı...
Pimi çekilmiş bombayı mahallenin ortasına Hürriyet Kelebek yazarı Savaş Özbey bıraktı.
*
Özbey’in dünkü köşesindeki bomba iddia şuydu:
“Camdaki Kız” dizisinde “Nalan”, “Fatma” dizisinde “Fatma Yılmaz” rolünü başarıyla oynayan Burcu Biricik hayatında hiç estetik yaptırmadığı için rolünü yaparken kaşını gözünü rahatlıkla oynatabiliyor...
Bu da onu “yüzünü kullanmada” çok başarılı bir oyuncu haline getiriyor.
Yine Özbey’e göre bin bir estetik müdahaleyle gittikçe hepsi birbirine benzeyen diğer ünlülerden ayrıştırıyor.
Özbey bunu anlatmak için bir de çok ünlü bir kadın oyuncunun adını vermiş.
Seviyeli magazinin ağırlık merkezi de Bodrum’a kaydı. Bölgenin yeni nesil magazincisi Tuğrul Eryılmaz’ın T24’te her cuma günü merakla beklenen Upper Cihangir fısıltıları köşesi de geçen hafta pek tatsızdı.
Bütün bir sayfadan aklımızda kalan tek konu Sırrı Süreyya Önder’in dede olmasıydı.
Demek ki koskoca Upper Cihangir artık, müzik denince aklına sadece The Rolling Stones gelen tonton dedelere ve eski tüfek Mülkiyelilere kaldı.
Böylece magazin meydanı, “Memleketin bunca meselesi varken ısrarla seviyeli seviyesiz her magazine dalan” bendenize kaldı.
Bugünden itibaren 17 Mayıs gününe kadar “Lockdown 2021 Özel” sayfalarıyla karşınızdayım.
*
Yani “
Bir başka YouTube videosu ve arkasındaki afişin anlattığı...
Dün tuhaf bir gündü...
Çok tuhaf bir gün...
Gündem çok kalabalıktı...
Siyasette izdiham vardı...
Lakin benim için çok tenhaydı... Issızdı...
*
Bir gece önce bütün Türkiye o malum televizyon tartışmasını izliyor, konuşuyordu...
Dört gazeteci soruyor, İçişleri Bakanı da konuşuyordu...
Her taraftan mesaj akıyordu cep telefonuma...
Bir o programdan, bir Twitter hesaplarından...
*
Bense “Fargo” filminin o harika son sahnesindeki katil Gaear Grimsrud gibiydim...
Elimde zap aleti, ağzım hafif açılmış, manasız bir ifadeyle ekrana bakıyordum.
Yani biraz sonra kalkıp, kapıda durmadan bağıran o görünmeyen suç ortağımı alıp, tepetaklak hızarın içine sokacak gibi bir haldeydim.
Halimin hülasası şöyleydi:
Konuşulan çok konu vardı, yazacak konu bulamıyordum.
Memleketin çok meselesi vardı ama kendi meselelerim daha fazlaydı.
Herkes birbirine konuşuyor, bense kendime bile seslenemiyordum.
Programı izleyen kız kardeş ve yeğenlerin WhatsApp gruplarında müthiş bir geyik sürüyordu...
Programı seyredip seyredip çok eğleniyorlardı.
Oturup onları yazsam herhalde günün en eğlenceli yazısı olurdu...
Lakin ona bile üşendim, vazgeçtim.
*
Programın ilk 40 dakikasının sonunda televizyon karşısındaki Fargo katili gitmiş, yerine bezgin bir Bekir gelmişti.
Hadi biraz streaming platformlarda dalayım dedim...
Beyhude...
1960’ların vintage İtalyan filmlerini tüketmişim.
“True Crime”, gerçek polisiyeler desen ikinci seyredişleri bile çoktan bitmiş.
Belgesellerden kala kala Antarktika boğazını kürekle geçen kayıkçılar kalmış...
O da yarısına gelmeden beni bezdirmiş.
Long Island seri katilini anlatan belgesele daldım...
Çözülemeyen seri cinayetleri daha da çözümsüz hale getiren bir kaos...
Maçlar desen Fransa’da belli olmuş, heyecan yok...
Tek umut La Liga’nın son gününde...
Eeee işte böyle bir ortamda sürüne sürüne uyumaya çalıştım...
Uyuyamadım tabii...
*
Sabah uyandım, akşamdan kalmayım...
Ama hiç böyle bir akşamdan kalmalık görmedim.
Hayatımda ilk defa içki dışında bir şeyle akşamdan kalmayı yaşıyorum...
Nedir bu diye düşünürken saat oldu öğleden sonra 3...
İşte tam o sırada Hızır yetişti...
*
Hızır dediğim Sedat Ergin...
“Soli Özel’le Cengiz Çandar’ın YouTube’daki söyleşisini mutlaka izle” dedi...
Başladım ve takılıp kaldım...
Bir akşam önceki programın damağımda bıraktığı o bütün “bitter” tat gitti.
Günlerdir şu İsrail’de Filistin’de ne oluyor...
Cengiz Çandar hâlâ yazsaydı da bize şunları anlatsaydı diye düşünüyordum.
Soli Özel de benim gibi düşünüyormuş. “Hadi bize ne olup bittiğini anlat” dedi.
Cengiz anlatmaya başladı.
Ama tam bir sürpriz...
*
İlk cümlesi şu oldu:
“Bundan 40 yıl önce militan olarak Filistin’e gittim.
Sonra gazeteci olarak gittim.
Netanyahu daha dışişleri bakan yardımcısıyken onunla kahvaltı ettim.
Sonra arkadaşlıklar vesaire için gittim.
Kırk yılda bu bölge hakkında çok şey öğrendim. Her şeyi biliyordum.
Ama bugün bütün o bilgilerin artık hiçbir anlamı kalmadı.
Bugün artık bambaşka bir İsrail ve bambaşka bir Filistin var...”
*
Evet Türkiye’nin hiç şüphesiz en büyük Filistin uzmanı Cengiz Çandar epeydir girdiği sessizliğini böyle bozdu ve ilk cümlesi de bu oldu.
Hepinize tavsiye ederim bu konuşmayı...
*
O video konuşmasını izlerken gözüm, Soli Özel’in yan tarafındaki duvarda asılı afişe takıldı.
Bizim kuşağımızı en çok etkileyen filmlerden birinin afişiydi...
“Butch Cassidy and Sundance Kid...”
Afişte filmin son sahnesi vardı.
İki kanun kaçağının sıkıştırıldıkları evden fırlayarak çıkışlarını anlatan o şahane sahne...
Ne yazık ki, bir tür intihar çıkışıydı...
İki kahramanımızı da artık ölüm bekliyordu...
*
Ne tuhaf...
Aslında ikisi de kanuna karşı gelen iki haydut...
Ama ikisi de mecbur kalmadıkça öldürmüyordu...
En güzeli de ölüme giderken bile gülüyorlardı...
Salonda seyreden herkes o iki kanun kaçağından yanaydı...
1971 yılıydı...
12 Mart hepimizi darmadağın etmişti...
Cengiz, Filistin’de kafasında poşuyla dolaşıyordu.
Ben Paris’te uzun mantomla St. Germain kafelerinde çocukluğumun kayıp varoluşçuluğunu arıyordum.
Bir süre sonra Cengiz, askeri rejimden kaçıp, takma isimle Paris’e gelecek...
Ve hayat devam edecekti...
*
Evet Soli Özel ve Cengiz Çandar’ın Filistin üzerine yaptığı bu YouTube sohbetini sonuna kadar seyrettim...
Sonra Spotify’a girip filmin şahane şarkısını üç kere üst üste dinledim.
“Raindrops keep falling on my head...”
Tıpkı Snoopy’nin hiç hafızamdan çıkmayan o dünyanın en naif karesi gibi...
“It always rains on my generation...”
O yağmurlar hep bizim neslimizin üzerine yağar....
*
Ülkemde hayat böyle gelip geçti işte...
Bizim neslimizin tepesine yağan yağmurlardan, çakan şimşeklerden...
“Birlikte ıslandık biz bu yağmurda” şarkılarına...
Beethoven dinleyen İslami aydınlardan...
Nargile kafe köşe yazarlarına....
*
Önceki gece ve dün tuhaf bir gündü...
Türkiye’nin konuştuğu çok şey vardı...
Gündem çok kalabalıktı...
Benim içim ise çok tenha...
*
Gece o programı seyrederken fark ettim ki...
Bu hayat Cengiz’e, bana, benim kuşağıma çok fazla şey öğretmiş...
Ama galiba şimdi bütün o bildiklerimizi unutma zamanı geldi...
“Eski Türkiye” denilen o masum yıllar için de...
Yeni Türkiye denilen bugün için de...
Unutma zamanı...
Veya...
En azından Yılmaz Erdoğan’ın “Kelebeğin Rüyası” filminde dediği gibi:
Unutamıyorsak bile hatırlamama zamanı...
*
Teşekkürler Soli...
Teşekkürler Cengiz...
Çok özlemişim sizi...
Ve Türkiye’nin masum yıllarının sohbetlerini...
İdeallerini...
Tabii ki hayal kırıklıklarını...