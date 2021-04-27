Ben bu gürültüye kulaklarımı tıkadım şu üç cümleye baktım

- “Deputat”, Rusça kökenli bir kelime, “milletvekili” anlamına geliyor.
- “Biyarbırçi”, Azericede “Utanç verici” demek...
- “Görüntü” ise aynen “görüntü...”
*
Dün sabahtan beri Bakü’den gelen bu videoya gülüyorum ve güldüğüm için de kendime kızıyorum.
Dün T24’te gördüm. Azerbaycan’da günün konusuymuş ve televizyonlarda işte bu başlıkla verilmiş. Eski milletvekili Hüseyinbala Biralamov, ki kendisi 75 yaşında....
Japonya’da yapılmış video...
Kim yapmış, sözleri nedir hiç bilmiyorum.
Ama içinde bir kelime var ki....
Beni çok etkiledi.
*
Video önce İzmir’i tanıtarak başlıyor.
Arkasından İzmir’de işgalci Yunan ordusuna karşı başlatılan milli mücadele çok güzel çizimlerle anlatılıyor.
Özal’ı müthiş övücü bir manşet ve sayfayla andı.
Ben de Sözcü yazıişlerini ve bu sayfayı hazırlayan arkadaşımız Emin Özgönül’ü alkışlayan bir yazı yazdım.
*
Ama o ne...
Bütün hayatı boyunca maddi manevi geçimini Özal ve herkese hakaretle sağlayan Emin Çölaşan, gazetesine bir şey diyemeyince hıncını yine benden çıkardı...
Üstelik yine bir sürü yalan dolanla...
Neymiş ben ona Turgut Özal’la ilgili kitabını okudum çok beğendim demişim.
İsrail aşılamasını tamamlamış, bütün yasakları kaldırmış ve halkı da plajlara hücum etmişti.
Yeni Zelanda ve Avustralya arasında serbest seyahat başlamıştı.
Dünyada COVID olayını en ağır geçiren ülkelerden Amerika’da Biden politikası sonuçlarını vermeye başlamıştı.
16 yaş üzeri isteyen her Amerikan vatandaşına aşı uygulanabiliyordu.
330 milyonluk ABD’de yeni vaka sayısı 67 bindi.
Haziran ayı ortası itibarıyla nüfusunun yüzde 70’ini aşılamış olacağını açıklamıştı.
80 milyon nüfuslu Türkiye’de ise yeni vaka sayısı 55 bindi...
Bu bir deprem... Futbolun 8.1 şiddetindeki depremi. Hiç kuşkunuz olmasın, arkasından tsunami de gelecek... Gelecek ve bu bütün derme çatma ‘Milli ve yerli futbol düzeni’ bu tsunaminin altında kalacak.
TÜRKiYE LiGi’NiN VASATLIĞI ALMAN LiGi’NiN RUHSUZLUĞU
· 12 Avrupa takımının pazar günü “Biz artık Avrupa’da bir ‘Ultra Süper Lig’ kuruyoruz” açıklaması tam bir depremdir. Ve yıllardır “Geliyorum” diyen bir deprem bu...
· Alman liglerinin tatsızlığı, tuzsuzluğu, ruhsuzluğu.
· İtalya’nın futbol oynadığı sahaları bile yenilemede nal toplaması.
· Fransa’nın Arap sermayesi sayesinde çok
geç Avrupa futboluna dönmesi.
· Oligarklarını bile İngiltere’ye kaptıran koskoca Rusya’nın doğru dürüst bir futbol takımı çıkaramaması, sonunda bütün Avrupa seyircisini Premier Lig ve La Liga hastası yaptı. Onlar da bu vasatlıkta debelenirken sonunda bu kararı aldılar.
Dün, yani 19 Nisan, Fransız yazar ve düşünürü Jean-Paul Sartre’ın cenazesinin kaldırıldığı günün yıldönümüydü.
Sartre 15 Nisan günü ölmüştü...
Öyleyse niye onu 19 Nisan günü hatırlıyoruz...
*
Cevabı çok basit...
Çünkü onu Montparnasse Mezarlığı’na uğurlayan öylesine büyük bir kalabalık vardı ki...
Fransa, onu, siyasette en büyük muhalifi olan cumhurbaşkanı De Gaulle’ün söylediği şu sözle hatırladı:
“Sartre Fransa’dır...”
1- Kanal D’nin başarılı bir başlangıç yapan dizisi “Camdaki Kız” meğer tam anlamıyla bir Upper (Yukarı) Cihangir dizisiymiş.
*
Nereden mi çıkardım?
Bir kere dizinin bazı sahneleri Cihangir Caddesi’ndeki köşkte çekilmiş.
Bugün Turgut Özal’ın ölümünün 28’inci yıldönümü...
Sabah büyük bir sürprizle uyandım.
Bir gazete harika bir Özal’ı anma sayfası hazırlamış.
*
Tepedeki manşeti şöyle:
“Reformist Tonton...”
Üst spotları şöyle:
- “Hayata veda etmesinin üzerinden 28 yıl geçti ancak yaptıkları hafızalardan hiç silinmedi.”
Sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “Hiç Oldum” şarkısı için yaptığı klibin haberi ile uyandım.
İkincisi ise aynı sabahın akşamı Ahmet Altan’ın serbest bırakılmasıydı.
*
Hayatım boyunca devlette görev yapan insanların müzikle, sanatla, sporla ilgilenmelerini çok sevdim...
Çünkü tanıdığım siyasetçilerin çok büyük bölümünün siyaset dışında hiçbir uğraşısı yoktu...
Şuna inanıyorum...
Bir insan sanatla, müzikle, sinemayla ilgilendiği zaman bu onun vicdanına, adalet duygusuna ve üslubuna da yansıyor...
Nitekim
Ekonomi tarihimizde ilk defa bir şahsın Bitcoin hesabına haciz kondu...
Bunun anlamı şu...
Artık hepimizin hayatında “Bitcoin” denilen bir para var...
Aslında bu para cebimizde...
Tek farkı ceket cebinde değil cep telefonumuzda olması...
Üç yıla yakın bir süredir bir insan arıyorum...
Bana çok basit biçimde “Bitcoin nedir” anlatsın...
“Türkiye’nin Ivy League okulları hangisidir...”
O nedenle, araya “Çaresiz ev kadını” ifadesinin girmesinin hikâyesiyle başlayayım.
*
Geçen ay bir streaming platformunda, ABD’de 2019 yılında yaşanan “üniversiteye giriş” skandalıyla ilgili belgeseli seyrediyordum.
ABD’nin önde gelen bazı varlıklı ve şöhretli aileleri çocuklarını en iyi üniversitelere sokmak için rüşvet tezgâhını kurmuş biri aracılığıyla bal gibi rüşvet anlamına gelecek paralar harcıyorlar.
*
Onlardan biri de “Çaresiz Ev Kadınları” dizisinde Lynette Scavo rolünü oynayan oyuncu Felicity Huffman...
Emmy, Altın Küre, SAG ödülleri var
Gerçi, onunla ilgili sadece kendilerinin konuşma hakkı bulunduğuna inanan bazı çevreler, “Ne alakası var Oğuz Atay’ın Cihangir’le” deyip durmadan bana yükleniyorlar...
Merakınızı tatmin edeyim. Hepsi biliyor ki “Upper Cihangir” lafını sembolik olarak kullanıyorum...
*
(Bu arada Cihangir ahalisi galiba bu “Upper” lafından pek hazzetmedi ki, mahalle baskısı yapmış olmalılar ki, bu kavramın mucidi T24’in düzeyli magazin yazarı Tuğrul Eryılmaz da artık sadece “Cihangir” diye yazmaya başladı.)
Neyse asıl konuya gelelim...
Geçen cumartesi T24’te Ayça Atikoğlu’nun bir yazıyla bu “Upper Cihangir polisiyesinin” ikinci sezonu da yayına girdi.
Türkiye’nin
Tahrir Meydanı’ndaki Milli Müze’de bulunan, eski Mısır hanedanına ait 22 mumyayı yeni inşa edilen Mısır Medeniyetleri Müzesi’ne nakletti...
*
18 kral, 4 kraliçeye ait 22 mumya, nitrojenle doldurulmuş cam lahitlere konup büyük ve çok renkli bir törenle yeni yerine götürüldü.
22 lahit 5 kilometrelik yolu 40 dakikada geçti...
*
Bu, mumyaların ikinci yolculuğuydu.
Mısır hanedanlarına ait bu mumyalar 100 yıl önce Luksor’dan Kahire’ye getirilmişti...
Nakledilenler arasında bütün dünyanın bildiği İkinci Ramses ile Mısır tarihinin en başarılı kraliçesi olarak bilinen Hatshepsut’un mumyaları da vardı.
İstifasında “Kendi isteği ile ayrıldığı” belirtiliyor...
Ama artık orada kendine üç-beş trol dışında müttefik bulamadığı herkesin bildiği bir sırdı...
Bütün dünyanın gözü üzerinde bulunan bir mabetten her gün tuhaf seslerin yükselmesinin hiçbir makul AKP’linin de hoşuna gitmeyeceği bir gerçekti.
Nitekim ilk tepki AKP milletvekili Özlem Zengin’den geldi...
Sonra AKP’nin ağır toplarından da sesler yükseldi...
Sonunda ayrılmak zorunda kaldı ve çok hayırlı bir iş oldu...
İstifasını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istediği de yazıldı, söylendi.
Beş dönem CHP milletvekilliği yapmıştı.
Babası CHP’nin tek parti dönemi Denizli il başkanıydı...
Ayrıca 1950 öncesi milletvekiliydi.
Kızının Adnan Menderes hayranı, koyu Demokrat Partili bir ailenin sonradan solcu olmuş oğluyla evlenmesini son derece normal karşılamıştı.
Hüdai Oral 1961 yılında kurulan İsmet İnönü hükümetinin en genç bakanıydı.
İnönü onu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirmişti.
O güne kadar öyle bir bakanlık yok...
Değil...
“Analiz” desem o da değil...
Öyleyse ne?
“Ayağınızı denk alın” uyarısı mı...
Önce neden söz ettiğimi anlatayım.
Dün, dünyanın önde gelen ekonomik medyalarından biri olan Bloomberg’de tuhaf bir yazı yayınlandı.
Yazının konusu Türkiye’de Bayraktar grubunun ürettiği SİHA’lardı...
Emekli WhatsApp’çı amirallerin yaptığı düşüncesizce işe tepki koyarken, çok yapıcı iki uyarıda da bulundu.
*
Bildiri yayınlayan amirallerin 10’unun o eski kötü alışkanlıkları hatırlatan biçimde sabah evlerinden alınmalarına tepki gösterdi.
Gözaltına alınmalarına karşı çıktı...
Ama daha önemlisi iktidara bence çok önemli ve yapıcı bir çağrı yaptı.
Özeti şuydu:
Emekli amirallerin seçilmişleri hedef alan açıklamalarına karşı çıkıyorsak...
Atanmış memurların, tayinle göreve gelmiş görevlilerin, valilerin, kaymakamların, maaşını devletten alan dini görevlilerin seçilmiş insanlar, parti başkanları, anamuhalefet partisi başkanı hakkındaki hakarete veren açıklamaları da önlenmelidir...
“Yaptığınızdan memnun musunuz...”
Ve devam etsem...
“Bakın Türkiye geçen hafta ne tartışıyordu...
Sizin bu düşüncesiz hareketinizden sonra bugün ne tartışıyor...”
*
Biliyorum bana diyecekler ki...
“Biz de vatandaşız ve düşüncemizi serbestçe söyleme hakkına sahibiz...”
Evet sahipsiniz...
Ben bu gürültüye kulaklarımı tıkadım şu üç cümleye baktım
1) Ülkenin muhafazakârı, laiki...
Dincisi, milliyetçisi, ulusalcısı ayakta...
“NATO’dan çıkalım” diye bağıran...
“İncirlik’i kapatalım” diye haykıran...
ABD ile bütün ilişkilerimizi keselim diyen...
Öyle bir gürültü var ki...
Ülkenin en makul insanları bile bazı çok önemli şeyleri göremiyor, duyamıyor...
Oysa 24 Nisan günü sadece o kelime yoktu... Çok önemli şeyler de oldu.
Bütün tepkileri göze alarak, bu gürültüye kulaklarımı kapatacağım...
Ve ülkenin makul insanlarına seslenmeye çalışacağım...
Diyeceğim ki...
Ey makul vatandaş...
Ben aradan çekiliyorum...
Dur önce şunları oku...
Ülkenin geleceğini, çocuğunun, torununun geleceğini düşün...
Ve kararını sonra ver...
24 NİSAN
2) O GÜN WASHİNGTON’DAN GELEN İKİ ÖNEMLİ CÜMLE
EVET o gün, ABD Başkanı Biden açıkça “Soykırım” dedi...
Evet hepimizin kanına dokundu bu kelime...
Ama gözümüz kulağımız o kelimeyle kilitlenince, o kilit aynı kutudaki iki cümleyi de kaçırdı gözümüzden...
Biden o gün bir şey daha dedi:
“Bunu kimseyi suçlamak için yapmıyorum” dedi ve devam etti:
“Bu yaşananlar bir daha asla yaşanmasın diye yapıyoruz...”
Yani tarihin acı olayları ile bugünün Türkiye nesilleri arasına yüksek bir duvar çekti... Bugünün çocuklarının sırtına ağır bir yük yüklemedi...
Hatta “Gözlerimizi geleceğe çocuklarımız için kurmayı dilediğimiz dünyaya çevirelim” diye tamamladı cümlesini...
Bu cümlelerde hâlâ konuşulabilecek bir zemin, tutunulacak bir dal var...
Peki o gün bütün Türkiye ayağa kalktığında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yaptı?
O da aynı rüzgâra kapılıp gitti mi...
Gelin ona da bakalım.
24 NİSAN
3) FARKINDA MISINIZ ERDOĞAN O GÜN BİR TAZİYE ZİYARETİ YAPTI
24 Nisan, “sözde Ermeni soykırımı” günü...
Türkiye ayakta...
İşte tam o sembolik günde, herkes ayaktayken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinden beklenen en ağır tepkiyi vermek yerine, susuyor ve Türkiye’nin Ermeni vatandaşlarına ve bütün Ermenilere şu mesajı yayınlıyor...
Diyor ki: “Birinci Dünya Savaşı’nın zor şartlarında hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini saygıyla yâd ediyor, torunlarına taziyelerimi sunuyorum...”
Evet, Türkiye Cumhurbaşkanı, Biden’ın “soykırım” dediği gün, Türkiye’nin Ermeni vatandaşlarına resmen sembolik bir taziye ziyareti yapıyor, mesajını şu cümlelerle tamamlıyor:
“Kimliğimizi sadece ruhumuzda geçmişin bıraktığı sancılar üzerine inşa etmenin yeni nesillere de büyük bir haksızlık olduğuna inanıyorum.
Türkler ve Ermeniler olarak bütün engelleri birlikte aşacak olgunluğa eriştiğimizi artık ortaya koymamız gerekiyor.”
Sizce bu cümlelerle, Biden’ın gürültüden duyulmayan cümleleri arasında buluşma noktaları yok mu...
Var... Kesin var...
O nedenle bütün kalbimle diyorum ki...
Sayın Cumhurbaşkanı doğru yoldasınız... Lütfen bu akılcı çizgiden vazgeçmeyin...
26 NİSAN
4) İKİ GÜN SONRA KÜLLİYE’DEN GELEN ÇOK İLGİNÇ ÜÇ KELİME
VE dün...
İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuşuyor...
Evet yine
öfke var...
En ağır ifadeler var.
Ama belli ki asıl mesaj araya sıkışmış şu cümle:
“Ancak yaşanan acıları adil bir hafıza ile hatırlamalı, insanlığa örnek olan birlikte yaşama kültürümüzü öne çıkarmak için gayret göstermeliyiz...”
Geçmişi “adil hafıza ile hatırlamak”...
Bu ifadeye benzer bir yaklaşımı geçmişte rahmetli Büyükelçi Gündüz Aktan’ın ağzından işitmiştik.
Daha sonra eski başbakan Ahmet Davutoğlu aynı şekilde ifade etmişti.
Ama bu üç kelime bugün çok daha anlam kazandı...
Tabii ki bu ifade tek taraflı olamaz...
Türklerin de Ermeni acılarını “adil bir hafıza”ile hatırlaması gerekir...
Ermenilerin de Balkan Savaşları’nın, Çanakkale Savaşı’nın, Birinci Dünya Savaşı’nın acılarını yaşayan Türklere aynı “adil hafıza” ile bakması...
24 NİSAN
5) VE ŞU FIRTINADA ARAYA SIKIŞAN BENİM 2 CÜMLEM
NE yazık ki bu ülkede “anti-Amerikancılık” hatta “anti-Batıcılık”, hem ülkücünün, hem ulusalcının... Hem
dincinin, hem muha-fazakârın kanına işlemiştir...
Biden sözde “soykırım” deyince, derinin altındaki o duygu birden patlıyor... Onlardan pek umudum yok, ama bu ülkenin makul insanına şu listeyi hatırlatmak isterim:
ABD tek değil... Bugüne kadar bildiğimiz şu ülkeler de Ermeni olayını “soykırım” olarak resmen tanıdı:
Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Şili, Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Ermenistan, Fransa, Yunanistan, İtalya, Libya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Hollanda, Paraguay, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, İsveç, İsviçre, Suriye, Vatikan, Venezuela, Uruguay.
Ne olacak şimdi...
Bu ülkelerle de mi bütün ilişkileri keseceğiz...
İşte bu nedenlerden dolayı ben Türkiye’de esen bu fırtınaya karşı yürümeye devam edeceğim...
ACABA BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI DA ŞU CÜMLELERLE AYNI GÖRÜŞTE Mİ
BİRİ anlatsa “Olmaz öyle şey” derdim...
Ama geçen cumartesi günü kendi gözlerimle gördüm, okudum...
Hem de Cumhuriyet gazetesinin “Olaylar ve Görüşler” sayfasında...
*
Hani Çanakkale’de savaşan Türklerin, Kürtlerin, İngilizlerin, Fransızların, Avustralyalıların, Yeni Zelandalıların şehitlikleri ve askeri mezarlıkları var ya...
Hani her yıl bu ülkelerin insanları geliyor ve o topraklarda kendi şehitlerini anıyor, birlikte törenler yapıyor ve barış konuşmaları yapıyor ya...
Meğer bütün bunlar ülkemizde bazı insanların çok kanına dokunuyormuş...
Meğer onların gözünde bu törenler “Mehmetçiği işgalcilerle eşitleme hastalığıymış”...
*
Bakın Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Özbek Cumhuriyet’te üç gün önce neler yazdı:
“Bu satırları yazmak zorunda kalmamızın nedeni son dönemlerde ülkesini savunan Mehmetlerle işgalcileri eşitleme hastalığının yaygınlığıdır. Gelibolu Yarımadası’nı aylarca cehenneme çeviren, Mehmetlerin üzerine bomba yağdıran işgalciler, Postmodern Troya seferine çıkmış Agamemnonlar, Odesiyuslar, Aşiller olarak neredeyse kutsanmakta, ülkemizi teşrifleriyle onurlandıran kahramanlar olarak selamlanmaktadır. Yine, ülkesinden, ailesinden uzak kalmış centilmenlerin trajik öyküleriyle mazur gösterilmekte, Mehmetlerle tütün konserve takası üzerinden sonuçta beraat ettirilmektedir!”
*
Hayretle okudum... “Neler oluyor bize” diye sordum...
Ve Atatürk’ün şu cümlelerini hem Barolar Birliği Başkan Yardımcısı’na hem Cumhuriyet gazetesindeki arkadaşlara hatırlatmak istedim.
ONUN ‘TROYALI AGAMEMNON’ DEDİĞİNE ATATÜRK NE DEMİŞTİ
ATATÜRK 1934 yılında orada yatan Avustralya ve Yeni Zelandalı askerlerin ailelerine şu mesajı göndermişti:
“Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar... Burada bir dost vatanın toprağındasınız...”
Yani onun “Troyalı Agamemnon” dediklerine, Atatürk “kahraman” demişti.
Atatürk aynı mesajda şunu da demişti:
“Uzak diyarlardan evlatlarını gönderen analar... Gözyaşlarınızı dindirin... Onlar artık bizim evlatlarımız olmuşlardır...”
O topraklarda o insanlarla savaşan Atatürk böyle diyordu...
Seksen yedi yıl sonra bugün aynı ülkenin bir hukukçusu çıkıyor ve bunları yazıyor...
Hem de Barolar Birliği Başkan Yardımcısı...
Hem de Cumhuriyet gazetesinde...
Doğrusu Türkiye Barolar Birliği’nin ve Cumhuriyet’te çalışan arkadaşlarımın görüşlerini de çok merak ettim...