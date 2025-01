Haberin Devamı

Türkiye’nin ilk ve tek sokak karnavalı olan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, turizm ve etkinlik sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Masters of Events by ACE of M.I.C.E. Awards yarışmasında 2024 yılının “En İyi Kültür ve Sanat Etkinliği” ödülüne de layık görüldü.

Karnavalın fikir babası Ali Haydar Bozkurt, gazetemiz bölge temsilcisi Erdal Fernergiz’e yaptığı açıklamada, “Karnavalımızın ulusal ve uluslararası çapta gelişerek büyümesini görmek çok kıymetli. Aldığımız ödüllere bir yenisini daha ekledik. Tüm Adana bu karnavala sahip çıktı bu ödül de onlarındır” dedi.



BAŞARI TESCİLLENDİ

Haberin Devamı

Turizm ve etkinlik sektörünün “Oscar”ları arasında gösterilen yarışmaya bu yıl rekor sayıda başvuru yapıldı. 60 kişilik uzman jüri heyetinin değerlendirmeleri sonucunda Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle bu önemli ödülü almaya hak kazandı. Böylece Karnaval, 2015 yılından bu yana kazandığı birçok ödüle bir yenisini daha ekleyerek kültür, sanat ve etkinlik alanında ulusal ve uluslararası başarılarını tescillemiş oldu.

BAKANLIK DESTEĞİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” kapsamında bulunan karnavalın 13’üncüsü “Dünya Çocukları” temasıyla birlikte bu yıl da çok zengin bir içeriğe sahip olacak. Geçen yıl düzenlenen karnavala 1,5 milyonun üzerinde kişi katılmış çok sayıda eğlenceli ve kültürel etkinlik gerçekleştirilmişti. Bu yıl karnavala dünyanın her yerinden çocuklar davet edilecek. “Gelecek siz çocukların olacak” mesajlarının verileceği karnavalda, Türk ve dünya çocuklarına yönelik çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek. Çocuklar da bireysel ve gruplar halinde kendi ülke ve yörelerini anlatan etkinlikler yapacaklar.

Haberin Devamı

Karnaval programı çerçevesinde etkinlik ve proje gerçekleştirmek isteyen kişi, kurum ve gruplar başvurularını info@nisandaadanada.com mail adresine yapabiliyorlar. Çocuk etkinliklerinden kültür ve sanat etkinliklerine, gastronomi lezzetlerinden spor aktivitelerine kadar birbirinden renkli programlarla bu karnavalda siz de yer alabilirsiniz.

BU YIL 4-13 NİSAN’DA

2013 yılında “Nisan’da Adana’da” sloganıyla hayata geçirilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti Adana’da buluşturuyor.

Düzenlendiği ilk yıldan bu yana yurtiçinden ve yurtdışından milyonlarca yerli ve yabancı turist ile birlikte Adanalıları sokaklarda buluşturan karnavalın 13’üncüsü bu yıl 4-13 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda Adana’yı rengarenk bir hale getiren simgeleşmiş kortej yürüyüşü ise 5 Nisan 2025 Cumartesi günü yapılacak.

Haberin Devamı

Portakal Çiçeği Karnavalı Fikir Babası Ali Haydar Bozkurt, gazetemiz bölge temsilcisi Erdal Fernergiz'e özel açıklamalarda bulundu