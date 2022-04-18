Paskalya kızartması ya da omleti

İtalyanlar için Noel’den sonra yılın en çok beklenen bayramlarından olan Paskalya’yı geride bıraktık.
Bu yıl altı gün süren tatiliyle çocukların yüzünü güldürdü.
Paskalya, içinden sürpriz hediyeler çıkan yumurtaları, ona özgü tatlıları, baharın başlangıcından izler taşıyan mutfağıyla neşeli bir bayramdır.
Öyleydi en azından...
Pandeminin ilk yılında Paskalya sıkı yönetim şartlarında sokaklarda askerlerle kutlandı.
Geçen sene bayram öncesi nispeten normal olan hayatımız, Paskalya dolayısıyla bir kez daha kilit altında alındı.
Paskalya’ya özgü sokağa çıkma yasakları, özel kapanma kuralları koyuldu.
Bayram dolayısıyla kapanmak, normalden daha az görüşmek, birlikte olmak, pandeminin azizliklerinden biriydi.
Bu sene yasak yok, kapanma yok, çok değil bir haftaya kadar pandemiden kalan son kısıtlamaların da kalkması bekleniyor.
Tatil dolayısıyla şehir boşaldı onun sessizliği derken, tatil havasına uyup biz de deniz kenarına gittiysek de, sahiller de boştu.
İtalyanlar Paskalya’yı nerede kutladı hiçbir fikrim yok.
Evde kapalı olmak alışkanlık mı yaptı onu da bilmiyorum.
Pandemi melankolisi gölgesinde geçen bayramların sonuncusu olsa bu keşke.
İstanbullu çocuk olarak Paskalya benim için Paskalya çöreği ve renkli yumurtalar demekti.
İtalya’ya taşındıktan sonra misafir olduğum Paskalya sofralarında ise beni en çok cezbeden yemek Firttata Pasquale yani paskalya kızartması/Paskalya omleti oldu. O kadar yemek arasında yumurtanın cazibesine kapılmak tuhaf gelebilir. Deneyene kadar tabii.
Epey el uğraştıran bu lezzetli, besleyici, bayram sofrası yemeğinin tarifini paylaşmak istedim bugün.
İlk kitabım “Mamma Mia -İtalyan Mutfağı Hakkında Çok Şey”de iki farklı Paskalya kızartması tarifi var.
Kitabın ilk bölümünde Terni’de Rita anne ve erkek kardeşi Lomberto amcayla mutfağa girmiştik.
Neşesiyle dünyayı güzelleştiren Lomberto amcayı birkaç sene önce kaybettik.
Rita ve ailesi bu yemeği hala Lomberto gibi yapmaya devam ediyor, her seferinde onu anarak...
Ben de Lomberto usulü Paskalya kızartmasını anlamak istedim.
İşte tarifi
İtalyanların iki çeşit nanesi var, menta ve mentuccia olmak üzere.
Biri bizim nanemiz gibi diğeri daha az kokulu ve tüylü.
İmkan elveriyorsa, iki üç farklı nane çeşidi kullanıldığında çok hoş bir karışım yakalanıyor.
Bu yemeğin en önemli özelliği kullanılan otlardan aldığı muhteşem kokusu.
Naneyle birlikte maydanoz, ıspanak, enginar ve kuşkonmaz , dereotu, taze sarımsak, arapsaçı kullanılıyor...
Önce otlar...
Nane ve maydanozları iyice kıyıp biraz zeytinyağında kavuruyoruz. Sonra küçük küçük doğranmış kuşkonmazları ekliyoruz. Umbria bölgesinde kolay bulunduğu için yabani kuşkonmazla yapılıyor.
Bahar aylarında özellikle Adalarda bolca bulunuyor. Bulunursa ne ala, bulunmazsa normal kuşkonmaz kullanılabilir. Kuşkonmazdan sonra küçük parçalara bölünmüş enginarlarda sıra.
Kuşkonmaz ve enginar iyice piştiğinde ıspanakları ekliyoruz.
Lamberto amca “Aşçı dediğin cimri olmaz, her şeyi bol bol kullanmak lazım” diyor.
Bir başka önemli nokta da kullanılan malzemenin miktarının orantılı olması.
Bir lezzet diğerini bastırmamalı.
İki enginar, küçük demet yabani kuşkonmaz, bir tutam ıspanak ve otlardan oluşan sebze karışımı için en az dört yumurta kullanmak gerekiyor.
Sebzeler pişerken kenarda yumurtayı çırpıp hazırlıyoruz.
Sebzeler iyice yumuşadığında yumurtayı ekliyoruz.
Yumurtayı ekledikten sonra tavanın ağzı kapalı olarak pişirmeye devam ediyoruz.
Arda sırada bir çatalla içinin pişip pişmediğini kontrol edip ve son hamle olarak kapak yardığıyla yumurtayı altüst ediyoruz.
Bol malzemeli ve hacimli bir yemek olduğundan özellikle çevirme işlemini yaparken dikkat etmek gerekiyor.
Bu sene bizim evde paskalya kızartması Menteşe Som Domat’la yapıldı.
Domat fasulye, bezelye gibi kabuklu bahar sebzelerini çağrıştıran doğal bir aromaya sahip. Bezelye, kuşkonmaz, fasulye, enginar gibi sebzelere, kavrulmuş marula çok yakışıyor.
Bu tür tabakların bahar duygusunu güçlendiren bir zeytin.
Paskalya kızartması ya da omleti
İtalyanlar için Noel’den sonra yılın en çok beklenen bayramlarından olan Paskalya’yı geride bıraktık.
Bu yıl altı gün süren tatiliyle çocukların yüzünü güldürdü.
Paskalya, içinden sürpriz hediyeler çıkan yumurtaları, ona özgü tatlıları, baharın başlangıcından izler taşıyan mutfağıyla neşeli bir bayramdır.
Öyleydi en azından...
Pandeminin ilk yılında Paskalya sıkı yönetim şartlarında sokaklarda askerlerle kutlandı.
Geçen sene bayram öncesi nispeten normal olan hayatımız, Paskalya dolayısıyla bir kez daha kilit altında alındı.
Paskalya’ya özgü sokağa çıkma yasakları, özel kapanma kuralları koyuldu.
Bayram dolayısıyla kapanmak, normalden daha az görüşmek, birlikte olmak, pandeminin azizliklerinden biriydi.
Bu sene yasak yok, kapanma yok, çok değil bir haftaya kadar pandemiden kalan son kısıtlamaların da kalkması bekleniyor.
Tatil dolayısıyla şehir boşaldı onun sessizliği derken, tatil havasına uyup biz de deniz kenarına gittiysek de, sahiller de boştu.
İtalyanlar Paskalya’yı nerede kutladı hiçbir fikrim yok.
Evde kapalı olmak alışkanlık mı yaptı onu da bilmiyorum.
Pandemi melankolisi gölgesinde geçen bayramların sonuncusu olsa bu keşke.
İstanbullu çocuk olarak Paskalya benim için Paskalya çöreği ve renkli yumurtalar demekti.
İtalya’ya taşındıktan sonra misafir olduğum Paskalya sofralarında ise beni en çok cezbeden yemek Firttata Pasquale yani paskalya kızartması/Paskalya omleti oldu. O kadar yemek arasında yumurtanın cazibesine kapılmak tuhaf gelebilir. Deneyene kadar tabii.
Epey el uğraştıran bu lezzetli, besleyici, bayram sofrası yemeğinin tarifini paylaşmak istedim bugün.
İlk kitabım “Mamma Mia -İtalyan Mutfağı Hakkında Çok Şey”de iki farklı Paskalya kızartması tarifi var.
Kitabın ilk bölümünde Terni’de Rita anne ve erkek kardeşi Lomberto amcayla mutfağa girmiştik.
Neşesiyle dünyayı güzelleştiren Lomberto amcayı birkaç sene önce kaybettik.
Rita ve ailesi bu yemeği hala Lomberto gibi yapmaya devam ediyor, her seferinde onu anarak...
Ben de Lomberto usulü Paskalya kızartmasını anlamak istedim.
İşte tarifi
İtalyanların iki çeşit nanesi var, menta ve mentuccia olmak üzere.
Biri bizim nanemiz gibi diğeri daha az kokulu ve tüylü.
İmkan elveriyorsa, iki üç farklı nane çeşidi kullanıldığında çok hoş bir karışım yakalanıyor.
Bu yemeğin en önemli özelliği kullanılan otlardan aldığı muhteşem kokusu.
Naneyle birlikte maydanoz, ıspanak, enginar ve kuşkonmaz , dereotu, taze sarımsak, arapsaçı kullanılıyor...
Önce otlar...
Nane ve maydanozları iyice kıyıp biraz zeytinyağında kavuruyoruz. Sonra küçük küçük doğranmış kuşkonmazları ekliyoruz. Umbria bölgesinde kolay bulunduğu için yabani kuşkonmazla yapılıyor.
Bahar aylarında özellikle Adalarda bolca bulunuyor. Bulunursa ne ala, bulunmazsa normal kuşkonmaz kullanılabilir. Kuşkonmazdan sonra küçük parçalara bölünmüş enginarlarda sıra.
Kuşkonmaz ve enginar iyice piştiğinde ıspanakları ekliyoruz.
Lamberto amca “Aşçı dediğin cimri olmaz, her şeyi bol bol kullanmak lazım” diyor.
Bir başka önemli nokta da kullanılan malzemenin miktarının orantılı olması.
Bir lezzet diğerini bastırmamalı.
İki enginar, küçük demet yabani kuşkonmaz, bir tutam ıspanak ve otlardan oluşan sebze karışımı için en az dört yumurta kullanmak gerekiyor.
Sebzeler pişerken kenarda yumurtayı çırpıp hazırlıyoruz.
Sebzeler iyice yumuşadığında yumurtayı ekliyoruz.
Yumurtayı ekledikten sonra tavanın ağzı kapalı olarak pişirmeye devam ediyoruz.
Arda sırada bir çatalla içinin pişip pişmediğini kontrol edip ve son hamle olarak kapak yardığıyla yumurtayı altüst ediyoruz.
Bol malzemeli ve hacimli bir yemek olduğundan özellikle çevirme işlemini yaparken dikkat etmek gerekiyor.
Bu sene bizim evde paskalya kızartması Menteşe Som Domat’la yapıldı.
Domat fasulye, bezelye gibi kabuklu bahar sebzelerini çağrıştıran doğal bir aromaya sahip. Bezelye, kuşkonmaz, fasulye, enginar gibi sebzelere, kavrulmuş marula çok yakışıyor.
Bu tür tabakların bahar duygusunu güçlendiren bir zeytin.