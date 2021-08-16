Manavgat’ı unutmayalım

Ormanlarımız, canımız yanmaya devam ediyor olsa da güzel haberler de var.

Kontrol altına alınan bölgelerle birlikte haberlerin en güzeli, tüm ülkenin tek yürek halinde elinden geleni yapma çabası.

Yangınların hâlâ devam ettiği Milas’ta İlçe Tarım Müdürü Ali Parlu “İnsanlar muhteşemler. Gençlerimiz sabahlara kadar çalışıyor. Her yerden yardım yağıyor” diyor ve böyle insanların olduğu bir ülkenin geleceğinin kötü olamayacağının altını çiziyor.

Malum Milas Türkiye’nin en güzel zeytinlerinden Memecik’in yurdu.

Domates yaprağından çağlaya, narenciyeye inanılmaz bir aroma yelpazesine sahip bu harika bölge, zeytiniyle uluslararası zeytinyağı sever ve bilirin dikkatini cezbetti.

Bu yıl AB tarafından da coğrafi işaret olarak tanındı.

Tarım konusunda yüzümüzü güldürüyor, ilerde daha da çok güldürecek.

Memecik’in doğal vatanlarından Milas özellikle küçük, kaliteli zeytinyağı üretiminin kalelerinden.

Parlu,