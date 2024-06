Bennifer’ın En Büyük Aşk Hikâyesi

Haberin Devamı

2002’de çıkardığı “This Is Me... Then” albümünün devamı niteliğinde Ben Affleck’le olan fırtınalı ilişkisini ve nasıl yeniden bir araya geldiklerini yansıtan 13 parçalık “This Is Me... Now” albümünü

16 Şubat’ta beğeniye sundu.

“This Is Me... Now: A Love Story” yine Affleck’le ilişkisi etrafında kurgulanmış müzikal bir film. Albümle aynı gün 16 Şubat’ta yayınlandı.

“This Is Me... Now” üçlemesinin üçüncü ve son parçası belgesel “The Greatest Love Story Never Told” (Hiç Anlatılmamış En Büyük Aşk Hikâyesi) Prime Video’da 27 Şubat’ta yayınlandı.

Üçlemenin (albüm, film ve belgesel) ürünleri de düşünülmüş.

Tişörtler, sweatshirt’ler ve kitaplar internetten satışa çıktı.

Billboard 200’e 38. sıradan giriş yapan “This Is Me... Now” albümünü desteklemek amacıyla bir de turne planlandı.

İPTAL SEBEBİ DÜŞÜK BİLET Mİ

Ancak Lopez turneyi GEÇEN hafta iptal ettiğini açıkladı...

Herkes arkasındaki sebebin düşük bilet satışları olduğunu iddia ediyor ama bence asıl sebep tüketicinin yüksek bilet fiyatlarına tepkisi.

Covid’in ardından canlı eğlenceye büyük talep var. Turnenin arkasındaki Ticketmaster ve Live Nation bu durumdan avantaj sağlamak için fiyat yükseltti ve geri tepti.

Lopez gibi geçen ay rock grubu Black Keys de Amerika turnesini iptal etmişti.

Jonas Brothers da programlarımız çakıştı diyerek turnelerinin Avrupa ayağını erteledi.

BEN, SAKİN BİR HAYAT İSTİYOR JENNİFER GÖZ ALICI

Medyanın ilgisinin 20 yıl önce ilişkilerinin başarısız olmasında etkili olduğunu söyleyen J Lo hayatının aşkına tekrar kavuşuyor ve özel tutmak yerine yeniden alevlenen aşklarına dayanan bir film, albüm ve belgesel yapıyor...

Bu nasıl bir tezat.

Aşkını tüm dünyaya haykırma ve anlatma takıntısı normal mi?

Tuhaf karşılayan var.

Zaten bu üçlemenin ardından Bennifer’ın sallantıda olduğu hatta ayrılacakları iddiaları tüm dünyada yayıldı.

Son filmi “Atlas”ın basın turunda Lopez’e söylentiler soruldu.

Şarkıcı “Sen daha iyi biliyorsun” diyerek gazeteciyi geçiştirdi.

Çifte yakın kaynaklar Ben Affleck’in evlilik terapisi seanslarına bile katılmadığını ve kafasında ilişkiyi bitirdiğini Jennifer’ın da kurtarmaya kararlı olduğunu söylüyor.

İkiliyi geçen Kasım ayında DGA’da (Directors Guild of America) Affleck’in yönettiği “Air” filminin özel gösteriminde görmüştüm.

Ben Affleck gösterim sonrası yapılan soru cevapta senaryo yazmak, film yönetmek ve üretmekten ne kadar zevk aldığını anlattı. Jennifer kocasına destek olmak için oradaydı.

Birbirlerine aşkla bakıyorlardı...

Affleck kendi halinde... İşi, çocukları ve ailesiyle mutlu. Jennifer ilgi odağı olmayı, gittiği her yerde fotoğraflanmayı seviyor.

O yüzden neredeyse tüm fotoğraflarda Ben asık suratlı Jennifer ışıldıyor.

Jennifer, Affleck’i kontrol edemiyor.

Affleck de Jennifer’ı değiştiremiyor.

Ben sakin bir hayat istiyor, Jennifer göz alıcı. Her iki istekte de yanlış bir şey yok sadece birbirine tamamen zıt.