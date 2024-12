İtalya’da eğitim için panik yok doğru planlamayla devam

Haberin Devamı

Bazı haber kaynaklarının yarattığı kaotik ortam, İtalya öğrenci vizelerinin tamamen durdurulduğu gibi bir algıya yol açtı. Bu durum hem öğrenciler hem de aileleri için büyük bir telaş ve kafa karışıklığına neden oldu. Peki bu haberlerin aslı ne? Gelin, bu konuyu tüm detaylarıyla sevgili çözüm ortağım İtalya uzmanı Burak Yılmaz ile ele alalım. Aktif Yurtdışı Eğitim Akademik Direktörü Burak Yılmaz, her yıl İtalya’ya yüzlerce öğrenci gönderiyor ve bakın neler diyor...

Her şey, İtalya başvuru merkezi IDATA’nın 2024-2025 güz dönemi için öğrenci vize başvurularının kapandığını duyurmasıyla başladı. Bu, her yıl! düzenli olarak yapılan ve prosedürün doğal bir parçası olan bir duyuruydu. Ancak bazı medya kuruluşları, bu sıradan hatırlatmayı dramatik başlıklarla sunmayı tercih etti; “İtalya Vizeleri Kapattı” ya da “Öğrenciler Artık Yurt Dışına Gidemeyecek” gibi haberler, sosyal medyada hızla yayıldı. Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor; İtalya, öğrenci vizelerini tamamen durdurmuş değil. Kasım ayı sonunda yapılan bu duyuru, sadece 2024-2025 akademik yılı için yeni başvuruların kapandığını ifade ediyor. Bu süreç her yıl aynı şekilde işliyor. Yeni akademik yıl için başvuruların açılması, 2025 yılı Haziran, Temmuz aylarını bulacak. Dolayısıyla bu duyuru, bir yasaklama ya da ani bir değişiklik anlamına gelmiyor. Zaten bir yıldır haberdar olduğumuz resmi takvim duyurusunun hatırlatmasından başka bir şey değil.

HANGİ BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR?

Hâlihazırda işlemleri devam eden öğrenciler için hiçbir sorun yok. Özellikle foundation (hazırlık) programına katılacak öğrenciler, Erasmus değişim programlarıyla İtalya’ya gidecek olanlar ve bir yıllık bağımsız yüksek lisans programlarına başvuranlar için süreç sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Bu öğrenciler, başvurularını yapmaya ve vizelerini almaya devam edebilirler. Bu noktada vize prosedürlerini yakından takip etmeyen ya da yanlış bilgilendirme kurbanı olan kişiler için bu tür haberler büyük bir kaosa yol açabiliyor. Sabah saatlerinden itibaren velilerden ve öğrencilerden birçok telefon aldık. Hepsi aynı soruyu soruyordu; “İtalya öğrenci vizeleri tamamen kapandı mı?” Ancak durumun bu olmadığını, her yıl tekrar eden ve bilinen bir prosedürün duyurusu olduğunu açıkladıkça insanlar rahatladı.

MEDYA SORUMLULUĞU VE DOĞRU BİLGİLENDİRME

Medyanın bu tür durumlarda oynadığı rol, konunun hassasiyetini daha da artırıyor. Yanlış bilgi yaymak ya da dikkat çekici başlıklarla tıklama kazanmaya çalışmak, bireylerin hayatlarını doğrudan etkileyebilir. İtalya’da eğitim hayali kuran bir öğrencinin, yanlış bir habere dayanarak planlarını iptal ettiğini düşünün. Bu durum hem maddi hem de manevi zararlar yaratabilir. Bu nedenle medya kuruluşlarının, özellikle eğitim ve vize gibi hassas konularda daha dikkatli olmaları gerekiyor.

SEKTÖRÜMÜZÜN YERİNDE VE HIZLI TEPKİSİ

Sabahın erken saatlerinden itibaren birçok meslektaşımız ve Yurtdışı Eğitim Danışmanları Derneğimiz (YEDAB), hem tansiyonu düşürmek hem de doğru bilgilendirmeyi yapmak için canhıraş bir şekilde açıklamalar yayınladılar. Bu konuyu haberleştiren medya kuruluşları ve önemli isimlerle doğrudan iletişime geçerek işin aslını anlatmaya çalıştılar. Aslında bizler, öğrenciler ve veliler için de sektörümüzün onlarcasını yaşadığı bu tarz gerçek kriz ve bir anda yayılan yanlış bilgilere ne kadar alışkın ve hazırlıklı olduğunu bir kez daha tecrübe etme fırsatı bulduk. Hep söylerim ya yurtdışı eğitim danışmanı evdeki tansiyonu düşürür diye... Gücümüzün yettiğince birçok evin tansiyonunu düşürüp, ailelerin ve öğrencilerin çok kötü birkaç gün geçirmesinin önüne hep birlikte geçilmiş oldu yine.

PEKİ HER ŞEY GÜLLÜK GÜLİSTANLIK MI?

Tabi ki sorunlar çok, vizeler her yıl zorlaşıyor, sınav skorları yükseliyor, Avrupa’nın öğrenci konaklama sorunu büyüyerek devam ediyor. Güzel olan hiçbir şey gibi çocuklarımızın geleceğine dair attığımız bu önemli adım da kolay, sorunsuz, tozpembe değil. Hiçbir zaman olmadı, ancak zaman geçtikçe daha da zorlaşıyor. Hayat da böyle değil mi zaten? Çare, ah vah etmek, telaşa kapılmak değil. Daha erken başlanacak planlarla, önlem alarak, doğru danışmanlarla çalışarak, çocuklarımızın geleceklerini planlamaya devam etmek sorumluluğumuz artıyor yalnızca. Sonuç olarak İtalya’ya gitmeyi planlayan öğrencilerimiz için hiçbir şey değişmedi. Sadece sürecin doğal bir parçası olan bir duyurunun yanlış anlaşılması, büyük bir telaşa neden oldu. 2025-2026 akademik yılı için başvurular, belirlenen tarihlerde başlayacak ve süreç her yıl olduğu gibi devam edecek. Bu nedenle, bu tür haberlere kulak asmadan, güvenilir kaynaklardan bilgi almak ve planlamayı doğru bir şekilde yapmak her zaman en doğrusudur. İtalya’da eğitim hayali kuran öğrencilerimize buradan bir kez daha sesleniyoruz; Panik yapmayın, çünkü her şey yolunda!

Günün Sözü: “Terbiye piyano eğitimine benzer genç yaşta alınmazsa asla öğretilemez.” (La Gou)

EĞİTİMDEN, BİLİMDEN, BAŞÖĞRETMENİN İZİNDEN AYRILMADIĞINIZ AYDINLIK GÜNLERİNİZ OLSUN.