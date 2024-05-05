DFC artık Türkiye’de

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Design for change artık Türkiye’de aktif. Türkiye temsilcisi ve aynı zamanda çözüm ortağım olan, danışmanlığını yaptığım öğrencilerimi gönül rahatlığı ile teslim ettiğim Elif Özmenek Çarmıklı bu temsilciliği o kadar çok hak ediyor ki, bu röportajın sonunda ne demek istediğimi anlayacaksınız.

Türkiye’de yeni yeni duyuyoruz DFC’yi ama aslında neredeyse 15 yıllık bir çocuk hareketi. DFC, Türkiye’de ne zamandır aktif?

DFC World 2009 yılında Kiran Bir Sethi tarafından kuruluyor. Kendisi bir tasarımcı ancak bir anne olarak oğlunun okulda yaşadığı sıkıntılardan sonra bir okul kurmaya karar veriyor. Kiran, eğitimde tasarım odaklı düşünmenin artması gerektiğini savunuyor ve eğitimin amacının çocukları gerçek sorunlara çözümler bulma konusunda tecrübe kazandırmak olduğuna inanıyor. Böylece 2023 yılında inovasyon kategorisinde dünyanın en iyi okulu seçilen Riverside okulunu kuruyor ve aynı zamanda da bugün dünyanın pek çok ülkesine yayılan bir çocuk hareketi başlatıyor. Ben, 2023 yılında DFC’nin Türkiye temsilcisi oldum. Bizim de amacımız, ‘yapabilirim’ farkındalığını ülkemizde pek çok çocuğa ve okula ulaştırabilmek.

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Ben duyduğum zaman çok heyecanlandım. Biraz DFC HeroKIDS Sertifika Programı’ndan bahsedebilir misin?

DFC HeroKIDS Sertifika Programı, 13-17 yaş grubundaki öğrencilerin katılabileceği bir programdır. Program bireysel eğitim ya da grup eğitimi şeklinde tasarlanabilir, çevrimiçi ya da yüz yüze uygulanabilir. Programın üç önemli amacı var: Birincisi, çocukların tasarım odaklı düşünme becerisini geliştirmek. İkincisi, çocukların kendi çevrelerinde gördükleri sorunlara çözüm geliştirmeleri için proje oluşturabilmelerini sağmak. Üçüncüsü de çocukların yaptıkları projelerin hem ulusal hem de uluslararası seviyede duyulur ve görünür olmasına imkân vererek, ‘yapabilirim’ duygularını güçlendirmek. Öğrenciler bu programı tamamladıklarında uluslararası geçerliliği olan DFC HeroKIDS Sertifikasını almaya hak kazanırlar.

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Elif Özmenek Çarmıklı-Ebru Doğdu

Öğrencilere nasıl bir katkısı var bu programın?

Öncellikle dünya bu kadar hızlı değişirken, bugün yetişen her çocuğun bu değişime ayak uydurması için bazı becerileri, değerleri kazanması gerekir. Bunun bazı kriterleri var. Bunlardan en önemlisi de çocukların uluslararası networklerini geliştirebilmeleri. DFC bunun için çocuklara güvenilir bir alan sağlıyor. Bildiğiniz gibi eğitim sistemi de hızla değişiyor. Belki on sene sonra eğitimin bugün olduğu hali ile aynı olmayacağını biliyoruz. O yüzden okulun sınırları dışındaki öğrenme alanları giderek önem kazanıyor. Bu anlamda DFC HeroKIDS Sertifika Programı, çocuklara bambaşka bir öğrenme deneyimi yaşamaları için fırsat veriyor. Bu programda öğrenciler aktif küresel vatandaşlık eğitimi, proje oluşturma eğitimi, networking ve proje uygulama adımlarından oluşan bir öğrenme deneyimi elde ederler.

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DFC HeroKIDS Sertifika Programı neden yurt dışında eğitim almak isteyen öğrenciler için çok önemli?

Yurt dışında okumak isteyen öğrencilerin okul dışında da kendilerine bir portfolyo hazırlamaları çok önemli. Aldıkları sertifikalar ve yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri ile kendi becerilerini, yeteneklerini ve eğilimlerini ortaya koymaları gerekiyor. DFC HeroKIDS Sertifika Programı’yla öğrenciler hem kendi projelerini oluşturacaklar hem de bunu hayata geçirecekler. Ayrıca yaptıkları projeler, 70 ülkede kendi yaşıtları olan birçok çocuk tarafından görülecek. Bunlar sadece yurt dışında okumak isteyen öğrenciler için değil, orta öğrenim yıllarında kendine yatırım yapmak isteyen her çocuk için çok değerli.

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DFC’nin başka sertifika programları var mı?

DFC’nin başka sertifika programları var. DFC Kariyer Sertifika Programı, DFC Liderlik Programı ve DFC Kidocan Programı var. Kariyer sertifika programı, öğrencilerin kariyer yolculuklarını nasıl tasarlayacaklarına rehberlik ediyor. Ayrıca tasarım odaklı düşünme becerilerini arttırarak kendi kariyerlerini inşa etmelerini güçlendirmeyi hedefliyor. Liderlik programı da değişen dünyayı anlamak için tasarlanmış bir program. Liderlik anlayışı onların kendilerini ve dünyayı daha iyi anlamalarını sağlar ve gelecekte daha etkili, bilinçli bireyler olmalarına yardımcı oluyor. Her iki programda da alanında uzman kişilerle öğrencilerin bir araya gelmesi hedefleniyor. DFC Kidocan ise yeni başlayacak bir YouTube kanalı. Kidocan, çocukların haberleri anlama, yorumlama ve kendi fikirlerini ifade etme becerilerini güçlendirmek için interaktif ve eğlenceli bit ortam sunuyor. Bunu yaparken çocukların haber okuryazarlığını geliştirmeyi hedefliyor. İlgilenen herkes bize DFC Türkiye’nin sosyal medya hesaplarından ulaşabilir.

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Elif, sen aynı zamanda Rising Leaders Academy (RLA) kurucususun. Son olarak RLA’yı sormak istiyorum sana. Nedir RLA Mentorluk Sistemi?

RLA, 10-17 yaş aralığındaki gençleri geleceğe hazırlayan, Türkiye’nin en kapsamlı mentorluk merkezidir. Amacı, erken yaştan başlayarak, öğrencilerin kariyer yolculuklarında onlara rehberlik etmektir. Aynı zamanda yenilikçi düşünme becerilerini kullanarak yaratıcılıklarını desteklemeyi hedefler. Kariyer yolculuğu aslında bir markalaşma sürecidir. Yurt dışında üniversitelere başvururken de, iş ararken de öne çıkan şey kendimize özgü bir hikâye oluşturabilmemizdir. Bu hikâye ne kadar özgünse hayatta başarılarımız da o kadar artıyor. RLA mentorluğu ile hedefimiz ulusal ve uluslararası bağlantıları gelişmiş, kendi potansiyelinin ve güçlü yönlerinin farkında olan gençler yetiştirmek. Çocuğum okul sınırlarından ibaret değildir diyen her ebeveyni RLA’ya davet ediyoruz.

Günün Sözü: “Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir.” (Platon)

EĞİTİMDEN, BİLİMDEN, BAŞÖĞRETMENİN İZİNDEN AYRILMADIĞINIZ AYDINLIK GÜNLERİNİZ OLSUN.