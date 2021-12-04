HIV/AIDS... Doğru bilgi hastalıktan koruyor

Uçucu yağlar daha rahat, daha enerjik olmamızı ya da stres seviyemizin düşmesini sağlayabilir mi? Merkezine aromaterapiyi alan ve sayıları her geçen gün artan araştırmalar uçucu yağların faydalarına ve dikkat edilmesi gerekenlere vurgu yapıyor.

Aromaterapi, yani bitkilerden elde edilen esansiyel (uçucu) yağların hastalıkları önlemek ya da tedavi etmek amacıyla kullanılması çok eskilere dayanıyor.

Çeşitli yöntemlerle bitkilerden alınan uçucu yağlar, masajla cilde uygulanabildiği gibi havaya karıştırılarak oda sıcaklığında solunabiliyor da... Soluyarak aldığınızdaki etkisi, o bitkiyi yediğinizdeki etkiyle aynı olmuyor.

Yurtdışında olduğu gibi ülkemizde de bilinirliği artan aromaterapinin stres ve kaygıyı hafifletme gibi etkileri nedeniyle psikolojik sağlık için kullanımı da artıyor.

Bu doğal yağların yan etki riski az olsa da alerjik reaksiyon ihtimalini dikkate almak gerekiyor. Bu nedenle uzman eczacı/doktorların önerdiği şekil ve miktarda kullanılması çok önemli...

Dünyada uçucu yağlarla ilgili pek çok çalışma yapılıyor. Kanser hastaları üzerindeki etkileri, enflamasyon ve enfeksiyona etkileri araştırılıyor.

İşte bu çalışmalardan biri Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nde hayata geçirildi. Ağustos 2021’de Neurochemistry International’da yayımlanan çalışma ‘esansiyel yağların beyin üzerindeki etkisini’ odağına alıyor.