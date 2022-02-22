Üsküdar Kitap Fuarı’nın Onur Yazarı: Mustafa Kutlu

Ne yazık ki dinlediğimiz birçok şarkının güftesinin kime ait olduğu söylenmez. Bazı şarkı kitaplarında da yazılmaz.

Oysa birçok şarkının güftesini yazanlar bu türde çok tanınmış, çok bilinen şairlerdir.

İyi bir müzik dinleyicisi olan eski bir dostum geçen gün bir şarkının güftesi konusunda benim araştırma yapmamı istedi.

Söz konusu şarkı: ‘Gidelim Göksu’ya bir âlem-i âb eyleyelim’

Bestecisi Lavtacı Hristo. A. Mahir Özkılıç’ın ‘Bir Şarkıdır Yaşamak, Güftelerimiz’ kitabında güftenin Yahya Kemal Beyatlı’ya ait olduğu yazılı.

Kürdîli şarkının güftesinin tamamını ise Dr. Mesut Ersönmez’in ‘Güftelerin Dili’ (Pagos Yayınları) kitabından aldım:

Şarkının güftesini okuyalım: