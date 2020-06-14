Devlet desteklemeli

Benim gibi hâlâ long play ve CD çalanlar vardır. Ne yazık ki artık bunları mağazalarda bulamıyoruz. Tek tek uzunçalarlar satılıyor, pikaplar da vitrinleri süslüyor.
Bu çelişkiyi anlamış değilim. Aletleri satın alanlar, neyi çalacaklar. Teknolojinin müziğe sağladıkları yetersiz.
Eskiden AVM’deki kitapçılarda gerek Türk gerek CD-long play ve DVD bulunurdu. Çoğu mağaza bunları kaldırdı, dinleyenlere karşı kabul edemediğim bu anlayışı geri getirmek ancak devlet desteği ile gerçekleşecektir.
Kulaklıklarla, Bluetooth’la sürdürülmesine karşıyım.
Bir tek Tünel’de Lale Plak vardı, onun sahibi Hakan Atala da müzikten anladığı için, bir dinleyicinin çeşitli türlerdeki seçişine yardımcı olurdu. Devlet, Kültür ve Turizm Bakanlı?? ona bir mek?n bulmal?.
ğı ona bir mekân bulmalı.
Çoğu şeyi ben bir bütün halinde değerlendiririm. AVM’lerde kitapçılar, kırtasiye de satıyorlar. Gelin görün ki içi bittiğinde yedekleri bulamıyorsunuz.
Onlar da sattıkları müşterilerin yaz-at anlayışından olmadığını bilmeli.
Okuduğum müzik dergilerinde de birçok yeni long play ve CD çıktığını okuyorum, eleştiriler yayınlanıyor. Neden onları buradaki mağazalarda bulamıyorum.
Sadece pop ve hafif müzik dinlemeye bizleri neden mahkûm ediyorlar. 2020 yılında çoğulcu kültüre uzak kalamayız.
Hoş Batı müziğini bulamıyorum da, Türk müziğinin klasiklerini mi buluyorum. Üniversitelerin çalışmaları da olmasa bu alan bir çöl olacak.
*
BAZI tür müziklere hiç rastlamıyorum.
Türk müziğinin birçok önemli eseri saz eserleridir, TRT dışında zaten kimse çalmıyor. Oysa TRT’nin geleneğinde saz eserleri vardır.
Birçok usta icracı, büyük bestecilerin eserlerini seslendirmişlerdir.
Çok iyi solistlerimiz var, onları da dinlemek isterim. Adları burada sıralamayacağım, yeni bir çalışma da var, şarkıları sadece sazlarla çalmak, “enstrümental müzik” diyorlar.
İncesaz grubunun birçok CD’sini dinledim.
Ne yazık ki hepsinin kayıtları çıkmıyor.
Aynı enstrümanın değişik solistlerinin ses antolojileri çıktı. Batı’da gördüğümde çok imrenirdim, kemancılar, piyanistler, çellistler.
Yıllar önce Uluslararası Yorgo Bacanos Ut Yarışması yapılmıştı, Türkiye’den başka ülkelerden de yarışmacılar katılmıştı. Fasılların başında da peşrevler çalınır sonra da saz semaisi ile biterdi.
Yeni kayıtlardan söz etmeden önce ünlü saz eserleri programlarını hatırlatayım. Bulursanız dinleyin.
Nubar Tekyay – Ercüment Batanay (keman–tanbur)
Enise Can – Fulya Akaydın (keman–piyano)
Feyzi Arslangil (piyano)
Sadi Işılay – Yorgo Bacanos – Mesut Cemil (keman–ut–viyolonsel)
Vecihe Daryal - İzzettin Ökte (kanun–tanbur)
Hiç kuşkusuz bu tam bir liste değildir, belleğimde kalanlardan ibarettir.
Şimdi edinebilecekleriniz:
Türkiye Radyo–Televizyon Kurumu
Arşiv Serisi
Türk Sanat Müziği
Saz Musikimiz’den seçmeler
- CD’icralarını Vahit Anadolu yönetiyor.
Müşterek Taksim’leri, saz eserlerini on üç sanatçı çalıyor.
CD’de 16 peşrev ve saz semaisi var.
- CD’nin sanatçıları:
Erkan Yüksel (piyano)
Uğur Onuk (ney)
Demir Karabaş (keman)
Sanatçılar 12 eseri seslendiriyorlar.
*
TÜRK musikisinin iyi örneklerini beğeneceksiniz.
Devlet desteklemeli
Benim gibi hâlâ long play ve CD çalanlar vardır. Ne yazık ki artık bunları mağazalarda bulamıyoruz. Tek tek uzunçalarlar satılıyor, pikaplar da vitrinleri süslüyor.
Bu çelişkiyi anlamış değilim. Aletleri satın alanlar, neyi çalacaklar. Teknolojinin müziğe sağladıkları yetersiz.
Eskiden AVM’deki kitapçılarda gerek Türk gerek CD-long play ve DVD bulunurdu. Çoğu mağaza bunları kaldırdı, dinleyenlere karşı kabul edemediğim bu anlayışı geri getirmek ancak devlet desteği ile gerçekleşecektir.
Kulaklıklarla, Bluetooth’la sürdürülmesine karşıyım.
Bir tek Tünel’de Lale Plak vardı, onun sahibi Hakan Atala da müzikten anladığı için, bir dinleyicinin çeşitli türlerdeki seçişine yardımcı olurdu. Devlet, Kültür ve Turizm Bakanlı?? ona bir mek?n bulmal?.
ğı ona bir mekân bulmalı.
Çoğu şeyi ben bir bütün halinde değerlendiririm. AVM’lerde kitapçılar, kırtasiye de satıyorlar. Gelin görün ki içi bittiğinde yedekleri bulamıyorsunuz.
Onlar da sattıkları müşterilerin yaz-at anlayışından olmadığını bilmeli.
Okuduğum müzik dergilerinde de birçok yeni long play ve CD çıktığını okuyorum, eleştiriler yayınlanıyor. Neden onları buradaki mağazalarda bulamıyorum.
Sadece pop ve hafif müzik dinlemeye bizleri neden mahkûm ediyorlar. 2020 yılında çoğulcu kültüre uzak kalamayız.
Hoş Batı müziğini bulamıyorum da, Türk müziğinin klasiklerini mi buluyorum. Üniversitelerin çalışmaları da olmasa bu alan bir çöl olacak.
*
BAZI tür müziklere hiç rastlamıyorum.
Türk müziğinin birçok önemli eseri saz eserleridir, TRT dışında zaten kimse çalmıyor. Oysa TRT’nin geleneğinde saz eserleri vardır.
Birçok usta icracı, büyük bestecilerin eserlerini seslendirmişlerdir.
Çok iyi solistlerimiz var, onları da dinlemek isterim. Adları burada sıralamayacağım, yeni bir çalışma da var, şarkıları sadece sazlarla çalmak, “enstrümental müzik” diyorlar.
İncesaz grubunun birçok CD’sini dinledim.
Ne yazık ki hepsinin kayıtları çıkmıyor.
Aynı enstrümanın değişik solistlerinin ses antolojileri çıktı. Batı’da gördüğümde çok imrenirdim, kemancılar, piyanistler, çellistler.
Yıllar önce Uluslararası Yorgo Bacanos Ut Yarışması yapılmıştı, Türkiye’den başka ülkelerden de yarışmacılar katılmıştı. Fasılların başında da peşrevler çalınır sonra da saz semaisi ile biterdi.
Yeni kayıtlardan söz etmeden önce ünlü saz eserleri programlarını hatırlatayım. Bulursanız dinleyin.
Nubar Tekyay – Ercüment Batanay (keman–tanbur)
Enise Can – Fulya Akaydın (keman–piyano)
Feyzi Arslangil (piyano)
Sadi Işılay – Yorgo Bacanos – Mesut Cemil (keman–ut–viyolonsel)
Vecihe Daryal - İzzettin Ökte (kanun–tanbur)
Hiç kuşkusuz bu tam bir liste değildir, belleğimde kalanlardan ibarettir.
Şimdi edinebilecekleriniz:
Türkiye Radyo–Televizyon Kurumu
Arşiv Serisi
Türk Sanat Müziği
Saz Musikimiz’den seçmeler
Müşterek Taksim’leri, saz eserlerini on üç sanatçı çalıyor.
CD’de 16 peşrev ve saz semaisi var.
Erkan Yüksel (piyano)
Uğur Onuk (ney)
Demir Karabaş (keman)
Sanatçılar 12 eseri seslendiriyorlar.
*
TÜRK musikisinin iyi örneklerini beğeneceksiniz.