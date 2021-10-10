Fırsatlara merhaba diyelim

Astroloji döngülerle çalışır. Bu döngüler en kaba haliyle dört etaptan oluşur: İlk etapta iki gezegen yan yana gelir ve yeniay sürecini başlatır. Sonra ilkdördün başlar, bu bir sınav zamanıdır. Yeniayda ortaya çıkan temalar test edilir. Sonra dolunay fazı başlar, yeniay zamanı meydana gelen olaylar en olgun anına ulaşır. Sonra sondördün başlar, döngünün sonuna gelinir. Ve sonra tekrar devam eder.
Bu döngü bütün gezegenler arasında olur. İki gezegen yan yana gelince yeniay fazı gibi bir etki yaratır. Bunların içinde en popüler olanı Güneş ve Ay arasındaki ilişkidir. Bu ikili arasındaki döngü bir ayda tamamlanır. Çünkü Ay hızlı hareket eder ve bir aylık dönemde bütün fazlarını gerçekleştirir. Her ay bir yeniay ve bir de dolunay meydana gelir. Gezegenlerin hızları farklı olduğu için bu döngülerin tamamlanması Güneş ve Ay arasındaki kadar hızlı olmaz.
BU KEZ TERAZİ BURCUNDA...
Bunları anlattım çünkü size 8 Ekim’de başlayan Güneş ve Mars arasındaki döngüden bahsedeceğim. Bu ikilinin ilişkisinde döngünün tamamlanması ortalama iki yıl sürüyor. Bundan önceki döngü, 2019’da Başak burcunda başlamıştı. Mücadele alanımız Başak burcunun temsil ettiği konular oldu. Temizlik, sağlık, hastalıklar, organize olmak, düzen sağlamak... Malum, koronavirüs pandemisi bize Başak’ın temsil ettiği her şeyi yaşattı... Şimdi yeni bir döngü başlıyor.
Güneş ve Mars arasında döngü mücadele edilecek konulara, harekete geçeceğimiz temalara, yaşayacağımız stresin ana sebebine, kazaların meydana geleceği alanlara, motivasyon kaynaklarımızın ne olacağına işaret eder.
SONUÇ, SÜRECE BAĞLI
Bu seferki döngü 15 derece Terazi burcunda başlayacak. Bu Güneş ve Mars’ın yeniayı olacak. Terazi burcunda başlayacağı için ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, işbirlikleri, uyum, denge, hukuk, sosyal ilişkiler, estetik ve güzellikle ilgili konular gündemde olacak. Demek ki, temel motivasyonumuz ilişki kurmak, ortaklıklar, anlaşmalar yapmak... Diğer yandan bu konular bizim mücadele edeceğimiz temel alanlara da işaret ediyor. Mars özellikle Terazi burcunda değer kaybettiği bir pozisyonda olduğu için bu konular ister istemez hepimizin ciddi stres noktası haline dönüşebilecek.
Haftaya Merkür ile Jüpiter arasındaki olumlu etkileşimle başlıyoruz. Geleceğe dair hedef koymak, harekete geçmek için en güzel zaman. Aynı anda birden çok konuyla ilgilenebiliriz. Evlilik, seyahat etmek, internet sitesi açmak, eğitime başlamak, yurtdışıyla ilgili işleri halletmek için çok ideal. Ama Merkür geri harekette, aksaklıklara karşı bir B planı yapmakta fayda var.
Çarşamba, Terazi burcunda Mars etkili bir yeniay meydana gelecek. Hem Merkür, Terazi burcunda geri gidiyor hem de Mars bu yeniayda etkin. Dolayısıyla bu süreçte ilişkiler ve ortaklıklar zora girebilir, kötü giden ilişki ve evlilikler sonlanabilir, boşanmalar artabilir, hakkımızı ararken zorluklarla karşılaşabiliriz.
Perşembe, Venüs, Yay burcuna geçecek ve 5 Kasım’a kadar burada seyahat edecek. Aşkta hareketli zamanlar başlayacak ama ciddi ilişkiler kurmak kolay olmayabilir. Zira bağlanmak istemeyebilir, birden çok kişiyle flört edebiliriz. Eğlenceli ve hayata karşı bir duruşu olan insanlara yönelebiliriz. Bu dönem farklı etnik gruplara, dinlere, kültürlere ait kişiler daha çok ilgimizi çekebilir.
Cuma, Güneş ve Mars birlikte hareket edecek. Enerjik olduğu kadar gergin bir gün. Rekabet etmek, meydan okumak, savaş başlatmak ve harekete geçmek için koşullar uygun. Ama barış ortamı yaratılması zor görünüyor. Otorite figürleriyle gerginlikten, ilişkilerde ego savaşından kaçınmak gerek. Ayrıca kazalara, sakarlıklara yatkınız. Bugün enerjimizi atmak için spor yapabiliriz ama kalbe ve tansiyona dikkat.
Hafta sonu Merkür ve Mars birlikte hareket edecek. İletişim sorunları baş gösterebilir. Kardeşlerle tartışmalar yaşanabilir. Bugün için en anlamlı söz; ‘İki kere düşün, bir kere konuş’. Patavatsızlıklarla karşılaşmaya veya pot kırmaya müsait sayılırız. Hırsızlıklar artabilir veya eşyalar kaybolabilir. Aceleciliğimiz üstümüzdedir. Sinirsel ya da psikosomatik rahatsızlıklara yatkın oluruz.
İLİŞKİLERİ DOĞRU YÖNETİNKoç (21 Mart-19 Nisan)
Bu hafta ortaklıklar, anlaşmalar, evlilikler, ilişkiler risk altında. Kavgalar, ayrılıklar yaşanabilir. Karşınızda ne yapacağını bilmeyen, sakin kalamayan kişiler olabilir. İlişkileri yönetmek konusunda size büyük iş düşüyor.
Terazi burcundaki yeniay zamanları genel olarak motivasyonumuz; ilişki kurmak, ortaklıklara eğilmek, adalet aramak, kendimizi ve etrafımızı güzelleştirmek, orta yol bulmak, sosyalleşmek, nazik ve kibar davranmak, evlenmek, modayla ilgilenmek, hayatımızda denge kurmaya çalışmak, yaratıcı işlere zaman ayırmak ve danışmanlıklar almak olur.
Fakat bu seferki yeniayda işin içinde ne yazık ki, hem retro Merkür hem de Mars var! Mars ortalığı kasıp kavurur, retro Merkür de adeta üzerine tüy diker! Ortalıkta ne ilişki kalır, ne ortaklık ne de evlilik... Dengeyi ve adaleti sağlamaya çalışırken huzurunuzu kaçırabilirsiniz.
İlişkiler ve ortaklıklar açısından stresli geçecek yeniayda sudan sebeplerden çıkan tartışmalardan kaçınmak yerinde olacaktır. Yeni ortaklıklar kurmak, evlenmek için hiç uygun bir zaman değil.
Hakkımız olanı elde etmeye çalışırken bile büyük bir mücadele vermek zorunda kalabiliriz. Güzellik, estetik gibi konularda da çıkan sonuçtan yeteri kadar memnun kalmayabiliriz. Bu yüzden imaj yenilemek için iyi bir zaman olmayabilir.
ALTTAN ALMAK GEREKEBİLİR
Mevcut ilişkilerimizde alttan almak, köprüleri yıkmamak ve olaylara sağduyu ve empatiyle yaklaşmak durumu az da olsa kurtarabilir. Sosyal ilişkilerde ağız dalaşları, aynı fikirde olamamaktan kaynaklı sorunlar görülebilir. Tabii bu dönemde tartışmalar öyle öfke dolu, saldırı şeklinde değil, aksine tamamen diplomatik bir savaş şeklinde geçebilir. Bu süreçte barış ortamı yaratmak gerçekten çok zor olacak. Özellikle iki arada bir derede kalmak, karar verememek stresimizi daha da arttırabilir.
Yeniay zamanı Algorab sabit yıldızı etkin olacak. Bu yıldız, Mars ve Satürn karakterinde olup gecikmelere, fiyaskolara ve konuların yanlış bir şekilde ele alınmasından dolayı ortaya çıkan sorunlara işaret eder.
Terazi burcunda yılın son Merkür retrosu bugün başlıyor. 19 Ekim’e kadar da etkileri sürecek. Özellikle ikili ilişkiler, anlaşmalar, ortaklıklarla ilgili konularda gecikmeler, sorunlar yaşanabilir. Haliyle bu yeni işlere, yeni ortaklıklara başlamak için uygun bir dönem değil. Yine, yeni elektronik aletler almak için de 19 Ekim sonrasını beklemenizde fayda var. Mevcutta kullandığınız iletişim gereçlerinde bozulmalar, arızalar meydana gelebilir. Bence önemli verilerinizi yedekleyin. Terazi burcundaki Merkür retrosu eski sevgililerden haberler almanıza, eski ilişkilerin yeniden gündeme gelmesine neden olabilir.
Çarşamba, Venüs ile Neptün arasında güzel bir etkileşim meydana gelecek ve cumartesi gününe kadar etkili olacak. Sevdiklerinize ve yakın çevrenizdeki insanlara yardım etmek ve anlayışlı davranmak için harika bir fırsat. Ama ilişkilerde kusurları görmezden gelmeye eğilimli ve kandırılmaya, aldatılmaya açık olabilirsiniz. Özel hayatla ilgili kararlar almak için pek uygun bir zaman değil. Sanatsal her türlü girişim içinse çok elverişli. Fazla enerji gerektiren işler yapmak yerine romantik ve sanat dolu bir aktiviteye kaçmak akıllıca olabilir.
Perşembe, Güneş ile Satürn arasında güçlü bir kontak meydana gelecek ve pazar gününe kadar da etkili olacak. Bugünlerde her türlü sorumluluğun üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz. İşlerde başarı oranı daha yüksek olacaktır. Hayatınızın gidişatını ve içinde bulunduğunuz çevreyi değerlendirip istediğiniz yapılanmayı gerçekleştirmeniz olası görünüyor. Acil durumları, çatışmaları ve krizleri rahatlıkla çözebileceğiniz ve dha da önemlisi bunlardan etkilenmeyeceğiniz günler...
KISKANÇLIKTAN KAÇININ
Cuma, Merkür ile Plüton arasında sert bir görünüm olacak. Kendinizi sadece bilgiyle savunabileceğiniz bir gün. Gerçekleri öğrenmek için çok büyük bir tutku ve hırs oluşabilir içinizde... Çok fazla eleştiri alabileceğiniz veya çok fazla eleştiri yapabileceğiniz bir gün ama dikkat edin, sözlerinizle kalp kırmayın. Paranoya ve gereksiz kıskançlıklardan kaçının. İletişimi zorlamak, baskıcı iletişim kurmak başınıza daha çok iş açmanıza neden olur. Bilgi hırsızlıkları gündeme gelebilir. İnternette güvenmediğiniz sitelerden alışverişler yapmayın.
Cumartesiyse Venüs ile Jüpiter arasında sert bir etkileşim yaşanacak. Daha çok sevilmek, ilgiyi üzerinize çekmek isteyebilirsiniz. Tensel zevklere düşkünlük artabilir. Şekerli gıdaları canınız daha çok çekebilir, yeme ve içme biraz abartılabilir. Aşk konusunda ve duygusal meselelerde de abartılı davranışlar sergileyebilir, pahalı ve lüks ürünler alabilirsiniz. Bugün yöneticilerinizi, partnerinizi memnun etmek çok kolay olmayabilir. Güzelleşmek için atacağınız adımlardan da memnun kalmayabilirsiniz.
İMZA GEREKTİREN İŞLERİ ERTELEYİNKoç (21 Mart-19 Nisan)
Yılın son Merkür retrosu, gölgesini ve durağanını da hesaba katarsak 26 Eylül’de başlayıp 20 Ekim’e kadar devam edecek. Bu seferki Merkür retrosunu Terazi burcunda deneyimleyeceğiz. Şunu söylemeden geçmeyeyim: Aslında hiçbir gezegen geri gitmez, sadece yavaşlar ve Dünya’dan bakıldığında geri gidiyormuş izlenimi verir. Ama biz buna astrolojide gezegenin geri gitmesi (retrosu) diyoruz.
Retro süreçlerinde işler yavaşlar, durur, gecikmeler meydana gelir. En temel haliyle Merkür; iletişim, ifade, konuşma, anlaşmalar, elektronikler, eğitim, ulaştırma, ticari konular ve kardeşlerle ilgilidir. Bu yüzden geri giderken yanlış anlaşılmalar, elektronik aletlerle ilgili sorunlar, eğitim ve sınavlarda zorluklar, seyahatlerde gecikmeler, bavul kayıpları, ticari anlaşmazlıklar, kardeşler arasında sağlıklı iletişim kurulamaması gibi etkiler ortaya çıkabilir.
Bu sefer Merkür, Terazi burcunda geri hareket edecek. Yani ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, güzellik ve estetikle ilgili konular birinci dereceden etkilenecek. Bu nedenle 20 Ekim’e kadar herhangi bir anlaşma ve sözleşme önerilmez, yeni bir ortaklık kurmak ya da evlenmek için de uygun bir süreç değildir.
SON NOKTAYI KOYUYORUZ
Bu dönem eski sevgililerden haberler alabilir ve bir şekilde onlarla iletişim kurabiliriz. Sanıyorum ki; bu seferki Merkür retrosu tüm eski sevgilileri hortlatacak cinsten olacak. O hep sorulan ‘Acaba bana geri döner mi’ sorusunun cevabı belki de birçoğumuz için bu sefer ‘Evet’ olacak. Ama dönmesi hayırlı mıdır? Pek sanmıyorum.
Zira ‘ex’ten next olacağına’ (eski sevgiliden yeni ilişki çıkacağına) inanmıyorum. Merkür retrosundaki dönüşler aslında akılda kalan ne varsa yaşamak ve artık son noktayı koymak için yaşanabilir. Yani ‘eskiler’in geri dönüşüyle mutlu ilişki veya evlilik hayalleri kurmamakta fayda var. Üstelik Merkür, Terazi burcunda geri hareket edeceği için özellikle ilişkilerde ve evlilikte sağlıklı iletişim kurmanın zor olacağı bir zaman. Sürekli birbirlerini yanlış anlayan, araları bozulan çiftleri göreceğiz çevremizde. Ama Terazi’nin kibar ve ilişki yöneten hali sayesinde bozulan aralar hızla onarılacak. Yani ayrılık olursa korkmayın, barışırsınız. Bu dönemde birileri hakkında ilişkiler üzerine dedikodular yapacaksanız dikkatli olun. Kiminle konuştuğunuza, kime ne yazdığınıza, telefonunuzdaki dedikodu gruplarında dönen muhabbetlerin orada kaldığına dikkat edin. Başınız ağrımasın.
Terazi burcunun kararsız yapısı Merkür retrosuyla birleşince ortaya çıkabilecek kaosu düşünebiliyor musunuz? Bu dönem karar verememek ve alınan kararlardan emin olamamak zihinleri epey meşgul edecek. Terazi arabuluculuk, avukatlık gibi hukuki konuları da temsil eder. Yeni bir dava açmadan önce iyi düşünmeli, avukatınızı dikkatli seçmelisiniz. Arabuluculukla ilgili konular uzayabilir. Öte yandan Terazi burcunda gerileyen Merkür geç tecelli eden bir adaleti sembolize edebilir. Bu süreçte ameliyat olabilirsiniz, korkmayın.
Haftaya Merkür ile Jüpiter arasındaki güçlü etkiyle başlıyoruz. Gelecek için hedefler koymak ve harekete geçmek için en güzel zaman... Fazlaca iyimser olabiliriz. Bu hafta konuşmalarımızda bol bol felsefe, inanç, eğitim ve dinle ilgili konular olabilir. Evlilik, aileleri tanıştırmak, imza atmak, sözleşmeli işleri halletmek, ticaret yapmak için atılımda bulunmak, eğitime başlamak, seyahat planlamak için çok ideal bir hafta.
Salı, Balık burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay akılcı ve gerçekçi olmakla duygular arasında bir denge kurmanın gerekliliğini hissettirecek. Ruhumuzu rahatlatmak için meditasyon yapabiliriz.
Çarşamba günüyse Güneş, Terazi burcuna geçecek. Bir ay boyunca odak noktamız estetikle ilgili konular, güzellikler, sanat, moda, evlilik ve ilişkiler olacak.
Perşembe, Venüs ile Uranüs karşı karşıya olacak. Partnerinizi kısıtlamamaya özen gösterin. Ortaklıklar kurmak için pek de olumlu bir zaman değil. İlişkiler ani başlayıp bitebilir.
Cuma ise Ay, tüm gün Boğa burcunda seyahat edecek. Günün ana teması maddi konular, rahatlık, keyif, yeme-içme olacak.
Cumartesi, Mars ile Satürn arasında güçlü bir etkileşim olacak. Hedeflerimize ulaşmak için her zamankinden fazla ciddileşebiliriz.
Biz astrologlar için 22 Eylül çok önemli bir gün. Çünkü Güneş Terazi burcuna geçecek ve önümüzdeki 6 aylık süreçte dünya ve ülke gündeminde yaşanacak gelişmelere ışık tutacak. Özellikle Dünya astrolojisine (Mundane astroloji) göre ekonomik, siyasi, politik koşullar buna göre şekillenir. Ta ki Güneş, Koç burcuna geçene kadar... O nedenle Güneş’in Koç ve Terazi burcuna geçtiği anlara özel haritalar oluşturulur; bunlara da ‘Ingrees’ haritalar denir. Güneş, Koç burcuna geçiyorsa bu; Koç Ingrees harita, Terazi burcuna geçtiğindeyse Terazi Ingrees harita olur. Şu an inceleyeceğimiz Terazi Ingrees haritası... Şimdi bu minik bilgilendirmeden sonra önümüzdeki 6 aylık süreçte yaşadığımız ülkede neler olabilir, bunlara bir göz atalım.
YATIRIMLARDA KRİZ OLABİLİR
- Terazi haritasında bu sene İkizler burcu yükseliyor. Önümüzdeki 6 ayda ülkemizde İkizler’in sembolize ettiği konular; yani eğitim, iletişim, trafik, seyahatler, satış, pazarlama, reklam, gazeteler, dergiler, yayıncılık, sınavlar, yazışmalar, sosyal medya ve diplomatlar önem kazanacak.
- İkizler’in yönetici gezegeni Merkür, Terazi burcunda ve 5’inci evde. Bu ev çocuklar, gençler, eğlence, yatırımlar, spor etkinlikleri, eğlence sektörüyle ilgili. Merkür-Plüton sert etkileşimi krizlere işaret eder. Buradan 5’inci evin işaret ettiği konularda krizler olabileceğini düşünebiliriz.
- Bu dönemde sırlar açığa çıkabilir. Özellikle ekonomi, yatırım, eğitimle ilgili birtakım sırların ortaya çıkabileceğini söyleyebiliriz.
- Bu etkileşim, değişim-dönüşüm anlamına da geliyor. Eğitim sistemini, gençleri ve çocukları ilgilendiren uygulamaların değişeceğine işaret ediyor. Belki tam zamanlı açık olan okullara sınıfların dönüşümlü olarak gitmesi kararı alınabilir.
- Yine bu süreçte sosyal medya uygulamalarıyla ilgili yeni kurallar, kanunlar, maddi cezalar gündeme gelebilir.
Güneş ile Neptün arasındaki sert etkileşimle bu haftaya başlıyoruz. Yorgun ve isteksiz hissedebilirsiniz. Neşeniz olmayabilir. Oturduğunuz yerden hayallere dalmak ve hiçbir şey yapmadan bu süreci yaşamak isteyebilirsiniz.Bu hafta özellikle aldatılmalara, kandırılmalara karşı dikkatli olun. Kendimizi gereksiz yere feda edebileceğimiz koşullar oluşabilir. Yaşam hedeflerinizi, kariyerinizi ilgilendiren konularda belirsizlikler yaşayabilirsiniz. Majör kararlar vermek, atılımlar yapmak için uygun zaman değil. Alerjiler, zehirlenmeler, ishal gibi durumlar da meydana gelebilir.
Çarşamba; Mars, Terazi burcuna geçerek 30 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. İlişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar için stresli bir süreç. Kötü giden ilişkiler iyice stres yumağına dönüşebilir. Yeni ortaklıklar kurmak faydalı olmayabilir.
Perşembe, gökyüzünde Venüs ile Satürn arasında negatif bir görünüm olacak. Duygusal konularda limitler ortaya çıkabilir, ilişkilerde uzaklaşma meydana gelebilir. Bugünlerde kendimizi değersiz hissedebiliriz veya birileri bize böyle hissettirebilir, buna mahal vermeyelim. Hoşlandığınız kimselere açılmak için pek uygun bir zaman değil, reddedilebilirsiniz. Cinsel sorunlar meydana gelebilir. Üreme organları, mesane, böbrekler ve tiroitle ilgili sorunlar olabilir. Bu dönem partnerinizden gerekli ilgiyi almakta zorlanabilirsiniz. İlişkiniz veya evliliğiniz bugünlerde testten geçebilir. Beklenmedik problemler, ayrılıklar gündeme gelebilir.
Cumaysa Güneş ile Pluton arasında güçlü bir etkileşim meydana gelecek ve tüm hafta sonu etkili olacak. Güçlü kişilerden gizli destekler alabilirsiniz. İşlerinizi büyük bir gizlilik içinde yürütebilirsiniz. Yapılması gereken değişikliklere, tamirat, temizlik işleri gibi konulara eğilebilirsiniz. Bir sorunun köklerine inmek; ayrıca psikolojik araştırmalar, seanslar ve eğitimler için de uygun bir zaman. Kendinizi etkin biçimde ifade edebilirsiniz. İş arayanlar bugünlerde iş bulabilir. İş değiştirmek için de uygun dönem, gelen teklifleri iyi değerlendirin.
EVLİLİKTE, ORTAKLIKLARDA STRES VARKoç (21 Mart-19 Nisan)
Bu hafta önemli bir gezegen geçişimiz var. Astrolojinin küçük kötücülü Mars, Başak burcundan çıkıp Terazi burcuna geçiyor. Mars, Terazi burcunda 30 Ekim’e kadar seyahat edecek.
Astrolojik olarak Mars; ateşli konular, savaş, rekabet, güç gösterme, kendimizi savunma, düşmanlıklar, öfke ve harekete geçme şeklimiz demektir.
30 Temmuz’da Başak burcuna geçen Mars’ın yolculuğu 15 Eylül’de sona eriyor. Bu dönemde birçok konuda stres ve sorunlarla uğraşmak zorunda kaldık. Başak burcu ekinlerle, toprakta yetişen ürünlerle, ağaçlarla, bitkilerle, sağlıkla ilgilidir. Ve Mars’ın, Başak burcundayken temsil ettiği ateş, ülkemizin birçok noktasında ağaçların ve ormanların yanmasına neden oldu.
Sağlıkla ilgili de COVID-19’un yeni varyantları çıkarken PCR testlerinin zorunluluğu, yurtdışından gelenlere yönelik yeni uygulamalar, aşılı-aşısız tartışmasını da beraberinde getirdi.
ASALETİNİ, DEĞERİNİ KAYBEDECEK
Şimdi Mars, 30 Ekim’e kadar Terazi burcunda seyahat edecek. Yeni stres ve mücadele alanı Terazi burcunun temsil ettiği konular olabilir. Gelin bunu; önce kişiler, sonra dünya ve Türkiye üzerinde ne gibi etkileri olabilir, masaya yatıralım.
“Yeni bir tarz denemekten çekinmeyin. Romantik bir seyahate çıkabilirsiniz.”
Haftaya Venüs ile Jüpiter arasındaki güzel etkiyle başlıyoruz. Hoşlandığınız biri varsa bu hafta ona açılabilir, duygularınızı paylaşabilirsiniz. Maddi anlamda yatırım yapmak veya kaynak aramak ve bulmak için de uygun bir hafta.
Sosyalleşmek, eğlenceli aktiviteler içinde bulunmak için ideal günlerdeyiz. Partnerinizle romantik bir seyahate çıkabilirsiniz.
Estetik yaptırmak, saçınızı boyatmak, yeni bir tarz yaratmak ve güzelleşmek adına yeni şeyler denemekten de kaçınmayın.
Bu hafta Başak burcunda yeniay meydana gelecek. Yeniay hayatımıza çekidüzen vermek, derlenip toparlanmak ve sağlık kontrolleri yaptırmak için uygun bir dönem.
Uranüs de yeniayla güzel bir ilişki kuracağı için, sürprizler ve olumlu finansal gelişmeler söz konusu olabilir. Duygusal açıdan kendinizi daha özgür bir şekilde ifade edebilirsiniz. Ev içinde değişiklikler yapmak için de ideal bir zaman diliminde olacaksınız.
Bu ayın 7’sinde, 14 derece Başak burcunda bir yeniay meydana gelecek. Yeniaya Boğa burcunda seyahat eden Uranüs’ün de güzel bir desteği var. Ayrıca Coxa sabit yıldızı da bu dönemde etkin olacak.
Yeniay Başak’ta olacağı için burcun temsil ettiği konular gündemimize gelecek. Yani düzen getirme, hizmet etme, temizlik, detay gerektiren ince işlerle ilgilenme, sağlık, zaman zaman eleştiri, mükemmele yakın işler, mantıklı yaklaşımlar, analiz etme, kuruntu ve endişeler...
Hayatımızda düzene ihtiyacı olan alanlar varsa kolları sıvayabiliriz. Bu ister özel, ister ev, isterse de iş hayatımız olsun... Bir şekilde işleri düzene sokmak için harekete geçebileceğiz. Bu düzenleme esnasında son bir bahar temizliğine de girişerek kışa hazırlık yapabilirsiniz. Sevdiğiniz insanlara bol bol hizmet edebilir ya da onlardan hizmet alabilirsiniz. İşin içinde Başak burcu var, köle gibi çalışmaktan bahsetmeme gerek yok sanırım!
HUZURUMUZ KAÇMASIN
Çalışma hayatında da çok verimli bir zaman diliminde olacağız. Zihnimiz sürekli yapılması gereken işlerle meşgul... Sık sık yapılacaklar listesini kontrol edebiliriz. Detay gerektiren işlerle daha çok meşgul olurken hem kendimiz hem de sevdiklerimizin sağlıklarıyla da yakından ilgilenebiliriz. Bu dönemin ‘gölge tarafı’ kuruntu ve endişelere teslim olarak kendimizi ve bedenimizi sıkça dinleyerek huzurumuzu kaçırabiliriz. Ama bunun dışında bir check-up yaptırmak için de hiç fena bir zaman
değil.
Bu bir yeniay, yani yeni başlangıçlar, yeni işler, yeni projeler zamanı... İşin içinde Uranüs olduğu için işlerimizi hallederken yeni ve yaratıcı yollar keşfedebiliriz. Hayatımızda hızlı ve olumlu değişimlerin meydana gelebileceği bir zaman bu. Yeniay rutinimizin dışına çıkmamız konusunda destekleyici olacaktır. Farklı, sıradışı insanlarla bir araya gelebilir, yeni dostluklar edinebiliriz. Yine sürpriz ve beklenmedik iş koşulları ya da maddi kazanç olasılıklarıyla da karşılaşabiliriz.
KARACİĞERİNİZİ YORMAYIN
Haftanın genelinde Mars ile Neptün karşı karşıya olacak. Paranıza dikkat etmelisiniz. Unutkanlık veya dikkatsizlik yüzünden cüzdanınızı kaybedebilir, paranızı düşürebilirsiniz. Kayıplar yaşanabilir.
Yanılsamalar, kör noktalarımız olabileceği için ciddi ve somut kararları daha sonraya bırakmak akıllıca olacaktır. Bugünlerde alkol tüketiminde dikkatli olun, zehirlenmeler görülebilir ya da yan etkileri çok daha fazla ortaya çıkabilir. Gıdaları tüketirken son kullanma tarihinin geçmiş olmamasına dikkat edin, zehirlenme vakalarında artışlar meydana gelebilir. Daha çok bağışıklık sistemini güçlendirici gıdalara yönelin, bugünlerde vücudumuzun savunma sistemi çok güçlü olmayabilir. Evde veya işyerinde lavabo, su giderleri ile ilgili problemler meydana gelebilir.
Cesaretin kolayca kaybolabileceği zamanlar, bu yüzden bir şeyler uğruna yarışmak, güç ve gövde gösterisi yapmak için pek uygun değil. Kandırılma, aldatılma ihtimaline karşı her türlü yeni iş ve projede çok dikkatli olunmalı, gelen tekliflerin ardı arkasının olup olmadığı, sağlamlığı kontrol edilmeli.
Sağlık anlamında, teşhis zorlaşabilir, bugünlerde tek bir doktorun görüşüyle hareket etmemek en doğrusu olacaktır. Doktorunuza başvurmadan kafanıza göre ilaç kullanmayın, ağrı kesici alırken bile profesyonel bir destek alın.
El altından, gizlilik içinde yürüttüğünüz işlerde başarısızlığa uğrayabilirsiniz. Romantik görüşmeler ve ilişkiler başlatmak için de pek uygun bir dönem değil. Kimsenin ipiyle kuyuya inmeyin, boş hayaller peşinde koşmayın, ciddi riskler almayın!
YENİ ANLAŞMALAR, ORTAKLIKLAR...Koç (21 Mart-19 Nisan)
Yepyeni bir aya giriyoruz. Ben her yeni aya girmeden önce yaşayacağımız ayda ‘Ay’ın boşlukta olacağı zamanları çıkarıp telefonumun takvimine not ederim. Bu günlere önemli işlerimi denk getirmemeye çalışırım, hayat müsaade ettiği sürece tabii.
Peki neden bu kadar önemli bu Ay’ın boşlukta olma meselesi? Ay, bizim günlük yaşam dinamiğimizde çok etkilidir. Modumuzla, günlük olarak gündemimizin ne olacağıyla, yani günlük ritmimizle ilişkilidir.
Ay’ın boşlukta olmasını şöyle açıklayabiliriz: Ay’ın, bir burçta seyahat ederken son açısını yaptıktan sonra bir sonraki burca kadar açı yapmadığı zaman dilimi... Bu durumun biz faniler üzerindeki etkisi şöyle... İşler askıda kalır, ilerlemez. Bu yüzden hemen sonuç almak istediğimiz konular olduğunda, harekete geçmek için bu dönemin geçmesini beklemek önemli.
Zaten genelde Ay boşluktayken pek de bir şey yapmak istemeyebiliriz, keyfimiz pek yerinde olmaz ve üzerimize bir tembellik çöker. Aslında bu dönemde yapılacak en güzel şeyler dinlenmek, uyumak ve yarım kalan işleri halletmektir. Aşağıda sizler için, eylülde gün gün Ay’ın boşlukta olduğu zamanları ve saat aralıklarını hazırladım. Siz de bu sayede, aşağıdaki konularda önemli adımlarınızı o zamanlara denk getirmeyerek yaşamınıza fayda sağlamış olursunuz...
AY NE ZAMAN, HANGİ BURÇTA BOŞLUKTA?
Bu, hangi konuları etkiliyor?
3 Eylül 8.37 ile 18.58 arasında, Yengeç’te:
Çarşamba itibariyle Merkür ile Neptün arasındaki sert kontak devreye girecek. Dalgın ve dikkatsiz hareket edersek eşya kaybedebilir, unutkanlıklara kapılabilir ve yolda yanlış yöne gidebiliriz. Bugün kandırılma, dolandırılma ihtimalimiz de yüksektir. Bir şeylere imza atmadan önce dikkatlice okuyun. Size sunulan, anlatılan, vaat edilen konuların aslını astarını kontrol etmeden hemen inanıp atlamayın. Bankada hesaplarınızla ilgili konularda karışıklıklar çıkabilir, hesap hataları yapılabilir. Bankada, internette şifrelere dikkat! Unutabilirsiniz, kontrolünüz dışında değişebilir. Hafta sonu Merkür ile Pluton arasındaki güçlü etkileşimle içinizde gerçekleri öğrenmek için çok büyük bir tutku ve hırs oluşabilir. Çok fazla eleştiri alabilir veya çok fazla eleştiri yapabilirsiniz ama dikkat edin ve sözlerinizle kalp kırmayın.
YENİ İLİŞKİ, ORTAKLIK VE DOSTLUKLARKoç (21 Mart-19 Nisan)
İlişkiler, dostluklar bakımından destek alabileceğiniz, yeni ilişkilerin, ortaklıkların ve arkadaşlıkların kurulabileceği bir hafta. İletişimde hatalar, fikirlerin çalınması, dedikodular yüzünden alınganlık veya zehirlenme olabilir.
KADINLARDAN DESTEK ALACAKSINIZBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda sağlam adımlar atıp yeni ortaklıklar kurabileceğiniz ve kadınlardan destek alabileceğiniz bir hafta. Özel hayat ve dostluk ilişkilerinde karar vermekte zorlanabilirsiniz.
UZUN SOLUKLU BİR AŞK GELİYORİkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Aşk hayatınızda sağlam adımlar atabilirsiniz. Yeni ilişkiler başlayabilir, uzun soluklu olma ihtimali de yüksek. Hem iş hem de ailevi konularda kafanız karışıp karar vermekte zorlanabilirsiniz, iletişim krizleri oluşabilir.
Son bir haftadır Afganistan’da dramatik gelişmeler meydana geliyor. Taliban, yönetimi ele geçirmiş durumda. Birçoğumuz haberlerde ve sosyal medyada, Canlarını kurtarmak için 200-300 kişilik uçaklara 600-700 kişinin bindiğini; hatta uçağın tekerliğine bile canlarından olacaklarını bildikleri halde oturan ve hayatını kaybeden insanları gördük.
Aslında bütün dünyanın utanç duyması gereken bir dönemden geçiyoruz. Özellikle Afganistanlı kadınlar, Taliban’ın yeniden yönetimi ele geçirmesiyle, adeta bin yıl geriye gittiklerini ifade ediyor.
Bu konu, astrolojinin bir kolu olan ‘Mundane astroloji’ yani ‘Dünya astrolojisi’ açısından da önem kazanıyor. Mundane astroloji; dünyada gelişen sosyolojik, ekonomik, tabiat olayları üzerindeki astrolojik etkileri inceleyen bir sistem. Özellikle ülkelerin kuruluş-doğum haritaları üzerinden oldukça isabetli analizler ortaya çıkıyor. Benim de yıllardır uzmanlaştığım bu alan, siz sevgili okuyucularıma aslında çok da yabancı gelmeyecektir.
Peki astrolojik göstergelerle Afganistan’da neler oluyor? Buna cevap vermeden önce size biraz Pluton’u anlatmalıyım. Hani şu gezegenlikten çıkarılan ama bir süre sonra yine gezegen statüsüne alınan, astrolojik bakış açısından Dünya’ya en uzak kabul ettiğimiz gezegen.
Pluton
Pluton astrolojik olarak; yıkım, ölüm, değişim ve dönüşüm, güç elde etme, yeraltı dünyası, baskı, psikolojik güç, takıntı, obsesyon, kitlesel ölümler ve mafya demektir. Sistem ve düzen yıkıcıdır ve astrolojik olarak bir doğum haritasında bir noktadan geçerken, geçtiği yeri yıkar, yok eder ve bir daha geri dönülmesi imkânsız bir sürece sürükler.
Pluton’un geçtiği alanda artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Bu cümleyi, COVID-19’un ortaya çıkışının ardından çokça duyduk, biliyorsunuz. Çünkü COVID-19, 2019’da Oğlak burcunda gerçekleşen ‘Plutonik’ tutulmanın ardından ortaya çıktı. İşte bu yüzden insanlar “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” demeye başladı. Haksız da sayılmazlar... Bence de dünya artık başka bir yöne doğru evrilmeye başladı ve 2019’dan önceki hayatımıza dönebileceğimizi düşünmüyorum. Yeni bir sistem ve düzene doğru hızla gidiyoruz.
Konumuza dönecek olursak... Pluton’un işte tam da böyle bir etkisi var. Güç kullanan, zorba, belaltı çalışan, kaos çıkaran... Pluton oldukça yavaş hareket eder, bir Zodyak turunu ortalama 248 yılda tamamlar. Yani bir insan ömrü boyunca, Pluton’un bir Zodyak dönüşünün hepsini göremez. En azından şimdilik... Ağır hareket ettiği için ortaya koyduğu etkileri de yavaş olur. Pluton şu an Oğlak burcunun 24’üncü derecesinde. Bu derece, Afganistan için çok önemli bir derecedir. Çünkü Afganistan’ın doğum haritasında bu derece MC’nin derecesidir.
Bu hafta Uranüs’ün etkilerini oldukça güçlü bir şekilde hissedeceğiz. Uranüs’ün hem Merkür hem de Mars ile güçlü etkileşimleri olurken diğer yandan Kova burcunda dolunay meydana gelecek. Özgürlük için savaşacağımız bir hafta bizleri bekliyor. Kısıtlayıcı koşullardan kurtulmak için fırsatlar ortaya çıkacak. Bu aralar biraz daha spontane takılmak gerekebilir. Hızlı davranacağız, hızlı harekete geçeceğiz, hızlı çözümler üreteceğiz ve oldukça tezcanlı davranacağız bu birkaç gün... Ama kazalar çok ani gelişebilir; riskli, özellikle hız içeren aktivitelerden uzak durmakta fayda var. Maceralara atılmak için oldukça hevesli olabiliriz, risk alabiliriz. Ayrıca koşullara çok çabuk isyan edebilir, ani tepkiler verebilir, köprüleri çok hızlı yakabiliriz.
Dolunayla birlikte kendimizi özgürce ifade etmek isteyeceğiz, düşünce ve fikir özgürlüğüne ekstra önem vereceğiz. Denenmemiş konulara yönelmek, çizgimizin az da olsa dışına çıkmak, marjinal insanlara çekilmek bu dolunayda çok daha olasıdır. Dostlarımızla ve arkadaşlarımızla daha çok sosyalleşebiliriz. Fakat böyle eğlenceli gruplarla bir aradayken soğuk, ukala tavırlardan ve her şeyi bildiğinizi iddia etmekten kaçının.
DOSTLARINIZLA ORTAK PROJELERKoç (21 Mart-19 Nisan)
Dostlarınızdan büyük destekler görebilirsiniz. Hatta onlarla beraber para kazanabileceğiniz ortak projeler üretebilirsiniz. Arkadaşlarınızla aranızda birtakım sorunlar varsa artık bunların da sonuna geliyorsunuz.
BEKLENMEDİK ROMANTİK YAKINLAŞMALARBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
İş ve kariyer konularında üstlendiğiniz işleri ve projeleri başarıyla tamamlayacağınız bir hafta olacak. Ayrıca iş vasıtasıyla tanıştığınız kişilerle beklenmedik romantik yakınlaşmalar yaşayabilirsiniz.
Gelecek hafta, yani ayın 22’sinde 29 derece Kova burcunda bir mavi dolunay (Bir mevsimde üç dolunay olur ama fazladan bir dolunay oluştuğunda buna ‘mavi dolunay’ denir) meydana gelecek. Etkilerini 6 Eylül’e kadar hissedeceğimiz bu doğa olayının başrol oyuncusu Jüpiter.
Aslında geçen ay, 24 Temmuz’da Kova burcunun 1’inci derecesinde bir dolunay meydana gelmişti. Şimdi, Kova burcuna dair birtakım meseleleri kapatma sürecine giriyoruz. Kova burcunun sembolize ettiği konular gündemimizde olacak. Bu burç astrolojide özgürlük, teknoloji, devrimler, arkadaşlıklar, sosyal konular ve ekip çalışmasını temsil eder. Jüpiter’se fırsatlar, şans, büyümek ve inançlarla ilgilidir. Bu dönem duygularımızı en yüksek oktavdan yaşayacağız. Buna bir de Jüpiter’in abartısı eklenince coşkulu duygu durumları olabilir. Bu dolunayla birlikte bizi kısıtlayan koşullara karşı gelebilir, hayatımızda değişiklik hatta irili ufaklı devrimler yapabiliriz. Bu dönem toplum için faydalı bir şeyler yapmak adına da bir araya gelebiliriz.
YENİ AŞKLAR DOĞUYOR
29 derece astrolojik olarak tehlikeli bitişlere işaret eder. Kötücül bir derecedir, iki arada bir derede kalmak anlamına gelir. Bu dolunay zamanı kendimizi sıkışmış hissedebiliriz. Ama en nihayetinde işin içinde iyicil bir Jüpiter var, bunun hakkını yememek lazım. Ay ve Jüpiter’in birlikteliği, kendimizi iyi hissetmemize, hızlı bir iyileşmeye, kolay mutlu olmaya işarettir. Jüpiter sayesinde cömertlik, fırsatlar, iyi şans ve başarı bizimle olacaktır. Özellikle iş hayatı ve sosyal ilişkiler açısından oldukça faydalı etkiler söz konusu. Bu dolunay bize fayda sağlayacak yeni dostlukları da beraberinde getirecektir. İlişkileri sağlamlaştırmak, yeni ve sağlam aşk ilişkileri kurmak gibi şanslı etkiler söz konusu, bekârlar için mutluluk verici gelişmeler kapıda. Sağlık olaraksa kalp, dolaşım sistemi, tansiyon ve bacaklara dikkat edilmesi gerekir.
UFO’LARDAN HABER VAR
Dolunayın dünya üzerindeki etkilerine de bakalım... Göç, eğitim, finansal konular, akademisyenler, yayıncılık, inançlar, dini konular gündemde olacak. Jüpiter geri harekette olduğundan, bu konularda eskiden çözümlenmemiş meseleler yeniden konuşulabilir, özellikle göç tartışmaları ciddi bir boyuta ulaşabilir. Dünya üzerinde ayaklanmalar, insan hak ve özgürlükleri için yürüyüşler, protestolar düzenlenebilir. Uzayla ilgili önemli keşifler yapılabilir, UFO’larla ilgili çokça haber okuyabiliriz. Bu dolunayda Gienah sabit yıldızının etkin olması nedeniyle kuğular, güvercin ve kuşlarla ilgili haberlere de rastlayabiliriz.
Gelelim Türkiye’ye... Bu dolunay Türkiye haritasında 9’uncu evde meydana gelecek. Göç, medya, yasa, yargı ve yabancılarla ilişkiler gibi temalarda geçmişte gündem olan ama sonuca ulaşmayan konular yeniden gündeme taşınabilir. Özellikle göç konusunda ciddi bir kutuplaşma söz konusu olabilir. Medya açısındansa bazı yayınevleri, yayıncılık işi yapan kimi firmalar küçülmeye gidebilir veya yayın hayatına son verebilir. Üniversitelerde de aşıyla ilgili gelişmeler olabilir, bazı üniversiteler öğrencilerine aşı şartı getirebilir.
Hafta başında Venüs ile Neptün’ün sert bir kontağı olacak. Gizli saklı ya da çevrenizdekilerin onaylamayacağı ilişkilere yönelebilirsiniz. Bu, aldatma-aldatılma olaylarının en çok arttığı dönemdir. İlişkilerde kusurları görmezden gelmeye eğilimli, yanılmaya ve kandırılmaya açık olabilirsiniz.
Özel hayatla ilgili kararlar almak için pek uygun değil çünkü objektif olmak neredeyse imkânsız. Ciddi sonuçlar doğurabilecek tartışmalara girmeyin, yanlış yargılara varmak olası. Tutamayacağımız sözler vermekten kaçının. Size verilen sözler de tutulamayabilir. Hayal kırıklığı bu geçişin en kötü etkisi olabilir. Ayrıca boğaza, böbreğe, üreme organlarına ve ilaç kullanımına dikkat! Yan etkiler kendini daha güçlü gösterebilir.
İHTİRAS RÜZGÂRLARI
Hafta sonuna doğru Venüs ve Plüton arasında güçlü bir etkileşim olacak. İlişkilerde tutku ön plana çıkacak. Özel hayatınızda bir şeyleri takıntı haline getirebilirsiniz, dikkatli olun. Cinsel anlamda daha çabuk uyarılmaya açıksınızdır, libido enerjisi çok yükselebilir. Tabularınızı yıkabilecek ilişkilere çekilebilirsiniz. Bugünlerde başlayan ilişkiler daha çok tutku, fantezi ve seks temelli olabilir. Bekârlar aniden bir kişiye yoğun duygular hissedebilir. Karizmatik ve çekici gelen biriyle arada cinsel çekim yaşanabilir.
Venüs-Plüton etkileşimllerinde bedenimizle mutlu olmak önem kazanır; irademizi kullanarak dönüştürmek istediğimiz yönlerimize odaklanabiliriz. Bu süreçte isteklerinizi gerçekleştirmek için nasıl bir yola başvuracağınızı düşünebilirsiniz.
YARATICILIĞINIZ YÜKSELİŞE GEÇİYORKoç (21 Mart-19 Nisan)
Gündelik işleri hallederken kafanız dalgın olabilir. Onaylanmayacak ilişkilerden uzak durun. Hafta sonuna doğru kariyerinizle ilgili konularda oldukça yaratıcı olacaksınız ve kadınlardan güçlü destekler alacaksınız.
Son dönem gündemimizden eksik olmayan yangınlar yüzünden ekosistemimiz, akciğerlerimiz, daha da kötüsü geleceğimiz yok oluyor. Astrolojik olarak bakınca bu yangınlar, 8 Eylül’e kadar inişli çıkışlı devam edebilir. Tabii elbette umuyorum ki etmez!
Aslında 2021’e girerken Fatih Altaylı’nın ‘Teke Tek’ programında yeni yıl üzerine konuştuklarımızın çok büyük bir kısmı ne yazık ki gerçekleşti. Peki, yılın geri kalanında bizi neler bekliyor, yılı nasıl kapatacağız? Hem dünya hem de ülkemiz ne gibi gelişmelere gebe? Biraz bunlara bakalım şimdi...
Bu seneye damgasını vuran Satürn ile Uranüs etkileşiminden yazılarımda sıkça bahsetmiştim. En temel anlamda yeniyle eski düzen arasındaki çekişmeyi, yeni bir düzene ve sisteme geçişi ifade ediyordu. Bu etkileşimin ilk bölümü şubatta, ikincisi haziranda başlamıştı. Üçüncü bölümüyse aralıkta meydana gelecek. Ama ikisi de yavaş hareket eden gezegenler olduğu için etkilerini hep artı-eksi 1 ay olarak değerlendirmek gerek. Bu etkileşim, son olarak 2022’nin nisan ve mayıs aylarında etkin olacak.
Biz bu ikilinin etkilerini hem ekonomik, hem sosyal hem de uzayla ilgili konularda yaşamaya başladık. Örneğin kripto paralarla geleneksel ekonomik düzen arasındaki ilişki; aşılı ve aşısız insanlar konusu; yeryüzünde yaşamla uzayda yaşam arasındaki ilişki; ülke yöneticilerinin değişimi... Tüm bu başlıklar, aralıkta yeniden gündemde olacak.
Sene sonuna kadar olan süreçteki yeniay ve dolunaylarsa şöyle: 21 Eylül’de Balık burcundaki dolunay ile 6 Ekim’de Terazi burcundaki Marsyen yeniay.
EYLÜL VE KASIM ÇOK ÖNEMLİ
21 Eylül’de Balık burcunda gerçekleşecek dolunay; sudan gelen tehlikeler, seller, su baskınları ve müsilaj sorununu yeniden gündeme getirebilir. Muhalefette çok önemli isimlerin ani ayrılıkları, istifaları söz konusu olabilir. 6 Ekim’de Terazi burcunda gerçekleşecek yeniaysa özellikle COVID-19 vaka sayılarında dramatik artışlara işaret ediyor.
Fırsatlara merhaba diyelim
Yılın güzel haftalarından birine giriyoruz. Satürn’ün Kova burcundaki geri hareketi sona eriyor. Güneş ile Jüpiter arasındaki etkileşim zirve yapıyor. Coşku ve iyimserlik yükseliyor. Gayet neşeli, eğlenceli, fırsatların bol olduğu süreç başlıyor.
Bir süredir iş, kariyer, özgürlük, bağımsızlık, kendimize alan açmakla ilgili konularda gecikmeler yaşamış ve istediğimiz verimi elde etmekte biraz zorlanmış olabiliriz. Pazartesi günü Satürn’ün geri hareketinin sonlanmasıyla bu konularda hayatımızda artık hızlı gelişmelere şahit olabiliriz. Salı günü Ay tüm gün Oğlak burcunda seyahat edecek. Duygusal meseleleri halletmek için uygun değil. İş yapmalı ve iş konuşmalıyız. Toprak, arsa, gayrimenkulle ilgili konularla ilgilenebiliriz.
Çarşamba günü Venüs ile Satürn arasında olumlu bir etkileşim olacak. Özel hayatın sorunlarını tespit etmek ve üzerine ciddi konuşmalar yapmak için ideal zaman. Perşembe günü Ay tüm gün Kova burcunda seyahat edecek. Farklı, sıradışı, orijinal, marjinal konulara daha rahat bir şekilde çekilebiliriz. Kalabalık gruplarla takılmak, arkadaşlarla organizasyonlar yapmak, vakit geçirmek için idealdir. Elektronik-elektrikli cihazlarla sorun yaşama potansiyelimiz çok yüksek. Vücutta elektrik yükü çok fazla olabilir, arada toprakla temas etmeyi ihmal etmeyin.
Cuma günü hafta boyu sürecek Güneş ile Jüpiter arasındaki etkileşim zirve yapıyor. Coşku ve iyimserlik yükseliyor. Gayet neşeli, eğlenceli, fırsatların bol olduğu süreç başlıyor. Yeni bir şeyler öğrenmek, yeni bir eğitime başlamak için de çok uygun zamanlar. Bir ilişki, bir proje ya da bir iş başlatmak için çok verimli bir zaman. Her ne alanda olursa olsun fırsat ve şans kapınızı çalabilir; gözünüzü dört, kulaklarınızı sekiz açın.
Cumartesi Merkür ile Venüs arasında güzel bir etkileşim var. Barış konuşmaları yapmak, sanat veya yaratıcılıkla ilgili eğitimlere başlamak, ilanı aşk etmek, seyahat planlamak için harika bir gün.
Merkür retrosu olsa da tüm burçlar iş, kariyer, aşk, ilişkiler ya da aile konularında kapılarını çalacak fırsatları görmezden gelmemeli.
YENİ BİR İLİŞKİYE BAŞLAYABİLİRSİNİZ
Koç (21 Mart-19 Nisan)
İlişkiler, ortaklıklar, işbirlikleri, anlaşmalar, dostluklar konusunda şahane fırsatlara hazır olun. Dostlarınızdan yardım görebilir, büyük anlaşmalar yapabilir, önemli işbirlikleri içine girebilir, yeni ilişkilere başlayabilirsiniz.
İŞ TEKLİFLERİNİ KESİNLİKLE DEĞERLENDİRİN
Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Sizin fırsatlarınız iş ve kariyer konusunda. İş bulmak, işinizi büyütmek, önemli iş projeleri ve yurtdışı bağlantılı işlerin gündeme gelmesi; terfi almak, patronlarınızdan destekler konusunda süper bir hafta. Değerlendirin...
SINAVLARINIZ VARSA GEÇERSİNİZ
İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Bu hafta sınavlarınız varsa geçersiniz, hukuki destekler alırsınız, ticari anlamda büyürsünüz. Harika bir aşk hayatınıza girebilir, hamilelik konusunda gelişmeler yaşayabilirsiniz, borsa ve yatırımda şansınız yaver gider.
PARA İŞLERİNDE TEMBELLİK ETMEYİN
Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)
Ev, aile, yatırım, ortaklaşa kazanımlar, miras, nafaka, sponsorluk, burs, krediler, gayrimenkulle ilgili işleriniz yolunda gidecek. Sorunlar çözülüp fırsatlar oluşacak. Maddi konulardan yana şanslısınız, tembellik etmeyin.
PROJE ÜRETİN, SATMAYA ÇALIŞIN
Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)
Eğitim, ticaret, dijital işler, ortaklıklar, anlaşmalar, işbirlikleri, yeni ilişkiler, yayıncılık, pazarlama, reklam, yolculuklar konusunda büyük fırsatlara hazır olun. Projeler üretin, satmaya çalışın. Yalnız adımlarınızı dikkatli atın.
YURTDIŞI BAĞLANTILI İŞLERDE ŞANS
Başak (23 Ağustos-22 Eylül)
Maddi konular, kazançlar, iş konuları, sağlık, alım-satım işlerinde şanslısınız. Maddi anlamda rahatlayabilir, iş teklifleriyle ve önemli projelerle karşılaşabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı işler ve projelerde şansınız oldukça açık.
ÇOCUKLARINIZIN YETENEKLERİNİ GÜÇLENDİRİN
Terazi (23 Eylül-22 Ekim)
Yaratıcılığınızı kullanıp projelerinizi hayata geçirebilirsiniz. Çocuklarınızın yeteneklerini ve becerilerini güçlendirecek çalışmalar yapabilirsiniz. Aracılık, komisyon işleri, yatırımlar ve aşk konusunda harika bir hafta.
HAYALİNİ KURDUĞUNUZ EVİ BULABİLİRSİNİZ
Akrep (23 Ekim-21 Kasım)
Yurtdışı, bilinçaltı, psikoloji, gayrimenkul konuları, ailevi meselelerde olası sorunların hızla çözüldüğüne şahit olabilirsiniz. Ailenizden destek görebilirsiniz. Belki de hayalini kurduğunuz evi bu hafta bulabilirsiniz.
DOSTLAR, ARKADAŞLAR, KARDEŞLER...
Yay (22 Kasım-21 Aralık)
Yakın çevre, kardeşler, komşular, eğitim, yayıncılık, satış, reklam, sınavlar, dijital projeler, dernekler, grup çalışmaları konusunda sizi çok mutlu edecek gelişmelere hazır olun. Bu konularda şans yüzünüze gülebilir.
KAZANÇLAR ARTSIN, TERFİLER GELSİN
Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)
İş hayatında yükselişler, terfiler, iş bulma, iş kurma fırsatları, kazançlarınızın artması, hak ettiğinize kavuşma, patronlarınızdan süper destekler ve övgüler, harika başarıların olacağı bir haftaya giriyorsunuz.
ZANNETTİĞİNİZDEN DAHA GÜZEL OLACAK
Kova (22 Ocak-18 Şubat)
Hukuki, akademik mevzular, ticari işler, sınavlar, yurtdışı bağlantılı konular, finansal meselelerde işler sandığınızdan çok daha verimli ve fırsatlarla dolu geçecek.Tüm iletişim konularında harika gelişmeler yaşayabilirsiniz.
ŞİFA BULMA, İYİLEŞME HAFTASI
Balık (19 Şubat-20 Mart)
Bilinçaltı konuları, yurtdışı, ticari yatırımlar, vergi, sigorta, borç ödemeleri, tazminat, miras konularında sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularda şifa ve iyileşme haftası; korkularınızı yenme zamanı olacak.