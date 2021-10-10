Fırsatlara merhaba diyelim

Bir önceki döngü Başak burcundaydı ve bizi pandemiyle test etti. Şimdi yeni bir mücadele alanımız olacak; ilişkiler ve adalet arayışı... Bu dönemde başlayan ilişkiler, kurulan ortaklıklar kısa sürede sarsılabilir. Dünyada siyasal gerilim artabilir. Yapmamız gereken, çözüme odaklanmak.

Astroloji döngülerle çalışır. Bu döngüler en kaba haliyle dört etaptan oluşur: İlk etapta iki gezegen yan yana gelir ve yeniay sürecini başlatır. Sonra ilkdördün başlar, bu bir sınav zamanıdır. Yeniayda ortaya çıkan temalar test edilir. Sonra dolunay fazı başlar, yeniay zamanı meydana gelen olaylar en olgun anına ulaşır. Sonra sondördün başlar, döngünün sonuna gelinir. Ve sonra tekrar devam eder.

Bu döngü bütün gezegenler arasında olur. İki gezegen yan yana gelince yeniay fazı gibi bir etki yaratır. Bunların içinde en popüler olanı Güneş ve Ay arasındaki ilişkidir. Bu ikili arasındaki döngü bir ayda tamamlanır. Çünkü Ay hızlı hareket eder ve bir aylık dönemde bütün fazlarını gerçekleştirir. Her ay bir yeniay ve bir de dolunay meydana gelir. Gezegenlerin hızları farklı olduğu için bu döngülerin tamamlanması Güneş ve Ay arasındaki kadar hızlı olmaz.

BU KEZ TERAZİ BURCUNDA...

Bunları anlattım çünkü size 8 Ekim’de başlayan Güneş ve Mars arasındaki döngüden bahsedeceğim. Bu ikilinin ilişkisinde döngünün tamamlanması ortalama iki yıl sürüyor. Bundan önceki döngü, 2019’da Başak burcunda başlamıştı. Mücadele alanımız Başak burcunun temsil ettiği konular oldu. Temizlik, sağlık, hastalıklar, organize olmak, düzen sağlamak... Malum, koronavirüs pandemisi bize Başak’ın temsil ettiği her şeyi yaşattı... Şimdi yeni bir döngü başlıyor.

Güneş ve Mars arasında döngü mücadele edilecek konulara, harekete geçeceğimiz temalara, yaşayacağımız stresin ana sebebine, kazaların meydana geleceği alanlara, motivasyon kaynaklarımızın ne olacağına işaret eder.

SONUÇ, SÜRECE BAĞLI

Bu seferki döngü 15 derece Terazi burcunda başlayacak. Bu Güneş ve Mars’ın yeniayı olacak. Terazi burcunda başlayacağı için ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, işbirlikleri, uyum, denge, hukuk, sosyal ilişkiler, estetik ve güzellikle ilgili konular gündemde olacak. Demek ki, temel motivasyonumuz ilişki kurmak, ortaklıklar, anlaşmalar yapmak... Diğer yandan bu konular bizim mücadele edeceğimiz temel alanlara da işaret ediyor. Mars özellikle Terazi burcunda değer kaybettiği bir pozisyonda olduğu için bu konular ister istemez hepimizin ciddi stres noktası haline dönüşebilecek.