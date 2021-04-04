Bu hafta etliye sütlüye karışmayın

1900’lerde Alman astrologlar geleneksel astrolojiyi kullanarak düşman topçu ateşinin kesin yerini tahmin etmeye çalışmış ancak yöntemleri yetersiz kalmıştı. Yeni bir yöntemle sekiz dış gezegen keşfettiler. Bunların etkileri takip eden 100 yıldaki olaylarla kanıtlandı.

Bugün size farklı astroloji disiplinlerinden bahsetmek istiyorum. En çok bilinen astroloji ekolleri, klasik astrolojinin ardından modern ve Vedik astrolojiyle Çin astrolojisidir. Hepsi aynı gökyüzüne aynı sembollerle bakar ama farklı metotlarla inceler. Bir de son dönemde ismini daha çok duymaya başladığımız Uranik astroloji var.

Neptün ötesi gezegenler, dış gezegenlerin ötesinde konumlanıp kendi yörüngeleri olan varsayımsal gezegenler veya başka bir deyişle enerji noktalarıdır. Cupido, Hades, Zeus, Kronos, Apollon, Admetos, Vulkanus ve Poseidon adlı bu gezegenler 1900’lerin başlarında Alman astrologlar tarafından keşfedildi. Bu keşifle Uranik astroloji veya ‘yeni astroloji’ adı verilen bir yaklaşım ortaya çıktı.

Neptün ötesi ilk dört gezegeni keşfeden isim Alfred Witte’ydi. Witte, Hamburg merkezli bir astroloji ekibi olan Kepler’in üyelerindendi. Witte ve ekibi geleneksel astrolojiyi kullanarak Rus topçu ateşinin kesin yerini tahmin etmeye çalışmış ancak bu yöntemlerin savaşlarla ilgili tahminler yapmada yetersiz kaldığını görmüştü. Bunun üzerine ‘Kadran’ (dial) adını verdikleri yeni bir sistem tasarladılar ve gökyüzünü gözlemleyerek dört yeni enerji noktası buldular. 1923’ün temmuz ayında bu noktalara Astrologische Blaetter adlı dergide değindiler. Daha sonra Friedrich Sieggrün dört yeni enerji noktası daha keşfetti ve Neptün ötesi gezegenlerin sayısı sekize çıktı.

Gezegenlerle benzer etkileşimleri olan bu enerji noktaları insan davranışlarını da etkiler. I. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasındaki 100 yılda gerçekleşen olaylarla bu dış gezegenlerin anlamları ve etkileri doğrulanmıştır. İç gezegenlerden çok daha ‘ince’ etkilere sahipler. Daha yüksek bilinç ve manevi gerçeklikle ilişkilendirilirler.

CUPIDO

Cupido, Jüpiter ve Venüs arası bir kombinasyondur. Cupido temaları aile, ekipler veya topluluklar, sanatsal gruplar, dernekler, çocuklar, iş, sanat koleksiyonları, toplumlar ve sosyal grupları içerir. Finansal astrolojideyse Cupido piyasalar üzerindeki güçlü bir pozitif etki olarak kabul edilir. Bir burçta 22 - 25 yıl arasında kalır. Zodyak çevresindeki döngüsünü 264 - 300 yılda tamamlar.