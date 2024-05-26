Bolluk ve bereket yön değiştiriyor

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Astrolojide büyüteç etkisi yapan, bolluk ve bereket gezegeni olarak bilinen Jüpiter, Boğa burcundaki seyahatini tamamladı. Bugünden itibaren de iletişim ve zekâyla ilişkilendirilen İkizler burcuna geçiyor. Bu transit burçları farklı etkileyecek ama önce haftanın gündem maddelerine göz atalım.

Bugün Ay tüm gün Oğlak burcunda seyahat edecek. Jüpiter de İkizler burcuna geçecek ve 10 Haziran 2025’e kadar burada olacak. Yeni fikirler bulmak ve etkili iletişim kurmak daha kolay hale gelebilir. Jüpiter öğrenme merakımızı arttırır. Karşımıza yeni yerler görmek ve farklı kültürler tanımak için fırsatlar çıkabilir. Bu dönemde sosyal bağlantılarımız güçlenebilir. Ayrıca Jüpiter İkizler burcundayken ticari faaliyetlerin potansiyeli büyüyebilir.

Yarın Ay 23.00 ile 23.44 arası Oğlak burcunda boşlukta olacak. Ardından Kova burcuna geçecek. Merkür ile Satürn arasında sekstil açı oluşacak (etki süresi 2 gün). Düşüncelerimizin netleşeceği, belirsizliklerin ortadan kalkacağı ve kararlarımızın arkasında duracağımız zamanlar. Önemli iş toplantıları yapmak ve anlaşmalar imzalamak için uygun.

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Salı Ay tüm gün Kova burcunda olacak. Mars’la Şiron birlikte hareket edecek (etki süresi 2 gün). İçsel gücümüzü keşfetmek için fırsatlar yakalayabiliriz. Kendimize olan güvenimizi arttırarak hayatımızı daha cesur ve kararlı adımlarla yönlendirebiliriz. Bu kavuşum geçmişte yaşadığımız travmatik deneyimlerle yüzleşmemize ve onları iyileştirmemize destek olabilir.

Çarşamba Ay tüm gün Kova burcunda seyahat edecek. 17.18 itibariyle boşlukta olacak. Merkür ile Uranüs birlikte hareket edecek. Sürpriz haberler alıp vereceğimiz zamanlar. Kendimizi ifade ederken ağzımızdan istemediğimiz kelimeler çıkabilir, temkinli olmalıyız. Çevremizde daha önce fark etmediğimiz güzel detayları görebiliriz. Fakat bugün araba kullanırken dikkat etmeliyiz.

Perşembe Ay 3.32 itibariyle Balık burcuna geçecek ve tüm gün burada seyahat edecek. Sevgimizi göstermek, romantik anlar yaşamak, hayal gücümüzü harekete geçirmek, spiritüel çalışmalar yapmak, günün karmaşasından kaçmak, kafamızı dinlemek için uygun bir gün. Meditasyon yapabilir, mum ışığında yemek yiyebilir, romantik bir film izleyebiliriz.

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Cuma Ay tüm gün Balık burcunda olacak. Merkür ile Neptün arasında da sekstil açı meydana gelecek (etki süresi 3 gün). Kendimizi yaratıcı bir şekilde ifade ederken iletişimde yumuşak, empatik ve sevecen bir moda bürüneceğiz. Sözlerimiz başkalarını iyileştirebilir. Sezgilerimiz güçlenebilir ve rüyalarımız bizi daha çok etkileyebilir. Yaratıcı işlerle ilgilenmek için de harika bir dönem.

1 Haziran Cumartesi Ay 5.53 ile 6.28 arasında Balık burcunda, boşlukta olacak. Ardından Koç burcuna geçecek. Jüpiter ile Plüton arasında üçgen açı oluşacak (etki süresi 6 gün). Karşımıza finansal açıdan fırsatlar çıkabilir. Maddi konularda olumlu gelişmeler yaşanabilir.

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JÜPİTER’İN İKİZLER’E GEÇİŞİNİN BURÇLARA ETKİLERİ

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Satış ve reklam alanlarında fırsatlar var

Bu dönemde iletişim becerilerinizin gelişmesine ve yeni bilgiler edinmeye yönelik fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yakın çevrenizle daha olumlu ilişkiler kurabilir ve kısa seyahatler yapabilirsiniz. Ayrıca daha çok sosyal etkinliğe katılabilir ve düşünce tarzınızı olumlu yönde değiştirebilirsiniz. Yazma ve konuşma becerileriniz artabilir. Satış, pazarlama, reklam gibi alanlarda da fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Riskleri dikkatli değerlendirin

Daha fazla gelir elde etmek için şansınızın artacağı bir döneme giriyorsunuz. İşinizde terfi alabilir veya ek gelir yolları bulabilirsiniz. Jüpiter’in etkisiyle kendinize olan güveniniz artabilir. Yeni eşya satın alabilir, evinizi genişletebilir veya yatırım yapabilirsiniz. Ancak harcamaların dozunu kaçırmayın. Jüpiter transiti sırasında finansal risk alma eğiliminiz artabilir. Bunları dikkatli değerlendirin.

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İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

Kişisel gelişim yolculuğu başlayabilir

Bugün Jüpiter burcunuza geçiyor. Önce olası kötü senaryoyu söyleyeyim: Kilo alabilirsiniz. Bunun dışında hayatınızı değiştirecek yeni bilgilere ulaşabilirsiniz. Seyahate çıkabilir, özel bir yeteneğinizi geliştirebilirsiniz. Jüpiter 12 yıl önce de burcunuzdaydı. O dönemde hayat size hangi fırsatları vermişti? Benzer temalarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönem sizin için bir kişisel gelişim yolculuğuna da dönüşebilir.

Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Duygusal dünyanızı keşfedeceksiniz

Fiziksel ihtiyaçlarınızdan çok psikolojik konular ön plana çıkabilir. Bu süreci duygusal dünyanızı derinlemesine keşfedeceğiniz bir yolculuk gibi düşünebilirsiniz. Gizli bilgilere ve sırlara ilgi duyabilirsiniz. Ruhsal konularda araştırmalar yapabilirsiniz. Rüyalarınız daha canlı hale gelebilir. İşin içinde İkizler olduğundan arkanızdan iş çevirenler çıkabilir. Ama bu tip insanların üstesinden gelebileceksiniz.

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Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Hayallerinizin gerçekleşme ihtimali yüksek

Yeni insanlarla tanışabilir ve farklı topluluklara katılma fırsatı yakalayabilirsiniz. Jüpiter sosyal ilişkilerinize şans getirecek. Bu da size yeni kapılar açabilir. Jüpiter’in bu geçişi uzun vadeli hedefleriniz konusunda da olumlu etkiler yaratır. Büyük hayaller kurabilir ve bunları gerçekleştirmek için gerekli adımları atabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte size kazanç sağlayacak projelere başlayabilirsiniz.

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

Çabalarınızın karşılığını alabilirsiniz

Jüpiter’in bu seyahati kariyerinizde büyüme ve gelişmeye işaret ediyor. İş hayatında yükselebilir, terfi alabilir veya önemli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Jüpiter’in şanslı etkisiyle çabalarınızın karşılığını alabilirsiniz. Bu transit aynı zamanda toplum önünde tanınma, itibar kazanma ve ünlü olma fırsatlarını da karşınıza çıkarabilir. Uzmanlık alanınızda kendinizi geliştirmeniz için de mükemmel bir zaman.

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Hayata dair büyük resmi görebilirsiniz

Yabancı kültürlerle tanışmak, yurtdışına seyahat etmek, üniversite eğitimine başlamak için harika bir fırsat. Jüpiter’in genişleyici etkisi hayata dair büyük resmi görmenize ve kendi varoluşsal sorularınıza cevaplar bulmanıza yardımcı olabilir. Basın ve yayın alanında kendinizi geliştirebilirsiniz. Kitap yazmak veya basmak için de çok verimli bir transit. Bir davanız varsa da lehinize sonuçlanabilir.

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Cinsel açıdan deneyimlere açıksınız

Finansal ortaklıklarınız ve yatırımlarınız bu dönemde daha verimli hale gelebilir. Kredi veya borç ödeme işleriniz varsa bunlar olumlu sonuçlanabilir. Güçlü kişilerden destek görebilirsiniz ve kurduğunuz ilişkiler size maddi fırsatlar sunabilir. Ayrıca bu süreç sizin için bir içsel arayış dönemi olabilir. Cinsel konularda yeni deneyimlere açık olabilirsiniz. Metafizik konularla ilgilenmeye de başlayabilirsiniz.

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

İlişkiniz yeni bir düzeye geçebilir

Evlilik konusu gündeme gelebilir veya size yeni ufuklar açan biriyle ilişkiye başlayabilirsiniz. Eğer evliyseniz eşinizle ilişkiniz yeni bir düzeye geçebilir. Bu dönemde ilişkiler yoluyla deneyim kazanabilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz. Davalar, hukuki anlaşmazlıklar veya sözleşmelerle ilgili konularda olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Ayrıca danışmanlık işi yapıyorsanız danışanlarınızın sayısı artabilir.

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

Yurtdışıyla çalışmaya başlayabilirsiniz

Çalışma hayatınızda yeni fırsatlar elde edebilirsiniz. Jüpiter’in bu seyahati iş hayatınızda başarıyı teşvik edebilir. Terfi alabilir veya daha iyi fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yeni, ferah bir ofise geçebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla olumlu ilişkiler kurabilir, patronunuzdan iyilik görebilirsiniz. Yurtdışıyla çalışmaya başlayabilirsiniz. Jüpiter’in sağlık açısından koruyucu etkilerine sahip olacaksınız.

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Ayaklarınız yerden kesilebilir

Aşk, yaratıcılık, yatırımlar, çocuklar ve hobiler konusunda oldukça şanslı bir döneme giriyorsunuz. Flörtleriniz olabilir veya inanılmaz bir aşkla ayaklarınız yerden kesilebilir. Âşık olduğunuz kişiyle birlikte iş yapabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak için fırsatınız olacak. Çocukları olanlar da onlarla ilgili güzel haberler alacak. Ayrıca bu dönemde yatırım araçlarını ustaca kullanabilir, güzel gelirler elde edebilirsiniz.

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Evinizde daha mutlu hissedeceksiniz

Özel hayatınızda huzur ve neşe bulacağınız bir döneme giriyorsunuz. Evinize çekildiğinizde kendinizi daha mutlu hissedeceksiniz. Yaşam alanınızı güzelleştirmek veya yenilemek için çalışmalar yapabilirsiniz. Yeni, daha geniş bir eve geçebilirsiniz. Ailenize karşı cömert davranabilirsiniz. Sevdiklerinizle sosyalleşebilirsiniz. Yurtdışıyla ilgili konularda sürpriz gelişmeler de yaşayabilirsiniz.