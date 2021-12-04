Abartıdan uzak durun!

Önümüzdeki cumartesi, yılın son tutulması meydana gelecek ama ondan önce oldukça sakin ve yumuşak bir haftaya giriyoruz. Adeta fırtına öncesi sessizlik gibi... Hafta arası sevgi, aşk, tutku gibi konular öne çıkarken, hafta sonu başımıza gelenleri abartma ve saldırganlaşma eğiliminde olabiliriz.

Pazartesi günü Ay sabah saatleri itibariyle tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. Estetik operasyon yaptırmak ve diyetisyene gitmek için uygun bir gün.İlişki ve ortaklık kurmak için de ideal… Yaşamımızda huzur, sessizlik, uyum, denge ihtiyacı artabilir, yüksek ses rahatsız edebilir. Sanatsal konularla ilgilenmek için güzeldir, ilham perileri etrafımızdadır. Kararsız kalmak bizleri zora sokar, ne istediğimizi bilmek zorundayız, yoksa fırsatları kaçırabiliriz.

Salı günüyse Venüs ile Neptün arasında güzel bir etkileşim olacak. Romantik anlar yaratmak için harika bir gün. Bugün itibariyle başlayan ilişkiler çok romantik ve çok sevgi dolu olacak. Bağışlamak, kabul etmek ve bir şeyleri sevgiyle tedavi etmek için de çok uygun. Bu etkileşim hayal gücünün yüksekliğine işaret eder ve yardımlaşma temasının ne kadar önemli olduğunu vurgular. Tiyatro, resim, fotoğrafçılık gibi kurslara yazılmak için çok uygun bir dönem. Yalnız olanların bu birkaç gün içinde gerçekten sevip sevilebilecekleri romantik ilişkileri başlayabilir.

Çarşamba, Güneş ile Satürn arasında destekleyici bir etkileşim olacak. Bugünlerde her sorumluluğun üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Hayatınızın gidişatını ele alabilirsiniz. Yeni iş girişimleriniz olacaksa bugün başlayabilirsiniz. Ciddiyet gerektiren konulara odaklanmak için de ideal. Hedeflerinize çok daha rahat bir şekilde ulaşırsınız. Eğer terfi konuşması yapacaksanız bugün ve sonrasını kullanın derim.

Perşembe, Ay tüm gün Akrep burcunda seyahat edecek. Ay Akrep günlerinde psişik radarımız açık olur; çevremizdeki kişilerin duygu ve ruh hallerini algılayabiliriz. Siz de bu avantajı kullanarak hem kendinizin hem yakın çevrenizdekilerin çözüm bekleyen sorunlarını paylaşabilirsiniz. Akrep paylaşmakla alakalıdır. Sevgiyi, aşkı, tutkuyu, parayı ve elbette kalpten sevdiklerinizin acılarını… Tutkulu, yekvücut olmayı temsil eden Akrep ile tensel zevklere dalabilirsiniz. Cinsel enerjisi yüksek bir gün olacak. Sırlarınızı paylaşmak, gizemli durumları açığa çıkarmak, bu tür kitaplar okumak, filmler seyretmek ve uzun uzun sohbet etmek için uygun bir gün.

Cuma günü Ay 7.20-14.12 arasında Akrep burcunda boşlukta olacak, akabinde Yay burcuna geçecek. Bugün insanlara güvenmek bizim için daha zor. Tutku ön planda olacak, hırslarımızı kontrol altına almalıyız. Gizli-saklı kalmış konulara eğilim artar, bizden gizlenmiş konular önümüze düşer. Cinsel konulara yönelimimiz artabilir. Sezgilerin çok güçlü olabileceği bir gündeyiz. Bugün içinize bir şeyler sinmiyorsa yapmayın! Kıskançlık yüzünden sıkıntılar oluşabilir. Gerçekte ne olduğunu anlamadan arıza çıkarmayın lütfen.

Cumartesi,