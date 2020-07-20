Yaz aylarında neden kilo alıyoruz

Pandemi sürecinde evde kilo verenlerimiz oldu. Ama hayat normalleştiğinde kilo almaya başladık. Peki, şimdi nasıl oluyor da böyle bir değişim yaşıyoruz?
Pandemi sürecinde evde vakit geçirdiğimiz günlerde hepimiz kilo alacağımızı zannettik. Oysa bazılarımız formumuzu korumayı başardık hatta 3-5 kilo fazlalıklarından kurtulanlarımız bile oldu.
Sosyal mesafeye dikkat ederek dışarı çıkmaya başladığımız, hareketlerimizin arttığı günlerde ise bazılarımız kilo almaya başladık. Kilo alan herkeste aynı şaşkınlık var: Nasıl oluyor da hareketlerim artmasına rağmen kilo alıyorum? Evde kaldığımız karantina günlerinde bile kilo verirken, şimdi nasıl oluyor da kilo alıyoruz?
Aslında sorunun cevabı oldukça basit. Akşam yemeklerindeki kontrolsüz atıştırmalıklar, yemekten sonra eklenen meyveler, geç saate bırakılan ve uzadıkça uzayan akşam yemekleri yüzünden birçoğumuz kilo alıyoruz.
Peki çözüm ne?
Sorunun çözümü yine bizde saklı. İrademize sahip çıkıp sağlığımıza önem verdiğimiz sürece hiçbir kilo bize yapışmaz.
Sağlıklı yemek yemek, kendimizi sevmekle başlar. Kendini seven kişi vücuduna yatırım yapar. Vücuduna korumak için yapılan tüm işlemler, aslında geleceğe yapılan büyük yatırımlardır. Mutfaktan başlayıp günlük attığımız adımların sayısına, fiziksel aktiviteye kadar kendimize faydalı olduğuna inandığımız şeyleri yaparak kendimizi birçok sağlıksız alışkanlıktan koruyabiliriz.
Akdeniz mutfağını tercih edin
Akdeniz mutfağı zeytinyağlıların ve yeşil sebzelerin en bol olduğu mutfaktır. Zeytinyağı mucizesine inananlar için kızartmadan korunarak yapılmış her türlü zeytinyağlı yemek ilaçtır, şifadır. Yemek masaları bol yeşillikli salatalarla, ılık zeytinyağlı sebze yemekleriyle doldukça bedene gençlik gelir.
Yaz döneminde mutfaklarımızda en fazla olması gerekenler sebzeler ve sudur. Tatlı yerine kontrollü olarak ve erken saatlerde tüketilen yaz meyveleri, güzel bir tercih olacaktır. Yazın ayran, yoğurt ve kefir de en sevilen kalsiyum depolarıdır.
Kurtarıcı aralıklı oruç
Aralıklı oruç, yaz mevsiminin en büyük kurtarıcısı olabilir. Özellikle 8 saat yemek-16 saat yemeye ara verme şeklinde uygulanan aralıklı oruç yönteminin kilo vermede etkisi kanıtlanmıştır.
Kilo vermek isteyenlerin aralıklı oruç düzenindeki yemek yeme saatlerini geçe bırakmadan uygulaması ve bunu fiziksel hareketle desteklemesi gerekir. Sabah kahvaltısı ve yaklaşık 8 saat sonra günün ikinci ve son öğünü ile yemeyi tamamlamak, harika bir diyet protokolü olacaktır.
Aralıklı oruç planlanırken mutlaka kişinin doktor kontrollerini yaptırmış olması gerekir. Kan şekeri, kolesterol seviyelerinin kontrol altına alınması gerekir.
Aralıklı oruç düzeninde yemeklerin sebze ve protein ağırlıklı olması tercih edilmelidir. İşlenmiş karbonhidratlardan kaçınılmak gerek.
Adım sayısı artmalı
Yaz aylarında sıcak havalar, hareketlerde yavaşlamaya ve tembelliğe neden olabilir. Günlük adım sayısının 5 binin altında olmaması, ortalama 7 binlerde olması yazın formda kalmada en büyük yardımcıdır.
Güneşin en tepeye ulaştığı öğle vakitleri dışında, sosyal mesafe kurallarına uyarak açık havada yapılacak yürüyüşler çok yararlı olacaktır. Sabah erken saatlerde yürüyüş yapmak, güne zinde bir başlangıç yapmak için güzel bir yöntemdir. Akşam yatmadan önce açık havada yapılan hafif yürüyüşler ise uyku kalitesini artırır. Yürüyüş mutlaka stretching dediğimiz esneme egzersizleriyle tamamlanmalıdır. Esneme hareketleri, kolların zayıflamasını önler. Kasların esnemesine yardımcı olur ve yaşla birlikte artan kas kayıplarını en aza indirir.
Yazın yapılacak en etkili sporlardan biri de yüzmedir. Yüzme sırasın da tüm vücut kasları hareket ettiği için güzel bir sıkılaşma sağlanır.
Düzenli uyku şart
Geceleri yatağa tok değil aç karnına girmek, çok geçe kalmadan uyumak kilo vermede etkilidir.
Gece saatlerinde vücut büyüme hormonu salgılar. Bu hormon, çocuklarda büyümeyi sağlarken yetişkinlerde de yaşlanmanın olumsuz etkileriyle mücadele eder. Büyüme hormonunun salgılandığı saatler gece yarısına denk geldiği için bu saatleri uykuda geçirmek çok önemlidir.
Gün içinde iştah kontrolünü sağlamanın bir diğer etkili yolu da sabah erken kalkıp günlük egzersizleri yapmaktan geçer. Sabah iştah kontrolü sağlanırsa, gün içinde büyük kaçamakların önüne geçilebilir.
Makinelerden
destek alınabilir
Kiloyla mücadelede, teknolojiden de destek alınabilir. Ancak unutulmamalıdır ki hiçbir medikal destek, kilo vermede kişinin iradesi, isteği ve sabrı kadar etkili değildir.
Kilo vermede medikal desteklerden faydalanırken kası çalıştıran, yağ dokusunu azaltan ve vücudu sıkılaştıran sistemler bir bütün olarak planlanmalıdır.
Yaz aylarında havaların güzelliği kişiyi hareket etmek için motive etmeli, hafif gıdaların tüketimi artmalıdır. Yaz aylarının kilo vermek, yeni sezona hazırlanmak için önemli bir dönemdir. Ancak sağlıklı beslenme ve egzersizin bir mevsimle sınırlı kalmaması, kişinin hayatına entegre etmesiyle sağlıklı bir yaşam düzenine ulaşılabileceği unutulmamalıdır.
Yaz aylarında neden kilo alıyoruz
Pandemi sürecinde evde kilo verenlerimiz oldu. Ama hayat normalleştiğinde kilo almaya başladık. Peki, şimdi nasıl oluyor da böyle bir değişim yaşıyoruz?
Pandemi sürecinde evde vakit geçirdiğimiz günlerde hepimiz kilo alacağımızı zannettik. Oysa bazılarımız formumuzu korumayı başardık hatta 3-5 kilo fazlalıklarından kurtulanlarımız bile oldu.
Sosyal mesafeye dikkat ederek dışarı çıkmaya başladığımız, hareketlerimizin arttığı günlerde ise bazılarımız kilo almaya başladık. Kilo alan herkeste aynı şaşkınlık var: Nasıl oluyor da hareketlerim artmasına rağmen kilo alıyorum? Evde kaldığımız karantina günlerinde bile kilo verirken, şimdi nasıl oluyor da kilo alıyoruz?
Aslında sorunun cevabı oldukça basit. Akşam yemeklerindeki kontrolsüz atıştırmalıklar, yemekten sonra eklenen meyveler, geç saate bırakılan ve uzadıkça uzayan akşam yemekleri yüzünden birçoğumuz kilo alıyoruz.
Peki çözüm ne?
Sorunun çözümü yine bizde saklı. İrademize sahip çıkıp sağlığımıza önem verdiğimiz sürece hiçbir kilo bize yapışmaz.
Sağlıklı yemek yemek, kendimizi sevmekle başlar. Kendini seven kişi vücuduna yatırım yapar. Vücuduna korumak için yapılan tüm işlemler, aslında geleceğe yapılan büyük yatırımlardır. Mutfaktan başlayıp günlük attığımız adımların sayısına, fiziksel aktiviteye kadar kendimize faydalı olduğuna inandığımız şeyleri yaparak kendimizi birçok sağlıksız alışkanlıktan koruyabiliriz.
Akdeniz mutfağını tercih edin
Akdeniz mutfağı zeytinyağlıların ve yeşil sebzelerin en bol olduğu mutfaktır. Zeytinyağı mucizesine inananlar için kızartmadan korunarak yapılmış her türlü zeytinyağlı yemek ilaçtır, şifadır. Yemek masaları bol yeşillikli salatalarla, ılık zeytinyağlı sebze yemekleriyle doldukça bedene gençlik gelir.
Yaz döneminde mutfaklarımızda en fazla olması gerekenler sebzeler ve sudur. Tatlı yerine kontrollü olarak ve erken saatlerde tüketilen yaz meyveleri, güzel bir tercih olacaktır. Yazın ayran, yoğurt ve kefir de en sevilen kalsiyum depolarıdır.
Kurtarıcı aralıklı oruç
Aralıklı oruç, yaz mevsiminin en büyük kurtarıcısı olabilir. Özellikle 8 saat yemek-16 saat yemeye ara verme şeklinde uygulanan aralıklı oruç yönteminin kilo vermede etkisi kanıtlanmıştır.
Kilo vermek isteyenlerin aralıklı oruç düzenindeki yemek yeme saatlerini geçe bırakmadan uygulaması ve bunu fiziksel hareketle desteklemesi gerekir. Sabah kahvaltısı ve yaklaşık 8 saat sonra günün ikinci ve son öğünü ile yemeyi tamamlamak, harika bir diyet protokolü olacaktır.
Aralıklı oruç planlanırken mutlaka kişinin doktor kontrollerini yaptırmış olması gerekir. Kan şekeri, kolesterol seviyelerinin kontrol altına alınması gerekir.
Aralıklı oruç düzeninde yemeklerin sebze ve protein ağırlıklı olması tercih edilmelidir. İşlenmiş karbonhidratlardan kaçınılmak gerek.
Adım sayısı artmalı
Yaz aylarında sıcak havalar, hareketlerde yavaşlamaya ve tembelliğe neden olabilir. Günlük adım sayısının 5 binin altında olmaması, ortalama 7 binlerde olması yazın formda kalmada en büyük yardımcıdır.
Güneşin en tepeye ulaştığı öğle vakitleri dışında, sosyal mesafe kurallarına uyarak açık havada yapılacak yürüyüşler çok yararlı olacaktır. Sabah erken saatlerde yürüyüş yapmak, güne zinde bir başlangıç yapmak için güzel bir yöntemdir. Akşam yatmadan önce açık havada yapılan hafif yürüyüşler ise uyku kalitesini artırır. Yürüyüş mutlaka stretching dediğimiz esneme egzersizleriyle tamamlanmalıdır. Esneme hareketleri, kolların zayıflamasını önler. Kasların esnemesine yardımcı olur ve yaşla birlikte artan kas kayıplarını en aza indirir.
Yazın yapılacak en etkili sporlardan biri de yüzmedir. Yüzme sırasın da tüm vücut kasları hareket ettiği için güzel bir sıkılaşma sağlanır.
Düzenli uyku şart
Geceleri yatağa tok değil aç karnına girmek, çok geçe kalmadan uyumak kilo vermede etkilidir.
Gece saatlerinde vücut büyüme hormonu salgılar. Bu hormon, çocuklarda büyümeyi sağlarken yetişkinlerde de yaşlanmanın olumsuz etkileriyle mücadele eder. Büyüme hormonunun salgılandığı saatler gece yarısına denk geldiği için bu saatleri uykuda geçirmek çok önemlidir.
Gün içinde iştah kontrolünü sağlamanın bir diğer etkili yolu da sabah erken kalkıp günlük egzersizleri yapmaktan geçer. Sabah iştah kontrolü sağlanırsa, gün içinde büyük kaçamakların önüne geçilebilir.
Makinelerden
destek alınabilir
Kiloyla mücadelede, teknolojiden de destek alınabilir. Ancak unutulmamalıdır ki hiçbir medikal destek, kilo vermede kişinin iradesi, isteği ve sabrı kadar etkili değildir.
Kilo vermede medikal desteklerden faydalanırken kası çalıştıran, yağ dokusunu azaltan ve vücudu sıkılaştıran sistemler bir bütün olarak planlanmalıdır.
Yaz aylarında havaların güzelliği kişiyi hareket etmek için motive etmeli, hafif gıdaların tüketimi artmalıdır. Yaz aylarının kilo vermek, yeni sezona hazırlanmak için önemli bir dönemdir. Ancak sağlıklı beslenme ve egzersizin bir mevsimle sınırlı kalmaması, kişinin hayatına entegre etmesiyle sağlıklı bir yaşam düzenine ulaşılabileceği unutulmamalıdır.