Göz kapağı estetiğinde yeni uygulamalar

Cerrah bir kadın olarak, hatta bir bölümü estetik olan bir branşın cerrahı olarak işte ben. Yarın benim doğum günüm.
40’lı yaşlar eskiden çok uzak gelirken, şimdi bir bakıyorum 40’lı yaşların ortasını bile geçmişim.
Yaşadığımız güzelliklerin, sıkıntıların, zaman zaman büyük acıların ardından el sallarken, hayal ettiğimiz güzelliklere ulaşma azmi, heyecanlarımız ve en önemlisi de sevdiklerimiz bizi canlı tutuyor.
Asistanlığımın ilk yıllarında yeni yeni kongrelere gitmeye başladığım dönemlerde kongre konuşmalarında yüzdeki sarkmalar, göz altı torbaları, gıdı sarkmaları anlatılırken hiç dikkatimi çekmezdi.
Hatta çoğu zaman “Aman ne gerek var böyle şeylere” diye düşündüğümü hatırlıyorum.
Öyle ki konusu anti-aging’le ilgili hiçbir konuşmaya katılmak bile istemezdim. Meme büyükse küçültülmeli, burunda sıkıntı varsa düzeltilmeli, dudak inceyse kalınlaştırılmalı ve hep daha “iyisi” olmalı diye bakardık arkadaşlarımla.
Tabii o zamanlar 20’li yaşlarımızdaydık tek derdimiz nöbet çıkışı ne yapacağımızdı.
Geçtiğimiz hafta sonbahara merhaba dedik. Sonbahar, estetik ameliyatlar için tüm dünyada en çok tercih edilen mevsimdir. Tatilin bitmesi, yeni sezon hazırlıklarının başlaması, hava sıcaklıklarının azalması, evde geçirilen iyileşme sürecinde sıcak ya da soğuk için klima kullanımına ihtiyaç duyulmaması gibi sebeplerle bu dönemin estetik operasyonlar için doğru zamanlama olduğunu söyleyebiliriz.
Yaz aylarında planlaması yapılan ve sonbahar aylarında gerçekleştirilecek olan estetik operasyonlar öncesinde, kişiler kendilerini daha iyi hissetmek için bazı hazırlıklar yapmak isteyebilir.
Estetik ameliyatlara acil karar vermemek gerekir. Gerçekten estetik operasyona ihtiyaç duyuluyorsa ve yapılacak operasyonun iyileşme süresi için yeterli zaman varsa, her tür estetik ameliyat rahatlıkla yapılabilir.
AMELİYAT ÖNCESİ
YAPILMASI GEREKENLER
Güneş lekelerinden korunmanın ilk yolu güneşten uzak kalmaktır. Güneşe mesafeli olarak yaklaşırsak lekelerin oluşması ve mevcut lekelerin derinleşmesi önlenir.
Özellikle yüz, dekolte ve eller güneşe yoğun bir şekilde maruz kaldığı için bu bölgeler lekelenmeye çok müsaittir. Kısıtlı süre güneşte kalmanın yanı sıra cildin doğrudan güneşle temas etmesi de engellenmelidir.
Güneş koruyucu sürmek, şapka kullanmak ve güneşte geçen süre boyunca sık sık güneş koruyucuları tekrarlamak gerekir. Cilt bakımında en çok dikkat edilmesi gerekenlerden biri de güneş sonrası cildin çok iyi nemlendirilmesidir. Cilt kuruduğu zaman suyunu kaybeder ve lekelenme, ince kırışıklıkların oluşumu gibi sorunlar artar.
Nasıl tedavi edilir?
Güneş lekelerini tedavi etmede ilk aşama, lekelerin oluşmasını önlemekten geçer. Doğum kontrol hapları veya hormonal ilaçlar kullanan kişilerde, hamilelik veya emzirme döneminde olan kişilerde güneş lekesi oluşma riski daha yüksektir. Bu kişilerin güneşe karşı daha fazla tedbirlik olmaları gerekir.
Sıcak yaz günleri yavaş yavaş etkisini azaltırken sonbahar yaklaşıyor. Bazı kararlar alıyor ve yeni sezona daha güçlü girmek için hepimiz tatlı bir hazırlık içinde oluyoruz. Bazılarımız için yeni bir iş hayatı, bazılarımız için yeni kararlar, bazılarımız da yaşam şeklimizdeki ufak değişikliklerle yeni sezona hazırlanıyoruz.
Yaşadığımız pandemi, daha iyi yaşam için sağlığımızı korumanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Sosyal mesafeye, maske kullanımına, kişisel izolasyona ve en önemlisi de sağlıklı beslenme ve düzenli egzersize özen gösteren kişilerin sağlığı çok daha iyi koruduklarını gördük.
Yaz kilolarından kurtulmanın yolları
Yaz dönemi akşam dostlarla geç yenen yemekler, sıcak hava nedeniyle hareketlerin kısıtlanması ve yaz meyveleri, dondurma gibi tatlılar nedeniyle birçoğumuzda kilo artışına veya planlanan kilo kaybının gerçekleştirilememesine neden olabiliyor.
Aralıklı oruç yöntemi yeni bir sezona girerken istenen kiloyu vermek için iyi bir alternatif olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde yapılan sağlıklı bir kahvaltı ve erken saatlerde yenen akşam yemekleri kilo vermeye çok yardımcı olur.
Güneş doğduktan sonra kahvaltı ile güne başlamak ve güneş batmadan akşam yemeğini tamamlamak ve sonrasında su dışında bir şey tüketmemek, genel sağlık problemi olmayan kişiler için çok ideal bir diyet yöntemidir. Bununla birlikte akşam yemeği sonrası yapılan yürüyüş ve egzersiz gece boyunca yağ yakımını artırır.
Pandeminin başladığı ilk günlerde karantinada olduğumuz dönemde fiziksel olarak iyi olsak bile endişe ve stres hali ruhsal olarak birçoğumuz için çok yıpratıcı oldu.
Uyku, konsantrasyon, düzensiz beslenme problemleri olarak ortaya çıktı. Şimdi yeni normale alışırken, hepimiz bu sıkıntılardan kurtulup “Daha iyi nasıl yaşayabilirim?” sorusuna yanıt aramaya başladık.
Kimimiz tatillerini bir köyde geçirmeyi, toprakla haşır neşir olmayı planlarken kimimiz sağlıklı beslenme ve daha sade yaşamanın yollarını araştırmaya başladık.
Huzurun ve sağlığın doğada saklı olduğunu bir kez daha gördük.
İşte ben de sizin için yaşam reçetelerinin ilkini hem hayat arkadaşım hem de meslektaşım olarak Yakup Avşar’ dan almak istedim.
Kendisi veya bir yakını hekim olan okurlarım çok iyi bilir, tıp fakültesine başladığınız gün siz sadece bir meslek değil aynı zamanda bir yaşam şekli seçersiniz.
Sabah erkenden uzun süre dikkatinizi azaltmadan devam eden çalışma saatleri hasta kontrolleri, ameliyatlar, işlemler, hasta muayeneleriyle geçer.
Ellerin sabunla yıkanması ve ardından dezenfektan kullanılması el cildinde hızlıca nem kaybına sebep olur ve kuruma, çatlama, lekelenme gibi sorunlara neden olur. Uzun yıllar ülkemizdeki kadınlar bulaşık, çamaşır deterjanı ve ev hijyeni için birçok kimyasal temizleyiciyi çıplak elle kullandı. Son zamanlarda ise özellikle içi pamuklu eldivenleri kullanmak, çamaşır ve bulaşığın makinelerde yıkanması el derisindeki yıpranmalara olumlu katkı sağladı.
Ancak yine de kontrolsüz güneşlenme ellerde yıpranma ve yaşlanmanın en önemli sebeplerinden biri. Yaz aylarında güneş koruyucuları yüze ve boyna uygularken ellere sürmemek, solaryumda kontrolsüz kalmak, elleri yaz ve kış gerektiği kadar nemlendirmemek el yaşlanmasına sebep olur. Kuruyan el cildi kırışmaya başlar ve lekelenmeye müsait olur. Yaşla birlikte el üzerinde oluşan güneş lekeleri kuru ciltlerde çok daha erken başlar ve hızlı ilerler.
Bakımını ihmal etmeyin
El bakımına erken yaşlarda başlamak çok önemlidir. Elleri kimyasallardan uzak tutmak, elleri yıkarken pH değeri vücut pH değeriyle uyumlu temizleyici kullanmak, elleri doğal sabunlarla temizlemek ve doğal ürünlerle nemlendirmek ve mümkün olduğu kadar güneş, solaryum gibi ciltte su kaybına neden olan uygulamalardan korumak çok önemlidir. Ellere yaz ve kış aylarında nemlendirici sonrası mutlaka güneş koruyucu sürülmelidir.
Vücutta yağlanma nasıl oluşur?
Kilo alma birçok kişi için son derece kolay ve ne yazık ki istenmeyen bir durumdur. Kiloyu alırken vücuttaki yağ hücrelerinin hacmi büyür. Yağ hücrelerindeki hacim artışı vücutta kendini yağlanma olarak gösterir. Yağ hücrelerinin dağılımındaki yoğunluğa göre bel, karın, gıdı gibi vücudun değişik yerlerinde yağlanma ortaya çıkar.
Yağlanma sırasında cilt altındaki yağ hücrelerinin çapı artarken ciltte yumuşama başlar çünkü cilt hacmi genişleyerek alınan kilo ile birlikte hareket eder. Genişleyen ciltte, kilo verme söz konusu olduğunda yumuşaklığın etkisiyle sarkmalar yaşanabilir. O yüzden cildi diri tutmak ve yaşlanmasını yavaşlatmak için kişiler kilolarını sabit tutmaya çalışır.
Sarkmalar nasıl önlenir?
Alınan birkaç kilonun verilmesi planlandığında nasıl vücudu harekete geçirecek makinelerden yardım alıyorsak özellikle hızlı kilo vermenin planlandığı dönemde de mutlaka cilde destek olmak gerekir.
Kilo verme sonrası özellikle yüzde oluşacak boşluklara dolgu planlayan kişilere öncesinde mutlaka cilde destek verilmesi gerektiği anlatılmalıdır.
Kişinin kendisini daha iyi hissetmek ve fiziki olarak sıkıntılarını gidermek için küçük dokunuşlar yaptırdığı dönemlerden birindeyiz. Pandemi sürecinde evde olmak ve hareketlerin kısıtlanması bazılarında vücut deformitelerine neden olurken bazıları da bu süreci kendisine fayda sağlayacak şekilde geçirmeyi başarabildi. Bol bol egzersiz yapan, yemek düzenine dikkat eden kişiler karantina sürecini kilo vererek ve daha fit kalarak tamamladı. Karantina günlerinde karbonhidrat ağırlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin azalması, kontrolsüz kilo alımına neden oldu.
Kilo
verme
Yaz döneminde aralıklı oruç yöntemi kilo kontrolünde çok etkili olabilir. Bu uygulamada önemli olan akşam yemeğini erken tamamlamak ve hareketi artırmaktır. Yaklaşık 16 saat sürecek açlık aralığına akşam yemeği erken saatlere çekilerek başlanmalı ve bu öğünde de karbonhidratlara yer verilmemelidir.
Pandemi sürecinde evde vakit geçirdiğimiz günlerde hepimiz kilo alacağımızı zannettik. Oysa bazılarımız formumuzu korumayı başardık hatta 3-5 kilo fazlalıklarından kurtulanlarımız bile oldu.
Sosyal mesafeye dikkat ederek dışarı çıkmaya başladığımız, hareketlerimizin arttığı günlerde ise bazılarımız kilo almaya başladık. Kilo alan herkeste aynı şaşkınlık var: Nasıl oluyor da hareketlerim artmasına rağmen kilo alıyorum? Evde kaldığımız karantina günlerinde bile kilo verirken, şimdi nasıl oluyor da kilo alıyoruz?
Aslında sorunun cevabı oldukça basit. Akşam yemeklerindeki kontrolsüz atıştırmalıklar, yemekten sonra eklenen meyveler, geç saate bırakılan ve uzadıkça uzayan akşam yemekleri yüzünden birçoğumuz kilo alıyoruz.
Peki çözüm ne?
Sorunun çözümü yine bizde saklı. İrademize sahip çıkıp sağlığımıza önem verdiğimiz sürece hiçbir kilo bize yapışmaz.
Göz çevresindeki kırışıklıklar
Göz çevresindeki cilt dokusu, vücudun diğer bölgelerindeki cilt dokusundan daha ince ve hassas bir yapıdadır. Göz çevresinde yağ dokusu daha az olduğu için en ufak bir hassasiyette kırışıklık oluşabilir. Örneğin kullanılan bir kozmetik ürünün alerji yapması sonrası göz kapaklarında ödem oluşup gerildiğinde, ciltte kırışıklıklar görülebilir.
Bazen de genetik olarak çok erken yaşlarda göz çevresinde kırışıklıklar görülebilir. Bu nedenle göz çevresinin her mevsim çok iyi nemlendirilmesi gerekir. Bu durum yıpranmayı azaltacaktır.
Göz çevresinde güneşe bağlı olarak ve zaman içinde en sık görülen yıpranma türü göz kenarlarındaki kaz ayakları ve iki kaş arasındaki çatma çizgileridir. Bu sorunların tedavisinde botoks en etkili tedavi yöntemidir.
Botoks tedavisi kırışıklıkların açılmasını ve göz çevresinin gençleşmesini sağlarken, istenildiği takdirde kaşların da hafif kalkmasına yardımcı olur.
Botoks tedavisinin mimikleri azaltma riski bazen kişileri rahatsız edebilir. Düşük dozda uygulanan botoksun yanında günümüzde göz çevresine yapılan mezoterapiler de göz etrafındaki ince kırışıklıkları azaltmada etkilidir.
Göz torbaları
Yazık sıcak havanın etkisiyle birlikte göz etrafındaki torbaların arttığı hissedilebilir. Göz çevresindeki lenf dolaşımının yetersiz olması, kullanılan bazı ilaçlar veya yan hastalıklar göz altında torbalara neden olabilir.
Kontrolsüz bir şekilde güneşte kalmak, ileride birçok cilt problemine neden olabilir. Cilt yaşlanması, estetik anlamda güneşin olumsuz etkilerinin başında gelir. Bunun dışında güneşe bağlı olarak ciltte lekeler, kuruma ve kurumaya bağlı ince çizgiler oluşur. Özellikle hassas ciltlerde güneş alerjisi gibi sorunlar da görülebilir. Güneşte kaldıktan sonra aşırı şişme, kızarma, kaşıntı ve hassasiyet oluşabilir.
Önce yüzümüz etkileniyor
Güneş, vücudumuzu kaplayan cilt tabakası içinde en fazla yüzümüzü olumsuz anlamda etkiler. Özellikle alın, burun üstü, elmacık bölgesi gibi doğrudan kemik üzerindeki ciltte oluşturduğu tahribat çok fazladır. Yüz cildinden sonra dekolte ve eller güneşin yan etkilerinin en fazla görüldüğü vücut bölgeleridir.
Güneşin ciltte oluşturduğu yan etkiler ilk olarak güneş yanığı şeklinde görülür. Güneş yanıkları hemen tedavi edilmez ve tekrarlarsa vücutta kalıcı izler bırakabilir.
Güneş yanıklarına özellikle küçük çocuklarda çok dikkat edilmelidir. Bu nedenle bebek ve çocukların güneşte kaldıkları süre çok önemlidir.
Cilt benlerine dikkat
Güneşin bir başka olumsuz etkisi de cilt üzerindeki benlerinde artışa neden olmasıdır. Güneş sonrası vücutta ben sayısı artabilir, mevcut benler büyüyebilir ya da çapları genişleyebilir. Pigmente cilt lezyonları dediğimiz bu tür iyi huylu cilt lezyonları ileri yaşlarda cilt kanseri olarak karşımıza çıkabilir.
Estetik gülüşte diş rengi, cilt rengiyle uyumlu olmalıdır. Öte yandan cilt rengi ile dudağın rengi arasındaki uyum da önemlidir. Sararmış ve yıpranmış dişler, rengini ve canlılığını kaybetmiş diş etleri estetik bir gülüşe sahip olmaya engel olur.
Estetik, canlı ve sağlıklı görünen bir gülüş için diş sağlığı çok önemlidir. Sigara kullanımı, çay ve kahve gibi dişlerde leke oluşuma neden olan içeceklerin fazla tüketimi diş, diş eti ve dudak sağlığını olumsuz etkiler.
Estetik gülüşün bir diğer unsuru olan dudakların, gülerken çok incelmesi ve diş etlerinin gözükmesi birçok kişi için istenmeyen bir durum oluşturur.
Diş etlerini örtmek için yapılabilecek bazı cerrahi uygulamaların yanı sıra medikal olarak dudaklara uygulanacak hyaluronik asit içerikli dinamik dolgular ve üst dudak için botoks istenen gülüşün tamamlanmasına yardımcı olur.
Dudak dolgusunda dikkat edilecekler
Dudakların olması gerekenden ince ya da kalın olması estetik görüntüyü etkiler. Dudakların olması gerekenden ince olması kişiyi mutsuz ve sinirli gösterirken, olduğundan dolgun olması da hantal bir görüntüye neden olabilir.
Dudak dolgusu yapılırken yüzün bütün yapısı incelenmelidir. Alın, burun, çene mesafesi dudak hacmi ile orantılı olmalıdır.
Vücut yağlarından kurtulmanın en sağlıklı yöntemi diyet ve spor yapmaktır. Spor herkesin kendi imkanları ve motivasyonu ölçüsünde düzenli olarak yapıldığı zaman istenilen kalıcı sonuçları sağlar. Açık havada tempolu yürüyüşler, esneme hareketleri forma girmeye yardımcı egzersizlerdir. Bu egzersizlere, haftanın belirli günlerindeki kardiyo ve ağırlık çalışmaları da eklendiğinde istenilen sonuca daha kolay ulaşılabilir.
Fit görünmek için yapılması gereken bir başka önemli nokta da beslenmedir. Akdeniz mutfağı hem sağlıklıdır hem de kilo kontrolünde çok etkilidir.
Bazen de tüm bunlara rağmen vücuttaki yağın dağılımı genetik olarak düzensiz olabilir ve istenmeyen bölgelerde birikebilir. Ancak vücut yağı iyi şekillendirildiği zaman muhteşem sonuçlar alınabiliyor. Yağın belirgin olarak yoğunlaştığı bölgelere, yağın azaltılması için günümüzde uygulanan bazı medikal tedaviler şunlardır:
Ultrasonik tedaviler
Tüm vücutta yağ dokusunun yaygın olduğu ve genel bir incelmeni istendiği durumlarda ultrasonik tedaviler önerilir. Bu tedavi yönteminde ultrason yağ altı dokuya ısı verir ve yağ hücrelerinin küçülmesini sağlar. Tedavi sırasında lenf damarları da açılır ve dolaşım hızlanır.
Cilt dokusu vücudumuzun en büyük organıdır. Cilt gözenekleri ise cilt altı dokusunun nefes almasını sağlar.
Cilt gözenekleri tıkandığında cilt nefes alamaz ve cilt altındaki artıklar dışarıya atılamaz. Bir süre sonra da gözenekler genişleyerek ciltte problemler oluşmaya başlar.
Cilt problemleri her yaşta farklı şekilde gözlemlenir. Ergenlikte sivilcelerle karşımıza çıkar. Yetişkin dönemde aktif akneler oluşmasa da sivilce izleri olabilir.
Daha ileri yaşlarda ise ciltteki gözeneklerin açılması ile ince kırışıklıklar ve ciltte yumuşama, esneklik kaybı başlar.
Yaş almayla birlikte ciltteki problemler daha farklı bir hal alır ve ciltte sarkmalar görülür.
Erken yaşta başlanmalıCilt sağlığı sağlıklı ve estetik bir görünüm için çok önemli bir yere sahiptir. Tüm vücudu olduğu gibi cildi de öncelikle hastalıklardan, sağlıksız koşullardan korumak gerekir. Cilde yapılacak en önemli yatırım, cildi olumsuz etkilerden korumaktır.
Genel botoks
Güneşte kalmak göz çevresi ve iki kaş arasındaki çizgilere ve onların derinleşmesine neden olur. Kadın veya erkek fark etmeksizin iki kaş arasındaki derin çizgi, ifadenin sertleşmesine sebep olduğu için kişiye kızgın ve hüzünlü bir ifade verir. Yazın sıcak günlerde birçok kadın makyaj yapmayı tercih etmez ve bu yüzden daha parlak ve canlı bir cilde sahip olmak ister.Yüz bölgesine yapılan botoks uygulamaları, kişinin daha canlı gözükmesini ve kırışıklıkların giderilmesini sağlar.Yaz dönemine girdiğimiz bu günlerde güneşle temasımız artacağı için yapılacak botoks uygulamaları etkilidir. Alın bölgesine yapılan botoks uygulamaları, aynı zamanda o bölgenin terlemesini engeller.Yüz bölgesine yapılan botoks uygulamaları, migreni olan kişilerde migren botoksu ile tamamlanır. Bu migren ataklarını önleyici etki sağlar. Masseter botoks ise günümüzde gece diş gıcırdatmalarını önlemek amacıyla yüze yapılan uygulamalar arasındadır.
Terleme botoksu
Yaz mevsimi terlemenin en fazla görüldüğü mevsim olduğu için özellikle koltuk altına yapılan botoks tedavileri çok yaygındır. Avuç içi ve ayak tabanına da terlemeyi önleyici botoks uygulamaları yapılır. Terleme şiddetine göre yılda bir veya altı ayda bir kez olarak botoks uygulamalarına başvurulabilir.
Bundan sonra yapacağımız her şey, bugüne kadar yaptıklarımız kadar önemli. Alışverişe gideceğiz, dışarıda yemek yiyeceğiz, kuaföre gideceğiz, kliniklere ve hastanelere gidip toplu taşıma kullanacağız.
Birçoğumuz zaten işe gidip geliyor, toplu taşıma kullanıyorduk. Bugünden itibaren ise bu sayı artıyor ve yoğunluk başlıyor.
İlk günler biraz korku ve endişe hissetmemiz çok doğal. Ancak birbirimizden uzak durmayı bilmek, sosyal mesafeyi korumak, maskelerimizi olması gerektiği şekilde takmak, el hijyenine özen göstermek, eve döndüğümüzde hızlıca duşa girmek, dışarıda giyilen kıyafetleri yıkamak artık hiç unutmamamız gereken rutinlerimiz olmalı.
Sohbetlerimizi açık havada yapmak, mümkün olduğunca asansör kullanımından kaçınmak, kapalı mekanları sık sık havalandırmak da çok önemli.
Pandeminin yoğun olduğu dönemlerde birçok estetik kliniği, kuaför ve güzellik merkezi hizmetlerine ara vermişti. 17 Mart’ta Sağlık Bakanlığı’nın talimatıyla estetik ameliyatlar ve acil cerrahi gerektirmeyen tüm ameliyatlar da ertelenmişti.
Klinikler ve güzellik merkezleri, kademeli olarak kapılarını açmaya başladı. Buralarda çalışanların sağlığını korumak ve misafirlere sağlıklı hizmet sunmak için önlemlere uyulması, bundan sonraki süreç için belirleyici olacak. Sağlığın ilk şartı ise sosyal mesafe ve maske kullanımı. El ve ortam hijyeni de çok önemli.
MÜMKÜN OLDUĞUNCA AZ KİŞİYE TEMAS EDİLMELİ
Yaklaşık 2 aydır kişisel bakımını kendisi yapmak zorunda kalanlar için estetik hizmet almak, psikolojik ve fiziki açıdan iyi olacak. Ancak estetik klinikleri ve güzellik merkezlerinde kısıtlı zaman geçirmek, ihtiyaçları hızlıca bitirip merkezden ayrılmak ve işlem sırasında bile maskeyi mümkün olduğunca çıkarmamak gerekiyor.
İşlem sırası beklerken açık havada kalmak, bahçe ya da balkon gibi alanlarda beklerken sosyal mesafeye uymak da hepimizin dikkat etmesi gereken kurallar arasında. Bu merkezlere kişilerin kontrollü bir şekilde alınması, mümkün olduğunca az kişiyle temas edilmesi hepimizin sağlığı açısından önem taşıyor.
LAZER EPİLASYON İLK SIRADA
Bu dönemde özellikle yaz öncesi yapılacak acil medikal estetik işlemler arasında lazer epilasyon, birçok kişi için birinci sırada yer alıyor. Lazer epilasyonun kanamasız ve hava püskürtücü bir işlem olmaması da onu güvenli hale getiriyor.
Yüz bölgesine uygulanan lazer işlemlerde ağız ve burnu kapatan maskelerin çıkarılmaması, işlemin hızlıca yapılması, işlemi yapan kişilerin koruyucu maske ve siperlik kullanması özellikle dikkat edilmesi gereken noktaların başında geliyor.
Önce maske sonra siperlik
Evden çıkarken maskemizi ve mümkünse siperliğimizi takalım. Maskemizi evden çıkmadan hemen önce takmaya özen göstermeliyiz. Çünkü eller kirlenmeden, ellere şüpheli bir mikrop yerleşmeden maskeyi takıp evden ayrılmak önemlidir. Maskeyi taktıktan sonra mümkün olduğu kadar maskeye dokunmamak gerekir.
Maskeden sonra isterseniz siperlik veya onun yerine geniş bir gözlük de kullanabilirsiniz. Şapka, gözlük gibi yüzümüzü kısmen kapatacak eşyalar aynı zamanda virüsün bulaşma ihtimalini azaltmada da etkilidir. Toplu taşıma kullanacaklar, market veya pazar alışverişi yapacakların siperlik kullanmasında fayda var.
Sosyal mesafe birbirimize kavuşturacak
Sosyal mesafe bizi birbirimizden uzaklaştırmıyor; aksine birbirimize daha çabuk kavuşmamızı sağlıyor. Ne kadar birbirimize mesafe koyarsak, o kadar çabuk normalleşeceğimizi unutmayalım. Havaların güzelleşmesiyle hepimiz yavaş yavaş dışarıya çıkmaya başladığımızda, Covid-19’la mücadelemiz bitti gibi algılarsak, çok başarılı olduğumuz bu savaşta yenilebiliriz.
Özel hayatımızda, iş hayatımızda ve sosyal yaşantımızdaki yeni normallerimiz, mesafeyi koruyarak kuracağımız ilişkiler yarınlarımızı daha mutlu yapacak. Hastalarımız iyileşiyor, dünya normalleşiyor, bizler ise sağlıkla nefes alabiliyoruz. Yeni normallerimizi ne kadar çabuk benimsersek, güzel günlere o kadar çabuk kavuşabiliriz.
Eldiven takmalı mıyız?
Eldivenlerin yanlış kullanımını çok sık görüyoruz.
Covid-19 bize bir yandan birçok şey öğretti, bir yandan da unutmak üzere olduğumuz birçok şeyi hatırlattı. Daha sade bir yaşam sürmeyi, kendimizle daha fazla vakit geçirmeyi ve hayatın her dakikasının ne kadar değerli olduğunu gösterdi.
Sevdiklerimiz, sosyal çevremiz olmadan kendimizi ne kadar yalnız ve mutsuz hissettiğimize tanık olduk. Tüm bu zor günler geçerken dayanışma ve yardımlaşmanın ruhumuza ne kadar iyi geldiğini ve minik de olsa neler yapabileceğimizi düşünmedik mi?
Kimimiz sağlık çalışanlarına yemek hazırladık, kimimiz Covid-19 mücadelesinde yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının çocuklarının gelecekteki eğitim masraflarına destek olmak için birlik olduk, kimimiz iş yerlerimizi sağlık sektörü için üretim yapmak üzere dönüştürdük. İşte biz böyle güzel ahlaklı ve çalışkan bir toplumuz. Dünyada bizim gibi insanlar arttıkça bu virüs ya da başka dertlerle mücadele etmek daha kolay olacak.
Her birimizin gösterdiği çaba çok önemli. Ancak en önemlisi; Covid-19’la mücadeleyi işini eve taşıyabilen, işine ara vererek bu mücadeleye destek veren, evde kalın çağrılarına sıkı sıkı uyan kişilerle kazanıyoruz.
Karantina sonrası nelere dikkat etmeli?
Bundan sonraki yaşantımızda daha sağlıklı ve mutlu olmak istiyorsak, bu yeni düzene uyum sağlamalıyız.
∆ Sabah nasıl işe giderken duşumuzu alıp, makyajımızı yapıp evden çıkıyorsak artık maskemizi takıp, yanımıza el dezenfektanımızı alıp işimize gideceğiz. Dışarıda veya iş yerlerimizde asla maskesiz bulunmayacağız.
∆ Birbirimizden uzakta ve açık havada oturmayı tercih edeceğiz.
Göz kapağı estetiğinde yeni uygulamalar
Göz kapağı estetiği belki de son zamanlarda herkesin en çok konuştuğu estetik konulardan biri oldu. İlgi çekmesindeki temel neden işlemlerin basit ve etkili olması. Üst ve alt göz kapağında yapılacak işlemler ve medikal uygulamaları sıraladık...
Üst göz kapağı estetiği
Üst göz kapağında cilt fazlalığına bağlı düşüklük ve sarkma olabilir. Bazen de yapısal olarak aynı zamanda kaslarda düşüklük olabilir. Üst göz kapağında cilt fazlalığı varsa lokal anestezi dediğimiz, sadece o bölgenin uyuşturulması ile yapılabilir.
Göz kapağındaki fazla cilt alınırken, altta yağ fıtıkları varsa onun da onarılması gerekir. Yağ fıtıkları onarılıp cilt fazlalığı alındıktan sonra doku ince dikiş ipleri ile kapatılır.
Ortalama beşinci günde dikişler alınabildiği gibi şehir dışında yaşayan ya da dikiş aldırmak istemeyen kişilerde kendiliğinden eriyen ipler hekiminin tercihi ile kullanılabilir.
Üst göz kapağı estetiği sonrasında gözler kapatılmaz. Sadece üst göz kapağındaki katlanma çizgisinde kalan dikiş izinin üzerine gerekiyorsa özel bir bant yapıştırılır veya açıkla bırakılır.
İşlemden sonra aynı gün içinde rahatlıkla eve dönülebilir ve birkaç gün sonra sosyal hayata başlanabilir. Ancak tam iyileşme ve sonuç alma 2 hafta ile 2 ay arasında tamamlanır. Sigara kullanmamak ve uyarılara dikkat etmek göz kapağının çabuk ve güzel iyileşmesini sağlar.
Alt göz kapağı estetiği
Alt göz kapağında en fazla görülen sıkıntı göz altı torbalarıdır. Erken yaşlarda ve genetik olarak cilt fazlalığı olmayan, sadece yağ fıtığı olan durumlarda lazer tedavileri ile ya da ufak cerrahi uygulamalarla sadece yağ fıtığının onarılması mümkündür.
Yağ fıtıkları lokal anestezi altında rahatlıkla onarılabilir. Ancak yağ fıtığının yanında zamanla ciltte fazlalıklar oluşur ve yaşın ilerlemesiyle göz altı fıtığı büyür. Bu durumda yağ fıtığının onarılması ve cilt fazlalığının alınması gerekir. Göz altlarındaki fıtığın onarılması ve cilt altındaki deri fazlalığının alınması ifadenin gençleşmesinin yanında yorgun ve uykusuz görünümün giderilmesini sağlar. Üst ve alt göz kapağının ikisinde birden deformite varsa aynı anda düzeltme yapılabilir. Alt göz kapağında deformasyon çok fazla ise genel anestezi gerekebilir.
Göz çevresi kırışıklıklarının tedavisi
Göz çevresindeki ince çizgilerin giderilmesinde ve göz çevresinin daha dinamik görünmesinde botoksun etkisi büyüktür. Ortalama 6 ayda bir olmak üzere göz çevresi botoksu özellikle mimiklerini fazla kullanan, cildi çok kuru olup kırışmaya yatkın olanlar kişiler için etkili bir tedavidir.
Göz çevresindeki ödemin azaltılması
Göz altlarında ödem; uzun uçak yolculuğu, yoğun iş temposu sonrası birçok kişide görülebilir. Lenf dolaşımını artıran bakımların yapılması çok faydalıdır. Göz çevresine yapılacak anti-aging uygulamalar, antialerjik tedaviler ve nem bakımları vücudun en hassas cildine sahip olan göz çevresinin dayanıklılığını artırarak yıpranmanın önüne geçer. Gözlerin sağlıklı ve parlak görünümü, göz çevresinin doğal ve korunmuş yapısı ile bir bütün oluşturacaktır.
Göz altı boşluğunun giderilmesi
Göz altında çöküklük olması kişinin yorgun ve ileri yaşta gözükmesine neden olabilir. Göz altı boşluklarını doldurmada iki yöntem kullanılabilir. Bunlardan ilki göz altına özel hyaluronik asit içerikli geçici dolgu uygulamasıdır. Bu uygulamada dudak, yanak dolgusu yapar gibi kanül ya da özel iğne ucu ile uygulanır ve göz altının boşluklarının doldurulması ile geçici bir iyilik hali oluşur. İkinci uygulama ise kişinin kendi vücut yağı ile mikro yağ enjeksiyonun yapılmasıdır. Mikro yağ enjeksiyonu her seferinde yüzde 30 gibi oranda kalıcılık sağlar ve düzenli olarak tekrarlanması gerekir. Yağ enjeksiyonu ya da hazır dolgu uygulamaları kontrollü yapılmalıdır. Uygulama fazla olmamalı ve göz altında torbalanma oluşmamalıdır.
Göz çevresindeki renk koyulaşması
Göz çevresinde güneşin, hormonların ve genetiğin etkisi ile bazen koyu renk oluşabilir. Renk koyulaşmasında günümüzde multivitaminli mezoterapi ve Q-switch lazer uygulamaları çok etkilidir. Lazer tedavisinin kış mevsiminde yapılması daha iyi olacaktır. Q-switch lazer melanin pigmentinin yoğunluğunu azaltarak renk açılmasını sağlar.
İçinde multivitaminler, aminoasitler, glutatyin içerikli mezoterapiler de renk açılmasında önemlidir. Özellikle güneşten ve tahriş edici peelinglerden korunmak çok önemlidir. Belirli aralıklarla multivitamin enjeksiyonlarının yapılması göz çevresinde renk düzensizliğinin azalmasını ve sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlar.
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