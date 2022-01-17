A’dan z’ye kimyasal peeling

Sizlerle daha önce altın oran hakkında bilgiler paylaşmıştım. Altın oranı en kısa tanımıyla bir bütünün parçalarının birbiriyle ve bütünle olan oranı şeklinde ifade edebiliriz. Bugüne kadar birçok konuda sizlere yazı yazdım, ancak altın oranda önemli bir unsur olan çene özelinde yapılan uygulamaları yazmadım. Bu hafta biraz konuyu derinleştirip özellikle çene bölgesine altın oranı kazandırmak için yapılan uygulamaları ele almak istedim.

Çene, yüzün şeklini doğrudan belirler

Herkes yüz deyince gözlere, dudaklara odaklanır. Badem gözler, dolgun dudaklar yüzde her zaman en dikkat çeken bölgeler arasında yer alır. Oysa çenenin şekli, formu altın oranda es geçilmemesi gereken yüz bölgesi olarak bilinir. Genetik faktörler nedeniyle daha yuvarlak, köşeli olabilir ve özellikle yaş alma ile birlikte çenenin formunda küntleşme meydana gelebilir, çene ucu hattı keskinliğini kaybedebilir. Kolajen kaybı ile yaşanan doku kaybı çenenin görünümünün de bozulmasına neden olabilir.

Çene uygulamaları hangi durumlarda yapılır?

Çenenin geride ya da öne doğru çıkık olduğu, uzun veya sivriliğini kaybettiği durumlarda ve cilt sarkmalarında çene bölgesine medikal estetik müdahalelerde bulunulabilir.

Hangi uygulamalar yapılır?

Çene denince ilk akla gelen uygulama her zaman dolgu oluyor.

Oysa çenenin görüntüsünü yüzün geneline oranlamak için yağ enjeksiyonu, botoks, radyofrekans gibi medikal estetik uygulamalar ile özellikle çenenin küçük olduğu durumlarda çene implantı ameliyatı yapılır. Ancak çene implantı son seçenek olarak değerlendirilir, dolgu ile çenenin küçük görüntüsü iyileştirilir.

Çeneye yapılan uygulamaların starı: Dolgu (JawlIne)