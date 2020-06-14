“Tatil yapacak mısınız?” İşte bu sorunun cevapları

SOKAĞA çıktığımda şunu görüyorum.
Sanki o iki ayı evde geçirmedik, biz böyle bir salgın yaşamadık, sosyal mesafeyi korumamız gereken bir Kovid 19 hiç hayatımıza girmedi.
Elbette tedbirlere uyan, dikkatli davranan, çevresini düşünerek hareket eden milyonları kastetmiyorum.
Aslında bazı anketler de haziran ayını nasıl geçirdiğimizi ortaya koyuyor.
İstanbul Ekonomi Araştırma’nın son Türkiye raporunun sonuçlarına baktım.
Türkiye çapında 12 ilde bin 537 kişiyle yapılan ankette çarpıcı gördüğüm ayrıntılar şöyleydi.
Haziran ayında “restorana giderim” diyenlerin oranı yüzde 47.8... Bu oran “özel araçla seyahat ederim” diyenlerde daha yüksek; yüzde 54.4. Toplu ulaşımı yani otobüs veya treni tercih edenlerin oranı yüzde 36.1, “uçakla giderim” diyenler yüzde 32.9, “yurtiçi tatil yaparım” diyenler yüzde 31.2, “spor salonuna giderim” diyenler 29.4, “AVM’ye giderim” diyenler 33.1, “yurtdışına tatile giderim” diyenler ise yüzde 19.9 oranında...
Normalleşmenin en fazla görüldüğü yerler ise park, bahçe, sahiller gözüküyor. “Parka giderim” diyenler yüzde 61.4 gözüküyor.
Anketteki ikinci soru “Bu yaz tatil yapacak mısınız?” şeklindeydi.
Sonuçlara göre katılımcıların yüzde 60’ı bu yaz tatil yapmayı planlamadığını söylüyor; yaklaşık yüzde 12’lik bir kesim henüz bu konu hakkında bir karar vermediğini ifade ediyor.
***
Katılımcılara “Türkiye’de ve dünyada hangi gelişmelerden haberdarsınız?” sorusu da sorulmuş.
Ankette sorulan tüm haberler için yüzde 60’ın üzerinde bir bilinirlik var. Bu oranı iyi bulduğumu söylemem gerekir.
Katılımcıların en fazla haberdar olduğu olay yüzde 92 ile ABD’de bir polisin siyahi ABD vatandaşını öldürmesi haberi olurken, en az haberdar olduğu olay yüzde 60 ile yeni getirilen ilave gümrük vergileri oldu. Katılımcıların en çok haberdar olduğu ikinci haberin kamu bankalarının açıkladığı düşük faiz paketleri olması bugünlerde kamuoyunun ekonomi haberlerini yakından takip ettiğini gösteriyor.
Son olarak Muharrem İnce’nin katıldığı bir tartışma programını terk etmesi katılımcıların yüzde 68’i tarafından bilinirken, katılımcıların yüzde 65’i SpaceX firmasının ilk defa bir ticari roketi uzaya göndermesinden haberdar olduğunu söylüyor.
***
Türkiye’nin ve dünyanın gündemi işte böyle...
Sadece sosyal medyayla
geleceği okuyamazsınız
PANDEMİ sürecinde haber okuma ihtiyacında yüzde 53’lük bir artış görünüyor. İstanbul Ekonomi Araştırma’nın anketi de bunu doğruluyor.
Birkaç yazımda bu detayı işledim.
Olayları, insanları, gelişmeleri, geleceği sadece sosyal medya üzerinden yorumlayamazsınız.
Bu sanal dünya bazen hepimizi yanıltıyor.
Gerçeklerle yüz yüze geldiğimizde ortaya bambaşka bir tablo çıkıyor.
Sürü bağışıklığına geçilmiştir
DÜN Alaçatı’nın sokaklarında bir tur attım. Geçen haftalara göre kalabalık artmış. Maskesizlerle maskelilerin oranı aynıydı. Mesafelerin korunduğunu da söyleyemiyorum.
Bodrum’dan arkadaşlarımla konuştum. Benzer görüntü Bodrum için de geçerliydi. Marmaris’e bir telefon ettim, “Pandeminin bittiği düşünülüyor” cevabını aldım.
Özetle...
Sahillerde sürü bağışıklığı dönemine geçilmiştir.
Bu arada sadece bizde değil; Fransa’da, İtalya’da, İspanya’da da durum çok farklı değildir.
Bu ekonomik tablo
karantina kararını
kolay aldıramaz
NİSAN ayı büyüme oranları pandeminin ekonomiler üzerindeki etkilerini net ortaya koyuyor. İngiltere, ABD gibi büyük ekonomilerde bile yüzde 20’lerin üzerinde bir küçülme var. İkinci dalga olur mu olmaz mı bilemiyorum. Uzmanlar bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Ama şunu görüyorum ki; ekonomilerdeki bu ağır hasardan sonra hiçbir devlet bir karantina kararını kolay kolay alamayacaktır.
Asteriks’in yaratıcısına veda
ASTERİKS çizgi romanlarıyla büyüdüm, büyüdük. Asteriks’i iki ünlü illüstratör yaratmıştı.
René Goscinny ve Albert Uderzo...
Goscinny, 1977 yılında vefat edince macerayı Uderzo devam ettirmişti.
Uderzo da; geçenlerde son yolculuğuna uğurlandı.
Bir grup Galyalı’nın Roma İmparatorluğu’na karşı savaşını anlatan çizgi roman da benim çocukluk anılarım arasında kaldı.
“Tatil yapacak mısınız?” İşte bu sorunun cevapları
SOKAĞA çıktığımda şunu görüyorum.
Sanki o iki ayı evde geçirmedik, biz böyle bir salgın yaşamadık, sosyal mesafeyi korumamız gereken bir Kovid 19 hiç hayatımıza girmedi.
Elbette tedbirlere uyan, dikkatli davranan, çevresini düşünerek hareket eden milyonları kastetmiyorum.
Aslında bazı anketler de haziran ayını nasıl geçirdiğimizi ortaya koyuyor.
İstanbul Ekonomi Araştırma’nın son Türkiye raporunun sonuçlarına baktım.
Türkiye çapında 12 ilde bin 537 kişiyle yapılan ankette çarpıcı gördüğüm ayrıntılar şöyleydi.
Haziran ayında “restorana giderim” diyenlerin oranı yüzde 47.8... Bu oran “özel araçla seyahat ederim” diyenlerde daha yüksek; yüzde 54.4. Toplu ulaşımı yani otobüs veya treni tercih edenlerin oranı yüzde 36.1, “uçakla giderim” diyenler yüzde 32.9, “yurtiçi tatil yaparım” diyenler yüzde 31.2, “spor salonuna giderim” diyenler 29.4, “AVM’ye giderim” diyenler 33.1, “yurtdışına tatile giderim” diyenler ise yüzde 19.9 oranında...
Normalleşmenin en fazla görüldüğü yerler ise park, bahçe, sahiller gözüküyor. “Parka giderim” diyenler yüzde 61.4 gözüküyor.
Anketteki ikinci soru “Bu yaz tatil yapacak mısınız?” şeklindeydi.
Sonuçlara göre katılımcıların yüzde 60’ı bu yaz tatil yapmayı planlamadığını söylüyor; yaklaşık yüzde 12’lik bir kesim henüz bu konu hakkında bir karar vermediğini ifade ediyor.
***
Katılımcılara “Türkiye’de ve dünyada hangi gelişmelerden haberdarsınız?” sorusu da sorulmuş.
Ankette sorulan tüm haberler için yüzde 60’ın üzerinde bir bilinirlik var. Bu oranı iyi bulduğumu söylemem gerekir.
Katılımcıların en fazla haberdar olduğu olay yüzde 92 ile ABD’de bir polisin siyahi ABD vatandaşını öldürmesi haberi olurken, en az haberdar olduğu olay yüzde 60 ile yeni getirilen ilave gümrük vergileri oldu. Katılımcıların en çok haberdar olduğu ikinci haberin kamu bankalarının açıkladığı düşük faiz paketleri olması bugünlerde kamuoyunun ekonomi haberlerini yakından takip ettiğini gösteriyor.
Son olarak Muharrem İnce’nin katıldığı bir tartışma programını terk etmesi katılımcıların yüzde 68’i tarafından bilinirken, katılımcıların yüzde 65’i SpaceX firmasının ilk defa bir ticari roketi uzaya göndermesinden haberdar olduğunu söylüyor.
***
Türkiye’nin ve dünyanın gündemi işte böyle...
Sadece sosyal medyayla
geleceği okuyamazsınız
PANDEMİ sürecinde haber okuma ihtiyacında yüzde 53’lük bir artış görünüyor. İstanbul Ekonomi Araştırma’nın anketi de bunu doğruluyor.
Birkaç yazımda bu detayı işledim.
Olayları, insanları, gelişmeleri, geleceği sadece sosyal medya üzerinden yorumlayamazsınız.
Bu sanal dünya bazen hepimizi yanıltıyor.
Gerçeklerle yüz yüze geldiğimizde ortaya bambaşka bir tablo çıkıyor.
Sürü bağışıklığına geçilmiştir
DÜN Alaçatı’nın sokaklarında bir tur attım. Geçen haftalara göre kalabalık artmış. Maskesizlerle maskelilerin oranı aynıydı. Mesafelerin korunduğunu da söyleyemiyorum.
Bodrum’dan arkadaşlarımla konuştum. Benzer görüntü Bodrum için de geçerliydi. Marmaris’e bir telefon ettim, “Pandeminin bittiği düşünülüyor” cevabını aldım.
Özetle...
Sahillerde sürü bağışıklığı dönemine geçilmiştir.
Bu arada sadece bizde değil; Fransa’da, İtalya’da, İspanya’da da durum çok farklı değildir.
Bu ekonomik tablo
karantina kararını
kolay aldıramaz
NİSAN ayı büyüme oranları pandeminin ekonomiler üzerindeki etkilerini net ortaya koyuyor. İngiltere, ABD gibi büyük ekonomilerde bile yüzde 20’lerin üzerinde bir küçülme var. İkinci dalga olur mu olmaz mı bilemiyorum. Uzmanlar bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Ama şunu görüyorum ki; ekonomilerdeki bu ağır hasardan sonra hiçbir devlet bir karantina kararını kolay kolay alamayacaktır.
Asteriks’in yaratıcısına veda
ASTERİKS çizgi romanlarıyla büyüdüm, büyüdük. Asteriks’i iki ünlü illüstratör yaratmıştı.
René Goscinny ve Albert Uderzo...
Goscinny, 1977 yılında vefat edince macerayı Uderzo devam ettirmişti.
Uderzo da; geçenlerde son yolculuğuna uğurlandı.
Bir grup Galyalı’nın Roma İmparatorluğu’na karşı savaşını anlatan çizgi roman da benim çocukluk anılarım arasında kaldı.