İyi ki Selçuk Yaşar’lar var

SELÇUK Yaşar’ın benim hayatımda ayrı ve özel bir yeri vardır. Hem baba dostudur, hem de gazetecilik serüvenimde beni her zaman cesaretlendiren en önemli kişilerden olmuştur.
Bir süredir yapamıyoruz ama yıllarca düzenli yemekler yedik; her buluşmada dünyayı, Türkiye’yi konuştuk.
Tavsiyeleri, anıları, deneyimleri, yaptıkları bana hep ilham vermiştir.
Türk sanayisindeki ilkleri sadece bir proje, bir yatırım değil; aynı zamanda Türkiye’de o sektörlerin başlangıcı olmuştur.
Bugün geriye dönüp bakıyorum da; Selçuk Bey’in attığı her adım büyük bir stratejinin parçası...
DYO; inşaattan gıdaya, matbaadan ambalaja kadar birçok sektöre hizmet eden bir yatırım...
Pınar; güçlü ve büyük bir markanın çok ötesinde bir şey...
Binlerce aileye, bayiye ve tarımsal altyapıya hizmet veren önemli bir zincir...
Altınyunus; turizmde bir hayalin başlangıcı ve örneği...
Yaşar Holding yıllar içinde organizasyonunu sadeleştirdi, tercih ettiği sektörlere odaklandı.
Ama gübreden kağıda, biradan inşaata ve bankacılığa kadar birçok sektörde Yaşar Holding hep vardı.
Ve Türkiye’nin büyüme ve değişim hikayesinde hep öncü olmuştu.
Selçuk Yaşar adına verilen ödül töreninde gördüm ki; hayali olan Yaşar Üniversitesi de iyi yolda...
Son yıllarda büyük bir atılım içinde ve en çok tercih edilen üniversiteler arasında öne çıkıyor. Buna gerçekten çok seviyorum. Çünkü Selçuk Yaşar ile üniversite konusunda o kadar çok sohbet ettik ki...
Eminim o da bu büyümeden dolayı gurur duyuyordur.
Malatya’nın köyünden
çıkan başarı hikayesi
SELÇUK Yaşar Ödülü’nün bu yılki teması dijital dönüşümdü.
Ödülün sahibi, başarı hikayesi bir köy okulundan Silikon Vadisi’ne uzanan Eren Bali oldu.
Bali; online eğitim şirketi Udemy ve geleneksel sağlık hizmetlerini dijitalleştiren Carbon Health girişimleriyle geniş kitlelere ulaştırdı.
Genç yaşında büyük işlere imza atmış bir girişimci...
Törendeki konuşması da beni etkiledi.
Malatya’nın bir köyünde imkansızlıklar içinden çıkan bir başarı hikayesi...
Öğretmen anne babanın oğlu... Köyün tek öğretmeni de annesi... Bazen okulda, bazen kayısı bahçelerinde geçen çocukluk ve gençlik yılları...
Bahçeden kazanılan parayla tatil yerine bilgisayarı tercih eden bir aile... Ve o evden çıkan mühendisler, doktorlar. Bilim insanları ve Eren Bali gibi girişimciler...
Gerçekten de beni çok etkileyen bir Cumhuriyet hikayesi...
O yüzden Türkiye’nin, Cumhuriyetimizin kıymetini bilelim.
Bali o gece şunları da söyledi; “Dijital dönüşümle beraber dünya tamamen eşit hale gelmese de daha hırslı ve azimli şekilde çalışan ülkelerin öne geçebileceği bir an söz konusu oldu. Türkiye’nin bunu çok iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Bundan 10 sene önce Türkiye’den çıkmış teknoloji alanında hiç şirket yokken, Udemy Türkiye’den çıkan birisinin kurduğu ve halka açılan ilk şirket oldu. Sonraki 10-15 sene içinde Türkiye büyük bir hamle yaptı. Bunun devam edeceğini düşünüyorum. Gençlerimiz çok azimli ve çalışkan. Türkiye’deki gençlere yardımcı olmak, onların ufkunu açmak için elimden geleni yapmak istiyorum.”
Yapmamız gereken bu rol modelleri çoğaltmak...
Gençlerimizin ilgi duyduğu alanlarda yaratıcılıklarını geliştirmek...
Eren Bali nasıl fark yarattı
EREN Bali, online edindiği eğitimler sayesinde matematiğini geliştirerek Malatya Fen Lisesi’ni kazandı. Lise eğitimi sürecinde Uluslararası Matematik Olimpiyatları’na katılıp madalya kazandığı için MIT ve Harvard gibi okullardan kabul aldı. Ama O, üniversite eğitimine yurtdışında değil Türkiye’de devam etme kararı aldı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne girdi. Matematik bölümünde çift ana dal yaptı. Üniversitedeyken ODTÜ Bilgisayar Topluluğu’nun sunucu üzerinden müzik dinlenmesini sağlayan “MP3 Server” adında bir uygulama yazdı.
Üniversite eğitimi sonrasında ortaokul arkadaşı olan Oktay Çağlar ile üç boyutlu görüntü teknolojisini kullanarak henüz çalışmaları başlamamış olan binaların maketini gösteren gunlukbasin.com sitesini açtı. Aynı dönemde ODTÜ Teknokent’te Avrupa ve ABD’den eğitmenler, girişimciler için eğitim ve ders anlatıyordu. Bali ve Çağlar’ın aklına bu dersleri dijital ortama taşıma fikri geldi.
Bu da Udemy’nin temelleri anlamına geliyordu.
Bir sene sonra Bali ve Çağlar, tüm işlerini bir kenara bırakıp bir online eğitim platformu için çalışmaya başladı. Google, Apple, Yahoo, YouTube gibi internetin devlerinin olduğu Kaliforniya’daki Silikon Vadisi’nde arayışlarını sürdürdüler.
Udemy fikri, vadide 50 yatırımcı tarafından “İnsanların sertifika alamayacağı bir eğitime para ödemeyeceği” neden gösterilerek reddedildi. Daha sonra yine bir internet devi olan Yelp’in CEO’su Jeremy Stoppelman tarafından istediği desteği alan girişimciler farklı yatırımcıları da projelerine inandırarak 1 milyon dolarlık önemli bir sermaye topladı ve Udemy adını verdiği online eğitim şirketi böylelikle kuruldu.
Udemy ABD basınının ilgisini çekti. San Francisco’nun en önemli gazeteleri Eren Bali’nin köy okulundan Silikon Vadisi’ne uzanan başarı hikayesini yazdılar.
Udemy’nin başarısıyla ilgili öne çıkan en güçlü yön ise kurumsal olması oldu ve Udemy for Business ile PayPal, Booking.com, Goldman Sachs gibi sektör devi firmaların şirket içi eğitimlerini Udemy aracılığıyla yapmasını sağladı.
Yoga’dan bilgisayar programcılığına, fotoğrafçılıktan internete kadar pek çok alanda Udemy kullanılmaya başlandı.
2014 yılında 32 milyon dolar, 2015 yılında 65 milyon dolar, 2016 yılında 60 milyon dolarlık yatırım alıp şirketinin piyasa değerini 710 milyon dolara çıkarttı.
Bali, Udemy şirketinin CEO görevini devrettikten sonra Carbon Health adını verdiği, geleneksel sağlık hizmetini dijitalleştirme yolunda büyük bir adım olan girişiminin peşinden gitmeye başladı. Annesinin hastalanması ve Türkiye’de doktorlardaki yazılımların yetersiz olduğunu düşünmesi ile oluşan bu fikir, bildiğimiz klasik sağlık hizmetinin dijital yoldan alınmasını sağlıyor.
Geliştirilen uygulama ile doktorlardan randevu alınıp görüşülüyor, görüşmenin ardından doktorun tanısı, ilaçlar ve laboratuvar sonuçları hastaya gönderiliyor, doktor tarafından yazılan ilaçlar kullanıcının isteğine bağlı olarak kullanıcıların evine kargo aracılığıyla iki saat içinde teslim ediliyor.
Yapay zekanın büyük bir payı olan girişimde hastaya, doktora gelmeden uygulamanın yapay zekası tarafından birçok soru soruluyor ve gelen veriler ile laboratuvar sonuçları doktora iletiliyor. 100 binin üzerinde farklı tanı arasından semptomlara göre kalan birkaç tanı doktora iletiliyor ve hem doktorun hem de hastanın işi kolaylaşıyor.
YAŞAR İLK BEŞTE
YAŞAR Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer törende “Eğitimde dijital dönüşümü bir zorunluluk olarak görmeyerek yıllar öncesinden bu yönde öncü ve güçlü adımlar atmıştık. Pandemi döneminde Yaşar Üniversitesi’nin avantajı; bu dijital dönüşüme hazırlıklı olmasıydı, bizler çevrim içi derslere çok rahatlıkla geçebildik” dedi.
Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ise şunları söyledi: “TÜBİTAK’ın Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde son yıllarda hep üst sıralarda yer aldık. 2021 yılında da Türkiye genelindeki 78 vakıf üniversitesi arasında, ilk 5 içinde yer almanın mutluluğunu ve gurunu yaşıyoruz.”
İyi ki Selçuk Yaşar’lar var
SELÇUK Yaşar’ın benim hayatımda ayrı ve özel bir yeri vardır. Hem baba dostudur, hem de gazetecilik serüvenimde beni her zaman cesaretlendiren en önemli kişilerden olmuştur.
Bir süredir yapamıyoruz ama yıllarca düzenli yemekler yedik; her buluşmada dünyayı, Türkiye’yi konuştuk.
Tavsiyeleri, anıları, deneyimleri, yaptıkları bana hep ilham vermiştir.
Türk sanayisindeki ilkleri sadece bir proje, bir yatırım değil; aynı zamanda Türkiye’de o sektörlerin başlangıcı olmuştur.
Bugün geriye dönüp bakıyorum da; Selçuk Bey’in attığı her adım büyük bir stratejinin parçası...
DYO; inşaattan gıdaya, matbaadan ambalaja kadar birçok sektöre hizmet eden bir yatırım...
Pınar; güçlü ve büyük bir markanın çok ötesinde bir şey...
Binlerce aileye, bayiye ve tarımsal altyapıya hizmet veren önemli bir zincir...
Altınyunus; turizmde bir hayalin başlangıcı ve örneği...
Yaşar Holding yıllar içinde organizasyonunu sadeleştirdi, tercih ettiği sektörlere odaklandı.
Ama gübreden kağıda, biradan inşaata ve bankacılığa kadar birçok sektörde Yaşar Holding hep vardı.
Ve Türkiye’nin büyüme ve değişim hikayesinde hep öncü olmuştu.
Selçuk Yaşar adına verilen ödül töreninde gördüm ki; hayali olan Yaşar Üniversitesi de iyi yolda...
Son yıllarda büyük bir atılım içinde ve en çok tercih edilen üniversiteler arasında öne çıkıyor. Buna gerçekten çok seviyorum. Çünkü Selçuk Yaşar ile üniversite konusunda o kadar çok sohbet ettik ki...
Eminim o da bu büyümeden dolayı gurur duyuyordur.
Malatya’nın köyünden
çıkan başarı hikayesi
SELÇUK Yaşar Ödülü’nün bu yılki teması dijital dönüşümdü.
Ödülün sahibi, başarı hikayesi bir köy okulundan Silikon Vadisi’ne uzanan Eren Bali oldu.
Bali; online eğitim şirketi Udemy ve geleneksel sağlık hizmetlerini dijitalleştiren Carbon Health girişimleriyle geniş kitlelere ulaştırdı.
Genç yaşında büyük işlere imza atmış bir girişimci...
Törendeki konuşması da beni etkiledi.
Malatya’nın bir köyünde imkansızlıklar içinden çıkan bir başarı hikayesi...
Öğretmen anne babanın oğlu... Köyün tek öğretmeni de annesi... Bazen okulda, bazen kayısı bahçelerinde geçen çocukluk ve gençlik yılları...
Bahçeden kazanılan parayla tatil yerine bilgisayarı tercih eden bir aile... Ve o evden çıkan mühendisler, doktorlar. Bilim insanları ve Eren Bali gibi girişimciler...
Gerçekten de beni çok etkileyen bir Cumhuriyet hikayesi...
O yüzden Türkiye’nin, Cumhuriyetimizin kıymetini bilelim.
Bali o gece şunları da söyledi; “Dijital dönüşümle beraber dünya tamamen eşit hale gelmese de daha hırslı ve azimli şekilde çalışan ülkelerin öne geçebileceği bir an söz konusu oldu. Türkiye’nin bunu çok iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Bundan 10 sene önce Türkiye’den çıkmış teknoloji alanında hiç şirket yokken, Udemy Türkiye’den çıkan birisinin kurduğu ve halka açılan ilk şirket oldu. Sonraki 10-15 sene içinde Türkiye büyük bir hamle yaptı. Bunun devam edeceğini düşünüyorum. Gençlerimiz çok azimli ve çalışkan. Türkiye’deki gençlere yardımcı olmak, onların ufkunu açmak için elimden geleni yapmak istiyorum.”
Yapmamız gereken bu rol modelleri çoğaltmak...
Gençlerimizin ilgi duyduğu alanlarda yaratıcılıklarını geliştirmek...
Eren Bali nasıl fark yarattı
EREN Bali, online edindiği eğitimler sayesinde matematiğini geliştirerek Malatya Fen Lisesi’ni kazandı. Lise eğitimi sürecinde Uluslararası Matematik Olimpiyatları’na katılıp madalya kazandığı için MIT ve Harvard gibi okullardan kabul aldı. Ama O, üniversite eğitimine yurtdışında değil Türkiye’de devam etme kararı aldı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne girdi. Matematik bölümünde çift ana dal yaptı. Üniversitedeyken ODTÜ Bilgisayar Topluluğu’nun sunucu üzerinden müzik dinlenmesini sağlayan “MP3 Server” adında bir uygulama yazdı.
Üniversite eğitimi sonrasında ortaokul arkadaşı olan Oktay Çağlar ile üç boyutlu görüntü teknolojisini kullanarak henüz çalışmaları başlamamış olan binaların maketini gösteren gunlukbasin.com sitesini açtı. Aynı dönemde ODTÜ Teknokent’te Avrupa ve ABD’den eğitmenler, girişimciler için eğitim ve ders anlatıyordu. Bali ve Çağlar’ın aklına bu dersleri dijital ortama taşıma fikri geldi.
Bu da Udemy’nin temelleri anlamına geliyordu.
Bir sene sonra Bali ve Çağlar, tüm işlerini bir kenara bırakıp bir online eğitim platformu için çalışmaya başladı. Google, Apple, Yahoo, YouTube gibi internetin devlerinin olduğu Kaliforniya’daki Silikon Vadisi’nde arayışlarını sürdürdüler.
Udemy fikri, vadide 50 yatırımcı tarafından “İnsanların sertifika alamayacağı bir eğitime para ödemeyeceği” neden gösterilerek reddedildi. Daha sonra yine bir internet devi olan Yelp’in CEO’su Jeremy Stoppelman tarafından istediği desteği alan girişimciler farklı yatırımcıları da projelerine inandırarak 1 milyon dolarlık önemli bir sermaye topladı ve Udemy adını verdiği online eğitim şirketi böylelikle kuruldu.
Udemy ABD basınının ilgisini çekti. San Francisco’nun en önemli gazeteleri Eren Bali’nin köy okulundan Silikon Vadisi’ne uzanan başarı hikayesini yazdılar.
Udemy’nin başarısıyla ilgili öne çıkan en güçlü yön ise kurumsal olması oldu ve Udemy for Business ile PayPal, Booking.com, Goldman Sachs gibi sektör devi firmaların şirket içi eğitimlerini Udemy aracılığıyla yapmasını sağladı.
Yoga’dan bilgisayar programcılığına, fotoğrafçılıktan internete kadar pek çok alanda Udemy kullanılmaya başlandı.
2014 yılında 32 milyon dolar, 2015 yılında 65 milyon dolar, 2016 yılında 60 milyon dolarlık yatırım alıp şirketinin piyasa değerini 710 milyon dolara çıkarttı.
Bali, Udemy şirketinin CEO görevini devrettikten sonra Carbon Health adını verdiği, geleneksel sağlık hizmetini dijitalleştirme yolunda büyük bir adım olan girişiminin peşinden gitmeye başladı. Annesinin hastalanması ve Türkiye’de doktorlardaki yazılımların yetersiz olduğunu düşünmesi ile oluşan bu fikir, bildiğimiz klasik sağlık hizmetinin dijital yoldan alınmasını sağlıyor.
Geliştirilen uygulama ile doktorlardan randevu alınıp görüşülüyor, görüşmenin ardından doktorun tanısı, ilaçlar ve laboratuvar sonuçları hastaya gönderiliyor, doktor tarafından yazılan ilaçlar kullanıcının isteğine bağlı olarak kullanıcıların evine kargo aracılığıyla iki saat içinde teslim ediliyor.
Yapay zekanın büyük bir payı olan girişimde hastaya, doktora gelmeden uygulamanın yapay zekası tarafından birçok soru soruluyor ve gelen veriler ile laboratuvar sonuçları doktora iletiliyor. 100 binin üzerinde farklı tanı arasından semptomlara göre kalan birkaç tanı doktora iletiliyor ve hem doktorun hem de hastanın işi kolaylaşıyor.
YAŞAR İLK BEŞTE
YAŞAR Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer törende “Eğitimde dijital dönüşümü bir zorunluluk olarak görmeyerek yıllar öncesinden bu yönde öncü ve güçlü adımlar atmıştık. Pandemi döneminde Yaşar Üniversitesi’nin avantajı; bu dijital dönüşüme hazırlıklı olmasıydı, bizler çevrim içi derslere çok rahatlıkla geçebildik” dedi.
Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ise şunları söyledi: “TÜBİTAK’ın Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde son yıllarda hep üst sıralarda yer aldık. 2021 yılında da Türkiye genelindeki 78 vakıf üniversitesi arasında, ilk 5 içinde yer almanın mutluluğunu ve gurunu yaşıyoruz.”