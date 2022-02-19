Hayvan dostlarına bir hesap önerisi

Her gün yazınca her gazeteci gibi benim de mesaj dostlarım oluyor.

Bazıları beni eleştiriyor, bazıları katkı yapıyor, bazıları beraber çalıştığımız gazeteci arkadaşlarım gibi bilgi akıtıyor.

Bu iletişimden çok mutluyum.

Beni de diri tutuyor; yanlış yapmamı engelliyor, hatam varsa düzeltme şansı veriyor.

Pandemi döneminde aşıyı destekleyenlerle aşı karşıtları arasında kaldığımı söylemeliyim.

Bir grup var ki, beni çok ağır eleştiriyor. Çünkü ben en başından bu yana aşıları destekledim. Ve gidip Türkiye’de ilk aşı olanlardan biri oldum.

