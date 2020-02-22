Bu slogan tam kampanyalık

HÜSEYİN Aslan’la ilk tanıştığım yılı hatırlamaya çalıştım. Galiba 80’lerin sonuydu; 1989 olabilir.
O gün bana hiç unutmadığım bir cümle kullanmıştı.
“Ege Koop’u zor para kazananların kolaylıkla konut alabilmesi için kurduk” demişti.
Müthiş bir cümleydi.
Bence bir reklamcı için bulunmaz bir yorum...
Ege Koop bu cümleyi kampanyalarında kullanmaya devam etmeli.
Galiba 90’larda “Ege Koop halkın mimarı” diye bir slogan kullanıyordu.
Bunu da çok sevmiştim.
Ama zor kazananlar için konut hayalini gerçeğe dönüştürmek gerçekten de güzel bir yorumdu.
Herkes sıcak bir yuva ister; o sıcak yuvanın da kendisine ait olmasını arzu eder.
Gerçekten de ben Ege Koop’u Türkiye’nin en önemli organizasyonlarından biri olarak gördüm hep...
Kimsenin gitmediği, yatırım yapmadığı yerlere gidip evler inşa etmiştir.
Ege Koop bitirdikten sonra etrafının ne kadar hızlı değiştiğine birçok projede şahit olduk.
Şimdi çok popüler olan Ulukent, Torbalı, Seyrek gibi yerlere gidin bakın; ilk kim gitmiştir, ilk levhayı kim asmıştır.
Ege Koop’un imzasını göreceksiniz.
Hüseyin Aslan’ın bu başarıda imzası çoktur.
Zor kazananlar yıllar içinde Aslan’ı bulmuş, o da yeni kentlerle insanların hayallerini gerçekleştirmiştir.
Kentsel dönüşüme
Ege Koop’u
örnek gösteriyorum
GEÇEN gün Ege Koop’un Başkanı Hüseyin Aslan ile buluşup Kordon’da yürüdük. Sonra da herkesin ortak buluşma adreslerinden biri olan Sevinç Pastanesi’nde oturup çay içtik.
Yakında iki yeni projeyle Ege Koop’un ismini yeniden duyacaksınız.
Detaylarını Aslan açıklayacak.
Ben proje fotoğraflarını gördüm, çok beğendim.
Sonra da biraz eskilere gittik, neler yaptıklarını konuştuk.
Bugüne kadar bu çatı altında 200’ün üzerinde kooperatif kurulmuş, 30 bin konutla, 150 bin kişi ev sahibi yapılmış.
Müthiş bir rakam...
Ege Koop adeta bir TOKİ gibi çalışmış.
Asıl benim önemsediğim de şudur.
Kent dokusunu bozmamaya özen göstererek; projelerin altyapısı hazır durumdaki merkezi ilçelerde değil, geleceğin yıldızı olacak bölgelerde yapılması.
Bugün siteler kuruluyor, bazılarının içlerinde okulları, sosyal tesisleri de var.
Gidip bakın bunları 30 yıl önce Ege Koop buralarda hep yapmış.
O yüzden kentsel dönüşümle ilgili kafalar karıştığında ben hep gidin Ege Koop’a bakın diyorum.
Bu ilkeler rehber olsun
HÜSEYİN Aslan arada kentsel dönüşümle ilgili açıklamalar yapıyor. “Ne öneriyorsunuz?” dedim.
Ege Koop’un ilkelerini söyledi.
“Çevreye, doğaya ve insana saygılı olmak. Her türlü proje ve tasarımının odağına insanı yerleştirmek. Ortaklarına ve kente karşı sorumluluk duygusu taşımak ve bu duyguyu sürdürülebilir kılmak. Hesap verebilir olmak. Öz denetim başta olmak üzere, her türlü denetime açık, şeffaf bir yönetim anlayışı sergilemek. Kaliteden ödün vermeden, ucuza mal etmek. Talep örgütlenmesini gerçekleştirmenin dışında kar amacı taşımamak. Ortaklarının kendisine emanet ettiği her kuruşu, namusu kabul ederek sorumluluk duygusuyla kullanmak. Ege Koop’u güvenin tek ve değişmez adresi yapmak.”
Valla alın bu maddeleri; kentsel dönüşüm ilkeleri yapın.
Kooperatif modeli
Türkiye’ye lazım
TÜRKİYE’de kooperatiflere hep burun kıvırarak bakılıyor. Oysa ben tam tersini düşünüyorum. İyi çalışan, ilkeleri belli kooperatiflere bugün çok daha fazla ihtiyaç var.
Geçmişine bakınca şöyle bir gerçek çıkıyor Ege Koop’la ilgili...
Türkiye’de ilk defa, arka arkaya üç defa Türkiye Cumhuriyeti’nin hazinesi garantörlüğünde kur garantili, Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu’ndan dış kaynaklı kredi kullanabilen tek kooperatifler üst birliği...
Rakam da 2 milyar 215 milyon dolar...
Hiç de az değil...
Umudumuz aşkımız
ve konutumuz
EGE Koop’un Başkanı Hüseyin Aslan’a sordum; “İlk günden bugüne değişmeyen en önemli ilke ne oldu?” diye.
Yanıtladı.
“Konutu sadece bir fiziksel yapı olarak görmemek; bugünümüzü ve yarınımızı planladığımız, korkumuzu, umudumuzu, aşkımızı, sevdamızı, mutluluğumuzu, özgürlüğümüzü yaşadığımız ve aramızda duygusal bağ kurduğumuz özel ve gizemli bir alan olarak benimsemek. Fiziksel, ruhsal ve duygusal değerlerin ortak paydasına insanı yerleştirmek.”
Bu slogan tam kampanyalık
HÜSEYİN Aslan’la ilk tanıştığım yılı hatırlamaya çalıştım. Galiba 80’lerin sonuydu; 1989 olabilir.
O gün bana hiç unutmadığım bir cümle kullanmıştı.
“Ege Koop’u zor para kazananların kolaylıkla konut alabilmesi için kurduk” demişti.
Müthiş bir cümleydi.
Bence bir reklamcı için bulunmaz bir yorum...
Ege Koop bu cümleyi kampanyalarında kullanmaya devam etmeli.
Galiba 90’larda “Ege Koop halkın mimarı” diye bir slogan kullanıyordu.
Bunu da çok sevmiştim.
Ama zor kazananlar için konut hayalini gerçeğe dönüştürmek gerçekten de güzel bir yorumdu.
Herkes sıcak bir yuva ister; o sıcak yuvanın da kendisine ait olmasını arzu eder.
Gerçekten de ben Ege Koop’u Türkiye’nin en önemli organizasyonlarından biri olarak gördüm hep...
Kimsenin gitmediği, yatırım yapmadığı yerlere gidip evler inşa etmiştir.
Ege Koop bitirdikten sonra etrafının ne kadar hızlı değiştiğine birçok projede şahit olduk.
Şimdi çok popüler olan Ulukent, Torbalı, Seyrek gibi yerlere gidin bakın; ilk kim gitmiştir, ilk levhayı kim asmıştır.
Ege Koop’un imzasını göreceksiniz.
Hüseyin Aslan’ın bu başarıda imzası çoktur.
Zor kazananlar yıllar içinde Aslan’ı bulmuş, o da yeni kentlerle insanların hayallerini gerçekleştirmiştir.
Kentsel dönüşüme
Ege Koop’u
örnek gösteriyorum
GEÇEN gün Ege Koop’un Başkanı Hüseyin Aslan ile buluşup Kordon’da yürüdük. Sonra da herkesin ortak buluşma adreslerinden biri olan Sevinç Pastanesi’nde oturup çay içtik.
Yakında iki yeni projeyle Ege Koop’un ismini yeniden duyacaksınız.
Detaylarını Aslan açıklayacak.
Ben proje fotoğraflarını gördüm, çok beğendim.
Sonra da biraz eskilere gittik, neler yaptıklarını konuştuk.
Bugüne kadar bu çatı altında 200’ün üzerinde kooperatif kurulmuş, 30 bin konutla, 150 bin kişi ev sahibi yapılmış.
Müthiş bir rakam...
Ege Koop adeta bir TOKİ gibi çalışmış.
Asıl benim önemsediğim de şudur.
Kent dokusunu bozmamaya özen göstererek; projelerin altyapısı hazır durumdaki merkezi ilçelerde değil, geleceğin yıldızı olacak bölgelerde yapılması.
Bugün siteler kuruluyor, bazılarının içlerinde okulları, sosyal tesisleri de var.
Gidip bakın bunları 30 yıl önce Ege Koop buralarda hep yapmış.
O yüzden kentsel dönüşümle ilgili kafalar karıştığında ben hep gidin Ege Koop’a bakın diyorum.
Bu ilkeler rehber olsun
HÜSEYİN Aslan arada kentsel dönüşümle ilgili açıklamalar yapıyor. “Ne öneriyorsunuz?” dedim.
Ege Koop’un ilkelerini söyledi.
“Çevreye, doğaya ve insana saygılı olmak. Her türlü proje ve tasarımının odağına insanı yerleştirmek. Ortaklarına ve kente karşı sorumluluk duygusu taşımak ve bu duyguyu sürdürülebilir kılmak. Hesap verebilir olmak. Öz denetim başta olmak üzere, her türlü denetime açık, şeffaf bir yönetim anlayışı sergilemek. Kaliteden ödün vermeden, ucuza mal etmek. Talep örgütlenmesini gerçekleştirmenin dışında kar amacı taşımamak. Ortaklarının kendisine emanet ettiği her kuruşu, namusu kabul ederek sorumluluk duygusuyla kullanmak. Ege Koop’u güvenin tek ve değişmez adresi yapmak.”
Valla alın bu maddeleri; kentsel dönüşüm ilkeleri yapın.
Kooperatif modeli
Türkiye’ye lazım
TÜRKİYE’de kooperatiflere hep burun kıvırarak bakılıyor. Oysa ben tam tersini düşünüyorum. İyi çalışan, ilkeleri belli kooperatiflere bugün çok daha fazla ihtiyaç var.
Geçmişine bakınca şöyle bir gerçek çıkıyor Ege Koop’la ilgili...
Türkiye’de ilk defa, arka arkaya üç defa Türkiye Cumhuriyeti’nin hazinesi garantörlüğünde kur garantili, Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu’ndan dış kaynaklı kredi kullanabilen tek kooperatifler üst birliği...
Rakam da 2 milyar 215 milyon dolar...
Hiç de az değil...
Umudumuz aşkımız
ve konutumuz
EGE Koop’un Başkanı Hüseyin Aslan’a sordum; “İlk günden bugüne değişmeyen en önemli ilke ne oldu?” diye.
Yanıtladı.
“Konutu sadece bir fiziksel yapı olarak görmemek; bugünümüzü ve yarınımızı planladığımız, korkumuzu, umudumuzu, aşkımızı, sevdamızı, mutluluğumuzu, özgürlüğümüzü yaşadığımız ve aramızda duygusal bağ kurduğumuz özel ve gizemli bir alan olarak benimsemek. Fiziksel, ruhsal ve duygusal değerlerin ortak paydasına insanı yerleştirmek.”