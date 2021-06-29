Bu sefer müzisyenleri unutmayalım

PANDEMİ bazı sektörleri çok olumsuz etkiledi. Bunların başında yiyecek içecek sektörü var. İşletmeler neredeyse bir buçuk yılın yarısında kapalıydı ve açık oldukları dönemde de yarı kapasiteyle çalıştılar.



Hiçbir işletmenin bu şartlarda ayakta kalması mümkün değil. Üstelik bu sektör iki buçuk milyon insana iş veriyor, aileleriyle birlikte 10 milyondan fazla insan demek...

Defalarca yazdım.

Bu sektör çok daha büyük desteği hak ediyor.

Açılmış olmaları, masaların doluyor olması elbette önemli ama inanın kayıpları toparlamak en az bir yıl alacak.

O da işler yolunda gider, bir daha kapanma olmazsa...

Asıl şimdi bu işletmelerin kredi desteğine, vergi muafiyetine, KDV indirimlerine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.

