Bacasız sanayi turizm bu yıl ilgi bekliyor

Bu salgın döneminin mağdurları var.
Örneğin küçük esnaf, yiyecek içecek sektörü çalışanları, hizmet sektörü...
Açılıp kapanmalardan dolayı geçen bir buçuk yılın yarısında işlerine gidemediler.
İşletmeler ciro kayıplarına uğradılar.
Başlangıçta mülk sahipleri kirada yardımcı olmaya çalıştılar ama süreç uzayınca kira yükü de bu işletmelerin sırtına bindi.
Kapalı oldukları zamanda bile kira işlemeye devam etti.
Pandemi sürecinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan diyor ki;
“Vaka sayılarındaki azalmaların şu anda bizim aldığımız tedbirlerle alakası yok. Şu anki azalma; hiç aşı yapmayan, doğru dürüst tedbir almayan ülkelerde de var. Bu paralel bir şekilde bütün ülkeleri etkileyen bir süreçtir.”
Yine tartışılacak bir açıklama yapıyor hoca...
Ve uyarılarını sıralıyor;
“İlk başta şuna dikkat edeceğiz; açılması elzem olan sektörlerden başlayacağız. İkinci dikkat edeceğimiz nokta; bu normalleşmenin hem sektöre hem bize yararı olacak. Önce ilk açacağımız yerler salgının, yani bulaşın esas kaynağı olan yerler olmamalı. Buna baktığımız zaman, esas kaynak üç tane; bir tanesi ev ortamı, ikincisi toplu taşıma araçları, üçüncüsü de iş yerleri.”
Peki ne öneriyor Mehmet Hoca;
Bir semt takımı gidip Avrupa ikincisi olup geliyor, inanıyorum şampiyon olarak da gelecek.
Hepsiyle gurur duyuyoruz.
Başarıda emeği geçen herkesi kutluyoruz.
Karşıyaka büyük bir kulüptür.
Ve bunu her fırsatta hatırlatıyor.
Geçen hafta Karşıyaka’yla ilgili birkaç yazı yazdım.
Tapan; Nusr-Et’in Los Angeles şubesinin açılışını dünya yıldızlarıyla dolu film galalarından farkı olmadığını söylüyor. Ve “25 yıldır Los Angeles’ta yaşıyorum, böyle ses getiren, bu kadar çok konuşulan başka bir açılış görmedim” diyor.
Gerçekten çok mutlu oldum.
Çünkü yıllardır yazdığım bir konu var.
İtalya kendi mutfağını dünyaya çok iyi anlatıyor.
Örneğin pandemi nedeniyle beklenen tesislerin boş kalmasından dolayı bazı ertelemeler yapılacak.
Daha önce hazine arazileri üzerine kurulu turizm tesislerinin devlete yaptıkları ecrimisil ödemeleri bir yıl süreyle ertelenmişti. Pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle bu süre bir yıl daha uzatılacak.
Doğru bir karar...
Gerçekten de pandeminin bazı sektörlere etkisi çok daha olumsuz oldu.
O yüzden olması gereken, doğru bir karar...
Keşke imkanlar el verse de sektöre çok daha büyük destekler yapılsa...
27 Mart tarihinde gerçekleştirilen etkinlik sonrası konsere katılanlar tek tek takip edildi. Ve koronavirüsün bulaştığına dair bir belirtiye rastlanmadı.
Palau Sant Jordi kapalı spor salonunda düzenlenen konser öncesi tüm seyirciler Kovid-19 testinden geçirildi. Özel bir havalandırma sisteminin kullanıldığı mekanda tüm seyirciler FFP2 tarzı maskeler taktı, tuvalet ve barların kullanımında ise bazı özel kurallara dikkat edilmesi istendi.
Tabii konser olunca sosyal mesafe kuralına uyulmadı.
Germans Trias i Pujol Hastanesi doktorlarından Josep Maria Llibre, bu konserle büyük bir Kovid-19 deneyi yaptıklarını ve doğru önlemler alındığı taktirde bu tarz organizasyonların güvenli olduğunu ispatladıklarını söyledi.
Barselona dışında İspanya’nın bazı şehirlerinde de benzer etkinlikler yapıldı.
Aslında bu algoritmayı hepimiz öğrendik.
Rakamlar gidişatı çok net gösteriyor.
17’sinden sonra 5 binlerin altına inemeyeceğiz.
Peki bu sefer ne yapmalıyız?
Ay başında maaşını alan insanlar için değişen bir durum yok. Ta ki işleriyle ilgili herhangi bir sıkıntı oluncaya kadar...
Ben yazınca bazen sert eleştiriler alıyorum.
Kendimizi, gördüklerimizi, yaşadıklarımızı, hissettiklerimizi, hayallerimizi anlatırdık.
Yemek hayatı güzelleştiren en önemli ayrıntılardan biridir.
Yıllar içinde gastronomi derneklerine, kulüplerine üye oldum.
Ve müthiş tadımlara...
Sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok yerinde...
Damak biraz gelişince, o derslerden biraz bir şeyler öğrenince tatların harmonisi farklı oluyor.
2004 yılında Turkish Society Network parolasıyla dünyada ve Türkiye’de bir ilk olan Wishnee sosyal medya platformunun kuruluşuna öncülük etti. Sosyal medyanın gelecekte çok önemli bir yeri olacağına ve bu alanda yatırım yapılması gerektiği konusunda Türk yatırımcılarını bilgilendirme çalışmalarını yürüttü.
Farklı alanlarda ve sektörlerde çalıştıktan sonra 2019’da mentor ve mentilerin sanal ve gerçek ortamda bir araya geldikleri Mentee Turkey platformunu kurdu.
Vizyon 100 de; dijital dönüşümü merkeze alan üst düzey yöneticilerin yer aldığı bir platform...
Pandemi dönemi dijitalleşmeyi daha çok ön plana çıkardı. Büyük şirketler önce evden çalışmayı teşvik ettiler, bazıları da hibrit bir modeli önerdiler.
Bir yılın sonunda Google, Amazon gibi şirketler aşı olanları yeniden ofislere çağırmaya başladılar, yaz sonundan itibaren de hibrit bir model uygulayacaklarını açıkladılar.
Kutlunun bu süreçle ilgili bazı notları var.
Ne devletlerin böyle bir hazırlığı vardı, ne de özel sektörün...
Çok kitap okudum, bu konuları işleyen çok film seyrettim ama bir buçuk yılı bulan bu pandemi dönemini hayal bile edememiştim.
Geçen gün düşündüm.
Kovid 19 salgınının bir pandemiye dönüşebileceğini ve hayatımızı etkileyebileceğini ilk, ne zaman, kiminle konuşmuştuk diye...
2019’un aralık ayıydı ve İzmir Alsancak’taki Arkas Sanat Merkezi’nde yine güzel sergilerden birindeydik.
İçine girenler bilir.
Etrafımda bunu gözlemliyorum.
Borsaya olan ilgi aslında tasarruflar açısından önemli bir gelişme...
Çünkü borsaya girerken, şirkete ortak oluyorsunuz.
Finansal okur yazarlık arttığı sürece bu ilgiyi çok değerli buluyorum.
Ancak bizde birçok konuda olduğu gibi kulaktan dolma bilgilerle, arkadaş tavsiyeleriyle, sosyal medya yönlendirmeleriyle yatırım yapıyoruz.
Bu dönemde aslında küçük yatırımcılar büyük hayal kırıklıkları yaşamadı.
Hükümet Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine göre hareket edecek.
Yani 17 Mayıs’tan sonra her şeyin bittiğini zannetmeyin.
Büyük ihtimalle hafta sonu yasakları bir süre daha devam edecek.
Hafta içi 19.00 değil ama belki 21.00’den sonra yasaklar sürecek.
Kapanmanın ardından önce okullar ve sınavların açılması bekleniyor. İkinci aşamada tek dükkan olarak tanımlanan kuaför, avukatlık bürosu ve küçük esnafın açılabileceği ifade ediliyor.
Kafe ve restoranların üçüncü aşamada, masa sınırlaması ve dış mekân şartıyla açılmasının daha doğru olacağı da ifade ediliyor.
Örneğin ben “e-devlet” şifremle birçok işlemi yapabiliyorum.
Eskiden olduğu gibi muhtara gidip ikametgah, nüfus idaresine gidip nüfus sureti almama gerek yok.
İlgili yerlere girip bir tuşa basınca hepsi karşıma geliyor.
Çok dikkat ediyorum ama trafik cezası alıp almadığımı arada girip sorguluyorum.
Hastanede yaptırdığım bütün kontroller bende bir dosya halinde vardır.
Ama olmasa da yine bir tek tuşla girip bütün tahlillerimi, hangi doktora gidip muayene olduğumu, koyulan teşhisi tek tek görebiliyorum.
Dijital yapılan bu toplantıyı ben de izledim.
Kılıçdaroğlu siyasete girmeden, iş dünyasıyla ilgili düşüncelerini, çözüm önerilerini anlattı.
Oda üyeleri Kılıçdaroğlu’na sorular sordu, o da yanıtlar verdi.
Bunlar arasında Çeşme’yle ilgili bir soru dikkatimi çekti.
Zeynep Hülagü’yü de eğitim sektörü çok iyi bilir. Çalıştığı kurumlara hep katkı sağlayan, sektörü büyüten isimlerden biridir.
Kızları Nilipek’i çok küçükken tanıdık, sevdik.
Yıllar geçti, genç kız oldu, üniversite okumak için İstanbul’a Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’ne gitti. Sonra Hollanda’daki Maastricht Üniversitesi’nde Biyolojik Psikoloji’yi bitirdi.
Bu arada müzik hep hayatında oldu. Farklı gruplarda yer aldı ve bir gün solo bir albüm çıkardı.
“Sabah...”
Herkesin sabahı farklıdır.
Elbette bu süreci yönetmek çok kolay değil.
Her devlet imkanları doğrultusunda vatandaşına destek oluyor.
Devletin yapması gerekenler var ama vatandaşa düşenler de bulunuyor.
Dün de yazdım, bazıları eleştirdi.
Normaldir.
Söylemek istediğim şuydu;
Tiyatrolar kapalı, sinema salonları da öyle...
Yeme içme sektörü de durunca müzisyenler de ne yapacaklarını bilemediler.
Düğünler, davetler, özel toplantılar azaldı, daha doğrusu yapılamadı.
Bizde özellikle müzisyenler aldıkları kaşelerle hayatlarını devam ettikleri için bu etkinlikler olmayınca büyük bir mağduriyet oldu.
Özellikle lokal sanatçılar arasında intihar edenler oldu. Bu haberler hepimizin içini sızlattı.
Bu süreçte bütün dünyayı yakından takip ettim.
Saint Joseph’i kazandığım gün, okulun girişine kazananların listesini asmışlardı.
Sınıfta, okulda da o kadar çok arkadaşım oldu ki...
Bizi birleştiren hep ortak değerlerimizdi.
İzmir, Türkiye, Atatürk sevgisiydi.
Kimin nereden geldiği, nerede doğduğu, kimlerden olduğu hiç önemli değildi.
Bizim için önemli olan arkadaşlıklardı, dostluklardı, ailelerdi, birlikte geçirdiğimiz vakitlerdi.
Salgının azaldığını ve tatile gittiğinizi düşünün. Ve, aklınızdan pandeminin en kötü günleri hala gitmiş değil. Hiçbir yere dokunmak istemiyorsunuz, kimseyle yakın temas kurmak istemiyorsunuz. Bunu nasıl yapabilirsiniz?
Size bu imkanı sunan bazı çözüm önerileri var...
Sadece akıllı telefonunuzu kullanıyorsunuz. Bir uygulamayı indiriyorsunuz; konakladığınız tesisin tüm hizmetlerinden, dil engeline takılmadan faydalanabiliyorsunuz.
Nasıl mı?
Otele gitmeden bir sağlık karnesi dolduruyorsunuz. Otele varıldığında temassız check-in özelliğiyle resepsiyon kuyruğunda beklemiyorsunuz. Oda için kapı kartı almadan, oda kapınızı cep telefonuyla açılabiliyorsunuz. Mobil uygulamada yer alan menüler ve kataloglar sayesinde ortak kullanılan yüzey miktarı en aza indiriliyor. Bu sayede yiyecek ve içecek siparişlerini cep telefonundan sadece odaya değil, oteldeki her hangi bir bölgeye talep edebiliyorsunuz. Bu bölge lobi, sahil ve hatta tekne bile olabiliyor. Tüm bu hizmetlerin ödemesi için ise para kullanmaya veya POS cihazına gerek kalmadan mobil ödeme ile gerçekleştirilebiliyorsunuz.
Bacasız sanayi turizm bu yıl ilgi bekliyor
DALAMAN Ortaca Köyceğiz Turizm Otelciler ve İşletmeciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur sektörün deneyimli isimlerindendir.
Arada sohbet ediyoruz.
Okutur, her zaman pozitiftir.
Türk turizminin geleceği için de her zaman olumlu yorumlar yapar.
O da benim gibi iflah olmaz iyimserlerden...
Salgın her sektörü olduğu gibi turizmi de etkiledi.
Örneğin Dalyan iklimi nedeniyle 12 ay turist çeken bir bölgeydi.
Son yıllarda Göcek, Fethiye bölgesi de yat turizminde yıldızı parlayan yerlerden...
Dalyan’ın da insana iyi gelen bir doğası, organik ürünleri ve çok başka bir enerjisi var.
Okutur’a sordum;
“Nasıl bir yaz sizi bekliyor?”
İlk defa biraz kaygılı bir cevap aldım.
Aynen aktarıyorum;
“Turizmci zor günler geçiriyor, yaşam savaşı veriyor. Bu sektör ithalatı olmayan, cari açığı kapatan, vasıflı ve vasıfsız istihdam sağlayan bir sektör... Tarım ürünleri tarladan otele gelir, 350 iş koluna doğrudan destek veririz. Bacasız sanayi denmesinin nedeni de budur. Turizm sektörü hiçbir zaman devlete maddi yükü olmadan kendi imkanlarıyla var olan bir sektördür.
2016 yılından itibaren yaşadığımız dünyadaki krizler nedeniyle ve son iki yıldır Kovid 19 virüsü sebebiyle turizm gelirlerinde ve turist sayısında önemli düşüşler yaşadı. Turizmciler bankalardan kullanmış oldukları turizm kredileri nedeniyle çok zor günler geçiriyor. 2021 yılında geçmişten gelen birikmiş kredi borçları, otel bakım ve tadilat masrafları nedeniyle turizmciler varlığını sürdüremeyecek duruma gelmişlerdir. Devletimizin ve yetkili bakanlığımızın turizmcilerin kullanmış oldukları kredi borçlarının faizlerinin düşürülerek gelecek yıllara yapılandırması turizmi kurtaracaktır. Önümüzdeki yıllarda turizm ülkemize 50 milyar doların üzerinde döviz sağlayacak güce ve kapasiteye sahiptir. Bu desteğin gecikmeden yapılması şarttır...”
Çok sık yazıyorum.
Bazı sektörler ve işletmeler gerçekten bu durumdan çok etkilendiler.
Elbette devletler de böyle bir duruma hazırlıksız yakalandılar. Kimse bu salgının bu kadar uzun süreceğini tahmin edemedi.
Ama devletlerin tam bilemediği bir süreci bu işletmeler nasıl bilip yönetebilecekti ki...
O yüzden daha yüklü fatura ödemiş sektörlerin, işletmelerin kredi yapılandırmasına ihtiyaçları var.
Buna yiyecek içecek sektörü de dahil...
Bu kadar popüler
yapmak belki de hataydı
GALİBA biz İzmir’i bu kadar popüler yaparak yanlış yaptık.
Elbette nitelikli göçü destekliyor ve kentin geleceği için önemli buluyorum.
Ama her fırsatta da bu göç dalgasının iyi yönetilmesi gerektiğini söylüyorum.
17 günlük kapanmadan sonra hafta başı İzmir’de bir yerden bir yere gitmek gerçekten işkenceydi.
Ama dün de öyleydi.
Sabah iş yerime 1 buçuk saatte gidemedim.
Alsancak’taki ofisimden Pasaport’taki toplantıya gitmek neredeyse bir saati buldu.
Çevre yolu tıkalıydı, Altınyol tıkalıydı.
Kent merkezine gelen bütün arterler doluydu.
Ve yine söylüyorum.
İzmir mevcut yollarıyla bu trafik yükünü kaldıramaz.
Aslında bütün büyük şehirlerimizde benzer sorunlar olduğunu görüyor, biliyorum.
Büyük şehirlerimiz gerçekten büyükler...
Bu nüfusu kaldırmıyorlar.
Geçici önlemlerle, küçük rötuşlarla ulaşım problemleri çözülmüyor.
Bu pandeminin travması daha uzun yıllar devam edecektir.
Ve imkanı olanlar kendi arabalarıyla seyahat etmek isteyecektir.
O yüzden bu trafiğin rahatlayacağını beklemek iyimserlik olur.
İkinci çevre yolu, körfez geçiş projesi İzmir için şart...
Yıktın bizi Harvard
BENİM gibi 10 bin adımı, haftanın bazı günlerinde 20 bin adımı geçen biri olarak bu haber aklımı karıştırdı.
Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları, günde 10 bin adım atmak yerine sadece 4 bin 400 adım yürümenin ciddi hastalıklara karşı korunmak için yeterli olabileceğini söylüyor.
“10 bin adım” hedefinin 1960’lı yıllarda Japonya’da bir reklam kampanyası sırasında ortaya atıldığını söyleyen araştırmacılar, günde atılan 7 bin 500 adımın ardından egzersizin faydasının düştüğünü de hatırlatmışlar.
Hatta Harvard Tıp Fakültesi’nden bilim insanları 10 bin adımın aşırılık olduğu da söylemişler.
Tabii bu haberleri okuyunca bizim yürüyüş ekibini aradım.
“Doğru bildiklerimiz yanlışmış” dedim ve haberi onlara okudum.
Kendi aramızda yaptığımız biraz geyikten sonra biz yine 20 bini zorlayacak uzun yürüyüşlerimize devam etmeye karar verdik.
Çünkü o uzun yürüyüşler bize kısa bile geliyor.
Arkadaşlarla olunca zaman su gibi akıyor.
Ve biz akıllı telefonlarımıza baktığımızda adım sayar 20 binlere geliyor.
Beni çok etkileyen o ilan
OKTAY Ekşi’yle Hürriyet’te birlikte çalıştık.
Başyazarımızdı.
Eşi Aysel hanım’ı da tanımış, birkaç kez beraber olmuştuk.
İkisi arasındaki diyaloglara şahidim.
Aysel hanım 2015’te aramızdan ayrıldı.
Tabii Oktay abi çok sarsıldı.
Geçen gün gazetede çıkan küçük ilan beni çok etkiledi.
Şöyle yazmıştı Oktay Ekşi;
“Canım, sen gideli altı yıl geçti, Kovid-19 yasağı, sana gelip mezar taşını öpmekten bu yıldönümünde de alıkoydu. Bağışla lütfen. Ama ilk fırsatta geleceğim. Önce haber vereyim. Hepimizin sağlığı iyi. Seni çok, ama çok özlüyoruz. Ben sensizliğin bıraktığı karanlıkta yaşıyorum. Buradaki nöbet bitince sana kavuşacağım. Bekle beni. Sevgilerimle...”
Ölümsüz aşk hikayelerinden biriydi Ekşi’lerinki de...