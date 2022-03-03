Geçen haftaki yazımın ardından DM kutum ve mail’lerim bombardımana tutuldu resmen.
“Fatura gerçek çanta sahte” başlıklı yazımda anlattığım olay, meğer herkesin derdiymiş.
Kuruçeşme’de yer alan Deluxe Seconds isimli ikinci el ürünler satan mağazanın sahibi Zeynep Akçıray’ın kahvesini içmeye gittim.
O da bana yeni bir cihazdan bahsetti.
Evet hanımlar, dikkat!
Artık mağaza dışında çanta alırsanız orijinal olup olmadığını bu cihaz sayesinde öğrenebileceksiniz.
Entrupy isimli Amerikan firmasının çıkardığı orijinallik makinesi, sahte ile gerçek çantayı ayırt etme özelliğine sahipmiş.
16 dünya markasının tanımlı olduğu makineye çantanın fotoğraflarını gönderiyorsunuz, size cevabınız geliyor hemen.
Çok zorlanılan ürünlerde “24 saat içinde dönüş yapacağız” deniyor ve sonra cevabı geliyor.
Eee mağazalarda çantaların, takıların bu kadar çok olmadığı dönemde herkesin renk renk çanta ve bileklik takması komik oluyordu zaten.
Hadi bakalım şüphesi olan kadınlar, herkes orijinallik testine!
Şakşuka şakşuka şaka da şuka
Ortalık yangın yeri oldu!
Tarık Mengüç’ün kayınçosu demiş ki, “Eniştemin eşimle ilişkisi var.”
Tarık Mengüç’ten cevap gecikmemiş: “O hasta ve madde bağımlısı. Tedavi ettirmeye çalıştık ama olmadı.”
Ve eklemiş: “İngiltere Kraliçesi bile geliniyle sorun yaşıyor. Kuştepe Kraliyet Ailesi için bu ne ki!”
Rahmetli kayınpeder vefat etmeden çoluğu çocuğu damadı Mengüç’e emanet etmiş.
Buna sinirlenen kayınço başlamış garip garip iddialara.
Ee ne denir
böyle olaylara da bilemem ki; “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz” mı, “Çamur at izi kalsın” mı...
İki ucu şakşuka bir olay. Bakalım gerçek er ya da geç çıkar gün yüzüne, bekleyip görelim.
Çakma savar
Geçen haftaki yazımın ardından DM kutum ve mail’lerim bombardımana tutuldu resmen.
“Fatura gerçek çanta sahte” başlıklı yazımda anlattığım olay, meğer herkesin derdiymiş.
Kuruçeşme’de yer alan Deluxe Seconds isimli ikinci el ürünler satan mağazanın sahibi Zeynep Akçıray’ın kahvesini içmeye gittim.
O da bana yeni bir cihazdan bahsetti.
Evet hanımlar, dikkat!
Artık mağaza dışında çanta alırsanız orijinal olup olmadığını bu cihaz sayesinde öğrenebileceksiniz.
Entrupy isimli Amerikan firmasının çıkardığı orijinallik makinesi, sahte ile gerçek çantayı ayırt etme özelliğine sahipmiş.
16 dünya markasının tanımlı olduğu makineye çantanın fotoğraflarını gönderiyorsunuz, size cevabınız geliyor hemen.
Çok zorlanılan ürünlerde “24 saat içinde dönüş yapacağız” deniyor ve sonra cevabı geliyor.
Eee mağazalarda çantaların, takıların bu kadar çok olmadığı dönemde herkesin renk renk çanta ve bileklik takması komik oluyordu zaten.
Hadi bakalım şüphesi olan kadınlar, herkes orijinallik testine!
Şakşuka şakşuka şaka da şuka
Ortalık yangın yeri oldu!
Tarık Mengüç’ün kayınçosu demiş ki, “Eniştemin eşimle ilişkisi var.”
Tarık Mengüç’ten cevap gecikmemiş: “O hasta ve madde bağımlısı. Tedavi ettirmeye çalıştık ama olmadı.”
Ve eklemiş: “İngiltere Kraliçesi bile geliniyle sorun yaşıyor. Kuştepe Kraliyet Ailesi için bu ne ki!”
Rahmetli kayınpeder vefat etmeden çoluğu çocuğu damadı Mengüç’e emanet etmiş.
Buna sinirlenen kayınço başlamış garip garip iddialara.
Ee ne denir
böyle olaylara da bilemem ki; “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz” mı, “Çamur at izi kalsın” mı...
İki ucu şakşuka bir olay. Bakalım gerçek er ya da geç çıkar gün yüzüne, bekleyip görelim.