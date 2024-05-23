Acil değişiklik Mert, acil!

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Son dönemin popüler yıldızı, sahne kaşesini milyon liralara çıkaran şarkıcı, yaşadığı aşkla erkeklerin nefretini de kazanan o kişi, yani Mert Demir.

Evet, benim de listemde en az üç şarkısı mevcut.

Sahne şovuna, repertuvarına ve ikonik dansına diyecek lafım yok.

Amma velakin geçtiğimiz günlerde katıldığım bir düğünde seçtiği yanlış şarkılarla beni çok şaşırttı Mert. Hiç mi hareketli şarkı bilmiyorsun be Mertciğim?

Düğünde sahneye çıkmışsın, “Depresyondayım Unutuldum Aldatıldım” şarkısını söylemek aklına nasıl gelir, anlamadım.

Bayılttın bizi düğünde, bayılttın!

Bir “Erik Dalı” öğren, bir “Gülüm Benim” öğren, bir “Salla Salla Gül Memeler Çağlasın” öğren, oynat herkesi, kopart milleti.

Düğün sahnesi başka şeydir, bunu öğretin çocuğa.

Koşun yeni bir terapi bulundu

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Dünyanın yarısının gitmesi gerektiğini düşündüğüm yeni bir terapi yöntemi var; ‘Öfke ritüeli inzivası’.

Nedir bu ritüel diyeceksiniz...

Gördüğüm ve okuduğum kadarıyla kişinin kötü tecrübelerini ve kendisine zarar verenleri düşünerek, onlara zarar vermek yerine sopalarla yerlere vurup, çığlıklar atarak rahatlama yöntemiymiş.

Amerika’da viral olan görüntülere bakılırsa yoga, meditasyonla beraber öfkeyi kontrol edip rahatlamak için böyle bir terapi yöntemi keşfetmişler.

Ortaya çıkan görüntüler her ne kadar garip olsa da yöntem bana cazip geldi.

Terapinin ücreti kişi başı 4 bin dolarmış.

Öfkeyi kontrol etmek, düşünceleri yeniden çerçevelemek, iletişim ve diyaloğu yoluna sokmak için başarılı olunabilecek bir yöntem olduğunu yazmışlar.

Vallahi dünya kimsenin kimseye tahammülünün kalmadığı bir dönemden geçerken, bu terapi çok iş yapabilir.

Ülkemizde de ilk uygulayan parayı götürür!

Düşünsenize hanımlar; eşlerinize sinirleniyorsunuz, kavga etmek yerine taşlar, sopalarla, çığlıklarla öfkenizi atıp eve geliyorsunuz. Hoşunuza gider miydi, yoksa evde çata çat tartışmaya devam mı diyorsunuz?