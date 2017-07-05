Rihanna yengemiz olur!

Haftanın en güzel magazin haberini, geçen gün bizim ekonomi sayfalarında Emre Özpeynirci’nin köşesinde okudum.
Rihanna, Suudi Arabistanlı genç işadamı Hassan Jameel’le aşk yaşıyor ya...
Kim bu Hassan Jameel?
10 milyar dolar ciroluk Suudi ALJ Group’un en küçük veliahtı.
Bu grup 2009 yılında Toyota’nın Türkiye distribütörlüğünü Sabancı’dan almış. Türkiye’yi Avrupa merkezi yapıp, Maçka Residence’ın en tepesindeki iki koca daireye yerleşmişler.
Şirketi oradan yönetiyorlarmış.
Rihanna’nın sevgilisi Hassan Jameel’in abisi şirketlerin başındaymış ve aile tam bir Türkiye aşığıymış...
Emre, bu bilgileri verdikten sonra, ALJ’nin Türkiye Başkanı Ali Haydar Bozkurt’u arayıp, “Rihanna yengemiz sayılır, konserinde en ön sıradan yer ayırırsınız artık” diye takıldığını anlatıyor. Dünya küçük derler ya, vallahi öyleymiş.
Baksanıza Rihanna bile yengemiz çıktı!
Yakında Maçka taraflarında kendisini görürsek şaşırmayalım...
Not 1: 30 Haziran’da Hürriyet’in magazin sayfasında “Kayınpederi İstanbul aşığı” başlığıyla Rihanna’nın sevgilisinin Türkiye bağlantısı detaylı şekilde haber oldu. Ancak Burak Özçivit düğünü gelince, bu haber sadece taşrada yayınlandı.
Not 2: 3 Temmuz Pazartesi günü Emre Özpeynirci yukarıda anlattığım yazıyı ekonomi sayfasında kaleme aldı. Dün ise Oray Eğin, Rihanna’nın sevgilisinin Türkiye bağlantısının sadece Türk medyasında yer almadığını yazdı.
Yabancı basın kadar yerli basını okusaydı öyle olmadığını görecekti.
Klarneti çalan Serkan Çağrı
Deniz Seki’nin “Bal Saklıyor” şarkısında fonda hafif bir şekilde yer alan klarneti kimin çaldığını merak etmiş Ertuğrul Özkök.
“Hüsnü Şenlendirici olmadığına eminim” diye ekleyerek.
Merakını gideriyorum Ertuğrul Abi...
Elbette Hüsnü Şenlendirici değil...
O klarneti çalan da dünyaca ünlü klarnet virtüözü Serkan Çağrı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da beğenerek dinlediği bir müzisyen olan Serkan Çağrı, Uluslararası Klarnet Festivali’ni Türkiye’de hayata geçiren isim.
Festivalin bu yıl 6’ncısı düzenlenecek, takip etmeni tavsiye ederim.
Laptop yasağı biterken...
Amerika’nın THY uçuşlarına koyduğu laptop/tablet yasağı bugün-yarın kalkıyor...
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan bizzat açıkladı durumu, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de teyit etti.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Etihad Havayolları’nda geçen gün ilk olarak kalktı bu yasak...Şimdi sırada THY var.
Amerika’ya direkt uçuşlarda ciddi bir sıkıntıydı bu yolcular için.
Neyse ki mayıs ayında başlayan yasak uzun sürmedi, ek güvenlik tedbirlerinin hızla hayata geçirilmesiyle laptop yasağı tarihe karıştı.
Bu yasak hiç konmadan da çözülebilecek bir meseleydi bu ama iki ayda kalkmasına da şükür diyelim.
Bir THY menüsü: Cacık-mozzarella
Kim akıl ettiyse, kim bunu aynı menüye koyduysa, kim bu lezzetlerin birbirine yakışacağını düşündüyse günde üç öğün cacık ve mozzarella yedirmek lazım...
THY’nin İstanbul-Bodrum uçağında business’ta servis ediliyor bu menü.
Şaka yapmıyorum, mozzarella peynirinin yanında cacık...
Do&Co’nun lezzetlerini, menüsünün başarısını yıllarca alkışladık ancak bu kombinasyonun nasıl yapıldığını çok merak ettim.
İstanbul-Bodrum uçuşunda business’ta sık seyahat eden bir arkadaşım üçüncü kez aynı menüyle karşılaşınca sonunda durumu bana aktardı...
Her seferinde şikayet dilekçesi yazıp THY yönetimine de iletmiş durumu ama belli ki mozzarella-cacık kombinasyonunu çok seven birileri var yönetimde...
En iyi kedi kopek fotoğrafı çekmek için
Hayvan sahiplerinin seveceği bir haberi veriyorum.
Köpeğinizin kedinizin fotoğrafını çekmek için dakikalarca uğraşmanıza gerek yok artık.
Hayvanların dikkatini ekrana çekebilmek ve en güzel pozu verdirebilmek için bir aparat geliştirmişler.
Telefonun üzerine takılan bu aparata kedinizin/köpeğinizin sevdiği bir oyuncağı ya da bir kuru mama sıkıştırıyorsunuz...
Hayvan objektife bakarken de en güzel fotoğraflarını çekiyorsunuz.
“Flexy Paw” adıyla üretilen bu aparatı daha Türkiye’de görmedim ama benim bunu duyurmamdan sonra bizim küçük esnafın benzer aparatları anında üretip piyasaya süreceğinden şüphem yok.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Rihanna yengemiz olur!
Haftanın en güzel magazin haberini, geçen gün bizim ekonomi sayfalarında Emre Özpeynirci’nin köşesinde okudum.
Rihanna, Suudi Arabistanlı genç işadamı Hassan Jameel’le aşk yaşıyor ya...
Kim bu Hassan Jameel?
10 milyar dolar ciroluk Suudi ALJ Group’un en küçük veliahtı.
Bu grup 2009 yılında Toyota’nın Türkiye distribütörlüğünü Sabancı’dan almış. Türkiye’yi Avrupa merkezi yapıp, Maçka Residence’ın en tepesindeki iki koca daireye yerleşmişler.
Şirketi oradan yönetiyorlarmış.
Rihanna’nın sevgilisi Hassan Jameel’in abisi şirketlerin başındaymış ve aile tam bir Türkiye aşığıymış...
Emre, bu bilgileri verdikten sonra, ALJ’nin Türkiye Başkanı Ali Haydar Bozkurt’u arayıp, “Rihanna yengemiz sayılır, konserinde en ön sıradan yer ayırırsınız artık” diye takıldığını anlatıyor. Dünya küçük derler ya, vallahi öyleymiş.
Baksanıza Rihanna bile yengemiz çıktı!
Yakında Maçka taraflarında kendisini görürsek şaşırmayalım...
Not 1: 30 Haziran’da Hürriyet’in magazin sayfasında “Kayınpederi İstanbul aşığı” başlığıyla Rihanna’nın sevgilisinin Türkiye bağlantısı detaylı şekilde haber oldu. Ancak Burak Özçivit düğünü gelince, bu haber sadece taşrada yayınlandı.
Not 2: 3 Temmuz Pazartesi günü Emre Özpeynirci yukarıda anlattığım yazıyı ekonomi sayfasında kaleme aldı. Dün ise Oray Eğin, Rihanna’nın sevgilisinin Türkiye bağlantısının sadece Türk medyasında yer almadığını yazdı.
Yabancı basın kadar yerli basını okusaydı öyle olmadığını görecekti.
Klarneti çalan Serkan Çağrı
Deniz Seki’nin “Bal Saklıyor” şarkısında fonda hafif bir şekilde yer alan klarneti kimin çaldığını merak etmiş Ertuğrul Özkök.
“Hüsnü Şenlendirici olmadığına eminim” diye ekleyerek.
Merakını gideriyorum Ertuğrul Abi...
Elbette Hüsnü Şenlendirici değil...
O klarneti çalan da dünyaca ünlü klarnet virtüözü Serkan Çağrı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da beğenerek dinlediği bir müzisyen olan Serkan Çağrı, Uluslararası Klarnet Festivali’ni Türkiye’de hayata geçiren isim.
Festivalin bu yıl 6’ncısı düzenlenecek, takip etmeni tavsiye ederim.
Laptop yasağı biterken...
Amerika’nın THY uçuşlarına koyduğu laptop/tablet yasağı bugün-yarın kalkıyor...
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan bizzat açıkladı durumu, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de teyit etti.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Etihad Havayolları’nda geçen gün ilk olarak kalktı bu yasak...Şimdi sırada THY var.
Amerika’ya direkt uçuşlarda ciddi bir sıkıntıydı bu yolcular için.
Neyse ki mayıs ayında başlayan yasak uzun sürmedi, ek güvenlik tedbirlerinin hızla hayata geçirilmesiyle laptop yasağı tarihe karıştı.
Bu yasak hiç konmadan da çözülebilecek bir meseleydi bu ama iki ayda kalkmasına da şükür diyelim.
Bir THY menüsü: Cacık-mozzarella
Kim akıl ettiyse, kim bunu aynı menüye koyduysa, kim bu lezzetlerin birbirine yakışacağını düşündüyse günde üç öğün cacık ve mozzarella yedirmek lazım...
THY’nin İstanbul-Bodrum uçağında business’ta servis ediliyor bu menü.
Şaka yapmıyorum, mozzarella peynirinin yanında cacık...
Do&Co’nun lezzetlerini, menüsünün başarısını yıllarca alkışladık ancak bu kombinasyonun nasıl yapıldığını çok merak ettim.
İstanbul-Bodrum uçuşunda business’ta sık seyahat eden bir arkadaşım üçüncü kez aynı menüyle karşılaşınca sonunda durumu bana aktardı...
Her seferinde şikayet dilekçesi yazıp THY yönetimine de iletmiş durumu ama belli ki mozzarella-cacık kombinasyonunu çok seven birileri var yönetimde...
En iyi kedi kopek fotoğrafı çekmek için
Hayvan sahiplerinin seveceği bir haberi veriyorum.
Köpeğinizin kedinizin fotoğrafını çekmek için dakikalarca uğraşmanıza gerek yok artık.
Hayvanların dikkatini ekrana çekebilmek ve en güzel pozu verdirebilmek için bir aparat geliştirmişler.
Telefonun üzerine takılan bu aparata kedinizin/köpeğinizin sevdiği bir oyuncağı ya da bir kuru mama sıkıştırıyorsunuz...
Hayvan objektife bakarken de en güzel fotoğraflarını çekiyorsunuz.
“Flexy Paw” adıyla üretilen bu aparatı daha Türkiye’de görmedim ama benim bunu duyurmamdan sonra bizim küçük esnafın benzer aparatları anında üretip piyasaya süreceğinden şüphem yok.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR