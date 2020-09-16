KAOS: YUNANİSTAN, AZERBAYCAN, İRAN VE AMERİKA

COVID-19 SÜRECİ
Bildiğiniz üzere 2020 Ocak sonu Satürn’ün Çin’in Ay burcunun olduğu evine girmesi ile dünya yeni tip korona virüsünden (SARS-CoV-2) ve bu yeni tip korona virüsünün yol açtığı COVID-19 hastalığından çok etkilendi. Mayıs ayında Satürn’ün ters dönerek etkisini düşürmesi ile bir nebze rahatladı. Şimdi eylül sonu Satürn’ün düz dönmesi sonucunda bütün dünya 2020 Ocak, Şubat ve Mart, Nisan aylarını tekrar yaşayabilir. Bu sırada Jüpiter 13 Eylül 2020’de düz dönmeye başladığında ve Rahu ile Ketu’nun daha önce bütün hastalıkların şifasının bulunduğu zamandaki yerlerine geçmeleri ile ilaç ve aşılar ortaya çıkacak ve bu ilaç ve aşıların daha iyi halleri 2022 Mart ayına kadar güncellenmeye devam edecek! Bu sırada Satürn’ün olumsuz etkisi; 2020 Kasım sonunda Satürn’ün yanına Jüpiter’in gelmesi ile düşecek ve bu süreç 2021 Mayıs ayına kadar sürebilir. Lakin, COVID-19 sürecinin bitişi 2020 Mart ayındaki köşe yazımda belirttiğim üzere 2023 Ocak sonrası; hatta 2023 Mayıs sonrası olacaktır.
PROTESTOLAR, KAOS VE ÖZGÜRLÜK SAVAŞLARI
Eylül 2020 sonunda, öncesi veya sonrasında, dünyada savaş ve gerginlikler başlayacak; hatta protestolar ve özgürlük mucadeleleri, iç savaş ve ayaklanmalar kendini gösterecek. Lakin asıl 2020 Kasım ile 2021 Temmuz arasında bütün dünyada inanılmaz büyük protestolar, erken seçimler, belirsiz seçimler, başkanlara suikastler, bombalar, iç ve dış savaşlar ve büyük ayaklanmaların bütün dünyanın her yerinde ortaya çıkacağı astrolojik olarak görünüyor!
Savaşlar ve Doğal Afetler
Kuzey ve Güney düğümleri -Rahu ve Ketu- 18 ayda bir yer değiştirir ve oldukları yerlerde Güneş ve Ay tutulmaları olur. Özetle çok büyük değişimleri ve farklı alanlarda konuları gündeme getirirler.
Astrolojik öngörülerime göre, 20 Eylül 2020 ile 2022 Nisan arası Türkiye’nin düşmanlarının artacağı, düşmanları ile uğraşacağı, başarıları ve yatırımlarından elde edeceği kazançlar ile ilgili mutlu olmayacağı görünüyor. Özellikle Türkiye için stresli, gergin ve uykusuz bir dönemin işaretini veriyor. Özellikle hastaneler, mahkemeler, deniz aşırı uzak ülkeler, sosyal medya, internet, televizyon ve insanların dünyadan koptuğu noktaların çok daha fazla gündemde olacağı bir dönemi gösteriyor. Ekonomik olarak çok tatsız olacağı ve birçok bankanın sıkıntı yaşayacağı görünüyor.
30 Kasım ve 14 Aralık Tutulmaları
30 Kasım tarihi başlangıç olmak üzere; 14 Aralık tarihindeki tutulmalardan 15 gün öncesi ve sonrası iç ve dış mücadeleler, özgürlük mücadeleleri olabileceği görünüyor. Özellikle tutulma gününün etkisine baktığım zaman en yoğun 20 Eylül 2020 ile 20 Şubat 2021 arasında etkisi devam ederek 2022 Nisan ayına kadar sınırlarda savaşlar, çatışmalar, bütün bu olaylardan dolayı erken seçimler ile değişim sonucunda bazı rahatlamalar olacak. Ama yaşanılan ve son 18 yılda yapılanların tohumlarından dolayı 2023 Mayıs ayına kadar birçok dersler alınacak... 2023 Mayıs ayından sonra Türkiye çok daha iyi olacak ve çok ciddi bir yükselişe geçecek; bu yükselişin meyveleri 2024 ve 2025 yıllarında ortaya çıkacak! Bu süreçte yaşanacak herşey tamamen Türkiye’nin lehine sonuçlanacak ve birçok kötülükten özgürleşip geleceğe daha güçlü ve özgür olarak ulaşmasını sağlayacak!
30 Kasım -15 gün öncesi ve sonrası- özellikle Edirne ve Türkiye’nin tüm batı sınırı bölgeleri, Ege ve Trakya bölgesinde, doğal afetler ve çatışma ya da silahlı olaylar yahut patlamalar olabilir.
Antakya, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Aksaray, Kırşehir, Çorum, Amasya, Sinop, Ankara, Çankırı, Kastamonu illerinin bulunduğu bölgeye haritadan bakarsanız hepsinin yukardan aşağıya tam bir hiza içinde olduğunu görürsünüz... Bütün bu bölgeler ve şehirlerden tutulmanın etkisi geçiyor ama bir de bu çizginin tam üstünden pluta ile chiron yani devlet ve acı birleşimi Bartın, Zonguldak, Karabük, Düzce, Bolu, İzmit, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale bölgelerine yansıyor ve etkisini ortaya çıkartıyor! Buralarda doğal afetler, depremler ve silahlı olaylar ile patlamalar olabilir. Gösteri, ayaklanma ve her türlü protestolardan uzak durulmalı çünkü çok acı olaylar yaşanabilir. Ailenizden biri bu dönem buralarda dışarıdaki bir protesto ya da herhangi bir olaya gitmek, bakmak, katılmak isterse kapıyı kitleyin ve evden çıkmasına izin vermeyin... Özellikle patlayıcı olan her yere çok dikkat edilmeli. Önlemler alınmalı... Doğal afete karşı dikkat edilmeli ve önlemler alınmalı...
Özgürlük Çanları Çalıyor!
Köşe yazılarımı okuyanların bildikleri üzere kısıtlamalar içinde yaşayan ülkelerin çoğunluğunun özgürlüğe bu dönem yöneleceğini yazmıştım. Bunlardan ilk olarak Sudan özgürlük bayraklarını çekti.
Sıra Lübnan’ın yepyeni bir devlet anlayışına geçmesinde... Lübnan çok daha iyi ve özgür bir sisteme geçiş yapacak.
İran ile ilgili çok büyük beklentilerim var. Bence İran’daki dini yönetim bitecek ve İran tamamen özgürlükçü, laik ve cumhuriyetçi bir anlayışa geçecek... Adım adım insanların öldürülmesi yasaklanacak! Kadın hakları gündeme gelecek ve insan haklarının tüm kurallarını uygulayacaklar... Daha önce yazdığım köşe yazılarımı okuyanlar bunun ile ilgili verdiğim ayrıntılı tarihleri hatırlar.
Özet olarak: İran’da 2020 Haziran ile 2023 Haziran arası darbe, devrim ve devlet değişimlerinin olacağı astrolojik olarak görünüyor. İran Özgürlüğe ilerleyecek ve şu anki sistemi değişecek. Bu değişim dış ülkeler ile savaş ve iç mucadele ile ilerleyebilir. İran reforma gidecek!
Aynı şekilde Suudi Arabistan ve Arap ülkelerinin hepsinde ve Pakistan gibi pek çok ülkenin yönetim biçimlerinin değişeceğini astrolojik olarak söyleyebilirim.
Azerbaycan’a ne olacak?
Azerbaycan’ın astroloji haritasını uzun uğraşlarım sonunda buldum. Bence uyuyor. Şu an Azerbaycan Sadesati yaşıyor. Azerbaycan’ın 2020 Ocak sonu ile 2023 Mart ayı arasında dış ilişkileri, teknoloji, beraber çalıştığı yurtdışından şirketler ve uzun süreli ya da yeni anlaşmaları adına zor bir süreçte olduğu görünüyor. Lakin bu 13 Eylül 2020 ile 15 Ocak 2021 arasında Azerbaycan’ın kasasındaki parasında bir artış ve bununla birlikte hem kendi içinde ve dışında yapacağı büyük yatırımlar hem de yurtdışından bazı ülke ya da kurumların Azerbaycan’a yapacakları çok büyük yatırımlar olacak!
Azerbaycan’ın 13 Eylül 2020 tarihinden başlayarak 2023 Nisan ayına kadar topraklarının genişleyeceğine dair işaretler görüyorum. Bu toprak genişlemesi belki de yurtdışında başka ülkelerin topraklarının içlerinde onlara bazı bölümler verilebilir ya da kendi toprak ve deniz sınırları genişleyebilir. Özellikle yeni maden, doğal kaynak ve çok değerli yer altı kaynakları bulacaklar! Tabii asıl en değerli kaynakları bulup müthiş bir zenginliğe ulaşmaları 2033 yılından sonra olacak!
Bu yeni yer altı kaynaklarının bulunması 2024 yılının Nisan ayına kadar sürebilir ama hemen hepsini kullanmaya başlayamayabilirler. Lakin özellikle 2021 Mayıs ile 2022 Nisan arasında ya da 2022 Nisan ile 2023 Nisan arasında kesinlikle Azerbaycan’ın toprakları daha çok değerlenecek, ev fiyatları artacak ve topraklarında değerli yeni maden ve kaynaklar bulunacak...
28 Mayıs 1918 saat: 20:10 Tiflis olan Azerbaycan’ın doğum haritası eğer doğru ise 2033 ile 2036 arasında Azerbaycan müthiş bir zenginliğe ulaşacak ve 2033 yılından itibaren dünyanın sayılı zengin ülkelerinden biri olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Lakin bunun öncesinde 2026 ile 2033 arasında biraz zorlu bir süreci var.
Azerbaycan, 2023 Mart ayına kadar kendi sınırlarında savaşlar ya da ülke içinde gerginlikler yaşayabilir lakin bu süreç onların lehine sonuçlanacak... Özellikle Azerbaycan’daki gerginlik 2020 Eylül sonundan sonra tırmanışa geçerek 2021 Şubat ayına kadar çok gergin bir şekilde kendini gösterecek...
Azerbaycanlı takipçilerim isterlerse, önümüzdeki dönem daha detaylı olarak da yazacağım...
Türkiye ile Yunanistan ne olacak?
Ben Yunanistan’ın topraklarının bazı kısımlarını ya da adalarını ileriki süreçte satacağını öngörüyorum.
Yunanistan’ın haritasına baktığımız zaman, evet, Türkiye ile gergin bir süreç geçireceğini -belki sınırlarda ya da denizde- ufak çatışmalara kadar bu olayların ilerleyebileceğini bazı acı kayıplara rağmen sonunda Türkiye’nin bu süreçten kârlı çıkacağını ve bu yaşanılanların 2020 Eylül sonu ile 2022 Nisan ayına kadar aralıklı olarak yaşanabileceğini söyleyebilirim. Tabii aslında silahların ötesinde Yunanistan’ın yanında diğer ülkelerinde olması ile ekonomik bir savaş olacağını ve 2023 Mart ayına kadar bazı ülkelerin Türkiye’ye belki de ambargo uygulayabileceğini astrolojik olarak söyleyebilirim.
Tabiii Türkiye’nin bu süreçteki en büyük sıkıntısı ekonomik ve aynı zamanda bankalar ile ilgili yaşadığı tatsız durumlar olacak...
2020 Eylül sonundan 2021 Haziran ayına kadar konsoloslar, büyükelçiler ve başka ülkeleri ülkemizde temsil eden askerler ile ilgili tatsız haberler alınabilir.
Bildiğiniz üzere 2017 yılında, 2020 yılının 3. Dünya Savaşı’nın başlangıcı olduğunu yazmıştım ve şu an aslında silahlarla değil ama çok farklı bir savaş yaşıyoruz. Belki de, 1. ya da 2. Dünya Savaşları aynı anda dünyadaki bütün herkesi evine kapatacak şekilde etkileyememişti; ama şu anda bütün dünyanın aynı anda evlerine kapanmak zorunda olduğu bir pandemi sürecinin içindeyiz...
Bütün dünyanın her yerinde insanlar hiç bu şekilde aynı anda korkmamış ve her yönden etkilenmemişti...
Bütün bunlara baktığımız zaman 2017 yılındaki astroloji öngörüsü olarak yazdığım köşe yazımda “2020 3. Dünya Savaşı...” demekte çok haklıymışım...
Son olarak bence bu ekim, kasım ve aralık ayında gözler Amerika’da ve Amerika devlet başkanı ile en üst kademedeki yöneticilerde olmalı çünkü astrolojik olarak Amerika başkanına ve yöneticilerine çok büyük bir saldırının olabileceği astrolojik olarak görünüyor. Tabiii böyle bir durum bütün dünyayı çok ciddi anlamda etkiler...
2020 Eylül sonundan sonra Çin tekrar çok zor bir sürecin içine girecek ve çok tatsız şeyler yaşayacak...
Astrolojik olarak Çin için Mayıs 2023’e kadar çok zor bir süreç var!
Sevginin kaynağının gücü, onu isteyenlerin yaşamını sevgi ile doldursun...
Sizi seven bir Can...
KAOS: YUNANİSTAN, AZERBAYCAN, İRAN VE AMERİKA
Canım Okurlarım, İçinden geçtiğimiz bu süreci daha iyi anlamanız ve aynı zamanda astrolojik olarak da gelecek yıllara dair öngörülerimi detaylı olarak öğrenmek adına lütfen önceki köşe yazılarımı da okuyun...
COVID-19 SÜRECİ
Bildiğiniz üzere 2020 Ocak sonu Satürn’ün Çin’in Ay burcunun olduğu evine girmesi ile dünya yeni tip korona virüsünden (SARS-CoV-2) ve bu yeni tip korona virüsünün yol açtığı COVID-19 hastalığından çok etkilendi. Mayıs ayında Satürn’ün ters dönerek etkisini düşürmesi ile bir nebze rahatladı. Şimdi eylül sonu Satürn’ün düz dönmesi sonucunda bütün dünya 2020 Ocak, Şubat ve Mart, Nisan aylarını tekrar yaşayabilir. Bu sırada Jüpiter 13 Eylül 2020’de düz dönmeye başladığında ve Rahu ile Ketu’nun daha önce bütün hastalıkların şifasının bulunduğu zamandaki yerlerine geçmeleri ile ilaç ve aşılar ortaya çıkacak ve bu ilaç ve aşıların daha iyi halleri 2022 Mart ayına kadar güncellenmeye devam edecek! Bu sırada Satürn’ün olumsuz etkisi; 2020 Kasım sonunda Satürn’ün yanına Jüpiter’in gelmesi ile düşecek ve bu süreç 2021 Mayıs ayına kadar sürebilir. Lakin, COVID-19 sürecinin bitişi 2020 Mart ayındaki köşe yazımda belirttiğim üzere 2023 Ocak sonrası; hatta 2023 Mayıs sonrası olacaktır.
PROTESTOLAR, KAOS VE ÖZGÜRLÜK SAVAŞLARI
Eylül 2020 sonunda, öncesi veya sonrasında, dünyada savaş ve gerginlikler başlayacak; hatta protestolar ve özgürlük mucadeleleri, iç savaş ve ayaklanmalar kendini gösterecek. Lakin asıl 2020 Kasım ile 2021 Temmuz arasında bütün dünyada inanılmaz büyük protestolar, erken seçimler, belirsiz seçimler, başkanlara suikastler, bombalar, iç ve dış savaşlar ve büyük ayaklanmaların bütün dünyanın her yerinde ortaya çıkacağı astrolojik olarak görünüyor!
Savaşlar ve Doğal Afetler
Kuzey ve Güney düğümleri -Rahu ve Ketu- 18 ayda bir yer değiştirir ve oldukları yerlerde Güneş ve Ay tutulmaları olur. Özetle çok büyük değişimleri ve farklı alanlarda konuları gündeme getirirler.
Astrolojik öngörülerime göre, 20 Eylül 2020 ile 2022 Nisan arası Türkiye’nin düşmanlarının artacağı, düşmanları ile uğraşacağı, başarıları ve yatırımlarından elde edeceği kazançlar ile ilgili mutlu olmayacağı görünüyor. Özellikle Türkiye için stresli, gergin ve uykusuz bir dönemin işaretini veriyor. Özellikle hastaneler, mahkemeler, deniz aşırı uzak ülkeler, sosyal medya, internet, televizyon ve insanların dünyadan koptuğu noktaların çok daha fazla gündemde olacağı bir dönemi gösteriyor. Ekonomik olarak çok tatsız olacağı ve birçok bankanın sıkıntı yaşayacağı görünüyor.
30 Kasım ve 14 Aralık Tutulmaları
30 Kasım tarihi başlangıç olmak üzere; 14 Aralık tarihindeki tutulmalardan 15 gün öncesi ve sonrası iç ve dış mücadeleler, özgürlük mücadeleleri olabileceği görünüyor. Özellikle tutulma gününün etkisine baktığım zaman en yoğun 20 Eylül 2020 ile 20 Şubat 2021 arasında etkisi devam ederek 2022 Nisan ayına kadar sınırlarda savaşlar, çatışmalar, bütün bu olaylardan dolayı erken seçimler ile değişim sonucunda bazı rahatlamalar olacak. Ama yaşanılan ve son 18 yılda yapılanların tohumlarından dolayı 2023 Mayıs ayına kadar birçok dersler alınacak... 2023 Mayıs ayından sonra Türkiye çok daha iyi olacak ve çok ciddi bir yükselişe geçecek; bu yükselişin meyveleri 2024 ve 2025 yıllarında ortaya çıkacak! Bu süreçte yaşanacak herşey tamamen Türkiye’nin lehine sonuçlanacak ve birçok kötülükten özgürleşip geleceğe daha güçlü ve özgür olarak ulaşmasını sağlayacak!
30 Kasım -15 gün öncesi ve sonrası- özellikle Edirne ve Türkiye’nin tüm batı sınırı bölgeleri, Ege ve Trakya bölgesinde, doğal afetler ve çatışma ya da silahlı olaylar yahut patlamalar olabilir.
Antakya, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Aksaray, Kırşehir, Çorum, Amasya, Sinop, Ankara, Çankırı, Kastamonu illerinin bulunduğu bölgeye haritadan bakarsanız hepsinin yukardan aşağıya tam bir hiza içinde olduğunu görürsünüz... Bütün bu bölgeler ve şehirlerden tutulmanın etkisi geçiyor ama bir de bu çizginin tam üstünden pluta ile chiron yani devlet ve acı birleşimi Bartın, Zonguldak, Karabük, Düzce, Bolu, İzmit, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale bölgelerine yansıyor ve etkisini ortaya çıkartıyor! Buralarda doğal afetler, depremler ve silahlı olaylar ile patlamalar olabilir. Gösteri, ayaklanma ve her türlü protestolardan uzak durulmalı çünkü çok acı olaylar yaşanabilir. Ailenizden biri bu dönem buralarda dışarıdaki bir protesto ya da herhangi bir olaya gitmek, bakmak, katılmak isterse kapıyı kitleyin ve evden çıkmasına izin vermeyin... Özellikle patlayıcı olan her yere çok dikkat edilmeli. Önlemler alınmalı... Doğal afete karşı dikkat edilmeli ve önlemler alınmalı...
Özgürlük Çanları Çalıyor!
Köşe yazılarımı okuyanların bildikleri üzere kısıtlamalar içinde yaşayan ülkelerin çoğunluğunun özgürlüğe bu dönem yöneleceğini yazmıştım. Bunlardan ilk olarak Sudan özgürlük bayraklarını çekti.
Sıra Lübnan’ın yepyeni bir devlet anlayışına geçmesinde... Lübnan çok daha iyi ve özgür bir sisteme geçiş yapacak.
İran ile ilgili çok büyük beklentilerim var. Bence İran’daki dini yönetim bitecek ve İran tamamen özgürlükçü, laik ve cumhuriyetçi bir anlayışa geçecek... Adım adım insanların öldürülmesi yasaklanacak! Kadın hakları gündeme gelecek ve insan haklarının tüm kurallarını uygulayacaklar... Daha önce yazdığım köşe yazılarımı okuyanlar bunun ile ilgili verdiğim ayrıntılı tarihleri hatırlar.
Özet olarak: İran’da 2020 Haziran ile 2023 Haziran arası darbe, devrim ve devlet değişimlerinin olacağı astrolojik olarak görünüyor. İran Özgürlüğe ilerleyecek ve şu anki sistemi değişecek. Bu değişim dış ülkeler ile savaş ve iç mucadele ile ilerleyebilir. İran reforma gidecek!
Aynı şekilde Suudi Arabistan ve Arap ülkelerinin hepsinde ve Pakistan gibi pek çok ülkenin yönetim biçimlerinin değişeceğini astrolojik olarak söyleyebilirim.
Azerbaycan’a ne olacak?
Azerbaycan’ın astroloji haritasını uzun uğraşlarım sonunda buldum. Bence uyuyor. Şu an Azerbaycan Sadesati yaşıyor. Azerbaycan’ın 2020 Ocak sonu ile 2023 Mart ayı arasında dış ilişkileri, teknoloji, beraber çalıştığı yurtdışından şirketler ve uzun süreli ya da yeni anlaşmaları adına zor bir süreçte olduğu görünüyor. Lakin bu 13 Eylül 2020 ile 15 Ocak 2021 arasında Azerbaycan’ın kasasındaki parasında bir artış ve bununla birlikte hem kendi içinde ve dışında yapacağı büyük yatırımlar hem de yurtdışından bazı ülke ya da kurumların Azerbaycan’a yapacakları çok büyük yatırımlar olacak!
Azerbaycan’ın 13 Eylül 2020 tarihinden başlayarak 2023 Nisan ayına kadar topraklarının genişleyeceğine dair işaretler görüyorum. Bu toprak genişlemesi belki de yurtdışında başka ülkelerin topraklarının içlerinde onlara bazı bölümler verilebilir ya da kendi toprak ve deniz sınırları genişleyebilir. Özellikle yeni maden, doğal kaynak ve çok değerli yer altı kaynakları bulacaklar! Tabii asıl en değerli kaynakları bulup müthiş bir zenginliğe ulaşmaları 2033 yılından sonra olacak!
Bu yeni yer altı kaynaklarının bulunması 2024 yılının Nisan ayına kadar sürebilir ama hemen hepsini kullanmaya başlayamayabilirler. Lakin özellikle 2021 Mayıs ile 2022 Nisan arasında ya da 2022 Nisan ile 2023 Nisan arasında kesinlikle Azerbaycan’ın toprakları daha çok değerlenecek, ev fiyatları artacak ve topraklarında değerli yeni maden ve kaynaklar bulunacak...
28 Mayıs 1918 saat: 20:10 Tiflis olan Azerbaycan’ın doğum haritası eğer doğru ise 2033 ile 2036 arasında Azerbaycan müthiş bir zenginliğe ulaşacak ve 2033 yılından itibaren dünyanın sayılı zengin ülkelerinden biri olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Lakin bunun öncesinde 2026 ile 2033 arasında biraz zorlu bir süreci var.
Azerbaycan, 2023 Mart ayına kadar kendi sınırlarında savaşlar ya da ülke içinde gerginlikler yaşayabilir lakin bu süreç onların lehine sonuçlanacak... Özellikle Azerbaycan’daki gerginlik 2020 Eylül sonundan sonra tırmanışa geçerek 2021 Şubat ayına kadar çok gergin bir şekilde kendini gösterecek...
Azerbaycanlı takipçilerim isterlerse, önümüzdeki dönem daha detaylı olarak da yazacağım...
Türkiye ile Yunanistan ne olacak?
Ben Yunanistan’ın topraklarının bazı kısımlarını ya da adalarını ileriki süreçte satacağını öngörüyorum.
Yunanistan’ın haritasına baktığımız zaman, evet, Türkiye ile gergin bir süreç geçireceğini -belki sınırlarda ya da denizde- ufak çatışmalara kadar bu olayların ilerleyebileceğini bazı acı kayıplara rağmen sonunda Türkiye’nin bu süreçten kârlı çıkacağını ve bu yaşanılanların 2020 Eylül sonu ile 2022 Nisan ayına kadar aralıklı olarak yaşanabileceğini söyleyebilirim. Tabii aslında silahların ötesinde Yunanistan’ın yanında diğer ülkelerinde olması ile ekonomik bir savaş olacağını ve 2023 Mart ayına kadar bazı ülkelerin Türkiye’ye belki de ambargo uygulayabileceğini astrolojik olarak söyleyebilirim.
Tabiii Türkiye’nin bu süreçteki en büyük sıkıntısı ekonomik ve aynı zamanda bankalar ile ilgili yaşadığı tatsız durumlar olacak...
2020 Eylül sonundan 2021 Haziran ayına kadar konsoloslar, büyükelçiler ve başka ülkeleri ülkemizde temsil eden askerler ile ilgili tatsız haberler alınabilir.
Bildiğiniz üzere 2017 yılında, 2020 yılının 3. Dünya Savaşı’nın başlangıcı olduğunu yazmıştım ve şu an aslında silahlarla değil ama çok farklı bir savaş yaşıyoruz. Belki de, 1. ya da 2. Dünya Savaşları aynı anda dünyadaki bütün herkesi evine kapatacak şekilde etkileyememişti; ama şu anda bütün dünyanın aynı anda evlerine kapanmak zorunda olduğu bir pandemi sürecinin içindeyiz...
Bütün dünyanın her yerinde insanlar hiç bu şekilde aynı anda korkmamış ve her yönden etkilenmemişti...
Bütün bunlara baktığımız zaman 2017 yılındaki astroloji öngörüsü olarak yazdığım köşe yazımda “2020 3. Dünya Savaşı...” demekte çok haklıymışım...
Son olarak bence bu ekim, kasım ve aralık ayında gözler Amerika’da ve Amerika devlet başkanı ile en üst kademedeki yöneticilerde olmalı çünkü astrolojik olarak Amerika başkanına ve yöneticilerine çok büyük bir saldırının olabileceği astrolojik olarak görünüyor. Tabiii böyle bir durum bütün dünyayı çok ciddi anlamda etkiler...
2020 Eylül sonundan sonra Çin tekrar çok zor bir sürecin içine girecek ve çok tatsız şeyler yaşayacak...
Astrolojik olarak Çin için Mayıs 2023’e kadar çok zor bir süreç var!
Sevginin kaynağının gücü, onu isteyenlerin yaşamını sevgi ile doldursun...
Sizi seven bir Can...