Annemi Babam Öldürdü mü? Gezegenler Ters!

İçinde olduğumuz mayıs ayından kasım ayına kadar bütün gezegenler tek tek ters dönecek hatta bazıları aylarca ters dönmeye devam edecek.
Eğer gezegenlerin ters döndüğü dönemde neler yapmamız gerektiğini doğru bir şekilde anlarsak her şey çok daha kolay bir şekilde akar.
Ben bir yıl öncesinden sosyal medya hesaplarımda bütün takipçilerimin de şahit olduğu üzere herkese 2020 Mart sonrası ile Kasım arası evlenmeyin ve düğün planlamayın dedim.
Herkese evlenecekseniz 2019 Eylül ya da Ekim ayında evlenin. En geç Aralık, Ocak sonu veya Şubat başı evlenin diye söyledim. Bunun dışında çaresiz son dönemde iyi tarih istenildiğinde 29 Mart tarihini de vermiştim ve benim 29 Mart tarihime uyarak evlenme hazırlığı yapan pek çok kişi bir hafta sonrasında benim sayemde nikahını kıydırabildiğini bana yazdı... Eğer yaza hazırlık yapsalardı, evlenemeyeceklerinden dolayı herkes bana teşekkür etti.
Benim verdiğim uğurlu tarihlerde banka hesabı açan ya da yeni şirket kuran hatta sosyal medya hesabı açan insanlar yaşadıkları inanılmaz pozitif gelişmelerden dolayı devamlı herkes benden tarih istiyor. Lakin açıkcası artık 2020 yılının kasım ayının sonuna kadar başka bir tarih veremiyorum
Önümüzdeki dönem tek uğurlu ve iyi tarih 18 Kasım sabah 09:00, öğleden sonra 15:00 ve 19:00 sıraları ama saati ile ilgili henüz hala üstünde çalışıyorum. Tam içime sinen uğurlu saat aralığını instagram sosyal medya hesabımda paylaşacağım.
Peki ne oluyor? Ne istiyor bu gezegenler?
2020 Gezegenlerin ters dönüşü
12 Mayıs ile 29 Eylül Satürn
14 Mayıs ile 25 Haziran Venüs
15 Mayıs ile 13 Eylül Jüpiter
19 Haziran ile 12 Temmuz Merkür ( Gölgelerinin etkisi de çok yoğun )
9 Eylül ile 15 Kasım Mars
12 Mayıs ile 29 Eylül Satürn Ters dönüşü:
Bizim daha fazla adalete yönelmemizi, iyilik yapmamızı, bildiklerimizi başkalarına öğretmemizi, sokak hayvanlarına ve tüm canlılarına yardım etmemizi, hasta bakmamızı, ağaç dikmemizi ve topraklarımızın, evimizin kıymetini bilmemizi istiyor. Toprağa, doğa anaya ve tüm yaşama saygı istiyor.
O yüzden Satürn ters dönüş aralığında bütün bu konular sık sık gündeme gelecek ve Satürn toprak elementi olduğu için Satürn ters dönerken 5 ve 21 Haziran ve 5 Temmuz dönemlerinde Güneş ve Ay tutulmaları olacağı için bütün dünya da depremler olacağı görünüyor.
5 Haziran tutulmasının etkisi Türkiye’nin batısında Kırıkkale, Edirne, Çanakkale, Edremit, İzmir, Manisa, Bodrum, Datça taraflarını etkiliyor.
Lakin asıl en yoğun etki Türkiye’nin doğusunda bütün doğu kısmını etkiliyor. Buradan sonuçla yorumlayacak olursak Türkiye’nin batı kısmında Ege bölümünde olacak depremler çok olumsuz bir sonuç ortaya çıkarmaz.
Lakin Türkiye’nin doğusunda olacak olan depremler tatsız olabilir. Açıkcası şehirler görünüyor ama yazmak istemiyorum.
21 Haziran ve 5 Temmuz tutulmalarının da astrokartografi etkilerine baktığım zaman 5 Haziran ile aynı sonuç görünüyor. Dilerim bu süreci hiç sorunsuz atlatırız ve biter. Tabii benim bu yazdıklarım sadece astrolojik bir yorum.
Jüpiter ‘in ters dönüşü dünyada özgürlük hareketi ve ayaklanmalar ortaya çıkartabilir. Tabi özgürlük arzusu arttığından boşanma oranları artabilir. Bu dönemde felsefe okumak, zihinsel ve fiziksel özgürlüğe yönelmek çok önemli kediler Jüpiteri temsil ettiği için kedilere yardım etmeniz çok iyi etkiler. Daha birliğe yönelmeli asla ayrımcı olmamalı ve herkesi birlik olmaya yönlendirmelisiniz. Jüpiter her şeyi bir arada tutan olduğundan dolayı ters döndüğü dönem çoğu kişi bağlı oldukları parti ya da gruplardan ayrılıp kendi özgürlüklerine ilerleyeceklerdir. Sayısız ünlünün boşanma ve şok edici haberlerini duyarız.
Venüs’ün ters dönüşünden dolayı seller, su baskınları, dolu yağmaları ve deniz kazaları meydana gelebilir. İlişkiler ve sevgi konuları ile ilgili farkındalığa yönelmeniz gereken bir dönem.
Açıkcası her gün ‘Ruh Eşin Nerede?’ kitabım ile ilgili birbirinden güzel geri dönüşler alıyorum. Bu gezegenlerin ters döndüğü sürecin başından kitabımı okur ve uygulamalarını yaparsanız sizin için çok faydalı olur. Mutlaka ‘Ruh Eşin Nerede?’ kitabımı alıp okuyun!
Mars’ın ters dönüşü sırasında özellikle herkesi daha çok cesaretli olmaya yönlendirecek! Gerisini pek yazamıyorum.Çünkü şimdi buraya olumsuz gergin, tartışmalı, savaş vari, agresif, dövüş, saldırgan ve göz yaşı dolu olayları yazmak istemiyorum.
Açıkcası Mayıs ile Kasım 15 arası çok önemli bir işe başlamamak ve bu dönemde tamamen kişisel gelişim, terapi, farkındalık, bilinç altını şifalandırmak, evinize feng shui yapmak, enerjisel çalışmalara yönelmek, meditasyon yapmak bol ve ritmik iyilik yapmak ve tamamen hayatınızı değiştirmek adına 13 Eylül 2020 sonrası için hazırlanmak için süper iyi bir zaman...
Eğer yaşamınızda olan değişimlere direnmez, kendinizi akışına bırakırsanız bu dönemin sizi en yüksek mutluluğunuza doğru sürüklediğini görebilirsiniz.
Gezegenlerin ters dönüşlerinin etkisi üstünde ayrıntılı yazmaya devam edeceğim.
Yaşamın içinde yaşadığımız bazı olaylar gerçekten bizim algıladığımızın ötesinde daha büyük bir plana hizmet ediyor ve bizi bambaşka aydınlanmalara sürüklüyor olabiliyor.
Benim annemin kayboluşu, 5 yıl mahkemesinin sürmesi ve bir sonucun ortaya çıkmaması, ardından annem için gayyip kararının verilmesi ile son buldu. Annemin kaybolduğu o dönem babam ile zaten çok gergin olmaları ve sonrasında babamın da devamlı ağlayarak üzüntü içinde olması ve en son babamın tansiyon yüksekliği dil altı damarının patlaması ve kalp krizi sonucu babam vefat etti. Babamın ölümün arkasından babamın ailesinin bana yaptığı bin bir kötülükler ile onların elinden kaçıp yalnız başıma gösterdiğim kişisel ve ruhsal gelişim mücadelesi ile hayat beni milyonlarca insanın sevdiği bir yazar, influencer ve köşe yazarı yaptı. Her gün hayatımda yepyeni mucizeler yaşıyorum. Bundan 10 yıl önce bir medyum bana inanılmaz doğru bilgileri verip arkasından ‘Baban annen ile bir tartışma esnasında kontrolünü kaybedip anneni öldürmüş. Sonrasında yaşadığı pişmanlık ve üzüntüden ölmüş.’ Dediği zaman çok şaşırmıştım. İnsanların aile geçmişlerinde olan olaylar onların hatası değildir. Benim çocukluğum açıkcası bayağı alacakaranlık filmleri gibi tam bir macera korku filmi havasında yaşandı ve bitti. Benim yerimde başka birisi olsa herhalde şu an yaşamıyor olurdu. Lakin ben kişisel gelişim, meditasyonlar, inancım ve farkındalığım ile buradayım.
Geçtiğimiz günlerde iki sosyal medya fenomeni kardeşlerin beyin tümörü olan babasının bir kriz geçirdiği an annelerini öldürdüğü ve hapiste yattığı ortaya çıktı. Milyonlarca takipçisi olan iki kardeş ve erkek kardeşleri ağlayarak instagram hesaplarından anlattılar. O kadar üzüldüm ve o kadar kalbimin içine dokundu ki size kelimeler ile anlatamam. Bunu ancak yaşayan anlar. Bu olayın ortaya çıkmasına neden olan ise inanılmaz bir şekilde başka milyon takipçisi olan bir sosyal medya fenomeni... Bu milyon takipçili fenomen açık açık 3 kardeşi tehdit ederek bu öğrendiği bilgileri basına vermek ile tehdit etmiş. Gerçekten o kişiyi ilahi adalete teslim ediyorum. İlahi adalet öyle güzel yapacağını yapıyor ki... Yeter ki ilahi adalete bırakın! O babamın ailesinden bazı bana kötülük yapan insanların yıllardır başlarına gelmeyen kalmadı. Cümle aleme rezil oldular. Ben hiç beddua etmedim. Sadece ilahi adalete teslim ettim. Lakin kamu davası gibi zaman geçtikçe hayat onlara derslerini vermeye devam ediyor. Ve astrolojik haritalardan anladığım ileri dönemde daha kötü bir şekilde derslerini alacaklar... Taki anlayana kadar...
Ailelerimizde olan olaylar bizim lekemiz değildir! Oradan çıktıktan sonra yaptıklarımız ve çok karanlık aile geçmişlerinden çıkarak müthiş başarılar elde eden insanlar madalya takılması hatta toplum tarafından alkışlanması gereken kişilerdir. Ben 25 senedir sabah akşam kişisel gelişim, meditasyon, enerji çalışmaları, aile dizimleri ve birçok terapi gibi süreçlerden geçmemin elbette bir nedeni var! Gerçek anlamda kendimi tebrik ediyorum. Benim kendi ailemden insanlar bile bana ‘Senin yaşadıklarının 10%’unu yaşasam intihar ederdim.’ dediler ve şu an ki geldiğim konuma inanamıyorlar. Hepsi gerçek anlamda görülmemiş bir başarı hikayemin olduğunu söylüyor. Ağlayarak beni tebrik ediyorlar. Tabii benim bu süreçlerden geçmiş olmam sayesinde binlerce belkide milyonlarca insanın hayatında değişim, mucizeler ve inanılmaz güzel gelişmeler olmasına kanal ve vesile oluyorum.
Sosyal medya hesabımda beni takip eden insanlar her gün bana sayısız birbirinden güzel mesajlar atarak teşekkür ediyorlar. Bundan iki yıl önce teyzem bana ‘Can iyi ki annen ve baban ölmüş. Bu sayede binlerce insanın hayatına dokunuyorsun.’ diye söylediği zaman yaşamın sonsuz bilgeliğine saygımı sunmuş ve teşekkür etmiştim.
Özetle bu yazın yaşayacağımız hiçbir şeyi kötü olarak değendirmemek korkuya kapılmamak, önlemlerimizi almak, dikkat etmek ve tamamen her yaşadığımız olayda ve öncesinde yaşamın bizi en yüksek mutluluğumuza götürdüğünü söylemeli ve buna odaklanmalıyız.
Unutmayın ne söylerseniz yaşam size onu verir, nereye odaklanırsanız oraya gidersiniz ve yaşamınızın nasıl olduğuna inanırsanız öyle olur.
İstenilen er ya da geç her zaman verilir!
İyilik, mutluluk, neşe ve huzur istemekten vazgeçmezseniz fırtına duracak diyemem ama fırtınanın içinde bir kayıkta, teknede, yatta, gemide, helikopterde, uçakta ya da ufo da olmak arasında büyük fark vardır. Elbette ki fırtınadan geçeceksin ama ne ile nasıl ve kimler ile geçeceğin senin elinde...
Bu yazım dilerim milyonlarca insana şifa olsun.
Sevginin kaynağının gücü bizim farkındalığımızı hayallerimizi gerçeklere dönüştürebilecek kadar yükseltsin!
Sizi seven bir Can...
Annemi Babam Öldürdü mü? Gezegenler Ters!
Canım Okurlarım,Sonunda aylardır gezegenlerin bizi hazırladığı bu dönemin etkilerini hissettirdiği dönüşüm dönemine geldik.
İçinde olduğumuz mayıs ayından kasım ayına kadar bütün gezegenler tek tek ters dönecek hatta bazıları aylarca ters dönmeye devam edecek.
Eğer gezegenlerin ters döndüğü dönemde neler yapmamız gerektiğini doğru bir şekilde anlarsak her şey çok daha kolay bir şekilde akar.
Ben bir yıl öncesinden sosyal medya hesaplarımda bütün takipçilerimin de şahit olduğu üzere herkese 2020 Mart sonrası ile Kasım arası evlenmeyin ve düğün planlamayın dedim.
Herkese evlenecekseniz 2019 Eylül ya da Ekim ayında evlenin. En geç Aralık, Ocak sonu veya Şubat başı evlenin diye söyledim. Bunun dışında çaresiz son dönemde iyi tarih istenildiğinde 29 Mart tarihini de vermiştim ve benim 29 Mart tarihime uyarak evlenme hazırlığı yapan pek çok kişi bir hafta sonrasında benim sayemde nikahını kıydırabildiğini bana yazdı... Eğer yaza hazırlık yapsalardı, evlenemeyeceklerinden dolayı herkes bana teşekkür etti.
Benim verdiğim uğurlu tarihlerde banka hesabı açan ya da yeni şirket kuran hatta sosyal medya hesabı açan insanlar yaşadıkları inanılmaz pozitif gelişmelerden dolayı devamlı herkes benden tarih istiyor. Lakin açıkcası artık 2020 yılının kasım ayının sonuna kadar başka bir tarih veremiyorum
Önümüzdeki dönem tek uğurlu ve iyi tarih 18 Kasım sabah 09:00, öğleden sonra 15:00 ve 19:00 sıraları ama saati ile ilgili henüz hala üstünde çalışıyorum. Tam içime sinen uğurlu saat aralığını instagram sosyal medya hesabımda paylaşacağım.
Peki ne oluyor? Ne istiyor bu gezegenler?
2020 Gezegenlerin ters dönüşü
12 Mayıs ile 29 Eylül Satürn
14 Mayıs ile 25 Haziran Venüs
15 Mayıs ile 13 Eylül Jüpiter
19 Haziran ile 12 Temmuz Merkür ( Gölgelerinin etkisi de çok yoğun )
9 Eylül ile 15 Kasım Mars
12 Mayıs ile 29 Eylül Satürn Ters dönüşü:
Bizim daha fazla adalete yönelmemizi, iyilik yapmamızı, bildiklerimizi başkalarına öğretmemizi, sokak hayvanlarına ve tüm canlılarına yardım etmemizi, hasta bakmamızı, ağaç dikmemizi ve topraklarımızın, evimizin kıymetini bilmemizi istiyor. Toprağa, doğa anaya ve tüm yaşama saygı istiyor.
O yüzden Satürn ters dönüş aralığında bütün bu konular sık sık gündeme gelecek ve Satürn toprak elementi olduğu için Satürn ters dönerken 5 ve 21 Haziran ve 5 Temmuz dönemlerinde Güneş ve Ay tutulmaları olacağı için bütün dünya da depremler olacağı görünüyor.
5 Haziran tutulmasının etkisi Türkiye’nin batısında Kırıkkale, Edirne, Çanakkale, Edremit, İzmir, Manisa, Bodrum, Datça taraflarını etkiliyor.
Lakin asıl en yoğun etki Türkiye’nin doğusunda bütün doğu kısmını etkiliyor. Buradan sonuçla yorumlayacak olursak Türkiye’nin batı kısmında Ege bölümünde olacak depremler çok olumsuz bir sonuç ortaya çıkarmaz.
Lakin Türkiye’nin doğusunda olacak olan depremler tatsız olabilir. Açıkcası şehirler görünüyor ama yazmak istemiyorum.
21 Haziran ve 5 Temmuz tutulmalarının da astrokartografi etkilerine baktığım zaman 5 Haziran ile aynı sonuç görünüyor. Dilerim bu süreci hiç sorunsuz atlatırız ve biter. Tabii benim bu yazdıklarım sadece astrolojik bir yorum.
Jüpiter ‘in ters dönüşü dünyada özgürlük hareketi ve ayaklanmalar ortaya çıkartabilir. Tabi özgürlük arzusu arttığından boşanma oranları artabilir. Bu dönemde felsefe okumak, zihinsel ve fiziksel özgürlüğe yönelmek çok önemli kediler Jüpiteri temsil ettiği için kedilere yardım etmeniz çok iyi etkiler. Daha birliğe yönelmeli asla ayrımcı olmamalı ve herkesi birlik olmaya yönlendirmelisiniz. Jüpiter her şeyi bir arada tutan olduğundan dolayı ters döndüğü dönem çoğu kişi bağlı oldukları parti ya da gruplardan ayrılıp kendi özgürlüklerine ilerleyeceklerdir. Sayısız ünlünün boşanma ve şok edici haberlerini duyarız.
Venüs’ün ters dönüşünden dolayı seller, su baskınları, dolu yağmaları ve deniz kazaları meydana gelebilir. İlişkiler ve sevgi konuları ile ilgili farkındalığa yönelmeniz gereken bir dönem.
Açıkcası her gün ‘Ruh Eşin Nerede?’ kitabım ile ilgili birbirinden güzel geri dönüşler alıyorum. Bu gezegenlerin ters döndüğü sürecin başından kitabımı okur ve uygulamalarını yaparsanız sizin için çok faydalı olur. Mutlaka ‘Ruh Eşin Nerede?’ kitabımı alıp okuyun!
Mars’ın ters dönüşü sırasında özellikle herkesi daha çok cesaretli olmaya yönlendirecek! Gerisini pek yazamıyorum.Çünkü şimdi buraya olumsuz gergin, tartışmalı, savaş vari, agresif, dövüş, saldırgan ve göz yaşı dolu olayları yazmak istemiyorum.
Açıkcası Mayıs ile Kasım 15 arası çok önemli bir işe başlamamak ve bu dönemde tamamen kişisel gelişim, terapi, farkındalık, bilinç altını şifalandırmak, evinize feng shui yapmak, enerjisel çalışmalara yönelmek, meditasyon yapmak bol ve ritmik iyilik yapmak ve tamamen hayatınızı değiştirmek adına 13 Eylül 2020 sonrası için hazırlanmak için süper iyi bir zaman...
Eğer yaşamınızda olan değişimlere direnmez, kendinizi akışına bırakırsanız bu dönemin sizi en yüksek mutluluğunuza doğru sürüklediğini görebilirsiniz.
Gezegenlerin ters dönüşlerinin etkisi üstünde ayrıntılı yazmaya devam edeceğim.
Yaşamın içinde yaşadığımız bazı olaylar gerçekten bizim algıladığımızın ötesinde daha büyük bir plana hizmet ediyor ve bizi bambaşka aydınlanmalara sürüklüyor olabiliyor.
Benim annemin kayboluşu, 5 yıl mahkemesinin sürmesi ve bir sonucun ortaya çıkmaması, ardından annem için gayyip kararının verilmesi ile son buldu. Annemin kaybolduğu o dönem babam ile zaten çok gergin olmaları ve sonrasında babamın da devamlı ağlayarak üzüntü içinde olması ve en son babamın tansiyon yüksekliği dil altı damarının patlaması ve kalp krizi sonucu babam vefat etti. Babamın ölümün arkasından babamın ailesinin bana yaptığı bin bir kötülükler ile onların elinden kaçıp yalnız başıma gösterdiğim kişisel ve ruhsal gelişim mücadelesi ile hayat beni milyonlarca insanın sevdiği bir yazar, influencer ve köşe yazarı yaptı. Her gün hayatımda yepyeni mucizeler yaşıyorum. Bundan 10 yıl önce bir medyum bana inanılmaz doğru bilgileri verip arkasından ‘Baban annen ile bir tartışma esnasında kontrolünü kaybedip anneni öldürmüş. Sonrasında yaşadığı pişmanlık ve üzüntüden ölmüş.’ Dediği zaman çok şaşırmıştım. İnsanların aile geçmişlerinde olan olaylar onların hatası değildir. Benim çocukluğum açıkcası bayağı alacakaranlık filmleri gibi tam bir macera korku filmi havasında yaşandı ve bitti. Benim yerimde başka birisi olsa herhalde şu an yaşamıyor olurdu. Lakin ben kişisel gelişim, meditasyonlar, inancım ve farkındalığım ile buradayım.
Geçtiğimiz günlerde iki sosyal medya fenomeni kardeşlerin beyin tümörü olan babasının bir kriz geçirdiği an annelerini öldürdüğü ve hapiste yattığı ortaya çıktı. Milyonlarca takipçisi olan iki kardeş ve erkek kardeşleri ağlayarak instagram hesaplarından anlattılar. O kadar üzüldüm ve o kadar kalbimin içine dokundu ki size kelimeler ile anlatamam. Bunu ancak yaşayan anlar. Bu olayın ortaya çıkmasına neden olan ise inanılmaz bir şekilde başka milyon takipçisi olan bir sosyal medya fenomeni... Bu milyon takipçili fenomen açık açık 3 kardeşi tehdit ederek bu öğrendiği bilgileri basına vermek ile tehdit etmiş. Gerçekten o kişiyi ilahi adalete teslim ediyorum. İlahi adalet öyle güzel yapacağını yapıyor ki... Yeter ki ilahi adalete bırakın! O babamın ailesinden bazı bana kötülük yapan insanların yıllardır başlarına gelmeyen kalmadı. Cümle aleme rezil oldular. Ben hiç beddua etmedim. Sadece ilahi adalete teslim ettim. Lakin kamu davası gibi zaman geçtikçe hayat onlara derslerini vermeye devam ediyor. Ve astrolojik haritalardan anladığım ileri dönemde daha kötü bir şekilde derslerini alacaklar... Taki anlayana kadar...
Ailelerimizde olan olaylar bizim lekemiz değildir! Oradan çıktıktan sonra yaptıklarımız ve çok karanlık aile geçmişlerinden çıkarak müthiş başarılar elde eden insanlar madalya takılması hatta toplum tarafından alkışlanması gereken kişilerdir. Ben 25 senedir sabah akşam kişisel gelişim, meditasyon, enerji çalışmaları, aile dizimleri ve birçok terapi gibi süreçlerden geçmemin elbette bir nedeni var! Gerçek anlamda kendimi tebrik ediyorum. Benim kendi ailemden insanlar bile bana ‘Senin yaşadıklarının 10%’unu yaşasam intihar ederdim.’ dediler ve şu an ki geldiğim konuma inanamıyorlar. Hepsi gerçek anlamda görülmemiş bir başarı hikayemin olduğunu söylüyor. Ağlayarak beni tebrik ediyorlar. Tabii benim bu süreçlerden geçmiş olmam sayesinde binlerce belkide milyonlarca insanın hayatında değişim, mucizeler ve inanılmaz güzel gelişmeler olmasına kanal ve vesile oluyorum.
Sosyal medya hesabımda beni takip eden insanlar her gün bana sayısız birbirinden güzel mesajlar atarak teşekkür ediyorlar. Bundan iki yıl önce teyzem bana ‘Can iyi ki annen ve baban ölmüş. Bu sayede binlerce insanın hayatına dokunuyorsun.’ diye söylediği zaman yaşamın sonsuz bilgeliğine saygımı sunmuş ve teşekkür etmiştim.
Özetle bu yazın yaşayacağımız hiçbir şeyi kötü olarak değendirmemek korkuya kapılmamak, önlemlerimizi almak, dikkat etmek ve tamamen her yaşadığımız olayda ve öncesinde yaşamın bizi en yüksek mutluluğumuza götürdüğünü söylemeli ve buna odaklanmalıyız.
Unutmayın ne söylerseniz yaşam size onu verir, nereye odaklanırsanız oraya gidersiniz ve yaşamınızın nasıl olduğuna inanırsanız öyle olur.
İstenilen er ya da geç her zaman verilir!
İyilik, mutluluk, neşe ve huzur istemekten vazgeçmezseniz fırtına duracak diyemem ama fırtınanın içinde bir kayıkta, teknede, yatta, gemide, helikopterde, uçakta ya da ufo da olmak arasında büyük fark vardır. Elbette ki fırtınadan geçeceksin ama ne ile nasıl ve kimler ile geçeceğin senin elinde...
Bu yazım dilerim milyonlarca insana şifa olsun.
Sevginin kaynağının gücü bizim farkındalığımızı hayallerimizi gerçeklere dönüştürebilecek kadar yükseltsin!
Sizi seven bir Can...