SaÄŸlÄ±klÄ± gÃ¼neÅŸ kremi nasÄ±l seÃ§ilir

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Ã‡Ã¼nkÃ¼ gÃ¼neÅŸin zararlÄ± Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±na uzun sÃ¼re maruz kalmak, erken yaÅŸlanmadan, cilt lekelerine hatta cilt kanserine bile neden olabiliyor. ArtÄ±k sÄ±cak havalar iyice etkisini gÃ¶stermeye baÅŸladÄ±. Yaz mevsimi ise kapÄ±da. Ancak her ne kadar gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n D vitamini sentezi gibi bÃ¼yÃ¼k bir faydasÄ± olsa da zararlÄ± UV Ä±ÅŸÄ±nlarÄ± da saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k tehlikeleri beraberinde getiriyor. GeÃ§en haftaki yazÄ±mda D vitamini sentezini artÄ±rabilmek iÃ§in hangi saatlerde ve nasÄ±l gÃ¼neÅŸlenilmesi gerektiÄŸini ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir ÅŸekilde anlatmÄ±ÅŸtÄ±m. BugÃ¼n de gÃ¼neÅŸin zararlÄ± Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±ndan korunmamÄ±zÄ± saÄŸlayan gÃ¼neÅŸ koruma kremlerinden bahsedeceÄŸim. Bu konuyu Ã§ok Ã¶nemsediÄŸimi sÃ¶yleyebilirim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ piyasada gÃ¼neÅŸ koruma kremi adÄ± altÄ±nda satÄ±lan ancak hiÃ§bir iÅŸe yaramayan ve Ã¼stelik iÃ§erdikleri maddelerle de saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za zarar veren Ã¼rÃ¼nler bulunuyor. Bu nedenle bu hafta saÄŸlÄ±klÄ± gÃ¼neÅŸ kremi nasÄ±l olmalÄ±dÄ±r, evde doÄŸal malzemelerle gÃ¼neÅŸ koruma kremi nasÄ±l yapÄ±lÄ±r konularÄ±nÄ± sizlerle paylaÅŸacaÄŸÄ±m. HazÄ±rsanÄ±z baÅŸlayalÄ±m.

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NEDEN GÃœNEÅž KREMÄ° KULLANMAK ZORUNDAYIZ?

Ã–ncelikle konuya giriÅŸ yapmadan Ã¶nce neden gÃ¼neÅŸ koruma kremi kullanmak zorunda olduÄŸumuzu bir hatÄ±rlayalÄ±m. Bilmemiz gereken en Ã¶nemli ayrÄ±ntÄ±lardan biri, gÃ¼neÅŸten bize ulaÅŸan UVA ve UVB Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ bir radyasyon yayarak, cildimizin koruyucu bariyerine hasar verdiÄŸidir. GÃ¼neÅŸin bu zararlÄ± Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n cildi erken yaÅŸlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, lekelenmesine neden olduÄŸu ve cilt kanserlerine yakalanma riskini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Ã–yle ki, az miktarda UV Ä±ÅŸÄ±nÄ±na maruz kalmak bile deri kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ±nÄ±n oluÅŸumunu tetikleyebiliyor. Bu nedenle UVA ve UVB Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n genetik zararlara ve baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminin zayÄ±flamasÄ±na neden olduÄŸunu aklÄ±mÄ±zdan hiÃ§ Ã§Ä±karmamamÄ±z gerekiyor.

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HANGÄ° GÃœNEÅž KREMÄ° DAHA SAÄžLIKLIDIR?

GÃ¼neÅŸ koruma kremleri, cildi gÃ¼neÅŸin zararlÄ± Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±na karÅŸÄ± koruyup, radyasyon etkilerinin cilde geÃ§mesini engelleyen Ã¼rÃ¼nlerdir. Piyasada satÄ±ÅŸa sunulan Ã§ok sayÄ±da gÃ¼neÅŸ kremi tÃ¼rÃ¼ bulunuyor. Ancak bunlarÄ±n iÃ§inden saÄŸlÄ±ÄŸa zarar vermeyen ve cilt yapÄ±sÄ±na uygun olanÄ±nÄ± seÃ§mek oldukÃ§a Ã¶nemli. Ã‡Ã¼nkÃ¼ gÃ¼neÅŸ koruma kremlerinin iÃ§inde de gerÃ§ekten saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za zarar veren oldukÃ§a fazla madde var. Ã–zellikle oksibenzon veya homosalat maddelerine Ã§ok dikkat etmelisiniz. SatÄ±n alacaÄŸÄ±nÄ±z gÃ¼neÅŸ kreminin iÃ§eriÄŸi oksibenzon veya homosalat gibi zararlÄ± madde iÃ§eriyorsa, o Ã¼rÃ¼nden kesinlikle uzak durmalÄ±sÄ±nÄ±z. Avrupa BirliÄŸi standartlarÄ±na gÃ¶re bir gÃ¼neÅŸ koruma kremi iÃ§erisinde oksibenzon yÃ¼zde 2,2 ve homosalat da yÃ¼zde 1,4 oranÄ±nda olmasÄ± gerekiyor. Ancak yÃ¼zde 15 veya yÃ¼zde 6 oranÄ±nda oksibenzon iÃ§eren Ã§ok fazla gÃ¼neÅŸ kremi var. Bu nedenle Ã¼rÃ¼nlerin etiketlerini Ã§ok iyi okumaya Ã¶zen gÃ¶sterin.

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KORUMA GÃœCÃœ YÃœKSEK OLAN ÃœRÃœN HANGÄ°LERÄ°DÄ°R?

GÃ¼neÅŸ kreminin iÃ§eriÄŸinde titanyum dioksit veya Ã§inko dioksit olanlarÄ± almanÄ±zÄ± Ã¶neririm. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§inko ve titanyum, gÃ¼neÅŸ kreminin emilimini engelliyor. BÃ¶ylece gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ± cildinize geldiÄŸinde direkt yansÄ±yarak, geri gidiyor. Ã‡oÄŸu Ã¼rÃ¼nÃ¼n etiketini okumakta zorlandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z doÄŸru. Etiketine bakmadan bir Ã¼rÃ¼n aldÄ±ysanÄ±z da bunun faydalÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamanÄ±n Ã§ok basit bir testi var. EÄŸer Ã¼rÃ¼nÃ¼n iÃ§erisinde gÃ¼mÃ¼ÅŸ dioksit ve Ã§inko dioksit varsa, kreminizi elinize sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde derinizin Ã¼stÃ¼nde beyaz renkli bir katman kalÄ±r. Kremi kullanmanÄ±zÄ±n Ã¼stÃ¼nden 20 dakika geÃ§mesine raÄŸmen beyazlÄ±k hala duruyorsa, o zaman doÄŸru bir Ã¼rÃ¼n aldÄ±nÄ±z demektir. EÄŸer kreminiz elinize sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde hemen emilimi saÄŸlanÄ±yorsa, o zaman yanlÄ±ÅŸ bir Ã¼rÃ¼n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± bilmelisiniz. Ancak bazÄ± markalarÄ±n Ã¼rÃ¼nlerinde titanyum dioksit ve Ã§inko dioksit, mikro formÃ¼llerle kullanÄ±lÄ±yor. O Ã¼rÃ¼nler de elinize sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z anda emilebiliyor. Bu durum, sizi yanÄ±ltmasÄ±n. ÃœrÃ¼nÃ¼n iÃ§erisinde bu iki maddenin olduÄŸunu biliyorsanÄ±z, o tarz kremleri de tercih edebilirsiniz. Ancak ben beyazlÄ±ÄŸÄ± cildinizde kalan kremleri kullanmanÄ±zÄ± Ã¶neririm.

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DOÄžAL GÃœNEÅž KREMÄ° TARÄ°FÄ°

EÄŸerÂ Ã¼rÃ¼n satÄ±n almak bÃ¼tÃ§enizi sarsÄ±yorsa, gÃ¼neÅŸ koruma kreminizi evde hazÄ±rlamak da mÃ¼mkÃ¼n. Ä°ÅŸte doÄŸal gÃ¼neÅŸ kremi tarifiâ€¦

Malzemeler

-3 veya 4 kÃ¼Ã§Ã¼k kÃ¢se Hindistan cevizi yaÄŸÄ±

-10 damla lavanta yaÄŸÄ±

-1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± nar yaÄŸÄ±

-2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± shea yaÄŸÄ±

-2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± Ã§inko oksit

YapÄ±lÄ±ÅŸÄ±

Ã‡inko oksit dÄ±ÅŸÄ±nda tÃ¼m malzemeleri bir kavanozun iÃ§ine koyun ve karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Daha sonra orta Ä±sÄ± bir ateÅŸe tavayÄ± koyun. TavanÄ±zÄ±n iÃ§ine kavanozu yerleÅŸtirin. Bu esnada karÄ±ÅŸÄ±mÄ±n iÃ§ine 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± Ã§inko oksit ekleyin ve kavanozu kaÅŸÄ±k yardÄ±mÄ±yla karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. TÃ¼m malzemelerin karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±ndan emin olduktan sonra karÄ±ÅŸÄ±mÄ± soÄŸuk bir yerde bekletin. SoÄŸuduktan sonra kreminiz kullanÄ±ma hazÄ±r.

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GÃœNEÅž KORUYUCU KREM NASIL KULLANILMALI?

GÃ¼neÅŸ koruyucu kremler, gÃ¼neÅŸe Ã§Ä±kmadan en az 20 dakika Ã¶nce yÃ¼ze sÃ¼rÃ¼lmelidir. Boynunuzdan baÅŸlayarak, yÃ¼zÃ¼nÃ¼ze doÄŸru hafif masaj yapar gibi sÃ¼rÃ¼n ve kremin cilt tarafÄ±ndan emilmiÅŸ olmasÄ±na Ã¶zen gÃ¶sterin. Yaz dÃ¶neminde gÃ¼nde 3 kez gÃ¼neÅŸ kreminizi kullanÄ±n. GÃ¼neÅŸlenmeye Ã§Ä±ktÄ±ysanÄ±z da 2 saatte bir kreminizi tazelemeyi ihmal etmeyin. GÃ¼neÅŸ kremi kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dÃ¶nemlerde cildin beslenmesine de dikkat etmemiz gerekiyor. Ã–zellikle vitamin ve mineral eksikliÄŸiniz olmamasÄ±na Ã¶zen gÃ¶stermelisiniz. AkÅŸamÃ¼zeri evinize girdiÄŸinizde ve yatmadan Ã¶nce cildinizi sodalÄ± su ile temizlemeniz de cildinizin ihtiyacÄ± olan mineral desteÄŸini almasÄ±na yardÄ±mcÄ± olur.