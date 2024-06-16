Havuzu olmayan yüzme şampiyonları

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1) Biliyorsunuz; her pazar size hayatın değişik alanlarından, değişik renklerinden insan hikâyeleri aktarıyorum. Bu pazar yolumuz Hatice Sultan Yalısı’na düştü.



İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü’nün bulunduğu Hatice Sultan Yalısı, polis eşliğinde tahliye edildiğinde sporcu ve kulüp üyeleri gözyaşlarına boğulmuştu.

Ve tam İstanbul, Avrupa Oyunları’na hazırlanırken öğreniyorum bu hikâyeyi.

İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü...

1943’te kuruluyor. Olimpiyatlara yüzücü gönderen ilk Türk Spor Kulübü.

Binlerce genci yüzme sporuyla buluşturup yetiştirmiş.

Türkiye’de yüzlerce kupa kazanmış.

Dünya Olimpiyat Komitesi’nin, dünyanın en iyi amatör spor kulüplerine verdiği Fearnley Kupası’nı dünyada iki defa kazanan tek amatör spor kulübü olmuş.

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Su topunda 24 kez Türkiye Şampiyonu.

2) KUPALARIN SOKAKTA KALDIĞI GÜN

Şimdi geldik o acılı günlere.

Haziran 2006’da Ortaköy’deki Hatice Sultan Yalısı’nda 35 yıl faaliyet gösteren kulübün kapısına polis dayanmış.

Sporcular gözyaşları içinde...

Türkiye ve Türkiye dışında alınan yüzlerce kupa kaldırım kenarında...

Süresi dolduğu için yalı boşaltılıyor...

Burası tamam.

Süre dolduysa boşaltılmalı.

Ama boşaltma öncesinde kulüp yönetimine bir söz verilmiş:

“Size uygun bir yer tahsis edilecek.”

Kulüp boşaltıldıktan sonra aylar geçiyor ses yok.

İstanbul Valisi Muammer Güler gidiyor. Başka valiler geliyor. Belediye başkanları değişiyor.

Yine ses yok.

80 yıllık kulüp resmen sokakta.

Onca başarı, onca kupa... Amatör sporların yüz akı bir organizasyon...

Sokakta... Ama yılmıyorlar...

Kulüp zor şartlarda faaliyetlerini sürdürüyor.

Aradan geçen on sekiz yıl boyunca İYİK, havuzu ve tesisi olmamasına rağmen içindeki spor aşkıyla faaliyetlerine devam ediyor. Zor şartlar altında su topunda Türkiye şampiyonlukları kazanıyor. Milli takıma sporcular veriyor. Milli Olimpiyat Komitesi’nin ödüllerini kazanıyor.

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Hatta bu yıl kulüp adına yarışan Ahmet Nakkaş ve Serkan Atalay master kategorisinde dünya şampiyonu oluyorlar.

Pınar Atel ise Avrupa Şampiyonu.

Havuzu olmayan kulübün şampiyonlarını kutluyorum.

3) KULÜP BAŞKANI AKSÜT: “YER VERİN İNŞAAT BİZDEN”

Ne ilginç bir tesadüftür, 2027 Avrupa Oyunları İstanbul’da düzenlenecek. Bu oyunlarda yarışacak sporcuların dereceleri aynı zamanda 2028 Olimpiyatları için referans olacak.

Evet tesadüfe bakın ki; Dünya Olimpiyat Komitesi’nin iki kez dünyanın en iyi amatör kulübü seçtiği Yüzme İhtisas Kulübü de aynı günlerde bir başvuruda bulunuyor. Yıllarca bırakıldığı sokakta sporcu ruhunu bırakmayan kulüp artık yer tahsisi istiyor.

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Kulüp Başkanı Caner Aksüt aynen şöyle diyor: “İstanbul’un olimpiyatlara referans olacak bir organizasyon için hazırlık yaptığı bir dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na başvuruyoruz. Devletimize başvuruyoruz. Bu kadar başarısı, tarihi olan bir kulübe yer tahsis edin, inşaatını biz yaparız...





4) CUMHURİYET’İN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKALIM

Şimdi gelelim meselemize; geçmişte ne olduysa oldu.

Kim haklı kim haksız derdinde de değilim. Ama bugün ortada bir gerçek var; İstanbul tarihinin en büyük oyunlarına hazırlanırken,

Gençlik ve Spor Bakanlığı muazzam eserlere imza atarken,

80 yıllık geçmişinde başarıdan ve spor aşkından başka bir şey olmayan İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü’nün böyle öksüz bırakılması reva mıdır?

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Bu kulüp bir Cumhuriyet değeridir. Sahip çıkılmalıdır.

Nasıl İzmir’de bir Cumhuriyet değeri olarak Karşıyaka Spor Kulübü’ne sahip çıkılmalı diyorsam;

İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü için de çağrıda bulunuyorum.

Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak...

Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu...

Tarihimizin başarılarla dolu bu güzide kulübüne sahip çıkın lütfen.

Bekliyoruz...