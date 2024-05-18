Güneşteki mucize: D vitamini

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneşin zararlı etkilerini daha çok konuşuyoruz. Ancak konuşulması gereken çok önemli bir konu daha var. O da güneşin dost yüzü. Doğru saatler ve sürede güneşe çıkmak, vücudumuzun D vitamini sentezi yapabilmesi açısından oldukça önemli. Özellikle yaz ayları, D vitamini depolarımızı doldurabilmemiz açısından çok kıymetli zamanlar. Geçmiş yıllarda D vitamininin sağlığımız açısından ne kadar önemli bir molekül olduğu pek bilinmiyordu. Ancak son yıllarda yapılan güncel araştırmalar, D vitamininin bağışıklık sistemini güçlendirmesine destek olmasının yanı sıra sağlam bir hafıza, güçlü kemik ve kaslar, iyi çalışan kalp ve damar sistemi, kanserden koruma, kan basıncını dengeleme, kan şekerinin düzenlenmesi ve depresyondan koruma gibi görevleri olduğunu da gösterdi. Bu nedenle ona sadece sıradan bir vitamin gözüyle bakmak, büyük bir hata olur.

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YILDA BİR KEZ DEĞERİNİZE BAKTIRIN

D vitamin eksikliği, bazı kişilerde belirti göstermez. Ancak çoğunlukla yorgunluk ve genel vücut ağrısı gibi semptomlara neden olur. Ciddi eksiklik durumunda ise kemik ağrısı, yürümekte zorlanma, sık sık hasta olma, eklem ağrıları, değişken ruh hali, depresyon, uykusuzluk, baş ağrısı, saç dökülmesi gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu nedenle herkesin yılda 1 kez D vitamini ölçümü yaptırması oldukça önemlidir. Değerlerinizin düşük çıkması durumunda doktorunuzun önerdiği dozda ve sürede D vitamini takviyesini kullanmanız gerekir. Çünkü her şeyin fazlası zarar olduğu gibi D vitamini değerlerinizin çok yükselmesi de farklı sağlık sorunlarının oluşmasına neden olabilir.

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GÜNEŞİN DOST YÜZÜNDEN FAYDALANIN

Diğer vitaminlerden farklı olarak D vitaminini sadece besinlerden karşılamamız mümkün değildir. Yağlı balıklar, yumurta sarısı, sakatatlar ve süt ürünlerinde az miktarda D vitamini bulunur. Ancak vücudumuz için yeterli miktarı karşılamazlar. Bu nedenle güneşin dost ışınlarıyla doğru saatlerde ve sürede vücudumuzu buluşturmamız şarttır. Elbette ki takviyelerle de D vitamini eksikliği giderilebilir. Ancak güneşlenerek ürettiğimiz D vitamini, çok daha etkilidir.

HANGİ GÜNEŞ IŞINI BİZİM İÇİN FAYDALI?

D vitamini depolarımızı doldurabilmek için günün her saatinde güneşlenmek yeterli olur düşüncesi, çok büyük bir yanılgıdır. Üstelik bu durum fayda sağlamadığı gibi çoğu zaman güneş yanıkları ya da cildin lekelenmesiyle sonuçlanır. Cildimizde D vitamini sentezini tetikleyen şey, güneşin UVB ışınlarıdır. Ultraviyole A, bizim için ne kadar zararlı ise ultraviyole B de D vitamini açısından bizlere fayda sağlar.

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10.00-14.00 SAATLERİ ARASI İDEAL ZAMAN

Vücudumuzdaki D vitaminini artırmak için belirli saatlerde güneşe çıkmamız gerekiyor. Çünkü ultraviyole B ışınları, cildimize 50 derece ve 90 derece açıyla geldiği zaman ancak derimiz D vitamini sentezleyebiliyor. Bizler bu açıyı gün içinde ortalama 10.00 ila 14.00 saatleri arasında yakalayabiliyoruz. Bu saatler dışında yaptığınız her güneşlenme aktivitesi, zararlı UVA ışınlarına maruz kalmanızla sonuçlanıyor. Normalde D vitamini sentezini artırabilmek için 15 ila 20 dakika arasında güneşe maruz kalınması yeterli görülmektedir. Ancak güneşlenirken sadece kollarımızı açmak ya da yüzümüze güneşin gelmesi yeterli değildir. Bunu mutlaka bikini ve mayoyla yapmanız gerekir. Unutmadan belirteyim, 20 dakikalık güneşlenme seansınızda güneş koruma kremi de kullanmamız gerekiyor. Ancak D vitamini sentezi seansı sonrası koruma kremlerinizi mutlaka cildinize sürmeyi unutmayın.

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ILIK SUYLA DUŞ ALIN, KESE YAPMAYIN!





Yaz aylarında D vitamini depolayabilmeniz için banyo seanslarınızda da bazı değişiklikler yapmanız gerekli. Duş alırken D vitamini reaksiyonunu engellememek için öncelikle kese yapmamanızı, çok miktarda sabun ve şampuan kullanmamanızı ve ılık su ile yıkanmanızı öneriyorum. Çünkü D vitamininin sentezlenip, kana karışması ortalama 48 saat sürüyor. Eğer siz bu ayrıntılara dikkat etmezseniz, vücudunuzun üretmeye çalıştığı D vitamininin öncü maddeleri banyo suyuyla akar gider. Unutmayın, yanlış duş aldığınız sürece tüm yaz güneşlenseniz bile yeteri kadar D vitamini depolayamazsınız.

BRONZLAŞMAK MI? D VİTAMİNİ Mİ?

Yaz boyunca güneşlenip, bronzlaşmayı çok seviyoruz. Ancak bronzlaşmak, UVB ışınlarının cildin derin kısımlarına ulaşmasını engelleyerek, D vitamini üretimini bloke edebiliyor. Yani aşırı bronz tenlerde ve aşırı yanan kişilerde D vitamini sentezi maalesef ki gerçekleşmiyor. Bu nedenle mümkün olduğunca güneşin zararlı ışınlarına maruz kaldığınız zamanlarda güneşlenmeyin ve güneş koruma kreminizi kullanmayı ihmal etmeyin.