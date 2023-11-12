Şöhret kumar gibi

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◊ Kristoffer, bu ilginç senaryo fikri nasıl ortaya çıktı, merak ediyorum...

- Kristoffer Borgli: Bir grup farklı profesörün işinden kovulduğunu gördüm ve çok ilgimi çekti. Bu profesörler podcast’lere çıkıp nasıl hissettiklerini anlatıyorlardı. Neyle suçlandıklarını bir türlü anlayamıyorlardı. Bu suçların hepsinin başkalarının zihninde uydurulduğunu savunuyorlardı. İnsanlar da büyük merakla dinliyordu... Bu şekilde senaryo fikrim oluşmaya başladı... “Dream Scenario” ABD’nin banliyölerinde bir yerde yaşayan bir profesörün insanların rüyalarında görünerek aniden ünlü olmasını ve hayatını altüst etmesini anlatıyor. Tamamen rüyada gerçekleşen bir şeyin gerçek hayatta sonuçları olabileceği fikri hoşuma gitti.

◊ Filmde gerçek ve rüya sahneleri iç içe...

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- Kristoffer Borgli: Evet, filmin gerçekliğinde gördüğünüz bazı sahneler var, bir de rüya versiyonu. Bunlar, nasıl farklılaştıklarıyla oynamak işin en eğlenceli olan tarafıydı. Aradaki farkın tam olarak ne olduğunu hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama tekrar bakarsanız, sahnelerin rüya versiyonunda detay eksikliği olduğunu fark edeceksiniz... Ancak yine de hemen anlayabileceğiniz kadar açık değil. Mükemmeldi.

◊ Nicholas Cage’i filmde oynatmaya nasıl karar verdiniz?

- Kristoffer Borgli: Sanki bu adamın, Paul Matthews için harika bir geçmişi vardı. Gözümde Nicolas’ı, Paul Matthews olarak çok kolay bir şekilde canlandırabiliyordum. Bu nedenle Paul Matthews karakteri için onu seçtim.

O VİDEOYU DURDURAMADIM BAŞIMA GELENLERİ İZLEDİM

◊ Nicolas Cage, oynadığınız karakter hakkındaki düşünceleriniz neler? Paul Matthews nasıl biri?

- Nicolas Cage: Paul Matthews bir akademisyen, davranış bilimi profesörü. Açıklanamaz bir şekilde dünyanın her yerindeki insanlar bir gecede onu rüyalarında görmeye başlıyor. Bu durum hem aile hem de profesyonel hayatında büyük kriz yaratıyor... Aslında bu çok eğlenceliydi çünkü Paul, aslında hiçbir şey yapmadığına tanıklık ediyordu. O sadece seyirciydi ve biraz harekete geçmek istiyordu.

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◊ Sizin de kariyerinizde Paul Matthews gibi seyirci kaldığınız ve müdahale edemediğiniz durumlar oldu mu?

- Nicolas Cage: Evet, birisi sinir krizi geçirdiğim, çıldırdığım ve farklı filmlerden farklı anlarımın yer aldığı bir video yapıp internete yüklemişti. Bir sabah uyandığımda bu videoyu gördüm. Sonra katlanarak bu videolar devam etti ve büyüdü. Viral oldu. Yapabileceğim hiçbir şey bunu durduramazdı. Ben de başıma gelenleri izledim.

Herkes bir gecede ünlü olabilir

◊ Profesör Paul Matthews’un hayatı aniden gelen şöhretle altüst oluyor... Şöhret kavramıyla ilgili neler söylemek istersiniz?



- Nicolas Cage:Şöhret, kumar gibidir. Bazen kazanırken dünyanın zirvesinde olduğunuzu hissedersiniz ve sonra şöhretiniz aleyhinize döndüğünde kaybetme hissi çok derin olur. Kazanma duygusundan daha derindir. Ancak burada Paul için üzücü olan şey onun bir rock yıldızı ya da film yıldızı olmakla hiçbir ilgisinin olmaması. Sadece kitabını yazdırmak istiyor. Herhangi biriniz cep telefonuyla, kamerayla bir gecede ünlü olabilir. Bu herkesin başına gelebilir, biliyorsunuz. Ama bunu özellikle empatik, üzücü ve dokunaklı kılan şey bu adamın sadece bir kitap yazmak istemesiydi. O sadece ailesiyle birlikte sakin küçük bir hayat yaşamak istiyordu...

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BEN UZAKTAN KUMANDALI ARABAYDIM KRISTOFFER DÜĞMELERE BASIYORDU

◊ Peki bu filmi kariyerinizin neresine koyuyorsunuz?

- Nicolas Cage: Büyük bir yapımdı... Şunu söyleyebilirim ki 45 yıldır bu işi yapıyorum ve 45 yıldır bu şekil zevk aldığım sadece beş senaryo okudum. Bu filmi yapmak benim için çok önemliydi. Bu rolü nasıl oynayacağımı başından beri biliyordum, bunu yapmak zorundayım. Her anından zevk aldım.

◊ Senaryoda değiştirmek istediğiniz yer olmadı mı hiç?

- Nicolas Cage: Kristoffer’ın senaryosu elime geçtiğinde mükemmeldi. Tek bir şeyi bile değiştirmek istemedim ve onunla tanıştığımda şunu biliyordum: “Tamam, o benim yarı yaşımda ama benden iki kat daha akıllı.”

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Ben uzaktan kumandalı arabaydım ve Kristoffer düğmelere basıyordu. Bana söylediği yere gitmek zorundaydım çünkü bu film onun bebeği gibiydi. Bu film onun vizyonuydu.