İnanılması zor bir hikâye

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◊ Bu hikâyeye bir aşinalığınız var mıydı? Güreş sporunu yaşam şekli haline getiren sıra dışı bu ailede sizi etkileyen yönler hangileriydi?

- Zac Efron: Senaryoyu okumadan önce Von Erich’lerden haberim yoktu. Yönetmenimiz Sean Durkin’le konu hakkında konuşurken bir ailenin başına çok fazla şey geldiğini, yaşananların gerçek olduğunu söyledi. Von Erich ailesi profesyonel güreşin tanımını değiştiren bu sporda lider bir aile olsa da filmin güreşle ilgili olduğu gibi bir algı var ama aslında aile ve kayıplar hakkında gerçekten harika bir hikâye. Ve bence pek de güreş filmi hissi vermiyor. Aile hakkında ortaya atılan bu çılgın lanet hikâyesi ve babasına karşı zafer kazanabilen bir evlat... Gerçekten derin. Ve hâlâ ben bile inanamıyorum bu hikâyeye.

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- Jeremy Allen White:Von Erich’lere aşina değildim. Ama benim çıkarımlarım da yönetmenimiz Sean’ın hikâyeye dair anlayışını yansıtıyordu. Hikâye gerçek olduğu halde bu derecede inanılmaz olması nedeniyle mitolojik ve neredeyse fantastik bir yönü vardı. Bir ailenin başına nasıl bu kadar çok şey gelebilir? Ve o kadar trajediye rağmen ailenin ortamı oldukça fantastik. Bu adamlar için profesyonel güreş hayattan daha büyük bir şeydi.

ÇOK FAZLA SPOR YAPTIK

◊ Filmdeki fiziksellik alkışa değer. Güreşçi olmak için çalışırken bedenleriniz bu meydan okumayı nasıl kabul etti?

- Jeremy Allen White:Toplam 3-4 ay hazırlık yaptık. Sonra Chavo (Guerrero Jr.) ve diğer profesyonel güreşçilerle çalıştık ve bu işin ne kadar zorlu olduğunu anladık. Canlandırdığımız bu adamlar yılda 200’den fazla gün yoldalar, oradan oraya maça gidiyorlar. Aynı zamanda fizikselliği ve mental sağlığı koruyorlar, bunların hepsi şaşırtıcıydı.

- Zac Efron: Çok fazla yemek yedik. Çok fazla spor yaptık. Bu adamların yıl boyunca maçları var. Sürekli seyahat ediyorlar. Chavo’yla çalışırken profesyonel güreşçilerin ring içi ve ring dışının nasıl bir şey olduğuna dair dinlediğimiz bazı hikâyeler ve içgörüler çok etkileyiciydi. Ve sanırım hepimiz bu filmin setinden güreşe karşı büyük bir saygı duyarak ve bu adamların ne kadar sıkı çalıştıklarını takdir ederek ayrıldık.

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◊ Film üzerinde çalışırken ailece trajedinin üstesinden gelme konusunda ne öğrendiniz?

- Zac Efron:Hayatımda bu kadar önemli trajedilerin başıma geldiğini söyleyemem. Ama şunu söylemeliyim ki küçük bir erkek kardeşimin olması hikâyeyi benim için kesinlikle daha değerli kıldı. Hikâyenin beni gerçekten kendine çeken ve onu kişisel kılan yönleri vardı. Kardeşleriniz sizin en iyi arkadaşlarınız ve motivasyon kaynağınızdır. Kardeşlerin birbirlerine duydukları sevgiyle ilgili o kadar çok şey var ki hikâyede.

◊ Sette kardeşlik bağı kurmak sizin için kolay oldu mu?

- Jeremy Allen White:Evet. Çok kolaydı. Çekimlere başlamadan önce Chavo (Guerrero Jr.), Zac ve Harris (Dickinson) ile vakit geçirmenin ve bu yeni öğrendiğimiz beceriyi elimizden geldiğince geliştirmeye çalışmanın aramızda gerçek bir dostluk yarattığını düşünüyorum.

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- Zac Efron: Çekimler arasında bile müziği açıyor şınav çekip buz banyosu yapıyorduk. Keza ringde hep birlikte olmak eğlenceli ve motive ediciydi.

Sahne çeker gibi değil de baştan sona dövüştük

◊ Ring içinde dövüş sahnelerini çekerken yaşadığınız beklenmedik şeyler oldu mu?

- Zac Efron: Ringin kenarındaki ipten atladığım bir sahne vardı. Chavo altımdaydı, üzerine düşmek üzereydim. Çok küçük görünüyordu. İçimden ‘bunun sonu iyi bitmeyecek’ dedim ama başardık. Filmin diğer ilginç yanı da tüm maçları baştan sona çektik. Sahne çeker gibi değil de baştan sona dövüştük. Bütün bir maçın haritasını çıkarmak gerçekten eğlenceliydi. Ringe girişten ringden çıkışa kadar geçen süre 15 dakikaydı.

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- Jeremy Allen White: Çekim değil de dövüş haftası gibi hissettim. Her şey oldukça derli topluydu, mekân güzel hazırlanmıştı, bir sürü adam ve kalabalık bir seyirci vardı. Her gün uyanıyor arenaya gidiyorduk. Gerçekten odaklanmıştık. Bütün bunlar kendimi yeniden çocuk gibi hissetmemi sağladı, sanki yaz kampındaymış gibiydik.

- Zac Efron: Aslında her an koreografiydi. Ne yapacağımızı biliyorduk ama aynı zamanda muazzam bir doğaçlama unsuru da vardı. Chavo’nun bize gösterdikleri ve film boyunca öğrendiklerimiz ne kadar ne yapacağına çalışırsan çalış ring içinde işin içine anlık kararlar giriyor.

Düşen tekme hareketi çok zordu

◊ “The Bear” ile bu sene ödül sezonunda çok konuşuldunuz? İki set arasında karşılaştırma yapmanızı istesem...

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- Jeremy Allen White: Evet, mutfağın yoğunluğuyla profesyonel güreşin yoğunluğu... Her iki sektörün de inanılmaz derecede rekabetçi, baskılı ve kaygı dolu olduğunu düşünüyorum. “The Bear” seti daha stresliydi, “Iron Claw”da daha az kaygı yaşadım diyebilirim.

◊ Öğrenmesi ve ustalaşması en zor güreş hareketi hangisiydi?

- Zac Efron: Düşen tekme çok sertti ve zordu.

◊ WWE’nin ateşli bir izleyici kitlesi var. Aktörlerin de tutkulu hayranları var...

- Zac Efron: Evet filmin tamamladıktan sonra aile üyelerinden Kevin Von Erich ile konuştum. Bana ‘Güreş sporunu yapanlar için en önemli şey; izleyicimiz’ dedi. Bu spor tamamen fanlarla ilgili. Biz de hayran kitlemize değer veriyoruz.