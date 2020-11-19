Ah be hayat

“Hayat öyle bir şey ki, sustuğunda konuşmadın diye pişman eder, konuştuğunda ise susmadığın için kahreder.” (Charles Bukowski-Ekmek Arası)

Ayak üstü yaşıyoruz hayatı. Sevgiye muhtaç kediler gibi sokak aralarında şefkati, merhameti ve karnımızı doyuracağımız yemeği arıyoruz. Buluyoruz belki bir şeyler... Ama tekme olur, ama uzaktan sektirilen taş olur... Bir yemek artığı, kırıntısı ile seviniyoruz belki de. Nadiren, okşandığımızı, sevildiğimizi hissettiren sevgi dolu insanların, umulmadık anda gülümseyen yüzlerine rastlıyoruz. Açlığımızı, sefaletimizi, dertlerimizi unutup, mutluluktan uçuyoruz. Sevgiye bu kadar aç mıyız? Konuşmaya, anlatmaya, anlaşılmaya açlığımızı giderememek, bizi sanal dünyanın sokak aralarında sevgi, merhamet arayışına mı sürüklüyor? Gerçek dünyada arzuladığımız sevgiyi bulamasak da, ‘Pacta Sunt Servanda’ (‘İyi niyeti’ simgeleyen, antlaşmalar hukuku kuralı) yani Türkçesi ‘Ahde Vefa’ bulur muyuz? Ondan da emin değilim.







SOKAK ÇOCUĞU ‘ALİ TUTAL’



Çeşme’nin meşhur sokak ciğercisinde, çömeldiği duvar dibinde ekmek arası yerken rastladım ona. Bilindik bir yüz ama meşhur biri anlamında değil kastım, çömelişi, ciğere gömülüşü de tanıdıktı. Doğallıkla Anadolu’nun her yerinde rastlayabileceğiniz herhangi biri. Sinemada veya bir dizi filmde görebileceğiniz ama izlediğiniz hikayenin asıl doğallığını size başrol oyuncularından bile fazlasıyla yaşatan, ancak farkında olmadığınız karakterlerden biri. ‘Hükümet kadın’ filminde ‘yağmur duası’ sahnesinin imamı da, ‘Geniş Aile’ dizisinin Yozgatlı Ali Ekber karakteri de, ‘Fırtınalı Hayatlar’ dizisinde Atatürk’ün baş yaveri Salih Bozok da o. “Sokaklardan öğrendiklerim oyunculuğumu törpülerken doğallığı da, insanlığı da öğretti, Sokak Çocuğuyum ben” dedi Ali Tutal. Aklıma Yeşilçam’ın efsane yıldızı Sadri Alışık’ın “Sokak köpeklerine selam vermeye başladıysan, insan olmaya çeyrek kalmıştır” sözü geliyor, içleniyorum. Nice Yeşilçam oyuncusunu tüketmiş, görmezden gelmiştik. Sinemada bize yaşattıkları gerçek duyguların yerine şimdilik sanal duyguları koymuştuk belki ama ne yazık ki, onların yerine kimseyi koyamayacaktık.

