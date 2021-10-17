Moda kişinin kendini ifade etme şeklidir

Kadın modasının öncüsü adL ile güçlü ve özgür kadın imajıyla modayı farklı kılan Raisa Vanessa iş birliğinde hazırlanan ‘adL x Raisa Vanessa’ sezonun enerjisini yükselten bir koleksiyona imza atıyor. 'adL’nin renkleri ve canlı desenleri ile Raisa Vanessa’nın cesur ruhunu, 90’ların modasında günümüze yorumlayan koleksiyon; özgür, güçlü ve özgün kadına bir övgü niteliği taşıyor.



Türkiye’nin kadın modasında öncü perakende markası adL ile doğallıkla şık, feminen ve özgün görünmek isteyen kadın için tasarlayan Raisa Vanessa, kadın ruhunu modanın kışkırtıcılığında bir koleksiyonla buluşturuyor. Raisa Vanessa’nın güçlü kadın ruhunun feminen çizgileriyle adL’nin renkli ve canlı dünyasının yeniden yorumlandığı adL x Raisa Vanessa koleksiyonu ile sezonun enerjisi yeniden yükseliyor. adL x Raisa Vanessa, 90’ların ışıltısını, geçmişten ilham alan renk paletleri, geleceğin formlarına aktaran tasarımlarıyla zamansız bir yolculuğa çıkarıyor.

HAYATA IŞILTI KATIYOR

Yaşanan monotonluğu, enerjik, parıltılı ve umut dolu bir sezonu müjdeleyen renkli tasarımlarıyla yıkan adL x Raisa Vanessa koleksiyonu; çizgili ve ekoselerde yer alan gösterişli düğme detaylar, feminen, aynı zamanda güçlü bir tarz sunan pantolon ve bluzlar, neon renkli parçaların birleşimi ve fırfırların gücüyle birleşen elbise ve alt üst parçalar, sade tasarımların parlak kumaşların kullanımıyla canlılık katıyor. Her kadının, dans ederken içinde ışıl ışıl parlayacağı tasarımlar ise koleksiyonun hayata ışıltı katan parçaları arasında yerini alıyor.

AYSUN KABA’YA SOR

Kızım 11 yaşında. Benim gibi giyinmek istiyor (Biraz gösterişli giyinmeyi seven biriyim.) Makyaj yapmak, topuklu giyinmek hep isteği. 11, 12 yaş grupları nasıl giyinmeli? Kızım da sizi takip ediyor, sizden fikir almak istiyorum? (Sezin Zorlu)

Sezin hanım bu yaş grupları aslında yaşları gibi giyinmeli, renkli, spor...