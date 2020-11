Ayakkabı kıyafetin en büyük tamamlayıcısı

Bir Türkiye aşığı Gennaro Buonocore, İtalya’nın tanıtımını en iyi şekilde yapan çok başarılı bir seyahat danışmanı. Gittiği her yerde ‘eşsiz ve emsalsiz’ olanını bulmak kendisinin işi olmuş. Bir İtalya seyahatinde tanıdığım ve bize görmediğimiz çok yeri gezdiren, o yaşam gustosunu danışanlarıyla farklı bir şekilde yaşatan özel biri ile tanıştırmak istedim sizi. O aynı zamanda çok iyi giyinen, eski aile işleri gelinlik ve abiye giyim aksesuarlarının üretim ve ticareti ile ilgilen bir iş insanı...

GENNARO BUONOCORE İLE 5 SORU 5 CEVAP1. Gennaro Buonocore neler yapıyor? Sizi tanıyabilir miyiz?

Ben İtalyanım ve Napoli’de yaşıyorum. Aile işimiz olan gelinlik ve abiye giyim aksesuarlarının üretim ve ticareti ile ilgileniyorum. Üçüncü jenerasyon olarak büyükbabamdan devraldığım aile işimizi devam ettiriyorum. Bir gelinlik aksesuarcısı olarak çalışmak açıkçası bana çok şey öğretti; öncelikle her bir gelin adayının ‘eşsiz ve emsalsiz’ görünme isteğinin beni çıldırma noktasına getirdiği anlar olmuyor değildi. Uzun yıllar bu baskı ile çalışmak son derece zordu ancak daha sonra farkettim ki bu bana başka bir bakış açısı kazandırmış; gittiğim her yerde ‘eşsiz’, ‘emsalsiz’ olanı arar olmuşum. Moda sektöründe çalışmak bana bol miktarda seyahat etme imkânını da sağlamış oldu ve hatta balayı organizasyonlarına bile başladım. Bu organizasyonları yaparken gelin ve damat adaylarının geleneksel patikaların aksine yine benzersiz, daha önce yapılmamış ya da denenmemiş farklı deneyimler yaşamak istediklerini gözlemledim. Böylelikle ben de kendilerine daha özel deneyimler yaşatmak üzere konvansiyonel olmayan turlar ve ünlü şeflerle yeme-içme turları düzenlemeye başladım. Bu sayede ‘Gennaro or @ThePersonalTraveller’ adı altında Trip-Advisor, Viator gibi online platformlarda da çok tercih edilir duruma geldim.

2. İtalya’ya geldiğimizde ilk nereleri görmemizi tavsiye edersiniz?

Bu sorunuza şöyle cevap vermek isterim; geleneksel güzergâhları herkes biliyor zaten. Ben önce hangi şehirleri görüleceği yerine İtalya’nın nasıl gezilmesi gerektiğini anlatıyor ve yaşatıyorum. Başka bir deyişle, Roma’da Collesium’un önünde bir fotoğraf çektirmektense, Roma’da yaşayan Romalılarla bir arada olup, şehrin yerlilerinin nasıl yaşadığını deneyimlemelerini sağlıyorum. Örneğin Toskana benim için, son derece ticari olan Chianti şaraplarının çıktığı yer değil, Romalılardan önce yaşayan Etrüsklerin yerli şaraplarını yetiştirdiği yer. Bu nedenle müsaade edin size bir yerli eşlik etsin seyahatinizde ve farkı görün.

3. Şık ve stil sahibi bir İtalyan olarak Türk erkeklerinin stilini nasıl buluyorsunuz? Neler tavsiye edersiniz?

Türk erkekleri renkleri kullanmak konusunda daha cesur olmalılar bence. Onlarda dış görünümlerinde daha elegan olma çabasını gözlemliyorum; daha renkli giyinmek ya da renkli aksesuarlar kullanarak kıyafetlerine bir farklılık katmak onları diğerlerinden ayrıştıracaktır.