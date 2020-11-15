Ayakkabı kıyafetin en büyük tamamlayıcısı

METİN KAYA İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Metin Kaya’yı sizden tanıyalım?
Meslek hayatım boyunca kendimi, ekip arkadaşlarımı hem mesleki anlamda hem de vizyon ve beden dili eğitimi anlamında sürekli geliştiriyorum. Yurt içi ve yurt dışı eğitimlerine katılıyor, yurt dışındaki fuarları her yıl takip ediyorum. Pandemiden dolayı bu aralar uzak kaldık ama bir an önce eski günlerimize dönmeyi bekliyorum.
2-Saçlarda bu sezon hangi tonları ve modelleri tercih edelim?
Sonbahar kış renklerinde bu sezon, sarı saçlarda daha sıcak sarılar ve bal köpüğü tonlarını çok göreceğiz. Koyu renklerde bitter kahveleri ve karamel kahve tonları kendini gösterecek.
3-Yuvarlak yüzlerde hangi modeller daha dinamik gösterir?
EMİRHAN KARAYALÇIN İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Sizi tanıyabilir miyiz?
1986 İstanbul doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunuyum. Ailem tarafından 2000’de kurulan Bernaboutique firmasında üniversite eğitimi sonrasında çalışmaya başladım. Küçüklüğümden beri lüks markalara ilgi duyduğumdan ikinci el lüks sektörüne girmek benim için çok kolay ve keyifli oldu. Aynı zamanda üniversitede vermiş olduğum arbitraj konulu tezle de ikinci el lüks sektörüne hazırlıklı bir şekilde giriş yaptım.
2-İkinci el ve vintage ürünlere Türkiye’de ilgi nasıl?
İPEK ÖZGÜDEN İLE 5 SORU 5 CEVAP1-İpek Özgüden neler yapıyor?
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bölümü mezunuyum. Yaklaşık 30 yıldır halkla ilişkiler sektöründe çalışıyorum. RAM Dış Ticaret, adidas Türkiye, Beşiktaş Jimnastik Kulübü gibi kurumsal deneyimlerden sonra 2001’de kurduğumuz ajansımız ON İletişim ile markaların, kurumların iletişim süreçlerine değer katmak, iyi ve güzel işler yapmak için ekibimle birlikte çalışmaya devam ediyorum. Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu üyeliğimin yanı sıra Türkiye Atletizm Vakfı’nın Başkanı’yım. Eski bir voleybolcuyum. Güzel İstanbul’da yaşasam da aslen Ankaralıyım. Çocukluğum Ankara’da harika anılarla dolu. Mithat Fenmen Bale Okulu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserleri, Devlet Bale ve Opera Sahnesi’nde sahnelenen harika eserler, Atatürk Orman Çiftliği’nin doğal atmosferi çok güzel izler bıraktı. Birbirini çok seven, kaliteli zaman geçirmeyi önemseyen bir aile olarak hafta sonlarında yaptığımız yolculuklarda gezdiğimiz şehirler, deneyimlediğimiz lezzetler, antik kentlerde tarihi yaşamamız hayal dünyamızı zenginleştirdi.
Hayatı aktif ve dolu dolu yaşamayı seviyorum. Güne erken başlamayı, gündemi takip etmeyi, müdavim olmayı, pozitif olmayı, arkadaşlarımla, ailemle vakit geçirmeyi, keşfetmeyi, öğrenmeyi, üretmeyi, bildiklerimi paylaşmayı, öncü olmayı ve çalışmayı seviyorum.
DERYA PAZARCI VE SEZİN ÜNLÜ İLE 5 SORU 5 CEVAP1- Markanızın hikâyesi nasıl başladı?
Biz iki ortak, üniversiteden sonra moda üzerine eğitimler alıp önemli Türk tekstil firmalarında çalıştıktan sonra gönlümüzde olan tasarım işini butik bir şekilde online olarak sunmaya başladık. Çok da güzel geri dönüşler aldık ve yaklaşık 2.5 senedir devam etmekteyiz.
2- Kış sezonunda hangi renkleri ve modelleri daha fazla göreceğiz?
Bu kış yine canlı renklerin yanı sıra yine doğadan ilham alınarak doğa temalı safari renkleri ön planda olacak. Kırmızılar, siyahlar, taba renkleri, haki yeşiller. Kendini mutlu hissettirip fark yaratacağını düşündüğümüz hem rahat hem şık modeller. Sezonun ve bizim de koleksiyonumuzdaki olmazsa olmaz parçamız ceketleri tekrardan bu sezonda da göreceğiz.
3- Siz stili nasıl yorumlarsınız?
Stil, bize göre bir kadının hem karakterini hem yaşam tarzını yansıtan giyim tarzıdır. Kendinizi nasıl mutlu hissediyorsanız enerjiniz yükselir ve insanların aklında da bu şekilde yer edinebilirsiniz.
SENEM ATASEVEN İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Sanem Ataseven neler yapıyor?
Kendi keşif yolculuğumda ben de kim olduğumun cevabını birçoğumuz gibi yanıtlamakta zorlanıyordum. Koçlukla tanıştıktan sonra, kendimle ilgili keşfettiğim her şey, beni çok heyecanlandırdı. Neyi niye yaptığımın, ulaşmak istediğim hedefe hangi yollarla, nasıl varacağımın, bugüne kadar farklı bakış açıları ile göremediklerimin farkına vardım. Bu yaşadığım olağanüstü duygu, bu mesleği seçmemi sağladı. Amacım; tüm insanların bu harikulade yolculuğa çıkarak kendi öz farkındalıklarıyla hayatlarını ileriye taşımaları. Bu mesleği seçtiğim andan itibaren kendi öz farkındalığımı elde ettim. Kim olduğumu, neleri yapabileceğimi, değerlerimi ve güçlü yanlarımın neler olduğunu keşfettim. Evet; bilgiyi paylaşmak, öğrenmek, öğretmek bunlar benim değerlerimdi. As Koçluk Danışmanlık merkezimi kurarak bireysel ve kurumsal alanda çalışmalar yapmaktayım. Bununla birlikte kişisel gelişim eğitimleri ve seminerler düzenlemekteyim.
2-Kariyer koçluğuna ilgi nasıl? Kariyer yolculuğunun önemini sizden öğrenebilir miyiz?
Gelecekteki kariyerini belirlemek konusunda kararsız olan, kariyerini değiştirmeyi arzulayan veya mevcut kariyerlerinde daha başarılı olmayı hedefleyen bireylere destek olmak ve bu süreçte karşılaşılan problemlere, ortak çözümler geliştirmeyi amaçlayan bir koçluk türüdür. Hangi yaşta olursa olsun, kişilerin sahip oldukları potansiyeli fark etmelerini sağlayarak, maksimum verimle ve keyif alarak yapabilecekleri iş alanlarına yönelmeleri konusunda, farklı bakış açıları ortaya koymaktadır. Potansiyelin kapasiteye dönüşmesi, kapasitenin performansı arttırması, performansın da başarılı ve mutlu bir kariyere ulaştırması için, gerekli olan gelişim alanlarına ışık tutmaktadır. Güçlü sorular yardımıyla, doğru bir kariyer planı oluşturmaya ve bu planın hayata geçirilmesi aşamasında, danışanlara yardımcı olmaktadır.
CANSIN HACISOYU İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Neler yapıyorsunuz? Sizi tanımak isteriz.
Ben öncelikle anneyim, dünya tatlısı üç tane kızım var. En büyük amacım onları hayata en iyi şekilde hazırlamak. Severek yaptığım bir işim var. Myc Partners grup şirketi yönetim kurulu üyesiyim. Grup bünyesinde genel bir sigorta şirketi, genel hastane, dört estetik hastanesi, iki Wellness Klinik’ten oluşan sağlık grubu, inşaat şirketi ve bodrumda resort hotel var. Ben Wellness’tan sorumlu yönetim kurulu üyesiyim. Bundan sonra yurt dışında Amerika, İngiltere ve Almanya’da olmak üzere Vitalica Wellness klinikleri oluşturmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda Vitalica Cafe olacak şekilde bir iş modeli geliştiriyoruz.
2- Sağlık merkezinizde en son yenilikler neler oldu?
Le Meridien Bodrum Beach Resort Hotel içinde bulunan Vitalica Wellness Kliniği 2 bin 500 metrekareden 10 bin metrekareye çıkarıldı. Vitalica Wellness’ın diğer bir yatırımı olan Maçka Residences İstanbul’da 2 bin 500 metrekarelik kliniğinde yeni programları ve daha kapsamlı içerikleri ile hizmet veriyor.
SİNAN ODAK İLE 5 SORU 5 CEVAP
1- Sizi tanıyabilir miyiz?
Merhaba ben Sinan Odak, moda girişimcisiyim. İki farklı üniversitede sivil havacılık ve ekonomi eğitimi gördüm. Bu süreçlerde farklı disiplinler edinerek Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminde aktif olarak yer aldım, birçok genç girişimciyi destekleyerek girişimciliği yaymaya çalıştım ve kendi teknoloji girişimlerimi kurdum. Tüm bunların ardından, yıllardır hayalim olan The Slash’i hayata geçirdim.
Yani günümüz yaşantısının tam tersi, eskiden herşeyin kıymeti başkaydı ama huzur, mutluluk ve şükür de vardı. Eğer siz de hayatın sizi yorduğunu düşünüyor, bir şeylere yetişmek için bin parçaya bölünüyor, minimalist yaşamla gelen mutlulukla tanışmak istiyorsanız, bunun için harekete geçmeniz gerektiğini bilmelisiniz. İşte ‘ne kadar az, o kadar çok’ felsefesini benimseyebilmek için yapmanız gerekenler:
*Fazlalıklarınızı düşünerek başlayın. Ve tabii ki burada fazlalıklardan kastım; evinizdeki gereksiz eşyalar. Hani “Bir gün giyerim, bir gün mutlaka kullanırım, zayıflayınca giyerim, fiyatı çok düşmüş mutlaka bir yerlerde değerlendiririm” diye satın aldığınız eşyalar. Neden hiç kullanmadığınız ya da hiç kullanmayacağınız eşyaların size yük olmasına izin veresiniz ki? Onları saklamak, temizlemek, düzenlemek için boş yere zaman ve para harcamanıza ne gerek var? İşte bunun farkına varmalı ve hemen şimdi bütün eşyalarınızı gözden geçirerek kökten temizlik yapmaya başlamalısınız.
*‘Ne kadar az, o kadar çok’ felsefesini benimseyebilmek için yapmanız gereken bir diğer şey de yerine koyma prensibine göre hareket etmeniz. Yani yeni bir şey aldığınızda bir diğerinden kurtulmanız gerekiyor. Çünkü minimalizm felsefesinin kurallarından bir tanesi de bu. Gelen bir şey, gitmesi gereken bir şey anlamına geliyor.
BERRİN PEHLİVAN İLE 5 SORU 5 CEVAP
HER YILIN DEĞİŞEN FARKLI BİR MODASI VAR
Berrin Pehlivan...Belçika doğumlu, Almanya’nın Köln şehrinde uzun süre sağlık sektöründe çalıştıktan sonra İzmir Alaçatı’ya yerleşerek butik otel işletmeciliğine başladı. Başarılı bir işletmeci olan Berrin Pehlivan, aynı zamanda modayı yakından takip eden ama yormadan, çabalamadan stil yaratmayı seven birisi. İşletmeleride gittiğinizde sizi özel hissettirmeyi seven, konforunuz, hijyeniniz, içtiğiniz kahvenizin sunumu, otellerinde bir stili olması gerektiğini savunan tam bir girişimci, aynı zamanda bir iş insanı. Sevgili Berrin Pehlivan ile işini ve modayı konuştuk.
ENGİN FIRAT’LA 5 SORU 5 CEVAP
“Nereden çıktı bu futbol aşkı şimdi?” diye düşünenlerdenseniz eğer, öncelikle şunu söylemeliyim:
Engin Fırat, Moldova Milli Takım Teknik Direktörü.
Şurası ise çok önemli:
Avrupa’da ilk defa bir Türk teknik direktör bir yabancı milli takımı çalıştırıyor.
İşte ilk dikkatimi çeken bu oldu.
Sonra baktım ki böylesine kıymetli bir isim hakkında maalesef ülkemizde çok az sayıda haber var.
ASLI İLKBAHAR VE BURCU İSMAİLOĞLU İLE 5 SORU 5 CEVAP1- İki başarılı kız kardeş Aslı İlkbahar ve Burcu İsmailoğlu İpek, moda yolculuğuna nasıl başladı?
Seyahat yolculuğu ve yeni yerler, kültürler keşfetme tutkusu diyebiliriz aslında. Seyahatlerden aldığımız ilhamla ve bunu bir şekilde paylaşabilme aşkıyla başladı. Ve tabi her gittiğimiz yerden oraya ait, bir şeyle döndüğümüzü fark edince. Tasarımcı değiliz, öyle bir iddiamız yok ama müthiş bir seyahat zevki ve gözümüz var. Bunu paylaşmak istedik açıkçası.
2- Neden çanta?
Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ile anıyor, tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.SEREN DÖNMEZ İLE 5 SORU 5 CEVAP
Kent tarihi kadar eski olan dokumacılığın kökleri M.Ö. 2. yüzyıla kadar uzanıyor. Buldan dokumaları evimizin her köşesinde yer aldığı gibi kıyafetlerde de kullanılıyor. Buldan’da birçok işletme geçmişinden aldığı dokuma kültürünü modernize ederek ürünlerini bizlere sunuyor. Seren Dönmez de bu alanda faaliyet gösteren isimlerden biri. Ailesinin kurduğu Buldan’s markası ile ilçenin geçmişten gelen dokularını kendi gustosuyla harmanlıyor. Koleksiyon yelpazeleri ise oldukça geniş, nevresim takımları, yatak örtüleri, koltuk şalları, havlu, bornoz, şal, fular, plaj kıyafetleri... “Stil sahibi olmak detaylarda gizlidir” diyen Sevgili Seren ile Denizli’yi, Buldan’ı, dokumacılığı ve modayı konuştuk...
1- Her başarılı işlerin bir hikâyesi vardır. Sizin hikâyeniz nasıl başladı?
Biz ikinci kuşak bir aile şirketiyiz. Markamız 1998’den beri var. Babam İhsan Dönmez markamızın kurucusu, tırnağıyla kazıyarak buralara gelmiş, vizyoner ve kabuğuna sığmayan bir insan. Ev tekstili alanında tasarım ve konforu bir arada sunan bizim deyimimizle, ‘ruhu olan’ niş ürünler üretiyoruz. En kaliteli kumaşları, tasarımsal dokunuşlarla ev tekstili, banyo tekstili, ev giyimi, plaj tekstili ürünlerine dönüştürüp yurt içi ve yurt dışında birçok özel noktada tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Bunların içinde hayatımızda en çok vakti içinde geçirdiğimiz nevresim takımlarından, plajlarda şıklığımızı tamamlayan plaj peştemallerine, plaj elbiselerine kadar geniş bir ürün gamımız var. Hâlâ markamıza adını veren Denizli’nin Buldan ilçesinde yaşıyoruz ve üretim yerimiz burada. Buldan’da dokuma kültürü M.Ö 2000’li yıllara dayanıyor. Buldan’s markası, Buldan’ın geçmişten gelen dokularını modernize ederek kendi gustosuyla harmanlıyor. Şu an yurt içinde 40 noktada corner ve bayiilerimiz var. Yurt dışında 15 ülkeye ihracatımız gerçekleşiyor.
SERENA UZİYEL İLE 5 SORU 5 CEVAP
Calvin Klein, Donna Karan, Alberta Ferretti gibi markalarda çalışarak deneyim kazanan Uziyel’in tasarımları, uluslararası markalarla yarışıyor ve yüksek zevkleri olan birçok kişi hatta dünya starları tarafından tercih ediliyor. Sevgili Serena Uziyel’in bu başarısı Türkiye için de gurur verici. Kendi adını verdiği markasıyla tasarımlarını beğeniye sunan Serena, “Ayakkabı, bütün duruşunuzu değiştirir ve sizin özelikleriniz hakkında çok fazlı ipucu verir” diyor.
1-Serena Uziyel’i kurma hikâyenizden bahseder misiniz?
New York’ta Parsons School of Design’da moda ve iletişim tasarımı dalları üzerinde eğitim aldıktan sonra, sadece kıyafet tasarlamak istemediğimi ama modaya dokunmak ve detaylarla oynamak istediğimi keşfettim. Bu süreçte stajlarımı Calvin Klein, Donna Karan, Alberta Ferretti, Moschino gibi markaların çanta ve ayakkabı bölümlerinde yaptım, bunu çok sevdiğimi anladım. Özellikle ayakkabıyla kurduğum bağ, iki yıl önce kaybettiğimiz Floransa’da ayakkabı sektöründeki herkesin bildiği ve benim de mentorum olan Guiseppe adındaki zanaatkara dayanıyor. Floransa’da karşılaşıp benimle ayakkabı dünyasına ait eşsiz bilgilerini paylaşmasıyla başlayan yolculuğumuz, ayakkabı yapımının tüm inceliklerini bana göstermesiyle devam etti. Zanaatkar kişiliği ve en küçük detaylara kadar verdiği önem sayesinde Guiseppe’den bir ayakkabının nasıl bir zarafetle inşa edildiğini öğrendim. Ve çalıştığım markalar sayesinde birçok deneyim kazanıp, kendimi geliştirmeye hep devam ettim. Birikimlerimden yola çıkarak makineleşmiş lüks dünyasında, atölyelerde zaman geçirerek, unutulmaya yüz tutmuş, el emeğiyle oluşan birçok farklı işleme tekniğini modernleştirerek hayata geçirmeyi hedefleyerek başladım. Kendi markamı kurmamla birlikte hayallerim şekil kazandı.
2-Koleksiyonunuzu tasarlarken ilham panonuzu neler süsledi?
Çok sık seyahat ediyorum; gezmeyi, yeni yerler keşfetmeyi, yeni kültürler tanımayı ve o hayatlara dokunmayı çok seviyorum. Kısacası seyahatten besleniyorum. Sırtımda çantam, elimde karalama defterim ile gezinirken karşılaştığım ve 5 duyumla tadabildiğim birçok öge tasarımlarıma ilham kaynağı oluyor. Yine bir İtalya seyahatimde, Umbria’da 1200’lü yıllardan kalma bir manastır ile karşılaşmam son koleksiyonum için önemli bir ilham kaynağı oluşturdu. Püsküller, halatlar, değerli taşlar, antik altın ve gümüş materyallerin saten, deri ve rafya gibi dokularla bütünleştiği; fildişi, roze ve yakut tonların hâkim olduğu bu koleksiyonda mekânın yansımaları açıkça hissediliyor.
3-Stil sahibi olmanın kodları nelerdir?
Bir koddan daha çok içten gelen bir ses olduğunu düşünüyorum. Gördüklerimiz, duyduklarımı, kokladıklarımızı, hislerimizi kendimize göre yorumlayıp dışa yansıtmamız olarak düşünüyorum.
GENNARO BUONOCORE İLE 5 SORU 5 CEVAP1. Gennaro Buonocore neler yapıyor? Sizi tanıyabilir miyiz?
Ben İtalyanım ve Napoli’de yaşıyorum. Aile işimiz olan gelinlik ve abiye giyim aksesuarlarının üretim ve ticareti ile ilgileniyorum. Üçüncü jenerasyon olarak büyükbabamdan devraldığım aile işimizi devam ettiriyorum. Bir gelinlik aksesuarcısı olarak çalışmak açıkçası bana çok şey öğretti; öncelikle her bir gelin adayının ‘eşsiz ve emsalsiz’ görünme isteğinin beni çıldırma noktasına getirdiği anlar olmuyor değildi. Uzun yıllar bu baskı ile çalışmak son derece zordu ancak daha sonra farkettim ki bu bana başka bir bakış açısı kazandırmış; gittiğim her yerde ‘eşsiz’, ‘emsalsiz’ olanı arar olmuşum. Moda sektöründe çalışmak bana bol miktarda seyahat etme imkânını da sağlamış oldu ve hatta balayı organizasyonlarına bile başladım. Bu organizasyonları yaparken gelin ve damat adaylarının geleneksel patikaların aksine yine benzersiz, daha önce yapılmamış ya da denenmemiş farklı deneyimler yaşamak istediklerini gözlemledim. Böylelikle ben de kendilerine daha özel deneyimler yaşatmak üzere konvansiyonel olmayan turlar ve ünlü şeflerle yeme-içme turları düzenlemeye başladım. Bu sayede ‘Gennaro or @ThePersonalTraveller’ adı altında Trip-Advisor, Viator gibi online platformlarda da çok tercih edilir duruma geldim.
2. İtalya’ya geldiğimizde ilk nereleri görmemizi tavsiye edersiniz?
Bu sorunuza şöyle cevap vermek isterim; geleneksel güzergâhları herkes biliyor zaten. Ben önce hangi şehirleri görüleceği yerine İtalya’nın nasıl gezilmesi gerektiğini anlatıyor ve yaşatıyorum. Başka bir deyişle, Roma’da Collesium’un önünde bir fotoğraf çektirmektense, Roma’da yaşayan Romalılarla bir arada olup, şehrin yerlilerinin nasıl yaşadığını deneyimlemelerini sağlıyorum. Örneğin Toskana benim için, son derece ticari olan Chianti şaraplarının çıktığı yer değil, Romalılardan önce yaşayan Etrüsklerin yerli şaraplarını yetiştirdiği yer. Bu nedenle müsaade edin size bir yerli eşlik etsin seyahatinizde ve farkı görün.
3. Şık ve stil sahibi bir İtalyan olarak Türk erkeklerinin stilini nasıl buluyorsunuz? Neler tavsiye edersiniz?
Türk erkekleri renkleri kullanmak konusunda daha cesur olmalılar bence. Onlarda dış görünümlerinde daha elegan olma çabasını gözlemliyorum; daha renkli giyinmek ya da renkli aksesuarlar kullanarak kıyafetlerine bir farklılık katmak onları diğerlerinden ayrıştıracaktır.
ZEYNEP SÜLEYMAN İLE 5 SORU 5 CEVAP
1-Moda yolculuğunuz nasıl başladı?
Bir insanın üreterek var olduğunu ve kendini bulduğunu düşünüyorum. Girişim hikâyemi bu arayışın sonucu olarak görüyorum. Hayal et, üret ve tamamlan! Her zaman şıklık ve sadelik, hayatımın içinde önemli bir özellik oldu. Diğer bir özelliğim ise yaptığım işlere kendi ruhumu verme isteği. İkinci özellik hayatımın birçok alanında zorluk çıkartsa da ben bu özelliğin yaratıcılık ve özgünlüğün en önemli şartlarından biri olduğunu düşünüyorum. Bunlar işin görünmeyen kısımları. Görünen kısmına ise; klasik ticaretin değişimi önemli oranda etki etmiştir. Tekstil ürünlerinin satışı dediğimiz zaman mağazalarda satılan, markaların baskın olduğu, butik üretimin de var olmaya çalıştığı ancak maliyet yükü ağır olan bir piyasa içinde var olabilme telaşıdır. Bu telaş içerisinde özgün eserler yapabilmek, çok zorlu bir süreçti. İşte bu zorlu süreci aşma işini gelişen iletişim ve internet teknolojisi kolay hale getirdi. Sosyal medya ve internet üzerinden ticaret imkânlarının artması geleneksel ticarete konu birçok iş yükünü, maliyeti azalttı. Butik ve özgün tasarımların daha kolay piyasaya girmesini mümkün hale getirdi. Arzu ettiğim tasarımları piyasaya sunma ve tutundurma fırsatını bana vermiş oldu. Sonuç olarak zarafet tutkusu ile yeni teknolojinin imkânları Zeynep Süleyman ürünlerini müşterilerimle buluşturdu diyebilirim.
2- Zeynep Süleyman tasarımlarını, kimlerin giyinmesini istersiniz?
HERKESİN STİLİ KENDİNE ÖZGÜDÜR
SENA KÖSEOĞLU İLE 5 SORU 5 CEVAP
Sena Köseoğlu genç, enerjik ve başarılı bir tasarımcı... Modaya olan tutkusuyla tasarım alanında kendini geliştirdi. Kendine özgü tasarımlar oluşturan ve kısa sürede dikkatleri çeken Sena Köseoğlu, annesi Refika Çalık ile Rouz markasını kurdu. Birbirinden başarılı tasarımlara imza atan sevgili Sena, “Stil, bir kadının kendini ifade etme şeklidir” diyen Sena Köseoğlu ile markasını ve modayı konuştuk.
1- Markanız nasıl oluştu?
Rouz markası ortaya çıkmadan önce, Başkent Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü mezunu olarak profesyonel anlamda çalışmalarıma kendi branşımda devam ediyordum. Modaya olan tutkumun gün geçtikçe arttığını farkedince moda ve tasarım üzerine yoğunlaştım. Tamamen hobi olarak ilgilenirken bir anda bu sektörün içinde buldum kendimi. Anne-kız olarak beraber başladığımız bu serüven, tatlı bir heyecan ve tutkuyla devam ediyor.
1-Fulya Gündoğdu neler yapıyor? Nasıl bir anne?
Fulya Gündoğdu, sürekli işleyen bir biyolojik makine gibidir. Çağın gereksinimlerini bulmaya, anda kalmaya, yeni bir şeyler öğrenmeye, yenilikçi olmaya ve yaratmaya çalışan kadınlardan biriyim aslında. Anı yaşamak en önemlisi benim için, geçmişten edindiğim tecrübelerimle ve araştırmaya olan merakımla geleceğime yön vermeye çalışıyorum. Meyvelerini topladığım anlar oldu ama daha da iyisi olabilir diye hep yoluma devam ediyorum. Asla ben oldum diyen bir yapım yoktur daha ne katabilirim kendime düşüncem vardır. Annelik; en kutsal görevlerden biri. Çocuklarıma, yol gösterici, onların tecrübe edip yaşamlarına yön vermelerine izin verirken; kanatlarım hep üzerlerindedir. Bireyler yetiştiriyoruz ve onlara özgür alan bırakmalıyız güçlü olmaları için; tabii ki bu her yaptıklarını onayladığım veya izin verdiğim anlamına gelmiyor. Bir anne olarak benim belirlediğim sınırlar içinde yetişiyorlar.
2-Tam bir koku tutkunusunuz bu tutkunuzu nasıl işe dönüştürdünüz?
Benim için koku demek; hafıza demektir. Beş duyu organımızdan beynimizi tetikleyip, anıları canlandıran; bizi alıp oraya götüren tek şey koku hafızamızdır. Bir şeyin kokusunu aldığınızda beyninize kodlanır ve bunu unutamazsınız. Koku almadan, tat alamazsınız. Kısaca koklamadan bir bütün halinde yaşayamazsınız. Tabii ki böyle bir koku tutkunluğu olduğu sürece oturamazsınız; koku üzerine eğitim alma sürecim başladı. Fransa’da eğitimler almaya başladım, işin özünü öğrenmeden merakın durmayacaktı ve orada ünlü bir parfümör ile tanıştım. Dönüm noktalarımdan birisi o oldu. Neden bunu kendi işim haline getirmediğimi ve bu yönde eğilimimin, becerimin olduğunu söyledi. Serüvenim bu şekilde başlamış oldu. İyiki de oldu dediğim hayat çizgilerimden birisiydi.
3-Fiolas’ı kurma fikri nasıl doğdu? Yoğun iş temposu içinde gününüz nasıl geçiyor?
Benim ve oğlumun astım hastası olmamız ve kokudan vazgeçememem bu alandaki ilerleme isteğim ile ortaya çıktı. Fiolas, eşimin iş yerinde küçük bir oda da kuruldu. Sonrasın da sevildi, büyüdü, tanındı. Şimdi dönüp baktığımda benim için ailenin bir parçası haline geldi. Yaşam alanımı işimle birleştirmem ve bununla beraber çalışmalar yürütmem benim için geliştirici oldu.
1. Fulya Gündoğdu neler yapıyor? Nasıl bir anne?
Fulya Gündoğdu, sürekli işleyen bir biyolojik makine gibidir. Çağın gereksinimlerini bulmaya, anda kalmaya, yeni bir şeyler öğrenmeye, yenilikçi olmaya ve yaratmaya çalışan kadınlardan biriyim aslında. Anı yaşamak en önemlisi benim için, geçmişten edindiğim tecrübelerimle ve araştırmaya olan merakımla geleceğime yön vermeye çalışıyorum. Meyvelerini topladığım anlar oldu ama daha da iyisi olabilir diye hep yoluma devam ediyorum. Asla ben oldum diyen bir yapım yoktur daha ne katabilirim kendime düşüncem vardır. Annelik; en kutsal görevlerden biri. Çocuklarıma, yol gösterici, onların tecrübe edip yaşamlarına yön vermelerine izin verirken; kanatlarım hep üzerlerindedir. Bireyler yetiştiriyoruz ve onlara özgür alan bırakmalıyız güçlü olmaları için; tabii ki bu her yaptıklarını onayladığım veya izin verdiğim anlamına gelmiyor. Bir anne olarak benim belirlediğim sınırlar içinde yetişiyorlar.
2. Tam bir koku tutkunusunuz bu tutkunuzu nasıl işe dönüştürdünüz?
Tasarımlarını görür görmez konforu, dokularına dokunduğunuzda ise o muhteşem duyguyu hissettiriyorlar.
Asıl önemli olan ise ekonomik özgürlüğü olmayan kadınlarımıza el işçiliği çantaları yapma şansları verip, her birinin evine destek olmalarına imkân sağlamaları.
Gerçekten de alkışı hak eden bir hareket bu.
* * *
İki yakın arkadaş Biricik Suden ve Nukte Onur’la buluştuk.
NATALLİA KORKMAZ İLE 5 SORU 5 CEVAP
1- Tasarım yolculuğuna nasıl başladınız?
İstanbul Moda Akademisi’nden (İMA) 2019’da birincilikle mezun oldum. Daha sonra ekim 2019’da New Gen/Mercedes-Benz Fashion Week’te yer aldım. Şimdi Turyana isimli kendi markamı kurmakla meşgulüm. Turyana ismi ailemin yaşadığı köy olan Turya ve ismimimin ilk iki harfi Na’nın birleşiminden oluşuyor. Bu ismi beni yansıttığı ve geldiğim yere duyduğum saygıyı göstermek için seçtim. Bir bebeğin ilk adımlarını atarken hissettiği heyecanla ben de moda sektöründeki yolculuğuma başlıyorum.
Ayakkabı kıyafetin en büyük tamamlayıcısı
Ayakkabı, kıyafetin en önemli parçasıdır. Ayakkabınızın formu iyi değilse ne giyerseniz giyin, kıyafetinizi iyi gösteremez ve kendinizi iyi hissetmezsiniz. Kıyafet ve ayakkabı birbirini tamamladığında, kendinizi daha iyi ve şık hissedersiniz. Uyumlu giyinmeyi sevenler özellikle hangi kıyafet ile ayakkabıyı kullanacağına dikkat eder. Kıyafette, şık ve konforlu ayakkabı seçimi yaparsanız kendinizi daha göz alıcı hale getirirsiniz. Sevgili Ebru Canyakmaz ve eşi Cemil Canyakmaz için ‘ayakkabı üstatları’ dersek tam yerinde olur. Markaları Canes’i Türkiye’de bir çok ünlü ismin ayağında görebiliyoruz. “Kıyafetimizdeki en önemli dokunuş ayakkabı seçimimizdir” diyen Ebru Canyakmaz ile ayakkabının önemi ve bu sezon hangi ayakkabı modellerinin öne çıkacağını konuştuk.
EBRU CANYAKMAZ İLE 5 SORU 5 CEVAP
1)Ebru hanım sizi tanıyabilir miyiz?
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdikten sonra, havacılık sektöründe deneyim kazanırken, hayatımın akışı Cemil beyle tanışmam ile değişti. 2000 yılında evlendikten sonra kendimi bu sektörün içinde buldum. Gerek tasarım gerek satış aşamasında yer almaya başladım ve bugüne kadar da devam ediyorum. Bu hayatımın bir yarısı. Diğer ve daha önemli yarısı ise kızım. Hukuk Fakültesi’nde okuyan bir kızım, daha doğrusu en iyi arkadaşım var ve iş dışındaki tüm zamanımızı birlikte geçiriyoruz. Kısacası iş ve kızım arasında bir hayat.
2) Ayakkabının kıyafetimizdeki önemi nedir?
Kıyafetimizdeki en önemli dokunuş ayakkabı seçimimizdir. Ayakkabı bir kıyafetin en büyük tamamlayıcısıdır. Siz ne kadar şık bir elbise, bir pantolon veya tayyör giyerseniz giyin bunların altına şık bir ayakkabı giymezseniz, şık olamazsınız. Öte yandan, sıradan bir elbise veya etek altına giydiğiniz şık, kaliteli bir ayakkabı ile hemen fark edilirsiniz. Ayakkabı sizin hakkınızda bilgi verecek, sizin kendinize güveninizi arttıracak en önemli unsurdur.
3) Zor bir dönemden geçiyoruz gerek doğal afetler gerek pandemi. Siz bu dönemde nelere öncelik verdiniz?
İlk önce maske, sosyal mesafe ve hijyene çok önem veriyoruz. Karantina süresinde elbette insanların gerek alışveriş öncelikleri gerekse de alışveriş yöntemleri değişti. Biz de mağazamızı kapattığımız için bu dönemde müşterilerimizden ayrı kaldık. Normalleşme dönemiyle birlikte kapılarımızı açtığımızda ise önceleri hem biz hem müşterilerimiz bir çekimserlik, bir tedirginlik içindeydik. Fakat gördük ki bu yeni normalden kaçış yok, hijyen önlemleri ile bu duruma alışmak zorundayız. Şimdi maskemiz, mesafemiz ve hijyenimizle mağazamıza pandemi öncesinin ilgisini yakalamış durumdayız.
4) Bu sezon nasıl ayakkabılara yatırım yapalım?
Bu sezonun yıldızı olarak yepyeni formlar kazanan loafer ayakkabıları söyleyebiliriz. Takılarda, kıyafetlerde, çantalarda alışkın olduğumuz zincirler elbette ayakkabılarda da öne çıkarken, yazın giymeye alışkın olduğumuz sabolar bu kış sıkça kendilerine yer bulacak. Hantal lastik botlar ile militer ağır tabanlı bağcıklı botlar ise sadece sokak stilinin değil, artık aynı zamanda şık kombinlerin de bir parçası olmaya aday gözüküyorlar. Öte yandan, tokalar, taşlı püsküller ve işlemeler de ayakkabıların çok daha gösterişli olmasını sağlayacaklar. Ama elbette her sonbahar/kış sezonunun olmazsa olmazı stilettoları ve diz üstü çizmeleri unutmamak gerekir.
5) Mottonuz?
‘Sinirliyken cevap verme, mutluyken söz verme, üzgünken karar verme.’ Yıllardır bu düşünceyi kendime düstur edinmiş vaziyetteyim.
ADİDAS VE BEYONCE’DEN İKİNCİ KOLEKSİYON
adidas x IVY PARK, Beyoncé’nin atletizm ve moda sevgisini adidas’ın performansı ve yeniliğiyle birleştirerek atletik giyimin sınırlarını zorlayarak, güzelliğin fiziksel görünümden daha fazlası olduğunu anlayan herkese ilham veriyor. adidas x IVY PARK, zahmetsiz bir şekilde işlevsel, durmaksızın şık ve her zaman kapsayıcı bir koleksiyon sunmak için geleneksel performans giyiminin sınırlarını zorluyor. Gerçek mercan, sarı tonları, koyu yeşil ve yeşil tonlardan oluşan canlı bir renk paletinde oluşturulan stiller, yaratıcılarınınki kadar cesur ve yenilikçi bir çalışma tarzını yansıtıyor. Koleksiyon, kullanıcının spordan günlük yaşam geçişine kadar sahip olması gereken tüm stil kodlarını sağlıyor. Yeni standart olarak UNITE FIT’i kullanarak birçok stilde giyim koleksiyonu için etkileyici bir XXXS-4X beden aralığı da sağlıyor.
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