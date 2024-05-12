Onlar da anneydi…

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Şiddet ne yazık ki bir türlü son bulmuyor! “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu” ndan alınan bilgilere göre, geçtiğimiz Nisan ayında 32 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Şüpheli bir şekilde ölü bulunan. kadınların sayısı ise 13.

Bu 32 kadından 10’u boşanmak istediği, barışmayı ya da evlenmeyi reddettiği için, kendi hayatı adına karar almak istediği için ilişkiyi kabul etmediği gibi nedenler bahane edilerek; 1’i annesinin babasıyla barışmadığı ileri sürülerek; 1’i kedi beslediği için; 1’i de ekonomik nedenlerle öldürüldü. Diğer kadınların ise hangi bahanelerle katledildikleri tespit edilemedi.

Nisan ayında öldürülen 32 kadının; 19’u evli olduğu erkek, 5’i birlikte olduğu erkek 3’ü akrabası 2’si tanıdığı biri, 1’i babası, 1’i kardeşi, 1’i oğlu tarafından öldürüldü. Yani öldürülen kadınların % 59’unun katili nikahlı eşiydi.

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Yine geçtiğimiz ay katledilen kadınların 18’i evinde, 4’ü sokakta, 2’si kamusal alanda, 1’i arabada, 1’i arazide, 1’i ıssız yerde, 1’i otelde, 1’i samanlıkta öldürüldü. Yani, Nisan 2024’te öldürülen kadınların % 59’unun hayatına kendi evinde son verildi. Yine geçtiğimiz Nisan ayında öldürülen kadınların 18’i ateşli silahlarla, 11’i kesici aletlerle, 2’si darp edilerek, 1’i de boğularak katledildi. Yani, kadınların % 56’sı ateşli silahla öldürüldü.

Nisan 2024’te öldürülen 32 kadından 10’u boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürüldü. Yine “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu” nun verilerine göre; intihar, kaza veya doğal ölüm gibi gösterilen şüpheli kadın ölümleri sayısında pandemi süreci ile birlikte çok ciddi bir artış yaşanıyor. Şüpheli kadın ölümleri bazen kadın cinayetlerinden daha da zorlu olabiliyor. Kadınların öldürülüp öldürülmedikleri, gerçekten kaza ile mi öldükleri, toplumsal cinsiyet temelli öldürülüp öldürülmedikleri, intihar edip etmedikleri veya intihara sürüklenip sürüklenmediklerinin açığa çıkarılması gerekiyor.

Nisan ayında öldürülen 32 kadının yaşam mücadelelerinin hikayelerine kısaca göz atmak istersek:

Diyarbakır’da yaşayan 34 yaşındaki Sevda Meşe; boşanma aşamasında olduğu Adem Meşe tarafından, anlaşmalı olarak boşandıktan 1 saat sonra, ateşli silahla vurularak öldürüldü.

boşanma aşamasında olduğu Adem Meşe tarafından, anlaşmalı olarak boşandıktan 1 saat sonra, ateşli silahla vurularak öldürüldü. İzmir’de, 6 yaşındaki Tuğçe A.; babası Umut A. tarafından, ateşli silahla vurularak öldürüldü. Failin, boşandığı Elif A.’ nın barışmayı kabul etmemesi üzerine, 2 kızına ateş açtığı ve daha sonra da intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

babası Umut A. tarafından, ateşli silahla vurularak öldürüldü. Failin, boşandığı Elif A.’ nın barışmayı kabul etmemesi üzerine, 2 kızına ateş açtığı ve daha sonra da intihara teşebbüs ettiği öğrenildi. Mersin’de, 61 yaşındaki Selma Çiftçi; refakatçisi olan oğlu Murat A. tarafından, tedavi gördüğü hastanede boğazı kesilerek ve ateşli silahla vurularak öldürüldü.

refakatçisi olan oğlu Murat A. tarafından, tedavi gördüğü hastanede boğazı kesilerek ve ateşli silahla vurularak öldürüldü. Mersin’de, 20 yaşındaki 2.5 aylık hamile olan Besra Kırmızı; abisi Umut Başıbaş ve Yasin Başıbaş tarafından, evliliğine karşı olmaları bahanesiyle ateşli silahla vurularak öldürüldü.

abisi Umut Başıbaş ve Yasin Başıbaş tarafından, evliliğine karşı olmaları bahanesiyle ateşli silahla vurularak öldürüldü. Karabük’te yaşayan 58 yaşındaki Gülseren Yıldırım ; komşusu Erol A. tarafından, kedileri beslediği için, ateşli silahla vurularak öldürüldü.

; komşusu Erol A. tarafından, kedileri beslediği için, ateşli silahla vurularak öldürüldü. Samsun’da, 43 yaşındaki Yıldız Yılmaz; evli olduğu ve boşanmaya çalıştığı İsmail Yılmaz tarafından, ateşli silah ile öldürüldü. Fail cezaevine gönderildi.

evli olduğu ve boşanmaya çalıştığı İsmail Yılmaz tarafından, ateşli silah ile öldürüldü. Fail cezaevine gönderildi. Çankırı’da, 31 yaşındaki Semanur Çakır; boşanma aşamasında olduğu İsmail Çakır tarafından, ateşli silahla vurularak öldürüldü. Fail yakalandı.

boşanma aşamasında olduğu İsmail Çakır tarafından, ateşli silahla vurularak öldürüldü. Fail yakalandı. Edirne’ de, 22 yaşındaki Petek Aksak; boşanma aşamasında olduğu Berşan Aksak tarafından, ateşli silahla vurularak öldürüldü. Beş farklı suç kaydı olan fail tutuklandı.

boşanma aşamasında olduğu Berşan Aksak tarafından, ateşli silahla vurularak öldürüldü. Beş farklı suç kaydı olan fail tutuklandı. Ağrı’da, Esma Işık; evli olduğu Savaş Işık tarafından, bıçaklanarak öldürüldü. Savaş, Esma Işık’ın annesini de bıçaklayarak yaraladı. Fail tutuklandı.

evli olduğu Savaş Işık tarafından, bıçaklanarak öldürüldü. Savaş, Esma Işık’ın annesini de bıçaklayarak yaraladı. Fail tutuklandı. Ankara’da, Yonca Kazan Coşkun; boşanma aşamasında olduğu Kerim Coşkun tarafından, cinsel saldırıya uğradıktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Kerim Coşkun hakkındaki uzaklaştırma kararı ise yeni bitmişti. Fail tutuklandı.

boşanma aşamasında olduğu Kerim Coşkun tarafından, cinsel saldırıya uğradıktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Kerim Coşkun hakkındaki uzaklaştırma kararı ise yeni bitmişti. Fail tutuklandı. Antalya’da, 38 yaşındaki üç çocuk annesi Nursel Yılmaz; evli olduğu Fatih Yılmaz tarafından, 15 Nisan’da, ateşli silahla öldürüldü. Nursel daha önce ayrılmak istemiş, öldürülmeden bir gün önce ise boşanma dilekçesini geri çekmişti. Fail, Nursel’i öldürdükten sonra intihar etti.

evli olduğu Fatih Yılmaz tarafından, 15 Nisan’da, ateşli silahla öldürüldü. Nursel daha önce ayrılmak istemiş, öldürülmeden bir gün önce ise boşanma dilekçesini geri çekmişti. Fail, Nursel’i öldürdükten sonra intihar etti. Antalya’da, 68 yaşındaki Türkan Abay; evli olduğu Abdüsselam Abay tarafından, bıçaklanarak öldürüldü. Fail tutuklandı.

evli olduğu Abdüsselam Abay tarafından, bıçaklanarak öldürüldü. Fail tutuklandı. Balıkesir’de, 32 yaşındaki Kübra Kanat; evli olduğu Mehmet Kanat tarafından, ateşli silahla öldürüldü. Polis memuru olan Mehmet Kanat, Kübra’nın kuzenini de yaraladı. Fail intihar girişiminde bulundu.

evli olduğu Mehmet Kanat tarafından, ateşli silahla öldürüldü. Polis memuru olan Mehmet Kanat, Kübra’nın kuzenini de yaraladı. Fail intihar girişiminde bulundu. İstanbul’da, 24 yaşındaki Asya Can; evli olduğu Bahattin Can tarafından öldürüldü. Failin; reşit olmayanla cinsel ilişki, kadına yönelik şiddet ve kasten yaralama suçları dahil, toplam 25 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Bahattin Can, sosyal medya hesaplarından ölüm tehdidi içeren paylaşımlar yapıyordu. Olayın ardından, fail intihar girişiminde bulundu.

evli olduğu Bahattin Can tarafından öldürüldü. Failin; reşit olmayanla cinsel ilişki, kadına yönelik şiddet ve kasten yaralama suçları dahil, toplam 25 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Bahattin Can, sosyal medya hesaplarından ölüm tehdidi içeren paylaşımlar yapıyordu. Olayın ardından, fail intihar girişiminde bulundu. Tekirdağ’da, 32 yaşındaki Buse Ateş Suna; evli olduğu Enes Suna tarafından, dövüldü ve komaya girdi. Buse, 2 ay sonunda öldü.

evli olduğu Enes Suna tarafından, dövüldü ve komaya girdi. Buse, 2 ay sonunda öldü. Kahramanmaraş’ta, 34 yaşındaki iki çocuk annesi Emine Boynueğri; evli olduğu Mert Boynueğri tarafından, ateşli silahla vurularak öldürüldü. Fail, olayın ardından intihar etti.

evli olduğu Mert Boynueğri tarafından, ateşli silahla vurularak öldürüldü. Fail, olayın ardından intihar etti. Konya’da, 84 yaşındaki Sahure Dudu Bahçeci; torunu Talha Çorum tarafından, dövülerek öldürüldü. Talha Çorum teyzesini de darp etti. Fail tutuklandı.

torunu Talha Çorum tarafından, dövülerek öldürüldü. Talha Çorum teyzesini de darp etti. Fail tutuklandı. Bolu’da, 35 yaşındaki iki çocuk annesi Meltem Zengin; evli olduğu Serkan Zengin tarafından, bıçaklanarak öldürüldü. Serkan Zengin, Meltem’in babasını da öldürdü; annesi ise yaraladı. Fail tutuklandı.

evli olduğu Serkan Zengin tarafından, bıçaklanarak öldürüldü. Serkan Zengin, Meltem’in babasını da öldürdü; annesi ise yaraladı. Fail tutuklandı. Diyarbakır’da, Rozerin Yıldız; 2 yıl önce, boşanma aşamasında olduğu Özcan Yıldız tarafından, ateşli silahla vurulmuş ve ağır yaralanmıştı. Rozerin; daha önce 2 kez sığınma evinde kalmış, sistematik olarak defalarca şiddete uğramıştı. Rozerin’ in ölümünden önce görülen duruşmalarda, “eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı” gerekçesiyle, fail hakkında “haksız tahrik” indirimi istenmişti.

2 yıl önce, boşanma aşamasında olduğu Özcan Yıldız tarafından, ateşli silahla vurulmuş ve ağır yaralanmıştı. Rozerin; daha önce 2 kez sığınma evinde kalmış, sistematik olarak defalarca şiddete uğramıştı. Rozerin’ in ölümünden önce görülen duruşmalarda, “eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı” gerekçesiyle, fail hakkında “haksız tahrik” indirimi istenmişti. İstanbul’da, 35 yaşındaki 2 çocuk annesi Emine Derviş ; evli olduğu erkeğin yeğeni Heysem H. tarafından eşarpla boğularak öldürüldü. Failin, Emine’nin ziynet eşyalarını çaldığı öğrenildi.

; evli olduğu erkeğin yeğeni Heysem H. tarafından eşarpla boğularak öldürüldü. Failin, Emine’nin ziynet eşyalarını çaldığı öğrenildi. Kahramanmaraş’ta, 4 yaşındaki Sultan Akgül ; 14 yaşındaki kuzeni A. A. tarafından, kendisine taş atılması bahanesiyle, boğazı kesilerek öldürüldü. Sultan’ın cesedi samanlıkta bulundu.

; 14 yaşındaki kuzeni A. A. tarafından, kendisine taş atılması bahanesiyle, boğazı kesilerek öldürüldü. Sultan’ın cesedi samanlıkta bulundu. Kırıkkale’de 42 yaşındaki C. ; arabada tartıştığı birlikte olduğu erkek tarafından, boğazından bıçaklandı. 20 gündür hastanede tedavi gören F. C. hayatını kaybetti.

; arabada tartıştığı birlikte olduğu erkek tarafından, boğazından bıçaklandı. 20 gündür hastanede tedavi gören F. C. hayatını kaybetti. Muğla’da, bir otelde çalışan 35 yaşındaki İlknur Çetin ; birlikte olduğu Ali İhsan Kaya tarafından, kıskançlık bahanesiyle, bıçaklanarak öldürüldü.

; birlikte olduğu Ali İhsan Kaya tarafından, kıskançlık bahanesiyle, bıçaklanarak öldürüldü. İstanbul’da, estetisyen olan 35 yaşındaki Selin Yalın ; birlikte olduğu Ömer Öktem tarafından, ateşli silahla öldürüldü. Fail, Selin’in akrabasını arayarak, Selin’in intihar ettiğini söyledi. Ancak, emniyette cinayeti itiraf etti.

; birlikte olduğu Ömer Öktem tarafından, ateşli silahla öldürüldü. Fail, Selin’in akrabasını arayarak, Selin’in intihar ettiğini söyledi. Ancak, emniyette cinayeti itiraf etti. İstanbul’da, 31 yaşındaki A.; amcası Ö. A. tarafından, ateşli silahla öldürüldü.

amcası Ö. A. tarafından, ateşli silahla öldürüldü. Manisa’da, 23 yaşındaki 2 çocuk annesi Buse Demirkıran; evli olduğu Hamza Demirkıran tarafından, tüfekle vurularak öldürüldü. Fail daha sonra aynı silahla intihar etti.

evli olduğu Hamza Demirkıran tarafından, tüfekle vurularak öldürüldü. Fail daha sonra aynı silahla intihar etti. Aydın’da, 30 yaşındaki K. ; evli olduğu E. K.’ ya boşanma davası açtıktan sonra, ailesinin yanına yerleşip işe başladı. İşten eve dönerken, E. K. tarafından, kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü.

; evli olduğu E. K.’ ya boşanma davası açtıktan sonra, ailesinin yanına yerleşip işe başladı. İşten eve dönerken, E. K. tarafından, kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü. Samsun’da, 1 çocuk annesi 44 yaşındaki Gülcan Güneş ; birlikte olduğu Ertuğrul Temiz tarafından, ateşli silahla öldürüldü. Failin, ifadesinde; Gülcan’ın vücudunda morluklar gördüğü için aldatıldığını düşündüğünü ve bu nedenle öldürdüğünü belirttiği öğrenildi.

; birlikte olduğu Ertuğrul Temiz tarafından, ateşli silahla öldürüldü. Failin, ifadesinde; Gülcan’ın vücudunda morluklar gördüğü için aldatıldığını düşündüğünü ve bu nedenle öldürdüğünü belirttiği öğrenildi. Kahramanmaraş’ta, 57 yaşındaki Nazlı Tepedir ; evli olduğu Mehmet Tepedir tarafından, bıçaklanarak öldürüldü.

; evli olduğu Mehmet Tepedir tarafından, bıçaklanarak öldürüldü. İstanbul’da yaşayan Hivda Temel; boşanma aşamasında olduğu Mehmet Temel tarafından, apartmanda bıçaklanarak öldürüldü.

boşanma aşamasında olduğu Mehmet Temel tarafından, apartmanda bıçaklanarak öldürüldü. Adıyaman’da yaşayan 25 yaşındaki 2 çocuk annesi Esra Yıldız ; evli olduğu Ali Yıldız tarafından, birlikte gittikleri otelde, boğazından ve göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

; evli olduğu Ali Yıldız tarafından, birlikte gittikleri otelde, boğazından ve göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Manisa’da, 27 yaşındaki 2 çocuk annesi Gözde Yılmaz; birlikte yaşadığı S. Y. tarafından, ateşli silahla öldürüldü. Gözde, öldürüldükten sonra kuyuya atıldı.

2024 yılının Nisan’dan önceki ilk üç ayına bakacak olursak:

Ocak’ta 31 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü, 21 kadının ise şüpheli şekilde ölü bulunduğunu

Şubat’ta erkekler tarafından 36 kadın cinayeti işlendiğini, 17 kadının şüpheli şekilde ölü bulunduğunu

Mart’ta ise erkekler tarafından öldürülen kadın sayısının 25, şüpheli şekilde ölü bulunan kadın sayısının 21 olduğunu

görüyoruz.

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Geçtiğimiz yıl yani 2023’te erkekler tarafından öldürülen kadın sayısı 315, şüpheli şekilde ölü bulunan kadın sayısı ise 248. Bu sayılar; bu yıl öldürülen kadınların sayısının, geçen seneki sayının % 38’ine ilk dört ayda ulaşmış olduğunu gösteriyor.

Bugün, Anneler Günü… Yukarıda adlarını saydığım, Nisan ayı içinde hunharca katledilmiş olan kadınların % 47’si çocuklu, %3’ü ise hamileydi. Yani o kadınların yarısı Anne idi…

Onların çocukları Anneler Günü’nde kendilerini nasıl hissedecekler acaba?

Bu kadınların % 59’u evli oldukları erkekler tarafından öldürüldüklerine göre, babaları da muhtemelen hapiste olan bu çocukların yalnızlıkları ikiye katlamayacak mı?

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Kafamda bu sorularla, adı geçen-geçmeyen, cinayete kurban gitmiş tüm kadınları rahmetle anıyor ve nurlar içinde yatmalarını diliyorum. Ve hayatta olan tüm annelerin Anneler Günü’n kutluyorum. Allah hiçbir çocuğu annesinden, hiçbir anneyi de çocuğundan ayırmasın.

Engellerimizi hissettirmeyecek, engelsiz bir yaşam dileği ile...