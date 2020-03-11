Hayat, iyi bir ele sahip olmak değil kötü bir eli iyi oynamaktır

Günaydın hepinize yepyeni bir günden sevgili dostlarım,
Dün yazı yayınlamadım çünkü biraz rahatsızdım. Boğaz ağrısı, üşüme, titreme vs derken soluğu doktorda aldım. Şu an kolumda serumla size bunu dikte yaparak yazıyorum. Kendimi böyle daha iyi hissediyor olabilirim. Sanki daha hızlı iyileşiyorum gibi geliyor.
Ama bu seferki grip sert vurdu. Uzun zamandır bu derece ne başımın ağrıdığını hatırlarım ne de ateşimin olduğunu bilirim. Neyse şükürler olsun. 6.evimde gerçekleşen bu dolunay tabi ki şaşırtmadı denilebilir. Âmâ başımızın ağrımamasının nasıl bir lüks olduğunu inanın bilmiyoruz…
Beden, ruh ve duygular ne çok şeye sahibiz…
Bedenimiz güzel olsun istiyoruz,
Ruhumuz huzur dolu istiyoruz,
Duygularımıza ise hep bir karşılık arıyoruz…
Dolunay sonrası ve Merkür dönüşü nasıl ilerlemeliyiz?
Şu an içinizden bir şeylerin haksızlığı ile uğraşmak zorunda kaldığınızı düşünerek ilerliyor olabilirsiniz. Terfi edememek, hakkınız olanı alamamak ya da bazı bildiklerini ifşa etmek gibi duygularınız tetikleniyor olabilir. Şu an sakin olmalısınız ve hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anımsamalısınız.
Koronovirüs nereye gidiyor? Sosyal yaşam ne zaman normalleşecek!
Bir yazı yazdım bunla ilgili şubat ayında 23 Mart sonrasında bu konuları daha aktif konuşurken bulabiliriz. Yazının başlığı: Mart kapıdan koronavirüsüne baktırır. Okuyabilirsiniz….
5 şubatta Çin ile uçuşlar durduruldu. Âmâ diğer ülkeler asla bunu yapmadı.
İtalya kapıları kapattı. Çünkü hiçbir durumu ciddiye almadılar. Bilmiyorum siz de aynı şeyi düşünüyor musunuz ama Sağlık Bakanı DR. Fahrettin Koca’nın yaptığı basın açıklamasındaki yüz ifadesi ve canla başla konuya sahip çıkışı beni rahatlatıyor. Son cümlelere de “bu vaka olmadığı anlamına gelmez” kelimesini eklemese daha rahatlayacağım ama yine de bu operasyonu büyük bir başarıyla yürüttüğünü söyleyebilirim. Ne desin, haklı…Teşekkürler bakanım.
Lütfen şu öpüşme ve sarılma huyumuzdan bir müddet vazgeçelim.
Dün hastanede bir hanımefendi ile karşılaştık. Dedim ki çok ciddi bir grip geçiriyorum öpmeyeyim. Yok bir şey olmaz dedi ve şap, sup öpüştük.
Lütfen çevrenize karşı duyarlı olun ve bir şey olmazcılıktan vazgeçin. Her an her şey olabilir. Kendinizi kendinizden koruyun.
Ekonomi ne zaman normalleşecek!
Satürn Kovaya geçiyor.22 Mart tarihinden sonra yeni bir serüvene başlıyoruz. Dijital parayı konuşacağımız, altının değerinin artacağı ve artık perakendecilik yerine online alışverişin önem kazandığı farklı bir küresel yapılanmaya gidiyoruz. Ben ticaretle uğraşan biri olsaydım kesinlikle yaptığım için dijital versiyonuna bir hazırlık yapardım. Sizin de dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum ama dünyanın korkunç bir sınavdan geçtiği şu günlerde yine de inanın ülke olarak ayakta kalmayı başarıyoruz. Açıkçası ben bu yorucu düzlemde Türkiye’nin diğer ülkelere göre bu kadar ayakta kalacağını pek tahmin etmiyordum. Ne yalan söyleyeyim. Maşallah diyelim…
Bill Gates ve eşi Melinda evde korono testi yapma imkânı sağlayan teknoloji geliştiriyor.
Evde uygulanabilen sistem, kullanıcıların yaptığı test ile iki gün içinde pozitif veya negatif sonuçları göstermesine imkân tanıyacak. Kitler, virüsten etkilenmiş olabileceğinden endişe duyan kişilerin burunlarını temizlemelerine ve örnekleri test için geri göndermelerine izin verecek. Henüz test aşamasında olan sistemin tüm testleri başarı ile geçmesi halinde önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması bekleniyor.
Bill & Melinda Gates Foundation, 100 milyon doların virüsün tespiti ve izolasyonu ile tedavi çalışmalarını artırmak, Afrika ve Güney Asya’daki risk altındaki nüfusları korumak; aşıların, ilaçların ve teşhislerin geliştirilmesini hızlandırmak için bağışlandığını açıkladı. İlk etapta 100 milyon doların 20 milyon doları, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşik Devletler Hastalıkla Mücadele ve Engelleme Birimi, Çin ve hastalıkla mücadele eden diğer ülkelerdeki sağlık yetkililerine aktarılacak. Kalan 60 milyon dolar corona virüse karşı aşı oluşturma projelerine destek sağlayacak. Bakın görüyor musunuz Satürn kova geçişine muhteşem bir örnek olarak gösterilebilir.
Mutlu günler dilerim…
Hayat, iyi bir ele sahip olmak değil kötü bir eli iyi oynamaktır
Günaydın hepinize yepyeni bir günden sevgili dostlarım,
Dün yazı yayınlamadım çünkü biraz rahatsızdım. Boğaz ağrısı, üşüme, titreme vs derken soluğu doktorda aldım. Şu an kolumda serumla size bunu dikte yaparak yazıyorum. Kendimi böyle daha iyi hissediyor olabilirim. Sanki daha hızlı iyileşiyorum gibi geliyor.
Ama bu seferki grip sert vurdu. Uzun zamandır bu derece ne başımın ağrıdığını hatırlarım ne de ateşimin olduğunu bilirim. Neyse şükürler olsun. 6.evimde gerçekleşen bu dolunay tabi ki şaşırtmadı denilebilir. Âmâ başımızın ağrımamasının nasıl bir lüks olduğunu inanın bilmiyoruz…
Beden, ruh ve duygular ne çok şeye sahibiz…
Bedenimiz güzel olsun istiyoruz,
Ruhumuz huzur dolu istiyoruz,
Duygularımıza ise hep bir karşılık arıyoruz…
Dolunay sonrası ve Merkür dönüşü nasıl ilerlemeliyiz?
Şu an içinizden bir şeylerin haksızlığı ile uğraşmak zorunda kaldığınızı düşünerek ilerliyor olabilirsiniz. Terfi edememek, hakkınız olanı alamamak ya da bazı bildiklerini ifşa etmek gibi duygularınız tetikleniyor olabilir. Şu an sakin olmalısınız ve hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anımsamalısınız.
Koronovirüs nereye gidiyor? Sosyal yaşam ne zaman normalleşecek!
Bir yazı yazdım bunla ilgili şubat ayında 23 Mart sonrasında bu konuları daha aktif konuşurken bulabiliriz. Yazının başlığı: Mart kapıdan koronavirüsüne baktırır. Okuyabilirsiniz….
5 şubatta Çin ile uçuşlar durduruldu. Âmâ diğer ülkeler asla bunu yapmadı.
İtalya kapıları kapattı. Çünkü hiçbir durumu ciddiye almadılar. Bilmiyorum siz de aynı şeyi düşünüyor musunuz ama Sağlık Bakanı DR. Fahrettin Koca’nın yaptığı basın açıklamasındaki yüz ifadesi ve canla başla konuya sahip çıkışı beni rahatlatıyor. Son cümlelere de “bu vaka olmadığı anlamına gelmez” kelimesini eklemese daha rahatlayacağım ama yine de bu operasyonu büyük bir başarıyla yürüttüğünü söyleyebilirim. Ne desin, haklı…Teşekkürler bakanım.
Lütfen şu öpüşme ve sarılma huyumuzdan bir müddet vazgeçelim.
Dün hastanede bir hanımefendi ile karşılaştık. Dedim ki çok ciddi bir grip geçiriyorum öpmeyeyim. Yok bir şey olmaz dedi ve şap, sup öpüştük.
Lütfen çevrenize karşı duyarlı olun ve bir şey olmazcılıktan vazgeçin. Her an her şey olabilir. Kendinizi kendinizden koruyun.
Ekonomi ne zaman normalleşecek!
Satürn Kovaya geçiyor.22 Mart tarihinden sonra yeni bir serüvene başlıyoruz. Dijital parayı konuşacağımız, altının değerinin artacağı ve artık perakendecilik yerine online alışverişin önem kazandığı farklı bir küresel yapılanmaya gidiyoruz. Ben ticaretle uğraşan biri olsaydım kesinlikle yaptığım için dijital versiyonuna bir hazırlık yapardım. Sizin de dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum ama dünyanın korkunç bir sınavdan geçtiği şu günlerde yine de inanın ülke olarak ayakta kalmayı başarıyoruz. Açıkçası ben bu yorucu düzlemde Türkiye’nin diğer ülkelere göre bu kadar ayakta kalacağını pek tahmin etmiyordum. Ne yalan söyleyeyim. Maşallah diyelim…
Bill Gates ve eşi Melinda evde korono testi yapma imkânı sağlayan teknoloji geliştiriyor.
Evde uygulanabilen sistem, kullanıcıların yaptığı test ile iki gün içinde pozitif veya negatif sonuçları göstermesine imkân tanıyacak. Kitler, virüsten etkilenmiş olabileceğinden endişe duyan kişilerin burunlarını temizlemelerine ve örnekleri test için geri göndermelerine izin verecek. Henüz test aşamasında olan sistemin tüm testleri başarı ile geçmesi halinde önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması bekleniyor.
Bill & Melinda Gates Foundation, 100 milyon doların virüsün tespiti ve izolasyonu ile tedavi çalışmalarını artırmak, Afrika ve Güney Asya’daki risk altındaki nüfusları korumak; aşıların, ilaçların ve teşhislerin geliştirilmesini hızlandırmak için bağışlandığını açıkladı. İlk etapta 100 milyon doların 20 milyon doları, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşik Devletler Hastalıkla Mücadele ve Engelleme Birimi, Çin ve hastalıkla mücadele eden diğer ülkelerdeki sağlık yetkililerine aktarılacak. Kalan 60 milyon dolar corona virüse karşı aşı oluşturma projelerine destek sağlayacak. Bakın görüyor musunuz Satürn kova geçişine muhteşem bir örnek olarak gösterilebilir.
Mutlu günler dilerim…