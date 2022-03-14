Hayal kırıklıkları bile hayal kırıklığına uğrar mı?

Günaydın yıldız savaşçıları;
Başak dolunayına ilerlediğimiz bir haftaya girdik. Oldukça önemli ve güçlü bir hafta içindeyiz. İnsanların hiç bitmek bilmeyen eleştirileri ile karşılaşacağımız bu dönem peki nasıl tahammülü olacağız? İnsanlar neden haddini bilmekten bu kadar yoksun?
Neden bana ne?
Ya da sana ne sorularını kendilerine sormazlar?
Bu konu beni ilgilendiriyor mu?
Basit bir sorudur bu?
Kimseye gereğinden fazla eleştirebileceği hakkı sunmamalısınız. Sınırlarınızı lütfen çizin. Kimse sizin ne ile mücadele ettiğinizi ne ile savaştığınızı bilmeden sadece kıskançlıkları yüzünden size zarar verebilir. Eleştirileri bu dönem ciddiye almayın.
Kimler, kimlere güvendik yine diye kendinizi söylenirken bulunabilirsiniz.
Güvendiğimiz dağlara yine karlar yağacak mı? Yine mi hayal kırıklığı?
Şahsen benim yine yağdı. İyilik yaptığını, yardımcı olduğunu sandığım bir çalışma arkadaşım meğerse altımı tane tane kazmış. İşte, her şey önüne geliyor. Aslında kendime kızdım. İnsanlara güvenmeyi bu kadar seven benden başka kim var acaba. Bir hobi gibi sürekli güven duyuyorum. Hayal kırıklığım bile hayal kırıklığına uğruyor. Düşünün öyle bir nokta.
İnsanların kötülüklerini de yazamıyorum ve anlatamıyorum ki valla…
Ben adlarına utanıyorum. Yaşını başını almış koca koca insanlar ne yaparsınız öyle?
Hem sonra dedim ki kendime;
Boşver be kızım,
Sen dağa neden güvenirsin ki hem, dağ öyle durmaktadır,
Kar da yağar, dolu da yağar, rüzgâr da çıkar, dağ ne yapsın…
Sen adam sanıyorsan hava durumunun suçu ne? Sen her zaman değişecek bir hava olduğunu düşün ve buna göre yaşa.
Neyse şahsen kendimle bu olayı böyle çözüm J Sizde çok takılmayın.
Sorun değil, çözüm yarat!
Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Belki çok yoruldun, belki kaç kere pes etme noktasına geldin, eğer pes edeceksen niye buraya kadar geldin? Belki geldiğin noktanın hemen sonrası hayallerinin gerçekleştiği yerdir. Biraz sabırlı ol, gayret et, zamana güven. Yeni bir yola giriyorsunuz. Kendinize güvenmekten korkmayın. Bazı başlangıçlar ansızın ve çılgınca olmak zorunda kalabilir. Kendinize güvenin ama ayağınız yere sağlam bassın. Kimseye ikinci bir şansı vermeyin. Hatalar yapılabilir. Bunlar kabul edilip tekrar yapılmaması adına kararlar alınıyorsa o zaman ilerlemişsinizdir. Mükemmel olmanın peşine düşmek doğru bir karar değil. Bir şeyler başlar ve yolda mükemmelleşir. Bu yüzden başlamaktan korkmayın. Aşk hayatınız ile ilgili gelişecek sürprizlere karşı hazırlıklı olun. Büyük sürprizler ve büyük heyecanların başladığı bir haftaya girdik.
Motivasyon sözü: “Kazananlar her zaman çözümün bir parçasıdır. Kaybedenler daima sorunun bir parçasıdır.” Vince Lombardi
Koç: Maddi gelirleriniz artıyor. Yeni iş tekliflerini planlamaya çalışıyorsunuz. Aynı zamanda aşk hayatınızdaki hareketlilikte oldukça heyecan verici olabilir. Yeni bir işe girmek ya da yeni girdiğiniz işte tanışacağınız kişilerle başka bir yola gideceksiniz.
Boğa: Sosyal çevreniz yeni projelerinizi hayata geçirmeniz sizlere hareket enerjisi yükleyecektir. Kariyer hikayenizde yeni bir sayfa aralıyorsunuz. Bunu belkide sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınızdan yardım alarak yapacaksınız. Ya da herhangi bir duruma kafanız atacak öyle hareket edeceksiniz.
İkizler: Çalışma ortamınızda arka planda konuşulan konuşmaları öğreniyorsunuz. Artık sırlarınızı herkesle paylaşmayacaksınız. Öyle yoruldunuz ki kimseye güven duymuyorsunuz. Bazı başlangıçlar ancak böyle mümkün olur diyerek yola devam edin.
Yengeç: Sosyal çevreniz genişliyor. Yeni tanıştığınız kişilerden farklı bilgiler öğreneceksiniz. İş ortaklıklarınız genişliyor. Yeni projeler ve yeni tekliflerle bugün ansızın farklı kararlar alabilirsiniz. Banka, kredi ya da devletle ilgili işleriniz varsa bunları tamamlayın.
Aslan: Yoğun çalışma temposunda prim ile ödüllendiriliyorsunuz. Başarılarınızı artırmak için destekleneceksiniz. İkili ilişkilerde bugün kırgın olduğunuz bir durumu dile getirmek isteyebilirsiniz. Bunu belki de takipten çıkmak belki başka bir türlü tepki vermek isteyerek hareket edebilirsiniz. Daha sakin kalın.
Başak: Uzak mesafeli ilişkiniz de özlemleriniz artıyor. Görüşebilmek için günlük rutinlerinizde değişiklik yapacaksınız. Sorumluluklarınızı yeniden değerlendirin. Üzerinize vazife olmayan her görevi almayın.
Terazi: Çalışma hayatınızı noktalamayı düşünüyorsunuz. Huzurunuzun yerinde olmaması tahammül seviyenizi düşürüyor. Kendinize kurduğunuz yeni dünyada artık yeni bir sizle ilerliyorsunuz. Bunu oldukça hak ettiniz. Daha güzel günler yakında.
Akrep: Eşinizle yeni bir ticari girişimde bulunmak istiyorsunuz. Birlikte hayata geçirmek istediğiniz projeleriniz için finansman sağlamaya çalışıyorsunuz. Belki bir ev ya da araba alma kararı içinde olabilirsiniz.
Yay: Aileniz çalışmanızı istiyor. Geleceğinizi sağlam temellerle oluşturmanız için buna ihtiyacınız var. Ya da yeni başlangıçlar içine girerken ailenizden destek görmek istiyor olabilirsiniz. Bazı şeyleri yeniden tasarlamaktan korkmayın.
Oğlak: Yakın çevreniz sizleri ikna etmeye çalışırken ne kadar yorulduklarından bahsedecekler. İnatla değişmeme ve kabullenmemeye devam ediyorsunuz. Artık değişmeli ve olmayan şeyleri oldurtmaya çalışmamalısınız.
Kova: Miras konularınızı toparlamanız için finansal harcamalarınız olacaktır. Sizlerden fayda sağlamak isteyenler olabilir. Şuan hızlıca kaybettiğinizi düşündüğünüz şeyleri geri alma hırsı içine girebilirsiniz. Bu tuzağa düşmeyin. Kaybetmediniz, kaydedildiniz.
Balık: Çevreniz değişiyor. Yeni bir başlangıç yapmak için bulunduğunuz hayattan ayrılıyorsunuz. Yeni bir yere taşınmak ,yeni bir ülke ya da yeni bir ev arayışı içinde olabilirsiniz. Bu hem sizi korkutuyor hem de endişelendiriyor olabilir. Korkmadan ilerleyin.
Hayal kırıklıkları bile hayal kırıklığına uğrar mı?
Günaydın yıldız savaşçıları;
Başak dolunayına ilerlediğimiz bir haftaya girdik. Oldukça önemli ve güçlü bir hafta içindeyiz. İnsanların hiç bitmek bilmeyen eleştirileri ile karşılaşacağımız bu dönem peki nasıl tahammülü olacağız? İnsanlar neden haddini bilmekten bu kadar yoksun?
Neden bana ne?
Ya da sana ne sorularını kendilerine sormazlar?
Bu konu beni ilgilendiriyor mu?
Basit bir sorudur bu?
Kimseye gereğinden fazla eleştirebileceği hakkı sunmamalısınız. Sınırlarınızı lütfen çizin. Kimse sizin ne ile mücadele ettiğinizi ne ile savaştığınızı bilmeden sadece kıskançlıkları yüzünden size zarar verebilir. Eleştirileri bu dönem ciddiye almayın.
Kimler, kimlere güvendik yine diye kendinizi söylenirken bulunabilirsiniz.
Güvendiğimiz dağlara yine karlar yağacak mı? Yine mi hayal kırıklığı?
Şahsen benim yine yağdı. İyilik yaptığını, yardımcı olduğunu sandığım bir çalışma arkadaşım meğerse altımı tane tane kazmış. İşte, her şey önüne geliyor. Aslında kendime kızdım. İnsanlara güvenmeyi bu kadar seven benden başka kim var acaba. Bir hobi gibi sürekli güven duyuyorum. Hayal kırıklığım bile hayal kırıklığına uğruyor. Düşünün öyle bir nokta.
İnsanların kötülüklerini de yazamıyorum ve anlatamıyorum ki valla…
Ben adlarına utanıyorum. Yaşını başını almış koca koca insanlar ne yaparsınız öyle?
Hem sonra dedim ki kendime;
Boşver be kızım,
Sen dağa neden güvenirsin ki hem, dağ öyle durmaktadır,
Kar da yağar, dolu da yağar, rüzgâr da çıkar, dağ ne yapsın…
Sen adam sanıyorsan hava durumunun suçu ne? Sen her zaman değişecek bir hava olduğunu düşün ve buna göre yaşa.
Neyse şahsen kendimle bu olayı böyle çözüm J Sizde çok takılmayın.
Sorun değil, çözüm yarat!
Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Belki çok yoruldun, belki kaç kere pes etme noktasına geldin, eğer pes edeceksen niye buraya kadar geldin? Belki geldiğin noktanın hemen sonrası hayallerinin gerçekleştiği yerdir. Biraz sabırlı ol, gayret et, zamana güven. Yeni bir yola giriyorsunuz. Kendinize güvenmekten korkmayın. Bazı başlangıçlar ansızın ve çılgınca olmak zorunda kalabilir. Kendinize güvenin ama ayağınız yere sağlam bassın. Kimseye ikinci bir şansı vermeyin. Hatalar yapılabilir. Bunlar kabul edilip tekrar yapılmaması adına kararlar alınıyorsa o zaman ilerlemişsinizdir. Mükemmel olmanın peşine düşmek doğru bir karar değil. Bir şeyler başlar ve yolda mükemmelleşir. Bu yüzden başlamaktan korkmayın. Aşk hayatınız ile ilgili gelişecek sürprizlere karşı hazırlıklı olun. Büyük sürprizler ve büyük heyecanların başladığı bir haftaya girdik.
Motivasyon sözü: “Kazananlar her zaman çözümün bir parçasıdır. Kaybedenler daima sorunun bir parçasıdır.” Vince Lombardi
Koç: Maddi gelirleriniz artıyor. Yeni iş tekliflerini planlamaya çalışıyorsunuz. Aynı zamanda aşk hayatınızdaki hareketlilikte oldukça heyecan verici olabilir. Yeni bir işe girmek ya da yeni girdiğiniz işte tanışacağınız kişilerle başka bir yola gideceksiniz.
Boğa: Sosyal çevreniz yeni projelerinizi hayata geçirmeniz sizlere hareket enerjisi yükleyecektir. Kariyer hikayenizde yeni bir sayfa aralıyorsunuz. Bunu belkide sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınızdan yardım alarak yapacaksınız. Ya da herhangi bir duruma kafanız atacak öyle hareket edeceksiniz.
İkizler: Çalışma ortamınızda arka planda konuşulan konuşmaları öğreniyorsunuz. Artık sırlarınızı herkesle paylaşmayacaksınız. Öyle yoruldunuz ki kimseye güven duymuyorsunuz. Bazı başlangıçlar ancak böyle mümkün olur diyerek yola devam edin.
Yengeç: Sosyal çevreniz genişliyor. Yeni tanıştığınız kişilerden farklı bilgiler öğreneceksiniz. İş ortaklıklarınız genişliyor. Yeni projeler ve yeni tekliflerle bugün ansızın farklı kararlar alabilirsiniz. Banka, kredi ya da devletle ilgili işleriniz varsa bunları tamamlayın.
Aslan: Yoğun çalışma temposunda prim ile ödüllendiriliyorsunuz. Başarılarınızı artırmak için destekleneceksiniz. İkili ilişkilerde bugün kırgın olduğunuz bir durumu dile getirmek isteyebilirsiniz. Bunu belki de takipten çıkmak belki başka bir türlü tepki vermek isteyerek hareket edebilirsiniz. Daha sakin kalın.
Başak: Uzak mesafeli ilişkiniz de özlemleriniz artıyor. Görüşebilmek için günlük rutinlerinizde değişiklik yapacaksınız. Sorumluluklarınızı yeniden değerlendirin. Üzerinize vazife olmayan her görevi almayın.
Terazi: Çalışma hayatınızı noktalamayı düşünüyorsunuz. Huzurunuzun yerinde olmaması tahammül seviyenizi düşürüyor. Kendinize kurduğunuz yeni dünyada artık yeni bir sizle ilerliyorsunuz. Bunu oldukça hak ettiniz. Daha güzel günler yakında.
Akrep: Eşinizle yeni bir ticari girişimde bulunmak istiyorsunuz. Birlikte hayata geçirmek istediğiniz projeleriniz için finansman sağlamaya çalışıyorsunuz. Belki bir ev ya da araba alma kararı içinde olabilirsiniz.
Yay: Aileniz çalışmanızı istiyor. Geleceğinizi sağlam temellerle oluşturmanız için buna ihtiyacınız var. Ya da yeni başlangıçlar içine girerken ailenizden destek görmek istiyor olabilirsiniz. Bazı şeyleri yeniden tasarlamaktan korkmayın.
Oğlak: Yakın çevreniz sizleri ikna etmeye çalışırken ne kadar yorulduklarından bahsedecekler. İnatla değişmeme ve kabullenmemeye devam ediyorsunuz. Artık değişmeli ve olmayan şeyleri oldurtmaya çalışmamalısınız.
Kova: Miras konularınızı toparlamanız için finansal harcamalarınız olacaktır. Sizlerden fayda sağlamak isteyenler olabilir. Şuan hızlıca kaybettiğinizi düşündüğünüz şeyleri geri alma hırsı içine girebilirsiniz. Bu tuzağa düşmeyin. Kaybetmediniz, kaydedildiniz.
Balık: Çevreniz değişiyor. Yeni bir başlangıç yapmak için bulunduğunuz hayattan ayrılıyorsunuz. Yeni bir yere taşınmak ,yeni bir ülke ya da yeni bir ev arayışı içinde olabilirsiniz. Bu hem sizi korkutuyor hem de endişelendiriyor olabilir. Korkmadan ilerleyin.