Günün birinde herkes kendi yıldızını bulsun diye parlaktır yıldızlar

Satürn gezegeninin zorluklarının üstesinden gelene kadar, genellikle yaşamanızın belirli bir alanına gecikmiş bir başarı getirebilir. Satürn’ün derslerini daha ciddiye almayı öğrendiğimizde ise ödüllendirilmeye başlarız.
Dünyada ise bu Satürn ve Uranüs karesi, otoritelere karşı daha fazla isyanı ateşleyebilir. Bu nedenle sosyal medyayı, haber kanallarını veya sosyal kuralları dayatanları yöneten ve bunlar üzerinde gücü olanları sorgulatabilir.
Kova enerjisi merkezi bir otoriteyi göz ardı ederek toplumun tüm kesimlerinin eşitlikçi katılımını gerektirir. Bu nedenle sosyal isyan, benzer düşünen işbirlikçi gruplar diğerine ait olmak isteyen insanlar olarak ortaya çıkıyor.
Dünyanın hiçbir bölgesi ya da ülkesi, iktidardakiler onu ne kadar kavrayacak olursa olsun derin bir dönüşümden, gerçek bir çöküşten ve yeniden yapılanmadan kaçınmayacaktır.
İçinizdeki tüm duygular “insanların yaşama ve gelişme hakkı vardır” noktasında olacak.
Yavaş gezegenlerin yönleri, insanları nesilleriyle özdeşleştiren ve bir ömür boyunca ancak yavaş yavaş değişen inançların dönüşmesine atıfta bulunur. Bu açı, yeni bir dönemi şekillendiren ve devir kapatan bir açıdır.
Satürn ve Uranüs gibi daha ağır ilerleyen bu iki gezegen 2021 yılına damgasını vuracak değişimlere bizi ilerletiyor.
11 Şubat’ta Kova burcundaki yeniay sonrası; hayatımızın genel teması son derece özgürlük olacaktır. Ama her şeye rağmen olacağını söyleyebiliriz.
Yeni bir haftadan herkese merhaba.
Her gün ısı ve ışık veren bir top geçiyor. O gidince daha sönük ama geceyi aydınlatan başka bir şey daha geliyor. O yıldızlar, o gökyüzü büyük bir gizem olarak karşımıza çıkıyor.
Gökyüzüne büyük bir şaşkınlık içinde, dehşet içinde bakan bizler…
Güneş-Merkür Kavuşuyor!
Bugün her yerde okuyacağınız malum bilgi “Güneş-Merkür” kavuşuyor olacak. Arkasından okuyacağınız en bariz cümle “dilek tutun” “düşündüğünüz kaderiniz olur” gibi cümlelerdir.
Bu alanda sizlerin daha rasyonel bilmeniz gereken bir şey varsa hayatınızda sürekli düşündüğünüz şeyleri pozitif değerlendirmenizdir. Çünkü hücrelerinize kadar bu pozitiflik işleyebilecek bir durumdur.
Hukuk kitabına göre aydınlanma şu şekilde ifade edilir, daha doğrusu aydınlanma ile şu şekilde dalga geçilir: “Siz gördüğünüze inanırsınız, gözünüz hiçbir işe yaramaz.”
Yani bildiklerinizden daha üstün gerçekler vardır.
Dünyada ise bu Satürn ve Uranüs karesi, otoritelere karşı daha fazla isyanı ateşleyebilir. Bu nedenle sosyal medyayı, haber kanallarını veya sosyal kuralları dayatanları yöneten ve bunlar üzerinde gücü olanları sorgulatabilir.
Kova enerjisi merkezi bir otoriteyi göz ardı ederek toplumun tüm kesimlerinin eşitlikçi katılımını gerektirir. Bu nedenle sosyal isyan, benzer düşünen işbirlikçi gruplar diğerine ait olmak isteyen insanlar olarak ortaya çıkıyor.
Dünyanın hiçbir bölgesi ya da ülkesi, iktidardakiler onu ne kadar kavrayacak olursa olsun derin bir dönüşümden, gerçek bir çöküşten ve yeniden yapılanmadan kaçınmayacaktır.
İçinizdeki tüm duygular “insanların yaşama ve gelişme hakkı vardır” noktasında olacak.
Yavaş gezegenlerin yönleri, insanları nesilleriyle özdeşleştiren ve bir ömür boyunca ancak yavaş yavaş değişen inançların dönüşmesine atıfta bulunur. Bu açı, yeni bir dönemi şekillendiren ve devir kapatan bir açıdır.
Satürn ve Uranüs gibi daha ağır ilerleyen bu iki gezegen 2021 yılına damgasını vuracak değişimlere bizi ilerletiyor.
Aslında astroloji ile ilgilenmeseniz bundan da haberiniz olmayacak ama süreç içinde yaşarken başınıza gelen bir aksilik ya da bir problem size hayatın neden böyle aktığını sorgulatacak. Astroloji bulmacasına bir kere giriyorsanız çok zevkli bir şekilde bol düşünerek olayları çözebiliyorsunuz.
2021'de Merkür gerileme tarihleri nedir?
Merkür gerileme dönemleri genellikle iki işareti kapsar. Bu tarihleri takviminize işaretleyin!
-30 Ocak-20 Şubat (Kova)
-30 Mayıs-22 Haziran (İkizler)
-27 eylül-18 ekim (Terazi)olarak geçiş yapacaktır.
Tüm yıl yaşanacak olan gerilemelerin hepsinin hava elementinde olduğunun farkındasınız değil mi?
Merkür gerilemesi hayatınızı alt üst eden bir astroloji olayı değildir!
Dolunay sonrası harika bir güne merhaba diyoruz…
En azından harika olması için elimizde nedenler var.
Güneş ve Jüpiter Kova burcunda bugün kavuşuyor.
Klasik astroloji camiasında bugün en şanslı günlerden biridir.
Ben bu tarz anlamlar yüklemeyi pek sevmiyorum biliyorsunuz.
Ama bugünü hayatınız içinde pozitif davranışlar ile şekillendirirseniz çok hızlı karşılığını göreceğinizi fark edebilirsiniz.
TK28012021 Sayılı uçağımız saat 22:15’te uçuşa kalmaktadır :)
Hepinize harika bir uçuş diliyorum :)
Bu uçuşumuz neden önemlidir?
Çünkü bulutlar ve rüzgâr biraz yönsüzdür. Çünkü bu dolunay güçlü bir Merkür gerilemesi başlangıcı da taşımaktadır. Olmakla olmamak arasında bir yerde bir duygu vermesi bu sebeptendir.
Küllerin yeniden alevlendiği ve kararsız kaldığınız konularınızda bir seçim yapacağınız bir dönemi kapsıyor.
Ateş, rüzgârı seçmek için bir adım önde olsa da suyun verdiği dinginlik ateşin aklını karıştıracaktır.
Ya söneceksin ya da yanacaksın?
Ya seçimin su olacak ya da rüzgâr?
Yanmak mı iyi sönmek mi?
Hani soruyorsunuz ya da bu iyi mi kötü mü dolunay diye…
Yeni bir haftaya ve yeni umutlara merhaba diyoruz.
Bu hafta ocak ayını bitirdiğimiz bir hafta içine ilerliyoruz. Astrolojik olarak en önemsediğimiz haftalardan biri de bu hafta olacaktır.
Hem kişisel hem de dünya gündemi üzerinde şaşırtıcı ve heyecan verici gelişmelere şahitlik edeceğiz.
Önceliğimiz bu haftanın dolunay haftası olduğunu unutmamanız.
Aslan burcunda yaşanacak bu dolunay bir çeşit doğal afetleri de tetikliyor. Özellikle Malatya, Elâzığ gibi bölgelerdekilerin daha farkındalıklı olması gereklidir.
Kişisel hayatlarınızda bazı konularda gurur yapacağınız, iftiraya uğranabilecek ya da hak savaşlarının ortaya çıkabileceği bir dönem olabilir. Herkes onurunu, şerefini korumak için bir mücadele içine girebilir. Bu dolunay sizleri uzun zamandır verdiğiniz emeklerinizin karşılığını alıp onurlandırma noktasına da götürebilir. Bu aradaki koşullarınız ve şartlarınız çok önemli olacaktır.
Bodrum kattan evreni ne kadar izleyebilirsin ki!
Yıldızlara uzanmanın en azından hayalini kurmalısınız!
Toprak burçları Boğa, Oğlak ve Başak'tır.
Hava burçları İkizler, Terazi ve Kova burcudur.
Ateş burçları Koç, Aslan ve Yay'dır.
Su burçları Yengeç, Balık ve Akrep'tir.
Doğum haritanız hakkında temel bir anlayış elde etmek daha kolaydır.
Doğum haritanızda bu elementleri nasıl anlarsınız?
1- Belirli bazı sitelerden doğum haritanızı çıkartabilirsiniz.
2- Doğum tarihi doğum saati ve doğum yerinize ihtiyacını var.
Büyük gün geldi çattı.
20-21-22 Ocak tarihlerini sürekli dikkat çekici olarak söyledik.
Aslında astrolojik olarak tarihler mutlaka +10/-10 olarak değerlendirilmelidir. Bizler bu gökyüzündeki özel kavuşum tarihlerinin zaten stres barındıran bir ABD başkanlık seçimlerine denk gelmesi ile daha fazla önemsedik. Çünkü biliriz ki tesadüf yoktur. Her şey planlıdır. Allah muhteşem bir sistem yaratmıştır ve olması gereken olacaktır. Astroloji, kurulan bu sistemi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır.
Çünkü yaşam bize iyi, kötü ve eğitici deneyimler sağlar. Bir insan ya da bir ulus hatalarından ders alamazsa, öğrenilmemiş dersi öğretene kadar defalarca tekrarlamak kaderidir.
Uranüs bir bozguncudur!
20 Ocak-19 Şubat arasında kova burcunda hareket edecek. Güneş’in burç değiştirmesi hepimizi etkiler. Bir Hava burcu olarak Kova, bilgi ve fikir alışverişi, mantık ve gerçekle ilgilenir. Bu zaman zarfında ilgilendiğimiz konular değişim gösterir.
Güneşi kova olanların tek anahtarı iletişimdir.
Kova burcunun yaşamın sosyal yönüyle çok ilgisi vardır. Toplulukların üzerine inşa edildiği kültürel normları gözlemleme eğilimindedir.
Kova burcundaki güneş, mükemmel bir network oluşturma yeteneklerine ve geniş bir arkadaş yelpazesine sahip olabilir. İlişkilerde eşitliği sağlamak, bu burcun altında doğanlar için önemlidir.
Dün radyoda 3 saat enfes bir yayın yaptık. Tabi eksikliklerim çok fazla. İşi yeni öğreniyorum. Oradaki aletleri kullanmak başka bir konu denilebilir. Bunun yanında sizi astroloji bilgisine ulaştırmak istiyorum. Sayenizde nasıl bir ilgi gösterdiyseniz 2 saat olan yayın 3 saat oldu. Hepinize defalarca teşekkür ederim. Astrolojiyi çok kısa zamanda çok özel bir yere taşıdınız. İyi ki varsınız…
Uranüs ve Jüpiter Karesi:
Uranüs (Boğa) ve Satürn (Kova) burcunda birbirlerine meydan okuyorlar.
Bu geçiş sırasında geçmiş kısıtlamalardan kurtulmak istediğiniz için sinirli ve hayal kırıklığına uğrama eğilimden olabilirsiniz. Özellikle bir şeyin veya birinin yolunuza çıktığını hissediyorsanız büyük bir problem olduğunu düşünüp buna isyan edebilirsiniz.
Güneşi kova olanların tek anahtarı iletişimdir.
Kova burcunun yaşamın sosyal yönüyle çok ilgisi vardır. Toplulukların üzerine inşa edildiği kültürel normları gözlemleme eğilimindedir.
Kova burcundaki güneş, mükemmel bir network oluşturma yeteneklerine ve geniş bir arkadaş yelpazesine sahip olabilir. İlişkilerde eşitliği sağlamak, bu burcun altında doğanlar için önemlidir.
Kova sabit bir burçtur. Hayatta en önemli yönü dayanıklılıktır. Dayanıklılığını ise gerçeklerden alır. Bir kova burcunu yalanlar yıkar. En çokta güvendiği ve dost bildiği insanlardan gelen yalanlar onların dayanıklılığını yok eder.
19 Şubat tarihine kadar güneş kova burcunda hareket edecek. Bu döneme kadar hayata yaklaşmak için sağlam kavramsal temeller oluşturmak isteyeceksiniz. Kovalar, neyi doğru ya da yanlış olarak algıladıklarına dair fikirlere inatla tutunabilirler ve amaçlanan bir eylem tarzına mantıklı bir alternatif gösterilmedikçe, değişmeleri olası değildir.
İnatçılık konusunda kendileri birer marka değeri taşır ancak genellikle amaçları test edilmiş bir teoriyi sürdürme yeteneğidir. Başka birinin bakış açısına inatçı bir yaklaşım sergilemek bazen zevk verir.
Kova burçları genellikle zekidir ve hayatlarında sahip oldukları her deneyime tepki verirler. Herhangi bir eylemde bulunmadan önce bir durumu iyice düşünen pratik insanlardır. Bir sonuca varmadan önce seçeneklerini ve duygularını analiz ederler. Entelektüeldirler, ancak tutkulu veya sahiplenici olmayabilirler. Sadece birine karşı gerçek hisleri olduğunda tutkuludurlar.
Bu dönem her zamankinden daha fazla fikir ayrılıklarına tahammül edemeyebilirsiniz. Kendinizi hiç olmadığı kadar sınırlandırılmış ya da engellenmiş hissetmeye açık olduğunuz bu dönem sizlerin kendi başınıza daha devrimci hareketler içinde olacağınızı söyleyebiliriz.
13 Ocak Çarşamba günü Oğlak burcunun 23. Derecesinde Plüton’un yakın teması ile kibir, ün, gösteriş, şekilcilik temalarına sahip Peacock sabit yıldızı üzerinde bir yeniay gerçekleşiyor. Gösterişe merak salan ve yaptığı işin altını sağlam temellere dayandırmayan kişileri, dürüst bir şekilde düzenli bir emeği olanlar kişilerden ayıracak.
Oğlak disiplininin hayatımıza tezahür ettiği sorumluluk alanlarımızda, Plüton etkisiyle birlikte derin dönüşümlerin temellerini atmaya hazırlanacağız. Bu günlerin başlangıcını yapıyoruz. Plüton yer altının sahibidir, en derinlerde kalanı ortaya çıkarmak ve herkesi derinden sarsmak onun asli görevleri arasında yer alır. Onun derinlik ustalığı üzerinizdeki baskıyı kırarak gerçek sorumluluklarınızın farkına varmanızı sağlayacak. Zihin kütüphanenizde kalmış, sakladığınız, kimse görmesin diye dolaba kilitlediğiniz her şeyi ortaya çıkarmak için gerekeni yapacaktır.
Hayatınızda yer alan konuların değerinde yeni başlangıçlar yapmaya doğru gidiyorsunuz. İş değişikliği, sorunlu aile hayatı, öğrencilik değerlendirmeleriniz, geleneksel bakış açılarınız Plüton ile yıkılmaya zorunlu tutuluyor. Yeni çağa uyarlanmak üzere her biri yeniden inşa edilecek. Oğlak burcu için geleneklerinden, kendisine ait doğrulardan ayrılmak çok zordur fakat bunu başarabilirse işte o zaman gerçekten disiplinli yapısını bütün alanlarına taşıyacaktır. Bunu kırmak için gerekli cesarete sahipsiniz aslında. Korkularınız ya da direnciniz yerine cesaretinize tutunmalısınız.
Büyük Dönüşüm başlıyor!
Bu etkiler bugün hemen olmayacak ama seslerini bugün duyabilirsiniz. Bu yeniayın etkisi yaklaşık 2-3 hafta tüm gücüyle hayatımızda olacak. Dünya olarak benzer olayları gözlemleyeceğiz. Yıkılmaz dediğiniz liderler, gitmez dedikleriniz, menfaatleri için birbirlerini tanımayanlar vs. birçok oyuna şahitlik edeceğiz. Özellikler 20-21-22 Ocak tarihleri en güçlü haliyle bunlara şahitlik edeceğiz. Oğlak burcu demek, hırs, kariyer, başarı, para ve tutku demektir. Maddesel olan şeylerini çok paylaşmayı sevmez. Hayatınızda bu acıdan miadı dolan şeylerin artık bir sonu olduğunu gösteriyor.
Bu adeta bir kova çağına geçişin ilk ders zili!
İlk ders zili çalıyor bugün.
Hayatınızda artık köhneleşmiş ve sizi yıpratan her şeyi bırakın.
Çok güçlü bir Yeniay’ın başlangıcına doğru ilerliyoruz. Hiç olmadığınız kadar halsiz, yorgun ve mental anlamda tükenmiş hissedebilirsiniz. Bu durum sadece biraz yavaşlamanız ve akışta kalmanız içindir. Sadece düşünün ama düşündüğünüzü kimseyle şu an için paylaşmayın. Öfkeli asla olmayın. En büyük tuzak öfke ve intikam.
Dünyayı ve kendinizi bir akış içinde rahat bırakın.
Yıldız savaşçılarından bir ricam bulunmaktadır.
“Astroloji gelecekten haber vermez, sizi geleceğe taşır. Bu yüzden bir şeyi öngörmek önüne geçmek anlamı taşımaz. Olması gereken olacaktır. Yağmur yağacaksa yağacaktır. Bu durumda siz yağmur neden bana yağıyor diye şikâyet ederseniz bu sizler için sadece ayağınızın takılıp düştüğü yerde kalmanız demektir. Âmâ astroloji bilgisine sahipseniz ya da kaliteli bir astroloji okuyucusuysanız bunun yerine ayağınızın neden o taşa takıldığını ve neyi fark etmeniz gerektiğine yardımcı olur. Bir astroloji araştırmacı olarak sizlere sunduğum bu bilgiler ışığındaki tek görevim sizlere bir aydınlık sağlamaktır. Sizleri düşündürmektir. Ne yapacağınızı söyleyemem. Bunu size kimse söyleyemez. Ne kadar okursanız ve ne kadar bulunduğunuz çağın ve zamanın ruhun okursanız ne yapacağınızı daha iyi bilirsiniz. İçinizdeki korkulara, kaygılar bir son verebilirsiniz. Dünyada bulunduğunuz yerin hakkını vermeyi unutmayın. Bu koordinatlarla bu zamana boşuna geldiğinizi düşünmüyorum. Bu evrende sebepsiz bir kuş dahi uçmaz…”
Lütfen bu unsuru unutmayın olur mu?
Önce Whatsapp’tan başlıyorum:
24.Ocak.2009 olarak aldım. Ama yayınlanma tarihi 03.05.2009’muş.
Yani kova ve boğa aksında bir harita dinamiği olması bizleri şaşırtmadı herhalde.
Şirket kuruluş haritasını incelediğimiz de Güneş-Jüpiter Mc noktası kova burcu ve birbirlerine kavuşum halindedirler. Şirket sözleşme istediği gün transit Jüpiter döngüsü başlamış. Geleceğe yönelik ve kendini düşünerek alınan bu karar iyimserlik ifadesi ile kararlaştırılmıştır. Kariyer evinde gerçekleşen bu durum toplum önünde kendisinin itibar kaybetmesine yol açmıştır. Bu kararı almasında Merkür-Mars kare açısı tetikleme yaparken transit güneş ve transit Neptün arasındaki 60 derecelik açı gözleri önüne sis perdesi çekerek hatalarını görmelerini engellemiştir.
8 Şubat tarihinde Merkür Retro’su ile birlikte verdikleri bazı kararları geri çekme ihtimalleri olabilir. Hatanın farkına varmalarını sağlayacaktır. Transit güneş natal chiron kavuşumu ise yaralandıkları noktayı tekrar tamir etmek için harekete geçeceklerini gösterirken tamamen sözleşmeden vazgeçiş veya iyileştirme altında bir takım olumlu gelişmeler olabilir.
Ay düğümleri ikizler-yay aksında şirket yapısında değişikliğe gitmelerini sağlayabilir. Yeni birleşmeler, satın almalar veya yeni ortaklıkların önünü açabilir. Bu durumu fark edip geri adım atıp daha sonrasında bunu başka bir şekilde ilerletme stratejisine girebilirler.
13 Ocak Çarşamba günü Oğlak burcunun 23. Derecesinde Plüton’un yakın teması ile kibir, ün, gösteriş, şekilcilik temalarına sahip Peacock sabit yıldızı üzerinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Gösterişe merak salan ve yaptığı işin altını sağlam temellere dayandırmayan kişileri, dürüst bir şekilde düzenli bir emeği olanlar kişilerden ayıracak.
Oğlak disiplininin hayatımıza tezahür ettiği sorumluluk alanlarımızda Plüton etkisiyle birlikte derin dönüşümlerin temellerini atmaya hazırlanacağımız günlerin başlangıcını yapıyoruz. Plüton yer altının sahibidir, en derinlerde kalanı ortaya çıkarmak ve herkesi derinden sarsmak onun asli görevleri arasında yer alır. Onun derinlik ustalığı üzerinizdeki baskıyı kırarak gerçek sorumluluklarınızın farkına varmanızı sağlayacak. Zihin kütüphanenizde kalmış, sakladığınız, kimse görmesin diye dolaba kilitlediğiniz her şeyi ortaya çıkarmak için gerekeni yapacaktır.
Hayatınızda yer alan konuların değerinde yeni başlangıçlar yapmaya doğru gidiyorsunuz. İş değişikliği, sorunlu aile hayatı, öğrencilik değerlendirmeleriniz, geleneksel bakış açılarınız Plüton ile yıkılmaya zorunlu tutuluyor. Yeni çağa uyarlanmak üzere her biri yeniden inşa edilecek. Oğlak burcu için geleneklerinden, kendisine ait doğrulardan ayrılmak çok zordur fakat bunu başarabilirse işte o zaman gerçekten disiplinli yapısını bütün alanlarına taşıyacaktır. Bunu kırmak için gerekli cesarete sahipsiniz aslında. Korkularınız ya da direnciniz yerine cesaretinize tutunmalısınız.
Hayat hikayenizde nasıl bir etkiyle karşılaşacağınızı öğrenmek için, doğum haritanızda Oğlak burcunun bulunduğu eve bakın ve bu evin konularını okuyun. Çünkü yeni ve köklü olanı başlatacak olan bu yeni ay, söz konusu ev üzerinde Oğlak burcunun düzeni, kuralları, sistemin parçası olarak hareket etmemiz gerektiği şeklindeki mesajlarını hatırlatmaya geliyor. Yeni ay 23. derece ile 3. dekanda yer almaktadır. Merkür dekanı yani Başak ve İkizler temaları yeni ay düzene koyulması gereken konular hakkında size ipuçları verecektir. Kısıtlandığınızı düşünebilirsiniz fakat kısıtlanmanın nedeninin sorumluluklarınızla baş başa kalmak, görevlerinizi yerine getirmekte saklı olduğunu anlamalısınız. Tam da burada nasıl bir başlangıç yapmanız gerektiğini çok iyi anlamanız bu süreçten karlı bir şekilde çıkmanızın önünü açacaktır. Cesaret en büyük destekçiniz olacak.
Günün birinde herkes kendi yıldızını bulsun diye parlaktır yıldızlar
Günaydın yıldız savaşçıları;
Yeniay’a kalkış için son gün! Yarın akşam 22:00 civarında bir yeniay doğuyor. Yeniçağın ve 2021 yılının ilk başlangıcını yapacağını düşündüğüm gün.
Hayat inişler ve çıkışlarla dolu…
Yaşam içinde hep bir sınavımız var.
Şu sıralar garip bir kaygı, garip bir korku ve anlamını bilmediğiniz bir köşeye sıkışmışlık içinde ilerliyorsunuz. Değişimin bir parçası olmak maalesef kolay değil.
Bir yanımız hiç doğmamış gibiyken bir yanımız hiç ölmeyecek gibi...
Vakit başka,
Süre daha başka,
Zaman ise bambaşka…
Bırak aynı şeyi görmeyi, aynı şeye bile bakmıyoruz...
Ömür biter ama hayat tamamlanmaz öyle değil mi?
Varoluş tamamlanamazlıktır zaten.
Noksanlık nedir?
Birbirine ait olanın bir daha bir arada olmayışıdır noksanlık...
Kaybetmek başka, yitirmek bambaşka.
Biri gözden, diğeri gönülden gider sanki...
Gerçeklerden vazgeçtiğimizde hakikatlerden de feragat etmemek gerekiyor.Bunların hepsini nasıl yapacağız diye düşünüyor içindeki en güçlü yanıyla…Güçlü olmakta haklı olmakta istemiyor insan artık…
İçimizdeki aydınlık ve karanlığın hangisini beslersek o büyüyor. İkisi de içimizde duruyor. Dolunay ve yeniay gibi…
Hangisini beslediğimiz önemli. Vicdansız olunca orada bir boşluk mu oluyor? Yoksa nefretle mi dolu orası da vicdan sığmıyor?
Neler yapıp ettiğini seninle birlikte bilen, mahremini gören, kalbini günde kırk defa yoklayan iç şahidinin ise gözleri hep açık. Kimi kandırıyorsun?
Asla uyumayandır vicdan…
Yeniay: Hem başlatıcı hem bitirici…
Bitmiş olan bir şey bitmiştir.
Bu kadar basittir. Bu yazıldığı kadar basit ya da okunduğu kadar basit değildir.
Kabul ediyorum ama sonuçta karşınızdaki insan için bu durum çok basit olabilir.
Hayatımızda bir şey sona ererse, bu bizim gelişimimize hizmet eder. Bu yüzden serbest bırakmak, gitmesine izin vermek ve elde etmiş olduğun bu tecrübeyle yola devam etmek gerekir.
"Balık denizi gökyüzü sanır," demiş ya üstat.
Uçan balonu bilmeyen yoktur.
Genellikle havadan daha hafif olan helyum gazıyla dolu olduğundan helyum gazının kaldırma kuvvetinin, balonun ağırlığından fazla olmasından balon uçabilmektedir.
Helyum molekülleri, oksijen ya da azot gazı moleküllerine göre daha küçük olduklarından, daha çabuk dışarı kaçmaktadır ve içerideki helyum gazı miktarı azaldığında, artık balonun ağırlığını taşıyamaz olmakta ve balon artık uçmaz hale gelmektedir.
Özetle; Balon zamanla sönmektedir.
Balon gibi şişirilmiş insanlar gibi!
Bu sözü teyit edercesine,
"Testinin içinde ne varsa, dışarıya o sızar..."diyor ya Rumi.
Hayat, haksız parlatılanların yaldızlarını günü gelince mutlaka dökmektedir.
Hayat adildir…
İnsanlar adil olmasa da hayat bunu ödetir. Şimdi helyum gazı ile kendi şişirenler düşünün J
Mutlu günler dilerim.
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