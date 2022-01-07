Başarı için iyimserlik şarttır!

Ay, Balık burcunda ilerliyor. Sabah 05,00 civarında Ay-Jüpiter kavuşuyor. Bu sabah Erken kalkmak, dua etmek ya da meditasyon yapmak için harika bir zaman. Gördüğün rüyalar ya da bilinçaltının dışarı vurumu seni etkileyebilir. Her zamankinden daha hassas ve daha fazla olayları büyütmeye açık olabilirsiniz. Gün içinde kendini çok savunmasız hissedebilirsiniz. Yersiz alışkanlıklardan uzak dur. Keyifli aktivitelere katılmayı seçin ya da yürüyüş yapın.

İş hayatınızda ya da özel hayatınızda yaşadığınız bazı haksızlıkları sorguluyor olabilirsiniz. Bu noktada ne yaşanırsa yaşansın gelişen olaylarda ilahi adalete güvenmekten vazgeçmeyin. Kimsenin yaptığı yanına kalmaz. Bu hep böyle oldu. Küskünlük kendimize yeterince verici olmayınca ortaya çıkar ve başkalarına kendimizden çok şey verdiğimizde kendimizi anlamsız, yalnız, kullanılmış hissederiz. Küskünlüğün altta yatan kaynağı istemeyerek veya beklentiyle bir şeye zamanımızı, enerjimizi veririz. Bu bir şekilde bir ödül beklemektir. Kimseden bir şey beklemeden hareket etmek gereken bir gündesiniz. İnsan iki duyguyla baş edemiyor. Biri seçilmediği yer çok ağrına gidiyor bir de haklıyken suçlandığı yerden çıkamadığında kötü oluyor. Kendi ihtiyaçlarınızı kendiniz karşılayın ve kimseden bir şey beklemeden hareket edin.

Günün Motivasyon Sözü: “Çok az insan gerçek özgürlüğün tadını çıkarır; hepimiz fikir veya alışkanlıkların kölesiyiz.” Alfred de Musset

Koç: Duygularınızı kontrol etmek zorlanıyorsunuz. Alıngan ve hassas olmak yerine açıklayıcı olun. Amaçlarınıza ilerlediğiniz yolda sizlere yansıtılan tepkilere kayıtsız kalmaya çalışın. Daha da yükselin ve konuşmalardan sıyrılın.

Boğa: Toplum içinde beklenmedik bir şekilde abartılı duygusal tepkileriniz olabilir. Sizlerin de farkında olmadığı hisleriniz açığa çıkıyor.

Bilinçaltınızdaki korkular yüzeye vurmuş olabilir.

İkizler: Çalışma ortamınızda müşterilerinize karşı sert tepkileriniz olabilir. İçsel sorunlarınıza baş etmekte zorlanırken duygularınızın baskısı altında kalacaksınız. Sizi baskılayan şeylere karşı nazikçe tavrınızı koyun.

Yengeç: Yönsüzlük yaşıyorsunuz. Gelecek ve geçmiş arasında sıkışıp kaldınız ve ilerleyemiyorsunuz. Geçmişten kaçarak yapacağınız seyahatlerde kendinizden kaçamadığınızı göreceksiniz.

Aslan: Kaybetme korkusu içerisindesiniz. Elinizden alınan her somut varlık sizin için bir hayal kırıklığı olmaya adaydır. Yaşam içerisinde her şeye hazırlıklı olmayı öğrenmelisiniz. Vazgeçmek bazen en büyük özgürlüktür.