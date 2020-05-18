Asılsız haberler ve eleştirilere itibar etmeyin.  

Günaydın yepyeni bir günden hepinize merhaba sevgili dostlarım,
Bu hafta oldukça hareketli ve heyecanlı bir hafta içine girdiğimizi söyleyebiliriz.
22 Mayıs’ta gerçekleşecek olan ikizler Yeniay’ına doğru gittiğimiz bir hafta genelindeyiz.
Bu hafta aslında genel olarak çarşamba gününden itibaren başlamış olacak. Ama tabi genel anlamda duygusal yönleriniz nasıl olacak bunu konuşalım.
Özellikle perşembe ve cuma günü bir kariyer hayatınız varsa bu alanda şaşırtıcı gelişmelere şahitlik edebilirsiniz.
Bu hafta yapacağınız alışverişlerde bazı gecikmeler ya da aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Almanız gerekiyorsa alırsınız. Ama çok elzem değilse biraz daha beklemeniz gerekmektedir. Özellikle 21 Mayıs sonrası daha verimli olabilir. Yeniay yazısını ayrıca yazacağım ama yeniaya gideceğimiz bu süreçte şu 3-4 günü iyi ve akılcı kontrol etmenizi çok arzu ediyorum.
Öncelikle şimdi bu alışverişe kafayı takacağınızı biliyorum. Bunu şöyle açıklama getireyim. Şayet çok elzem değilse tercih etmeyin. Ama ihtiyacınız varsa alın. Orada yaşanabilecek aksilikte gelen kargocuyu şikayet etmeyin, ya da verdiğiniz çiçek siparişi iyi gitmediyse hesap sormayın. Daha sabırlı ve sağduyulu olun. Yani gereksiz sinirlenmek ya da gereksiz tepkiler vermek şu dönem sizi yıpratır demek istiyorum. Ben bir aksilik olsa bile kötü ve sinirli davranmayacağım diyorsanız ya da daha sağduyulu olurum diyorsanız gidin verin.
İnşallah bu durumu yeterli şekilde anlatabilmişimdir.
COVİD-19 Ne olacak? Dünya nereye gidiyor?
Arkadaşlar normalleşmek zorunda olduğumuzu görüyorum. Covid-19 haritasının ilk ilan edildiği güne baktığımda şu an ki zaman bize artık öğrendiklerimizi kullanmamız gerektiğini söylüyor. Şöyle düşünün: Bir aracınız var kaza yapıyorsunuz ya da yakınınız kaza yapıyor. Ya da çok sevdiğiniz aileden birini kazada kaybediyorsunuz. Üzerinden 3 ay geçiyor. Hayatınıza dönmek zorunda olduğunuz bir dönem başlıyor. İşe giderken ya da önemli yerlere giderken araca ihtiyaç duyuyorsunuz. Korkunuzu yenmek için o araca tekrar binmek zorundayız. Yoksa bu korkuyu yenemezsek sonrasında kendimizi yıpratacağız. Bir şekilde o araca binip bizlerin daha dikkatli ve özenli bir şekilde yola çıkması lazım.
2.dalga gelecek mi?
Bunu kimse bilemez. Bunu sadece Allah bilir arkadaşlar.2.Dalga korkusuyla yaşamak, inanın 2.dalgayı yaşamaktan daha korkunç. Böyle yaşanmaz. Bunları düşünmekten artık vazgeçin. Doğal akışta kendinize yeni bir yer edinin. Ama haritaya göre soracaksınız ve geçmiş tarihlerdeki harita dinamiklerine göre bakılacaksa evet 2.dalga gelme olayı oldukça yüksek görülüyor. Hatta haziran ayında virüs ’ün başka bir mutasyona uğramış şeklinin endişesiyle sürece devam etmek zorunda kalabiliriz. Sizlere önerim 02 Temmuz-17 Aralık 2020 tarihleri arasını çok iyi değerlendirin. Ne iş yapıyorsanız yaptığınız işi dijital ve teknolojik bir altyapı içerisine taşıyın. Pazarda limon satıyorsanız online limona nasıl satılır ona bakın. Tarımla ilgili işler yapın. Yılın ikinci yarısı gıda çok önemli olabilir. Evinizden memnun değilseniz, mutfağınızdan mutsuzsanız, ya da çok yüksek katta yaşamak size iyi gelmiyorsa hemen kendinize yeni bir B planı yapın ve yaşam alanınızı yaşanılabilir bir noktada keyif alacağınız düzene getirin. Evde yaşadığınız insanlarla ortak kurallar paylaşın. Tüm sorumlulukları üstlenmeyin. Pratik ve hayatınızı kolaylaştıracak teknolojik tüm ürünleri hayatınıza sokun. Ben onu kullanamam yahu patatesi elimle eziyorum işte demekten vazgeçin. Teknoloji ile uyumlu olun. İçinizden para mı var Aygül Hanım, niye ona para vereyim elimle eziyorum diyorsanız bile buna benzer konularda kendinizi zorlayan şeylerin pratik olanlarına yönelin. Evinizde saksılarınızda maydanoz, domates veya nane gibi bitkilerden yetiştirin. Saksıları büyütün ve toprakla hep ilgili olun. Kendi biliminizi kendiniz yaratın. Bunun için çok okuyun.
Kimse her şeyi çok iyi bilemeyebilir. Bizler şu an el yordamıyla bu işi çözmeyi öğreniyoruz. Pandemi ilk çıktığında unutmayın ki maske korumaz diyen bilim şimdi maskesiz çıkılmaz diyor. Yani bazen yanılgılar ve şaşmalar olur. Sizler aklınızla ve öngörülerinizde farklı olun.29-30 Mayıs tarihleri ülkemiz için oldukça önemli gelişmeler ve açıklamalar duyabiliriz.
Dünya siyaseti ve ekonomi ne yönde olacak?
26-27-28-29 Haziran tarihlerinde dünya ve ülke gündemimizin değişeceğini düşünüyorum. Burada şaşırtıcı bazı olaylar bizlerin akışını değiştirebilir. Bunu sizinle ayrı bir yazı olarak paylaşacağım. Bir benzeri 03 ocak zamanında Kasım Süleyman ile başlamıştı. Buradaki durumun kapanmadığını söylüyor dünya haritası. Ülkeler arası siyasi ve politik gelişmeleri ya da terör örgütleri ile ilgili konular gündeme gelebilir.Ülkem üzerinde bir yetkim olsaydı bu tarihleri olağanüstü güvenlik önlemleri ile değerlendirirdim. Bu yüzden mümkün oldukça sağduyulu olmalı ve normal hayat akışı içine geçiş yapmayı seçmeliyiz. Dünyada çeşitli değişik olaylar olacak ve bizler bunların birçoğunu 2020 yılında göreceğiz. 1973 yılındaki gökyüzü ile inanılmaz bir benzerlik söz konusu.
Sözlerimi o dönemden değişik bir bilgi ile bitiriyorum. (Aynı benzer tutulmalar olduğu dönem) İkizler-yay aksı çalışırken.
1973 (özellikle ABD'ye karşı OPEC petrol ambargosu nedeniyle) bir kıtlık dönemiydi ve televizyon programcısı Johnny Carson canlı yayında izleyicilerine şaka yapmak istedi.
Çünkü bu program öncesi ülkede Cumhuriyetçi bir kongre üyesi Harold V. Froelich, halkı olası tuvalet kâğıdı sıkıntısı konusunda uyaran bir basın açıklaması yaptı :
“ABD, birkaç ay içinde ciddi bir tuvalet kağıdı sıkıntısıyla karşı karşıya kalabilir… umarım tuvalet dokusunu rasyonelleştirmek zorunda değiliz… tuvalet kağıdı sıkıntısı gülünecek bir şey değildir. Potansiyel olarak her Amerikalıya dokunacak bir problemdir” demiş.
Bu açıklama üzerine ABD en çok izlenen TV programında bu espri yapılıyor. Sonraki haftalarda, kalan son tuvalet kağıdı rulolarını satın almak isteyen müşterilerle mağazalara hücum ediyor. Mağazalar ani bir satış acelesi için hazırlanmadığından, birçok alışveriş yapan kişi boş raflara bakarken kendini buluyor ve bu da Amerika'nın tuvalet kağıdından tamamen tükendiği fikrini güçlendirdi.
Yani dememiz o ki; şu dönemlerde denilenlere ve söylenenlere pek itibar etmeyin. Bu ülkede en son olacak şey inanın kıtlık ya da istediğiniz bir şeyi bulamamak olur. Yeter ki beynimiz, aklımız kıt olmasın. Gerisi hep hallolur… Gülmeyin :)
Mutlu günler dilerim…
Asılsız haberler ve eleştirilere itibar etmeyin.
Günaydın yepyeni bir günden hepinize merhaba sevgili dostlarım,
Bu hafta oldukça hareketli ve heyecanlı bir hafta içine girdiğimizi söyleyebiliriz.
22 Mayıs’ta gerçekleşecek olan ikizler Yeniay’ına doğru gittiğimiz bir hafta genelindeyiz.
Bu hafta aslında genel olarak çarşamba gününden itibaren başlamış olacak. Ama tabi genel anlamda duygusal yönleriniz nasıl olacak bunu konuşalım.
Özellikle perşembe ve cuma günü bir kariyer hayatınız varsa bu alanda şaşırtıcı gelişmelere şahitlik edebilirsiniz.
Bu hafta yapacağınız alışverişlerde bazı gecikmeler ya da aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Almanız gerekiyorsa alırsınız. Ama çok elzem değilse biraz daha beklemeniz gerekmektedir. Özellikle 21 Mayıs sonrası daha verimli olabilir. Yeniay yazısını ayrıca yazacağım ama yeniaya gideceğimiz bu süreçte şu 3-4 günü iyi ve akılcı kontrol etmenizi çok arzu ediyorum.
Öncelikle şimdi bu alışverişe kafayı takacağınızı biliyorum. Bunu şöyle açıklama getireyim. Şayet çok elzem değilse tercih etmeyin. Ama ihtiyacınız varsa alın. Orada yaşanabilecek aksilikte gelen kargocuyu şikayet etmeyin, ya da verdiğiniz çiçek siparişi iyi gitmediyse hesap sormayın. Daha sabırlı ve sağduyulu olun. Yani gereksiz sinirlenmek ya da gereksiz tepkiler vermek şu dönem sizi yıpratır demek istiyorum. Ben bir aksilik olsa bile kötü ve sinirli davranmayacağım diyorsanız ya da daha sağduyulu olurum diyorsanız gidin verin.
İnşallah bu durumu yeterli şekilde anlatabilmişimdir.
COVİD-19 Ne olacak? Dünya nereye gidiyor?
Arkadaşlar normalleşmek zorunda olduğumuzu görüyorum. Covid-19 haritasının ilk ilan edildiği güne baktığımda şu an ki zaman bize artık öğrendiklerimizi kullanmamız gerektiğini söylüyor. Şöyle düşünün: Bir aracınız var kaza yapıyorsunuz ya da yakınınız kaza yapıyor. Ya da çok sevdiğiniz aileden birini kazada kaybediyorsunuz. Üzerinden 3 ay geçiyor. Hayatınıza dönmek zorunda olduğunuz bir dönem başlıyor. İşe giderken ya da önemli yerlere giderken araca ihtiyaç duyuyorsunuz. Korkunuzu yenmek için o araca tekrar binmek zorundayız. Yoksa bu korkuyu yenemezsek sonrasında kendimizi yıpratacağız. Bir şekilde o araca binip bizlerin daha dikkatli ve özenli bir şekilde yola çıkması lazım.
2.dalga gelecek mi?
Bunu kimse bilemez. Bunu sadece Allah bilir arkadaşlar.2.Dalga korkusuyla yaşamak, inanın 2.dalgayı yaşamaktan daha korkunç. Böyle yaşanmaz. Bunları düşünmekten artık vazgeçin. Doğal akışta kendinize yeni bir yer edinin. Ama haritaya göre soracaksınız ve geçmiş tarihlerdeki harita dinamiklerine göre bakılacaksa evet 2.dalga gelme olayı oldukça yüksek görülüyor. Hatta haziran ayında virüs ’ün başka bir mutasyona uğramış şeklinin endişesiyle sürece devam etmek zorunda kalabiliriz. Sizlere önerim 02 Temmuz-17 Aralık 2020 tarihleri arasını çok iyi değerlendirin. Ne iş yapıyorsanız yaptığınız işi dijital ve teknolojik bir altyapı içerisine taşıyın. Pazarda limon satıyorsanız online limona nasıl satılır ona bakın. Tarımla ilgili işler yapın. Yılın ikinci yarısı gıda çok önemli olabilir. Evinizden memnun değilseniz, mutfağınızdan mutsuzsanız, ya da çok yüksek katta yaşamak size iyi gelmiyorsa hemen kendinize yeni bir B planı yapın ve yaşam alanınızı yaşanılabilir bir noktada keyif alacağınız düzene getirin. Evde yaşadığınız insanlarla ortak kurallar paylaşın. Tüm sorumlulukları üstlenmeyin. Pratik ve hayatınızı kolaylaştıracak teknolojik tüm ürünleri hayatınıza sokun. Ben onu kullanamam yahu patatesi elimle eziyorum işte demekten vazgeçin. Teknoloji ile uyumlu olun. İçinizden para mı var Aygül Hanım, niye ona para vereyim elimle eziyorum diyorsanız bile buna benzer konularda kendinizi zorlayan şeylerin pratik olanlarına yönelin. Evinizde saksılarınızda maydanoz, domates veya nane gibi bitkilerden yetiştirin. Saksıları büyütün ve toprakla hep ilgili olun. Kendi biliminizi kendiniz yaratın. Bunun için çok okuyun.
Kimse her şeyi çok iyi bilemeyebilir. Bizler şu an el yordamıyla bu işi çözmeyi öğreniyoruz. Pandemi ilk çıktığında unutmayın ki maske korumaz diyen bilim şimdi maskesiz çıkılmaz diyor. Yani bazen yanılgılar ve şaşmalar olur. Sizler aklınızla ve öngörülerinizde farklı olun.29-30 Mayıs tarihleri ülkemiz için oldukça önemli gelişmeler ve açıklamalar duyabiliriz.
Dünya siyaseti ve ekonomi ne yönde olacak?
26-27-28-29 Haziran tarihlerinde dünya ve ülke gündemimizin değişeceğini düşünüyorum. Burada şaşırtıcı bazı olaylar bizlerin akışını değiştirebilir. Bunu sizinle ayrı bir yazı olarak paylaşacağım. Bir benzeri 03 ocak zamanında Kasım Süleyman ile başlamıştı. Buradaki durumun kapanmadığını söylüyor dünya haritası. Ülkeler arası siyasi ve politik gelişmeleri ya da terör örgütleri ile ilgili konular gündeme gelebilir.Ülkem üzerinde bir yetkim olsaydı bu tarihleri olağanüstü güvenlik önlemleri ile değerlendirirdim. Bu yüzden mümkün oldukça sağduyulu olmalı ve normal hayat akışı içine geçiş yapmayı seçmeliyiz. Dünyada çeşitli değişik olaylar olacak ve bizler bunların birçoğunu 2020 yılında göreceğiz. 1973 yılındaki gökyüzü ile inanılmaz bir benzerlik söz konusu.
Sözlerimi o dönemden değişik bir bilgi ile bitiriyorum. (Aynı benzer tutulmalar olduğu dönem) İkizler-yay aksı çalışırken.
1973 (özellikle ABD'ye karşı OPEC petrol ambargosu nedeniyle) bir kıtlık dönemiydi ve televizyon programcısı Johnny Carson canlı yayında izleyicilerine şaka yapmak istedi.
Çünkü bu program öncesi ülkede Cumhuriyetçi bir kongre üyesi Harold V. Froelich, halkı olası tuvalet kâğıdı sıkıntısı konusunda uyaran bir basın açıklaması yaptı :
“ABD, birkaç ay içinde ciddi bir tuvalet kağıdı sıkıntısıyla karşı karşıya kalabilir… umarım tuvalet dokusunu rasyonelleştirmek zorunda değiliz… tuvalet kağıdı sıkıntısı gülünecek bir şey değildir. Potansiyel olarak her Amerikalıya dokunacak bir problemdir” demiş.
Bu açıklama üzerine ABD en çok izlenen TV programında bu espri yapılıyor. Sonraki haftalarda, kalan son tuvalet kağıdı rulolarını satın almak isteyen müşterilerle mağazalara hücum ediyor. Mağazalar ani bir satış acelesi için hazırlanmadığından, birçok alışveriş yapan kişi boş raflara bakarken kendini buluyor ve bu da Amerika'nın tuvalet kağıdından tamamen tükendiği fikrini güçlendirdi.
Yani dememiz o ki; şu dönemlerde denilenlere ve söylenenlere pek itibar etmeyin. Bu ülkede en son olacak şey inanın kıtlık ya da istediğiniz bir şeyi bulamamak olur. Yeter ki beynimiz, aklımız kıt olmasın. Gerisi hep hallolur… Gülmeyin :)
Mutlu günler dilerim…