Hürriyet’in görev şehitlerini anıyoruz... Gece gelen telgraf

Türkiye sıra gecelerini ondan öğrendi.

Herkes onu Yavuz Turgul’un Eşkıya filmi ile tanıdı.

“Nice bu hasreti dildar ile giryan olayım/Yanayım aşkın ile büryan olayım.”

Asıl mesleği kazancılıktı. “Kazancı” lakabı da oradan geliyordu.

Bedih Yoluk aynı zamanda Şanlıurfa’nın en önemli gazelhanıydı.

2005’te Gülden Aydın Hürriyet’te onun için “Okuduğu gazellerin sayısını hiç bilmedi. Yüz, yüz elli, üç yüz” diye yazıyordu.

“Gece mektebindeniz. Bizim konservatuvarımız sıra geceleri” diyordu. 2001’de Hürriyet’in Geleceğe Aşk Mektupları ekinde aynı adı taşıdığı torununa, “En güzel aşkları gazel söylerken, cümbüş çalarken yaşadım” diye yazıyor ve şöyle bitiriyordu:

“Aşkı bul, o seni terk edince başka Leylalar bul. Deden senden ümitli. Okurken de aşkla oku. Diplomalı olman, usûl, eğitim alman beni gururlandırıyor. Biliyorsun ben, nota nedir bilmem. Hayatta başarılı olmanı temenni ve niyaz ederim.”