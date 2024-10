Yol devam ediyor

Haberin Devamı





Rönesans’tan Yeşilçam’a

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin marka değerine katkıda bulunmak üzere 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 13’üncü durağı İstanbul’du.

Başladığından bu yana dördüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasında yer alan İstanbul’da bir haftalık festival süresince sadece İstanbul halkı değil turistler de sanata doydu.

Birçok etkinlik yanında Mariinsky ve Deutsches Symphonie Orchester Berlin gibi dünyanın en önemli orkestralarını canlı dinleme olanağı bulan ziyaretçilerin yanında festival dönemini kaçıranlar için de güzel bir haberim var.

“Leonardo da Vinci-Rönesans Dehası” sergisi Lale Müzesi’nde 15 Ocak, Sebasião Salgado “Genesis” sergisi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Müzesi’nde 31 Aralık, Frida Kahlo’nun günlüklerinden hazırlanan sergi Grand Pera Tarihi Bina’da 26 Ekim, 1960’ları bambaşka bir perspektifte yaşatan Andy Warhol’un “Pop Art’ın İkonu” sergisi Atatürk Kültür Merkezi’nde 31 Aralık, Türker İnanoğlu’nun kişisel eşyaları, Yeşilçam isimlerinin balmumu heykelleri, kamera arkası fotoğraflardan oluşan “Bay Sinema - Türker İnanoğlu” sergisi ise İstanbul Sinema Müzesi’nde 29 Aralık tarihlerine kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.



DA VINCI VE İSTANBUL’UN FETHİ



Bu sergiler arasından benim için en heyecan verici olan ise kişisel merakım ve hayranlığımdan dolayı Leonardo Da Vinci sergisi.

Hem bir ressam hem bir heykeltıraş hem bir bilim insanı hem de bir mühendis olan Da Vinci’ye ait 100’den fazla icat modelinin de aralarında bulunduğu 230 parçalık koleksiyonu incelemek üzere bu sergiye gidecek olursanız şu anekdot da aklınızda olsun.

Da Vinci’nin doğum tarihi 1452. İstanbul’un fetih tarihi ise 1453. Fetih sırasında İtalya’ya kaçan 20’li yaşlarındaki birçok Bizanslı genç sanatçı, aslında Leonardo Da Vinci’nin gelecekteki hocalarıydı.

Da Vinci’nin gençlik yıllarında artık usta haline gelen bu eski Bizanslı sanatçıların Da Vinci’nin hayatındaki yeri büyük.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

6 bin metrekarelik sergi

Şehirdeki sanat heyecanını devam ettiren bir diğer etkinlik de, 10’uncu edisyonuyla sanatseverlerle buluşan Artweeks İstanbul.

Bilgili Holding’in ev sahipliğinde Nişantaşı’ndaki The Ritz-Carlton Residences İstanbul binasının B Blok alanında konumlanan sergi ilk gününden bu yana kalabalık.

Bilgili Holding girişimi ve Sabiha Kurtulmuş önderliğinde yılda iki kere düzenlenen etkinlik tüm tarafların vizyonunu ortaya koymuş.

6 bin 600m2’lik bir alana yayılan etkinlik Türkiye’nin önde gelen sanat galerilerinin yanı sıra, özel ve kurumsal koleksiyonlara ve Harvard Business Review’un moderatörlüğünü yapacağı çeşitli söyleşilere ev sahipliği yapıyor.

Haberin Devamı





14 Ekim’e kadar sürecek tüm sergiler ve söyleşiler, her yıl olduğu gibi bu yıl da herkese açık ve ücretsiz olarak gerçekleşiyor.

Bu arada tüm bu sanat etkinliklerine sadece işin kültür boyutundan değil ekonomiye getirdiği hareket ve turizm boyutunda şehre sağladığı çeşitlilik adına da bakmak gerekiyor.

Her bir sergi, konser ve festival İstanbul’u bir yeni takvime daha ekliyor.

Bu etkinlikler sayesinde şehrimiz dijital dünyada araştırma yapan tursitin radarına giriyor.

Keza her bir etkinlik kendi mini ekonomisini, esafından tedarikçisine kendi ticari zincirini yaratıyor.

Bu yüzden kültür sanat etkinliklerinin var olması sadece insanımızın kültürel donanımı için değil şehir ekonomisi ve tanıtımı için de çok ama çok önemli.