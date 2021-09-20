Sarayda bir Türk markası

İngiliz Kraliyet Sarayı’ndaki davetlerde Hint yemekleri sunmaya tek yetkili olan Londra’nın ünlü Hint restoran zinciri Madhu’s, Swissotel The Bosphorus Otel’in içinde yurtdışındaki ilk lokasyonunu açmaya hazırlanıyor.

Arda Sayıner - Amar Anand - Sanjay Anand - Uğur Talayhan

Şehrin en ünlüsü

Madhu’s restoranlarının sahibi Sanjay Anand ve markanın yeni jenerasyon olarak başına geçen oğlu Arjun Anand ile Londra’da bir araya geldim.

Bizi tanıştıran ise bu ünlü markayı Türkiye’ye yatırım yapmaya ikna eden Accor Otelleri Türkiye Lüks Markalar Direktörü ve Swissotel The Bosphorus’un Genel Müdürü, deneyimli turizmci Uğur Talayhan oldu. Madhu’s Londra’da 5 farklı üst segment lokasyonda geleneksel Hint yemekleri sunuyor. Özellikle ünlü Mayfair bölgesindeki restoranları görkemli iç mimarisiyle dikkat çekiyor.

Benim en çok etkilendiğim ise Londra’nın 45 dakika dışındaki Grove isimli golf otelinde açtıkları mekan oldu. Böylesine tarihi bir otelde markanın kurucusu Sanjay Anand’ın dedesinin geleneksel tariflerini tatmak oldukça keyif vericiydi.

Özellikle karnabahar dondurmasını çok yaratıcı buldum.