Dubai’de baklava şov

KRALİYET AİLESİNE TÜRK LOKUMU

1864’ten bu yana baklava ve lokum üreten Hafız Mustafa markasının Yönetim Kurulu Başkanı Eren Ongurlar ile ilk Avrupa şubelerini açacakları Londra’da buluştuk.

Ongurlar, bir tarafta Türkiye’de 45 bin metrekarelik yeni fabrikalarına geçmeye hazırlanırken, diğer taraftan Türkiye’deki 13 şubelik zincire yurtdışında yeni halkalar eklemenin yoğunluğundaydı.

550 metrekarelik The Dubai Mall şubesinden sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı şerefine açılışlarını bu özel güne denk getirecekleri Mall of The Emirates ve Dubai Hills Mall şubelerini konuştuk.

Birleşik Arap Emirlikleri kraliyet ailesinin dahi Türk lokumu ve baklavasını beğenerek kendilerinden satın aldığını söyleyen Ongurlar, “Dubai’de yerel Araplar ve turistler Türk baklavasını ve lokumunu ayrı bir yere koyuyor.

Turizm acenteleri bu ilgiden dolayı bize telefon açıp turistlere mağazamızda özel turlar düzenlemek için izin istiyor.

Türk baklavası ve lokumuyla Dubai’nin göbeğinde adeta turistik bir destinasyon oluşturduk. İki yeni şube halkın bizden taleplerinin birer yansıması” dedi.

EMİRLİKLERDEKİ EN BÜYÜK YATIRIM

Türkiye’den 18 ustanın 2 bin metrekare üretim tesisinde çalıştığı ve toplam 120 kişilik bir ekibin Dubai’de istihdam edildiği marka, emirliklerde markalı olarak hem üretim hem de satış yapan en büyük Türk gastronomi yatırımı olma özelliğini taşıyor.

Kışın Souq Medinat ve Jumeriah Beach Road şubeleriyle toplam 1200 metrekarelik bir satış alanına ulaşacaklarını belirten Eren Ongurlar, “Ülkemizin baklava ustalığı, lokum kültürü ve fıstık kalitesi bu alanda dünya birincisi olmamızı sağlıyor. Amacımız daha çok baklava ustası yetiştirmek, bu sayede bu geleneği sürdürmek ve dünyanın dört bir köşesine Türk tatlı kültürünü yaymak. Çünkü Türk gastronomisini keşfeden, Türkiye’yi keşfediyor. Lezzetlerimizi anlayan, ülkemizi anlıyor. Her bir lokmanın, her bir şubenin bu amaca hizmet etmesi bizi motive ediyor” dedi.

Kanımca Türkiye’ye dair dünyada en yaygın bilinen kavram Türk lokumu. Bilinirlik adına gözlemim Türk kahvesinin dahi ikinci sırada olduğu.



Türk lokumu adeta organik olarak büyümüş bir markamız olmuş. Filmlere ve kitaplara dahi konu olmuş. Ama gelin görün ki bu markaya bunca zaman gerekli yatırımı yapmamışız.

O nedenle Hafız Mustafa’daki kırmızı şık kutular, şubelerdeki sunumlar ve Dubai ile Londra açılımını duymak, milli markamızın hak ettiği değeri görmesi adına sevindirdi.

SOHO’DA TÜRK LEZZETLERİ

Gastronomi ve yurtdışı demişken... Londra’da Şef Kemal Demirasal’ın şehirde ikinci şubesini açtığı The Counter’ı ziyaret ettim. İlk şubesini Notting Hill’de açan Demirasal’ın geleneksel ocakbaşı kültürünü modernize ettiği restoran hem İngilizler, hem Türkler hem de bölgenin meşhur Portobello pazarına gelen turistlerden ilgi görmüştü. Şimdi ise şehrin göbeğindeki Soho’da bu sıra dışı mekânın bir şubesini açtı.

İlk şubeye göre daha büyük olan restoran, yine Türk ve Akdeniz lezzetlerini buluşturmuş. Özellikle beyaz çikolatalı babagannuş ve tahinli dondurma tavsiyem.

Şef, mekânın alt katında ise bir sürpriz yapmış. Japonların 1920’lerdeki “listening bar” dedikleri müzikli bar kültürünü tekrar yaşatmış.

Plaklardan istediğiniz müziği seçiyorsunuz, gecenin ilerleyen saatlerinde seçtiğiniz şarkı, kısık sesli bir sohbet ve Türk lezzetleri eşliğinde yemek yiyorsunuz.

Aynı alan aynı zamanda hafta sonu partilerine ve özel etkinliklere de mekân olabiliyor.