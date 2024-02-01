Yüzeye çıkmak için dibe vurmak istiyorlar

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- İŞLEVSİZLİK İSYANI: Can Atalay kararı karşısında CHP’nin işlevsizliği, bütün muhaliflerin dilinde. “Böyle muhalefet olmaz olsun” deniyor.

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- İZMİR KARGAŞASI: Özgür Özel, partideki değişimi kanıtlamak adına İzmir’i darmadağın etmiş durumda. Her ilçeden ayrı bir ses çıkıyor.

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- NAZİK BAŞKALDIRI: Tunç Soyer, nazik bir başkaldırı içinde. “Adil olmayan bir karar alındı” diyor. “Anket sonuçlarına uyulmadı” diyor.

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- AKŞENER’İN HÜCUMU: Meral Akşener, doğrudan İmamoğlu’na yükleniyor. Hem de ne yüklenme! İmamoğlu’na “Saraçhane” diye isim takmış.

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- MİKSER İMAMOĞLU: İmamoğlu, “Benim önceliğim belediyeyi kazanmak” diyerek kenarda durmuyor. Partinin adaylarına karışıyor, mikser gibi karıştırıyor partiyi.

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- DEM TEHDİDİ: Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, resmen aday olmak için başvurmuş durumda. DEM’in nefesi, partinin ensesinde.

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- ALEVİ KÜSKÜNLÜĞÜ: Kemal Kılıçdaroğlu yanlıları, resmen ayağa kalkmış durumda. “Aleviler budanıyor” algısıyla Alevilerin partiye küsmesine oynuyorlar.

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- ESKİ ORTAKLAR ARAZİ: Saadet, DEVA, Davutoğlu, hatta Gültekin Bey bile CHP’nin kıyısından geçmiyor. Saadet adayı, İmamoğlu’na vuruyor da vuruyor.

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Sanırım CHP, önümüzdeki yerel seçim için...

“Dibe vurmadan yüzeye çıkamazsın” doktrinini deniyor.

VATANI TÜRKÇEYDİ MARİO LEVİ’NİN

Mario Levi, çok iyi Fransızca bilen bir yazardı. İstese kitaplarını Türkçe değil Fransızca yazabilirdi. Bu da kendisine büyük avantaj sağlardı.

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Bir Fransız gazeteci, “Neden Fransızca yazmadınız” diye sorduğunda şu yanıtı vermiş Mario Levi:

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“Evet, Fransızca yazabilirdim. Yazsaydım işim çok kolaylaşırdı. Bir dünya yazarı olmak açısından. Daha da sempatik olurdum. ‘Fransızca yazıyor adam’ derlerdi. Bunu tercih etmedim. Zor yolu seçtim.

Çünkü çocukken hangi dilde top oynamışsan, gençken hangi dilde ilk aşkını yaşamışsan, çok kızdığında hangi dilde sövmek geliyorsa içinden... O dil senin dilindir.

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İşte bu nedenle benim en derin vatanım Türkçedir.”

*

Mario Levi’yi kaybettik. Allah rahmetini esirgemesin kendisinden.

DİYARBAKIRLIYDI ADI RAMAZAN

Diyarbakırlı Ulu Cami’deki konuşmaları zaman zaman gündem olurdu.

Sosyal medyada konuşmalarına rastlardım ara sıra.

Bir dervişti.

Bir davetçiydi.

Bir garipti.

Bir mazlumdu.

*

Ramazan Hoca diye bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul Cerrahpaşa’da işlettiği çay ocağında göğsünden aldığı üç bıçak darbesiyle öldürülmüş.

Ramazan Hoca’ya rahmet diliyorum.

Bu suikast aydınlatılmalı, failler yargı önünde hesap vermeli.





KENDİ KENDİME EN ÇOK SORDUĞUM SORULAR

- Ben şimdi ne yapacaktım ya?

- Kedim Sekter şu anda ne düşünüyor acaba?

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- Ben bu saçma filmi neden ısrarla izlemeye devam ediyorum ki?

- Ben bu saçma ortama nasıl düştüm abi?

- Her şey neden bu kadar komik ve ben neden gülmüyorum?

UZUN UZUN AHKAM KESENLER İÇİN

YouTube videolarına denk geliyorum bazen. Uzun, upuzun videolar.

Bunlara karşı enfes bir replik var. “Gibi” dizisinden alınma.

Uzun uzun ahkam kesenler için gelsin:

*

“Seni hiç dinlemedim ama bence haksızsın.”

AKŞENER’İN SEVDİĞİ SÖZLER

Bu muhteremler. / Beştepe değil Saraçhane. / Gıcıklık yapmayı severim. / Bu cabbar arkadaşlar. / Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. / Işıksız salonlarda konuştuk. / Mış gibi yapanlar. / DEM’li kafalar.

İSTANBUL’U KİM KAZANIR

- Hele bir DEM ne yapacağına karar versin.

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- Hele bir Esenyurt ve Adalar’da CHP’nin ne yapacağı belli olsun.

- Hele bir Yeniden Refah’ın tutumu ortaya çıksın.

- Hele bir taşlar tam olarak yerine otursun.

- Hele bir taşlar yerine oturduktan sonra Hakan Bayrakçı anketini yapsın.

İşte o zaman söylerim İstanbul’da kimin kazanacağını.