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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Yine sorulmayan soru vakası: Eleman kimdir, nereden seçilir, nasıl belirlenir
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Yine sorulmayan soru vakası: Eleman kimdir, nereden seçilir, nasıl belirlenir

29 Mayıs 2021

Saygı Öztürk, eksik bıraktığı soruyu sormuş Korkut Eken’e.

Demiş ki:

*

“Atilla Peker’i Kıbrıs’a götürdüğünüzü söylemiştiniz. Neden bir devlet görevlisini değil de Peker’i götürdünüz?”

*

Korkut Eken de cevap vermiş:

*

“Orada PKK ile çatışma olursa yanımda birisi olsun istedim. Bu tür olaylarda o günkü devlet stratejisine göre ‘eleman’ kullanılıyordu.”

*

Fakat ne yazık ki...

Saygı Öztürk, bu sefer de eksik bırakmış.

Yine sorulmayan soru vakası: Eleman kimdir, nereden seçilir, nasıl belirlenir

Yine sorulması gereken soruları sormamış.

*

Korkut Eken’e mesela şunları sormamış:

*

- Eleman mı dediniz?

- Nasıl yani?

- Eleman nedir?

- Nasıl belirlenir?

- Bir elemanlar havuzu mu vardı?

- Atilla Peker o havuza nasıl girdi?

- O dönem devletin kaç elemanı vardı?

*

Korkut Eken, bizim sorularımızı cevaplamıyor.

Saygı Öztürk’ten rica edelim.

Yarın da eksik bıraktığı bu soruları sorsun Korkut Eken’e.

*

Çünkü işin özü, bu soruların cevabında gizli.

SİZE FETÖ’CÜLÜĞÜN FOTOĞRAFINI ÇEKTİM

ALMANYA’DA cami, havra ve kilise açılıyormuş.

Havra için bir haham, kilise için bir papaz var.

Cami içinse...

Bir FETÖ’cü bulunmuş.

*

FETÖ’cünün fotoğrafını görür görmez şöyle dedim:

*

“Ben böyle tipik bir FETÖ’cü görmedim. Al bu fotoğrafı, ansiklopedilere FETÖ’cü maddesinin karşılığı olarak koy... Kurtarır valla.”

Yine sorulmayan soru vakası: Eleman kimdir, nereden seçilir, nasıl belirlenir

*

- O bıyıklar...

- O sırıtış...

- O “Her yola varım” ifadesi...

- O kendisini olduğundan farklı gösterme gayreti...

Hepsi ama hepsi...

Adamda vücut bulmuş.

*

Bundan sonra “Bana bir FETÖ’cünün fotoğrafını çekebilir misin Abidin” diye sorarlarsa...

“Buyurun, çekilmişi var” diyerek bu fotoğrafı takdim edeceğim.

BEŞ MADDEDE TAKSİM CAMİSİ

- BİR: Meydana sonradan eklemlenmiş izlenimi vermiyor, tam tersine meydanla doğal bir şekilde bütünleşmiş izlenimi veriyor.

*

- İKİ: Ne çok büyük ne çok küçük. Tam kararında. Ama ihtişamlı. İhtişamın büyüklükte olmadığının kanıtı gibi.

*

- ÜÇ: Zarif bir cami bu. Mimari tarzında bir zarafet var. Uzaktan da yakından da bakıldığında zarafeti fark ediyorsunuz.

Yine sorulmayan soru vakası: Eleman kimdir, nereden seçilir, nasıl belirlenir

*

- DÖRT: Önündeki tarihi su sarnıcıyla şahane bir şekilde bütünleşmiş. Sanki onun bir parçası gibi olmuş.

*

- BEŞ: İç süslemelerinde, dekorasyonunda sadelik hâkim. Şık ve sade... Yani tam da bir camiye yakışacak biçimde.

90’LARDA YAŞANAN 90’LARDA KALMALI

90’ların kâbus temaları şunlardı:

*

- Devlet içinde yuvalanmış çeteler...

- Susurluklar...

- Çatlılar...

- Koalisyonlardan kaynaklanan siyasetçi bürokrat çekişmeleri...

- Faili meçhuller...

- Siyasi cinayetler...

- Derin devletler...

Falan.

*

2021’in Türkiye’sini yapay bir biçimde böyle bir girdabın içine sürüklemek isteyenlere fırsat verilmemeli.

90’larda yaşanan 90’larda kalmalı.

MÜPTELASI OLDUM

- Meyveli dondurmanın.

- Sekiz sezonluk dizilerin.

- Susurluk kitaplarının.

- Haluk Levent’in son albümünün.

- Balkon keyfinin.

- Günde 10 bin adım atmanın.

- “Aşılar geldi mi” diye sormanın.

AÇILSIN ARTIK KAFE VE RESTORANLAR

YAZ geldi.

Açık alanları olan kafe ve restoranları açın artık.

Ama “Saat 21.00’e kadar” falan türü saçma sınırlamalar getirmeden açın.

Yine sorulmayan soru vakası: Eleman kimdir, nereden seçilir, nasıl belirlenir

*

Vallahi sıkıldık. Vallahi özledik. Vallahi bunaldık.

X

İlk doz aşıda bile yüzde 80 koruma

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Mayıs 2021
Önce Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’na kocaman bir teşekkür.

İki gündür Hürriyet’te çok önemli bir hizmet yapıyor Osman Hoca.

“BioNTech Dosyası”nı açarak...

Bu aşıyla ilgili akla gelebilecek her türlü sorunun yanıtını veriyor.



Büyük bir emeğin ürünü olan bu yazı dizisini dikkatle okuyor ve çok faydalanıyorum.

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Büyük resmin peşinde koşanlara beş öğüt

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Mayıs 2021
ÖĞÜT BİR: Alengirli işler

KABUL... Çok alengirli işlerin arkasında genellikle devasa güçler bulunur. Bunu asla gözden ırak tutmamak lazım. Ancak durum böyledir diye... Her alengirli işin arkasında da her zaman devasa güçler bulunmayabilir.

*

ÖĞÜT İKİ: Komplo ile fal

TAMAM... Paranoyak olmamanız takip edilmediğiniz anlamına gelmez. Ama şunu da unutmayın: Bazen puro içen bir adam, sadece puro içen bir adamdır. “Komplo” ile “fal”, birbirine benzer: Onlara inanma ama onlarsız da kalma!

*

ÖĞÜT ÜÇ: Hayal kırıklıkları

DOĞRU... Alengirli olaylar, sarsıcı etkilere yol açar. Bu nedenle “Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak” der dururuz. Ancak şu da doğrudur: Hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağı beklentisi, genellikle büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır.

*

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Neden herkes aşıdaki büyük müjdenin farkına varamadı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Mayıs 2021
Sıtkı sıyrılmıştı milletin.

Tabii benim de.

*

- Öyle çok müjde verildi ki...

- Öyle çok milyon rakamı telaffuz edildi ki...

- Öyle çok hayal kırıklıkları yaşandı ki...

- Öyle çok rakamlarda revizeye gidildi ki...

Biz artık “Şu kadar milyon aşı gelecek” beyanlarına yüz vermez olduk.

*

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Türkiye’nin aşı sorunu tamamdır

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Mayıs 2021
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüm.

Kendisine sorduğum ilk soru şu oldu:

*

“Türkiye’nin aşı sorunu halloldu, bu iş bitti diyebilir misiniz?”

*

Şu cevabı verdi:

*

“Bu iş bitmiştir. Sorun çözülmüştür.”

*

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Partiler üstü iki konu: 19 Mayıs ve Filistin

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Mayıs 2021
19 MAYIS - ANLAMI İDRAK EDİLMİŞ BİR GÜN

Şu son 19 Mayıs’ta gördüm ki...

Artık hepimiz o vapur yolculuğunun anlamının, tarihteki yerinin ve bugüne yansımasının çok daha fazla farkındayız...

Artık hepimiz Samsun’a çıkmanın neye karşı olduğunu da neyin başlangıcı olduğunu da çok daha fazla idrak etmiş durumdayız.

Artık hepimiz 19 Mayıs’ın ne denli kutlu bir ilk kıvılcım olduğunu daha fazla özümsemiş bulunmaktayız...

Artık hepimiz 19 Mayıs’ın taşıdığı kıymet üzerinde büyük ölçüde ittifak etmiş haldeyiz.

*

O zaman hep birlikte bir kez daha haykıralım:

*

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Sicili temiz bir HDP’liye bakanlık vereceklermiş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Mayıs 2021
Bu konuyu önce Dursun Çiçek açtı.

CNN Türk’te “HDP’ye bakanlık verilebilir” dedi.

*

Dursun Çiçek, eski bir CHP milletvekili. CHP’de şu anda bir görevi yok. Bu nedenle yaptığı açıklamanın üzerinde pek durmamıştım.



*

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Ümmet yerine insanlık

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Mayıs 2021
- Londra sokakları İsrail karşıtı gösterilerde atılan sloganlarla inledi.

- Kralımız Roger Waters hepimizden önce atılıp İsrail’e haddini bildirdi.

- Berlin’de gösteriler düzenlendi İsrail’e karşı...

- Meleğimiz Rihanna “Kırılsın bu zalim döngü” dedi.

- New York’ta bir grup, Biden’a “İsrail’e desteği kes” dedi.



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Hiç kimse istemiyor Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Mayıs 2021
Dünkü yazımda...

“Galiba Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ısıtılıyor” demiştim.

*

Neye dayanarak söylemiştim bunu?

*

Şu iki şeye:

*

- BİR: Cumhuriyet gazetesinde “Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti” diye manşetten duyurulan bir ankete dayanarak...

*

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Türkiye’de yavaş yavaş ısındırılan bir şey var

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Mayıs 2021
Geçen gün Cumhuriyet gazetesinin manşeti şöyleydi:

“Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti”.

*

Anket yapılmış. Yapılan ankette “Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?” diye sorulmuş. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı, Erdoğan diyenlerin oranını geçmiş.



Haberin özeti bu.

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Bayram işini beceremiyoruz

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Mayıs 2021
Bir rengi olmalı bayramın.

Bir coşkusu olmalı.

Bir törenselliği olmalı.

Bir yemeği olmalı, bir hediyesi olmalı.

Bir rüzgârı olmalı.

Bir sembolü olmalı, bir oyuncağı olmalı.

Bir havası olmalı sokaklara yansıyan.

Bir geleneği olmalı hafiften modernleştirilmiş.

Bir anısı olmalı “nerede o eski bayramlar” cümlesinin dışında.

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Babacan’ın sallamasına karşı benim sallamam

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Mayıs 2021
Ali Babacan şöyle demiş:

 

2018 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin ortak adayı olsaydı kazanırdı.”

*

Hahahaha!

*

Tam bir sallama bu.

Hem de bayağı bir dayanaksız sallama.

*

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İktidarın karşısındaki en etkili ve en güçlü üç muhalefet partisi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Mayıs 2021
Siyasi analizlerine sonsuz güvendiğim Hakan Bayrakçı, AK Parti iktidarının karşısındaki en güçlü üç muhalefet partisini sıralamış.

Bayrakçı’nın sıraladığı üç muhalefet partisi şunlar:

*

- BİRİNCİ PARTİ: Pandemi partisi.

*

- İKİNCİ PARTİ: Metal yorgunluk partisi.

*

- ÜÇÜNCÜ PARTİ: Genç seçmen partisi.

*

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Apar topar seçime giderler mi gerçekten?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Mayıs 2021
“Ben falanca ay erken seçim bekliyorum” diye açıklamalar yapıyordu Meral Akşener.

Sürekli güncelleyerek...

Baktı, olmuyor.

Vazgeçti tarih vermekten.

*

Baktım, CHP Sözcüsü Faik Öztrak da benzer bir yaklaşım sergilemiş.


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Mehmet Ceyhan tutuklansınmış

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Mayıs 2021
Niye tutuklansınmış?

Çünkü felaket tellallığı yapıyormuş.

*

Sanki ortada felaket yok, hayat güllük gülistanlıkmış da her şey Mehmet Ceyhan Hoca’nın uydurmasındanmış gibi bir yaklaşım.

*

Bu ancak ve ancak ansiklopedilerde “saçmalık” maddesine karşılık olabilir.

*

- Yoğun bakımlarda yaşam savaşı verilirken...

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Mevlüt Çavuşoğlu’na ‘Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız’ cümlesini sordum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Mayıs 2021
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Berlin’de yaptığı uzun açıklamaların içinde şöyle bir cümle yer aldı:

“Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız.”

*

Bu cümle, çok tepki aldı.

Benim de kulağımı tırmaladı.

Bakan Çavuşoğlu’nu aradım.

Berlin’deymiş.

Alman Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapmış.

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O saçmalık ancak çöp kutusuna basket yapılır

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Mayıs 2021
Ekrem İmamoğlu’nun Fatih Sultan Mehmet türbesinde elinin arkasında olmasından yola çıkılarak başlatılan incelemenin tüm detaylarına baktım.

Şöyle bir macera:

Vatandaşın biri, CİMER’e şikâyet ediyor.

Oradan rutin bir işlemle Cumhuriyet Savcılığı’na gidiyor.

Savcılık, İçişleri Bakanlığı’na gönderiyor.

Bakanlık, rutin incelemeye alıyor.

Müfettişler, İmamoğlu’nun savunmasını alıyor.

Falan...

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İsraf var demek yoksulluk yok demek midir?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Mayıs 2021
Dünkü Hürriyet’in manşeti şuydu:

“ÇÖP TOPLADIM, İSRAFI GÖRDÜM”

*

Nereden çıktı bu manşet?

*

Anlatayım:

*

Hürriyet Ekonomi Servisi’nden arkadaşımız Emre Eser, her hafta “İşin Peşinde” diye bir köşe hazırlıyor.

Emre

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