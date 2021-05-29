Yine sorulmayan soru vakası: Eleman kimdir, nereden seçilir, nasıl belirlenir

İki gündür Hürriyet’te çok önemli bir hizmet yapıyor Osman Hoca.
“BioNTech Dosyası”nı açarak...
Bu aşıyla ilgili akla gelebilecek her türlü sorunun yanıtını veriyor.
Büyük bir emeğin ürünü olan bu yazı dizisini dikkatle okuyor ve çok faydalanıyorum.
KABUL... Çok alengirli işlerin arkasında genellikle devasa güçler bulunur. Bunu asla gözden ırak tutmamak lazım. Ancak durum böyledir diye... Her alengirli işin arkasında da her zaman devasa güçler bulunmayabilir.
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ÖĞÜT İKİ: Komplo ile fal
TAMAM... Paranoyak olmamanız takip edilmediğiniz anlamına gelmez. Ama şunu da unutmayın: Bazen puro içen bir adam, sadece puro içen bir adamdır. “Komplo” ile “fal”, birbirine benzer: Onlara inanma ama onlarsız da kalma!
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ÖĞÜT ÜÇ: Hayal kırıklıkları
DOĞRU... Alengirli olaylar, sarsıcı etkilere yol açar. Bu nedenle “Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak” der dururuz. Ancak şu da doğrudur: Hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağı beklentisi, genellikle büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır.
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Tabii benim de.
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- Öyle çok müjde verildi ki...
- Öyle çok milyon rakamı telaffuz edildi ki...
- Öyle çok hayal kırıklıkları yaşandı ki...
- Öyle çok rakamlarda revizeye gidildi ki...
Biz artık “Şu kadar milyon aşı gelecek” beyanlarına yüz vermez olduk.
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Kendisine sorduğum ilk soru şu oldu:
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“Türkiye’nin aşı sorunu halloldu, bu iş bitti diyebilir misiniz?”
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Şu cevabı verdi:
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“Bu iş bitmiştir. Sorun çözülmüştür.”
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Şu son 19 Mayıs’ta gördüm ki...
Artık hepimiz o vapur yolculuğunun anlamının, tarihteki yerinin ve bugüne yansımasının çok daha fazla farkındayız...
Artık hepimiz Samsun’a çıkmanın neye karşı olduğunu da neyin başlangıcı olduğunu da çok daha fazla idrak etmiş durumdayız.
Artık hepimiz 19 Mayıs’ın ne denli kutlu bir ilk kıvılcım olduğunu daha fazla özümsemiş bulunmaktayız...
Artık hepimiz 19 Mayıs’ın taşıdığı kıymet üzerinde büyük ölçüde ittifak etmiş haldeyiz.
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O zaman hep birlikte bir kez daha haykıralım:
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CNN Türk’te “HDP’ye bakanlık verilebilir” dedi.
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Dursun Çiçek, eski bir CHP milletvekili. CHP’de şu anda bir görevi yok. Bu nedenle yaptığı açıklamanın üzerinde pek durmamıştım.
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- Kralımız Roger Waters hepimizden önce atılıp İsrail’e haddini bildirdi.
- Berlin’de gösteriler düzenlendi İsrail’e karşı...
- Meleğimiz Rihanna “Kırılsın bu zalim döngü” dedi.
- New York’ta bir grup, Biden’a “İsrail’e desteği kes” dedi.
“Galiba Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ısıtılıyor” demiştim.
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Neye dayanarak söylemiştim bunu?
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Şu iki şeye:
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- BİR: Cumhuriyet gazetesinde “Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti” diye manşetten duyurulan bir ankete dayanarak...
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“Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti”.
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Anket yapılmış. Yapılan ankette “Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?” diye sorulmuş. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı, Erdoğan diyenlerin oranını geçmiş.
Haberin özeti bu.
Bir coşkusu olmalı.
Bir törenselliği olmalı.
Bir yemeği olmalı, bir hediyesi olmalı.
Bir rüzgârı olmalı.
Bir sembolü olmalı, bir oyuncağı olmalı.
Bir havası olmalı sokaklara yansıyan.
Bir geleneği olmalı hafiften modernleştirilmiş.
Bir anısı olmalı “nerede o eski bayramlar” cümlesinin dışında.
“2018 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin ortak adayı olsaydı kazanırdı.”
*
Hahahaha!
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Tam bir sallama bu.
Hem de bayağı bir dayanaksız sallama.
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Bayrakçı’nın sıraladığı üç muhalefet partisi şunlar:
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- BİRİNCİ PARTİ: Pandemi partisi.
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- İKİNCİ PARTİ: Metal yorgunluk partisi.
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- ÜÇÜNCÜ PARTİ: Genç seçmen partisi.
*
Sürekli güncelleyerek...
Baktı, olmuyor.
Vazgeçti tarih vermekten.
*
Baktım, CHP Sözcüsü Faik Öztrak da benzer bir yaklaşım sergilemiş.
Çünkü felaket tellallığı yapıyormuş.
*
Sanki ortada felaket yok, hayat güllük gülistanlıkmış da her şey Mehmet Ceyhan Hoca’nın uydurmasındanmış gibi bir yaklaşım.
*
Bu ancak ve ancak ansiklopedilerde “saçmalık” maddesine karşılık olabilir.
*
- Yoğun bakımlarda yaşam savaşı verilirken...
“Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız.”
*
Bu cümle, çok tepki aldı.
Benim de kulağımı tırmaladı.
Bakan Çavuşoğlu’nu aradım.
Berlin’deymiş.
Alman Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapmış.
Şöyle bir macera:
Vatandaşın biri, CİMER’e şikâyet ediyor.
Oradan rutin bir işlemle Cumhuriyet Savcılığı’na gidiyor.
Savcılık, İçişleri Bakanlığı’na gönderiyor.
Bakanlık, rutin incelemeye alıyor.
Müfettişler, İmamoğlu’nun savunmasını alıyor.
Falan...
“ÇÖP TOPLADIM, İSRAFI GÖRDÜM”
*
Nereden çıktı bu manşet?
*
Anlatayım:
*
Hürriyet Ekonomi Servisi’nden arkadaşımız Emre Eser, her hafta “İşin Peşinde” diye bir köşe hazırlıyor.
Emre
Yine sorulmayan soru vakası: Eleman kimdir, nereden seçilir, nasıl belirlenir
Saygı Öztürk, eksik bıraktığı soruyu sormuş Korkut Eken’e.
Demiş ki:
*
“Atilla Peker’i Kıbrıs’a götürdüğünüzü söylemiştiniz. Neden bir devlet görevlisini değil de Peker’i götürdünüz?”
*
Korkut Eken de cevap vermiş:
*
“Orada PKK ile çatışma olursa yanımda birisi olsun istedim. Bu tür olaylarda o günkü devlet stratejisine göre ‘eleman’ kullanılıyordu.”
*
Fakat ne yazık ki...
Saygı Öztürk, bu sefer de eksik bırakmış.
Yine sorulması gereken soruları sormamış.
*
Korkut Eken’e mesela şunları sormamış:
*
- Eleman mı dediniz?
- Nasıl yani?
- Eleman nedir?
- Nasıl belirlenir?
- Bir elemanlar havuzu mu vardı?
- Atilla Peker o havuza nasıl girdi?
- O dönem devletin kaç elemanı vardı?
*
Korkut Eken, bizim sorularımızı cevaplamıyor.
Saygı Öztürk’ten rica edelim.
Yarın da eksik bıraktığı bu soruları sorsun Korkut Eken’e.
*
Çünkü işin özü, bu soruların cevabında gizli.
SİZE FETÖ’CÜLÜĞÜN FOTOĞRAFINI ÇEKTİM
ALMANYA’DA cami, havra ve kilise açılıyormuş.
Havra için bir haham, kilise için bir papaz var.
Cami içinse...
Bir FETÖ’cü bulunmuş.
*
FETÖ’cünün fotoğrafını görür görmez şöyle dedim:
*
“Ben böyle tipik bir FETÖ’cü görmedim. Al bu fotoğrafı, ansiklopedilere FETÖ’cü maddesinin karşılığı olarak koy... Kurtarır valla.”
*
- O bıyıklar...
- O sırıtış...
- O “Her yola varım” ifadesi...
- O kendisini olduğundan farklı gösterme gayreti...
Hepsi ama hepsi...
Adamda vücut bulmuş.
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Bundan sonra “Bana bir FETÖ’cünün fotoğrafını çekebilir misin Abidin” diye sorarlarsa...
“Buyurun, çekilmişi var” diyerek bu fotoğrafı takdim edeceğim.
BEŞ MADDEDE TAKSİM CAMİSİ
- BİR: Meydana sonradan eklemlenmiş izlenimi vermiyor, tam tersine meydanla doğal bir şekilde bütünleşmiş izlenimi veriyor.
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- İKİ: Ne çok büyük ne çok küçük. Tam kararında. Ama ihtişamlı. İhtişamın büyüklükte olmadığının kanıtı gibi.
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- ÜÇ: Zarif bir cami bu. Mimari tarzında bir zarafet var. Uzaktan da yakından da bakıldığında zarafeti fark ediyorsunuz.
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- DÖRT: Önündeki tarihi su sarnıcıyla şahane bir şekilde bütünleşmiş. Sanki onun bir parçası gibi olmuş.
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- BEŞ: İç süslemelerinde, dekorasyonunda sadelik hâkim. Şık ve sade... Yani tam da bir camiye yakışacak biçimde.
90’LARDA YAŞANAN 90’LARDA KALMALI
90’ların kâbus temaları şunlardı:
*
- Devlet içinde yuvalanmış çeteler...
- Susurluklar...
- Çatlılar...
- Koalisyonlardan kaynaklanan siyasetçi bürokrat çekişmeleri...
- Faili meçhuller...
- Siyasi cinayetler...
- Derin devletler...
Falan.
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2021’in Türkiye’sini yapay bir biçimde böyle bir girdabın içine sürüklemek isteyenlere fırsat verilmemeli.
90’larda yaşanan 90’larda kalmalı.
MÜPTELASI OLDUM
- Meyveli dondurmanın.
- Sekiz sezonluk dizilerin.
- Susurluk kitaplarının.
- Haluk Levent’in son albümünün.
- Balkon keyfinin.
- Günde 10 bin adım atmanın.
- “Aşılar geldi mi” diye sormanın.
AÇILSIN ARTIK KAFE VE RESTORANLAR
YAZ geldi.
Açık alanları olan kafe ve restoranları açın artık.
Ama “Saat 21.00’e kadar” falan türü saçma sınırlamalar getirmeden açın.
*
Vallahi sıkıldık. Vallahi özledik. Vallahi bunaldık.