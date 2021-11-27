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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Üzerimize taş yağdıracak bir olay: Müslüme olayı
GeriAhmet HAKAN Üzerimize taş yağdıracak bir olay: Müslüme olayı
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Üzerimize taş yağdıracak bir olay: Müslüme olayı

27 Kasım 2021

İddialar korkunç... Söylenenler felaket... Haberler kan dondurucu...

- Müslüme’nin babası, meğer dedesiymiş.

- Müslüme’nin annesi, kayınpederim bana tecavüz etti demiş.

- Müslüme’nin abisi de dedesinin çocuğuymuş.

Üzerimize taş yağdıracak bir olay: Müslüme olayı

*

Bu korkunç iddialar, bu felaket söylentiler, bu kan dondurucu haberler...

Yeni soruları da gündeme getiriyor:

*

Acaba Müslüme’nin ölümünde dedenin rolü var mı?

Acaba zavallı Müslüme’ye yönelik bir tecavüz söz konusu mu?

Acaba bu mide bulandırıcı gelişmelerden sorumlu olan sadece dede mi?

Acaba ailenin diğer fertlerinin de sorumlulukları var mı?

*

Bakmayın böyle serinkanlı bir şekilde soruları sıraladığıma.

Bu soruların her biri...

Kıyamet koparacak cinsten sorular.

Üzerimize taş yağdıracak cinsten sorular.

*

Bu dede, bu aile...

İnsanlığımızdan utandırdı bizi.

*

Bu dede, bu aile...

Yüzlerce yıllık göçerlik geleneğini sürdüren güzelim Yörüklerimizi perişan etti.

*

Bu dede, bu aile...

“Al sana Anadolu irfanı” falan diyerek koca bir Anadolu’ya saldırmak için el ovuşturanlara alan açtı.

*

Müslüme’nin fotoğrafına bakıp...

“Sebep olanları Allah kahretsin” demekten başka bir şey gelmiyor elimden.

Üzerimize taş yağdıracak bir olay: Müslüme olayı

CUMHURİYETİN SAVCISI İŞTE BÖYLE OLMALI

KALABALIKTA terör estiren metro magandası, mahkemede bayağı bir alttan almaya başlamıştı.

“Benim elimde bıçak yoktu” diye alenen yalan söylemeler, “Asıl onlar bana vurdu” diye yan çizmeler falan.

*

Fakat karşısına Fatmagül Yörük isimli bir Cumhuriyet Savcısı çıktı.

Ve metro magandasına, hukuki olarak net biçimde dersini verdi.

*

- “Sen sadece o iki kadına değil, orada bulunanların tümünün özgürce yaşama hakkına saldırdın” dedi.

*

“Sen sadece orada bulunanlara da değil, tüm kadınların sokakta bulunma ve devam etme hakkına saldırdın” dedi.

*

- “Küfür de şiddettir. Sen ulu orta küfürler ederek bireylerin toplum yaşamının akışına duydukları güveni örseledin” dedi.

*

Ve en sonunda da...

Senin bütün bu suçlardan tutuklanman gerekir” diyerek noktayı koydu.

*

Her zaman “Tutuklama cezaya dönüşmesin” derim.

Fakat bu olayda tutuklama cezaya dönüşsün istiyor ve Savcı Hanım’a yazdığı bu muhteşem sevk yazısından dolayı tebriklerimi iletiyorum.

Üzerimize taş yağdıracak bir olay: Müslüme olayı

SÜLÜN ZULÂL

PROFESÖRLÜĞÜ sahte çıkmıştı Zulâl Atalay Yalçın’ın.

*

Musa Kesler’in dünkü Hürriyet’teki haberinden anladık ki...

Doçentliği de yüksek lisansı da sahteymiş.

Hatta ve hatta...

Üniversite diploması da sahte çıkabilirmiş.

*

Fakat aşk olsun Zulâl Hanım’a.

Bunca sahteliğe rağmen işlerini nasıl da tıkır tıkır yürütmüş.

Pes doğrusu.

*

Kendisine “Sülün Zulâl” diye hitap etmemek için kendimi zor tutuyorum.

‘KEŞKE’LERİNİZ OLSUN

HAYATTA hiç ‘keşke’m olmadı” diyenlere bakmayın siz.

Hayatta ‘keşke’leriniz olmalı.

Keşke denmeden yaşanan bir hayat, ot gibi bir hayattır.

MAĞAZACIYIM BEN

FOTOĞRAFTAN beğeneceğim, sipariş vereceğim, üç gün gelmesini bekleyeceğim...

Hiç bana göre değil bu süreç.

*

Daha önce yazmıştım, yine yazıyorum:

Mağazacıyım ben.

*

Vitrine bakacağım, bir satış görevlisi eşliğinde reyonları gezeceğim, dokunacağım, deneyeceğim, fiyatını soracağım, “İndirimde mi bu ürün?” diye sorular soracağım ve en sonunda paketi elime alıp eve doğru yola koyulacağım.

Benim için süreç budur.

*

Şöyle bir etrafıma bakıyorum:

Benim gibilerin sayısı çok. Z kuşağından bile benim gibi düşünenler var.

*

Ve bu veri, içimi umutla dolduruyor.

“Ölmez mağazacılık, ölmeyecek” diyorum.

ALIŞMIŞLAR MGK’DAN UYARI GELMESİNE

MİLLİ Güvenlik Kurulu’ndan şöyle bir açıklama geldi:

*

Türkiye’nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaşabileceği tehditler değerlendirilmiştir.”

*

Bazıları yadırgamış Milli Güvenlik Kurulu’ndan çıkan bu açıklamayı.

*

Normaldir yadırgamaları.

*

Çünkü onlar alışmışlar, MGK’dan...

“Türkiye’nin ekonomi politikalarında yapılan yanlışlar nedeniyle hükümet uyarılmıştır” türü bildiriler çıkmasına...

*

Yadırgamaları bu nedenledir.

X

Genco Erkal’a açılan dava: Zincirleme lüzumsuzluklar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Kasım 2021
Genco Erkal yargılanıyor. Adliye koridorlarındaydı dün.

Gerekçe?

Attığı tweet’ler. Suçlama: Cumhurbaşkanı’na hakaret.

Açtım baktım tweet’lerine. Okudum tek tek.

Okuduklarım, Genco Erkal gibi usta bir sanatçının kıratına yakışmayacak türde ergen siyasi atarlardı.

Her gün sosyal medyada tonlarcasını gördüğümüz türde.

*

Tweet’lerde işlenen temalar şunlar: “

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Soğan ekmek yerlermiş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Kasım 2021
İktidar milletvekillerinden biri çıkmış...

“Gerekirse soğan ekmek yeriz, yine de teslim olmayız” diyor.

*

Bir başkası ise çıkmış...

“Eti gramla, domatesi taneyle yiyin” diye tavsiyede bulunuyor.

*

İddia ediyorum:

Milletvekili sıfatını taşıyan bu kişilerin temel derdi...

Ne vatandaşı ikna etmek ne de vatandaşa moral vermek.

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PKK ile ilişkiler nasıl minimize edilebilir?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Kasım 2021
CHP’li Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında HDP’ye şu tavsiyede bulunmuş:

 

“HDP’den PKK ile ilişkilerini minimize etmelerini bekleriz.”

*

Minimize etmenin anlamı şudur:



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Gelin, helalleşelim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Kasım 2021
“Birazdan döneceğim sana” deyip de bir türlü dönmediklerim...

 

- Turp gibi sağlam olduğum halde, “Ben biraz rahatsızlandım” diyerek ektiklerim...

*

- “Mutlaka iade edeceğim” diyerek aldığım kitaplarını asla iade etmediklerim...

*

- Lokantada tam hesap ödeme vakti lavaboya giderek hesabı kilitlediklerim...

*

- “Ben de tam seni arayacaktım” diye kandırdıklarım...

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Merkez Bankası eski başkanından trol yaratan karanlık

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Kasım 2021
Benim gözümde Durmuş Yılmaz...

- Ciddiye alınacak bir adamdı.

- Bir ağırlığı vardı.

- Söylediği söz bir değer taşırdı.

*

Ve fakat...


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Zamanın ruhunun 10 yıl, 20 yıl gerisinde

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Kasım 2021
10 yıl önce... 20 yıl önce...

“Başörtülü bakan... Neden olmasın? Artık aşmalıyız böyle şeyleri” denseydi.

Bir anlamı, bir karşılığı, bir etkisi olurdu.

*

Çünkü böyle bir mesele vardı.

Ve zamanın ruhu, buna yönelik bir şey söylemeyi gerektiriyordu.

*

10 yıl önce... 20 yıl önce...

“Helalleşelim. Yüzleşelim. Tarihsel yaraları saralım” falan denseydi.

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Kemal Bey’in çevresi helalleşmeye hazır mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Kasım 2021
Kemal Bey, helalleşmeye çok hevesli ve arzuluymuş gibi görünüyor.

Bu iyi, bu güzel, bu şahane, bu takdire şayan bir şey.

*

Peki ama ya Kemal Bey’in çevresi.

Acaba onlar da hevesli ve arzulu mu helalleşmeye?

Mesela...

Başörtülü bir kadın gördüklerinde içlerinden, “Bitecek sizin saltanatınız, bitecek! Az kaldı. Bekleyin hele” diye hırslanan Kemal Bey’in ekran cengaverleri?

Ne yani?

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Sezai Karakoç’un benim için 7 anlamı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Kasım 2021
BİR: Mehmet Âkif, Necip Fazıl... Bu silsilenin devamıdır.

İKİ: Cemal Süreya, Turgut Uyar... İkinci Yeni’nin yalnızıdır.

*

ÜÇ: Büyük Doğu, Diriliş... Diriliş üniversitesinin tek başına her şeyidir.

*

DÖRT: Diriliş Partisi... Onurlu bir particiliğin tek örneğidir.

*

BEŞ: Koşu bittikten sonra da koşan atlar... İşte o atların şairidir.

*

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Osman Öcalan’ın ölümü HDP’de nasıl karşılandı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Kasım 2021
Nasıl karşılanacak?

Büyük, çok büyük bir kayıtsızlıkla karşılandı.

Böyle bir şey hiç olmamış gibi davrandılar.

*

Osman Öcalan’ın abisinin heykelini dikmeyi düşünenler, Osman Öcalan’ın ölümü için bir harf bile söylemediler.

*

Osman Öcalan’ın abisine her fırsatta bin selam yollayanlar, Osman Öcalan’ın ölümünü zerre kadar umursamadılar.

*

Osman Öcalan’ın abisine “Sayın” demek için fırsat kollayanlar,

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Polonya-Belarus sınırında insanlık can çekişiyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Kasım 2021
Belarus, Avrupa’ya gıcık.

Sırf bu yüzden...

“Gelin sizi Polonya üzerinden Avrupa’ya geçireyim” diyerek Irak, Suriye, Yemen, Afganistan’daki potansiyel göçmenlere çağrı yaptı.

Böylece Belarus’a 20 bine yakın göçmen geldi.

*

Belarus’un ilk yaptığı iş, bu göçmenleri Polonya sınırına sürmek oldu.


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Bir cani yetiştirmek istemiyorsanız

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Kasım 2021
Oğlunuzun empati duygusunu geliştirmesini en birinci vazife edinin.

- Oğlunuza canlı sevgisini, özellikle de hayvan sevgisini aşılayın.

*

- Oğlunuzun yanlışlarına yanlış demesini bilin.

*

- Haklı haksız her durumda oğlunuzun tarafını tutmaktan kaçının.

*

- Oğlunuzun her arzusunu tatmin etmeye odaklanmayın.

*

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Samuray kılıçlı katliam şu beş sonucu doğurmalı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Kasım 2021
BİR: İnternetten leblebi, çekirdek satar gibi Samuray kılıcı satılmasının önüne geçilmeli. Samuray kılıcına ulaşım, bu denli kolay olmamalı. Bu tür kılıçların, “Hediyelik eşya” kategorisine alınmasına yasak konmalı.

- İKİ: Canavarca hisle cinayet işleyecek denli hasta ruhlu kişilerin, devlet tarafından takibi yapılmalı ve tedavi altına alınmalı. Takip ve tedavi işi, ailenin inisiyatifine bırakılmamalı.

*

- ÜÇ: Cinayet işleyecek denli sorunlu çocuğuyla ilgilenmeyen, o çocuğa kılıç alabilecek parayı veren anne baba da bu işten sorumlu tutulmalı. Hiç değilse vicdanen yargılanmalı.



*

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Samuray kılıcıyla kadın katleden adam deli mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Kasım 2021
Adı: Başak Cengiz.

Mimar bir kadın. Gencecik. Nişanlı.

Ankara’da yaşıyor. Bir inşaat firmasında çalışıyor.

Çalıştığı firma, genç kadını geçici görevle İstanbul’a gönderiyor ve İstanbul’da yaşamaya başlıyor Başak.

Ataşehir’de bir otelde kalıyor. İşine servisle gidiyor.

Derken bir gün...

Otele servisle gitmek yerine yürüyerek gitmeyi tercih ediyor.

Ataşehir caddelerinde yürüyor

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Atatürk taşıyıcı ve birleştirici kolon oldu

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Kasım 2021
Atatürk’ü artık, Kemalizm’in dar kalıplarına sıkıştırmadan anıyoruz.

Atatürk’ü artık, bir hayat tarzının dayatması olmaktan çıkararak anıyoruz.

*

Atatürk’ü artık, sadece bir kesimin bayrağı haline getirmeden anıyoruz.

*

Atatürk’ü artık, resmi ve zorlama etkilerden arınarak anıyoruz.

*

Atatürk’ü artık, alabildiğine sivil, alabildiğine katılımcı biçimde anıyoruz.

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Lütfü Türkkan grup başkanvekili olmasaydı ne olacaktı Yavuz Bey?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Kasım 2021
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, benim sevdiğim, saydığım ve takdir ettiğim bir siyasetçidir.

Kendisini destekleyen sayısız yazı yazdım.

Siyasette kişisel olarak her zaman iç tutarlılığını korumaya özen gösteren bir yapısı vardır Ağıralioğlu’nun.

*

Fakat dün Lütfü Türkkan olayıyla ilgili olarak yaptığı açıklamayı okuyunca...



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Onlarda iptal kültürü... Bizde linç kültürü...

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Kasım 2021
Batı'da iptal kültürü diye bir şey çıkmış.

Nedir iptal kültürü?

Şöyle bir şey:

*

Herhangi bir ünlü...



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Baştan sona kadar Lütfü Türkkan olayı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Kasım 2021
Bu kaçıncı vukuat?

Önce çakarlı arabasını çocuğunun kullanması yüzünden epey konuşuldu. Sonra çiftliğini görüntüleyen gazeteciyi darp ettirmesi yüzünden gündem oldu. Arada yaptığı tartışmalı sosyal medya paylaşımlarının yol açtığı bir sürü tatsızlıkları saymıyorum. Kısacası Lütfü Türkkan, İYİ Parti’nin vukuatlı ismi olup çıktı. 

SIRADAN BİRİ DEĞİL

İYİ Parti açısından sıradan bir isim değil Lütfü Türkkan. Ta en başından beri Akşener’in yanında yer aldı. Finansal destek sundu partiye. Milletvekili seçildi. Partinin en önemli koltuğu olan Grup Başkanvekilliği’ne getirildi. Yani İYİ Parti’yi kıyısından köşesinden temsil etmiyor. Tam göbeğinden temsil ediyor. 



KÜFÜR, KÜFÜR, KÜFÜR

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Kanaat önderi falan kalmadı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Kasım 2021
Etkili ve sözü dinlenir kanaat önderinin temel özellikleri şunlardır:

- İyiye iyi, kötüye kötü demesini bilecek.

*

- Bir muhalefet partisi mensubu gibi iktidarı devirmeye kendini adamayacak.

*

- Bir iktidar mensubu gibi her şeyi savunmaya kendini adamayacak.

*

- İktidara sonsuz vururken muhalefeti kollamayacak.

*

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Çilem Doğan’ın bitmeyen çilesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Kasım 2021
Kimdir Çilem Doğan?

Yıllarca kendisine sistematik bir şekilde şiddet uygulayan ve başkalarıyla para karşılığı ilişkiye girmeye zorlayan bir erkeği öldürmek zorunda kalan bir kadın.

*

Ya boyun eğmeye devam ederek ölmeden mezara girmiş olacaktı Çilem Doğan.

Ya da...

Kendini savunacaktı.

İkincisini seçti.

Yani kendini savunmayı.

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